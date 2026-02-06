Lorsque vous examinez des outils de sécurité, vous pourriez ne voir que des acronymes ; AV, EDR et MDR sont fréquemment mentionnés sans réelle explication de ce qu'ils signifient ou comment chacun d'eux fonctionnera pour vos opérations commerciales. Cela peut être déroutant pour les équipes TI, surtout lorsqu'elles doivent faire face à des menaces en évolution tout en opérant avec une équipe restreinte.
Alors, quelle est la différence entre AV, EDR et MDR ? Explorons chaque approche, voyons comment elles diffèrent, où chacune s'inscrit et comment les entreprises peuvent décider ce qui fonctionne le mieux pour elles.
Pourquoi les choix de sécurité des terminaux ne sont plus universels.
Il fut un temps où les cyberattaques consistaient principalement en de simples malwares, et un bon antivirus suffisait pour les contrer. Cependant, c'était il y a longtemps, et les techniques d'attaque ont beaucoup évolué depuis. La cybersécurité doit suivre l'évolution des menaces, sinon elle laissera les systèmes vulnérables.
La cybersécurité moderne va au-delà des solutions de sécurité utilisées par les entreprises ; la maturité en matière de sécurité (votre position de sécurité par rapport à votre environnement de risque et vos tolérances) et la responsabilité opérationnelle (collaboration entre les équipes de sécurité et TI et leur répartition des responsabilités) jouent également des rôles majeurs.
Bien que la technologie utilisée par les équipes TI et de sécurité reste importante, des rôles clairement définis pour détecter, enquêter et répondre aux incidents sont tout aussi vitaux.
À quoi sert un logiciel antivirus
Commençons par examiner les logiciels antivirus (AV). Le logiciel antivirus, à sa base, est conçu pour détecter, bloquer et supprimer les logiciels malveillants. C'est un choix courant pour les particuliers et les petites entreprises cherchant à se protéger contre les cybermenaces, telles que les ransomwares, les logiciels espions, les chevaux de Troie et d'autres virus.
Les logiciels antivirus utilisent généralement deux méthodes de détection : la détection basée sur les signatures et celle basée sur des heuristiques. La détection basée sur des signatures compare les fichiers à une base de données de virus connus et de leurs identifiants uniques, et si elle trouve une correspondance, elle signale le logiciel malveillant et le supprime. La détection heuristique, en revanche, analyse le comportement des fichiers et des programmes pour identifier une activité suspecte, plutôt que des signatures spécifiques. Cela le rend plus flexible et adaptable pour détecter les virus nouveaux ou modifiés.
Il existe plusieurs scénarios où le logiciel AV peut être utile, tant dans les environnements professionnels que personnels. Par exemple, lorsque les employés en déplacement se connectent à un réseau Wi-Fi public, une protection antivirus solide peut aider à protéger leurs appareils. De même, un logiciel antivirus peut aider à protéger les appareils si les utilisateurs ouvrent accidentellement une pièce jointe malveillante d'email ou téléchargent un fichier Trojan, en détectant le malware avant qu'il ne puisse infecter quoi que ce soit.
Ce que l'Antivirus fait bien
Détecter et supprimer les logiciels malveillants connus
Bloquer l'accès aux sites Web suspects
Analyser les systèmes et surveiller les virus
Mettre en quarantaine et supprimer les fichiers suspects
Détecter une activité suspecte
Où l'Antivirus fait défaut
Les logiciels antivirus manquent de protection proactive.
Le logiciel antivirus peut ne pas détecter les menaces zero-day et les logiciels malveillants avancés, tels que les menaces sans fichier et le code polymorphe.
L'antivirus manque de détection basée sur le comportement et ne peut pas se défendre contre les menaces internes ou les erreurs humaines.
Les attaques modernes utilisent l'automatisation et l'IA pour se déplacer plus rapidement que les logiciels antivirus ne peuvent suivre.
Comment l'EDR développe les capacités de détection et de réponse
En allant au-delà de l'antivirus, nous arrivons à la détection et réponse au niveau des points de terminaison (EDR). L'EDR offre une surveillance continue et une analyse comportementale pour détecter et répondre aux cybermenaces, y compris en obtenant une visibilité sur les activités malveillantes, en contenant les attaques et en répondant aux incidents.
Ce que l'EDR apporte à la cybersécurité
Surveillance continue des endpoints.
Analyse de données et corrélation pour détecter des tactiques avancées et une activité suspecte.
Défense contre des attaques et menaces plus sophistiquées, y compris les logiciels malveillants, les ransomwares, les menaces internes, les attaques par hameçonnage, les exploits de jour zéro, les vulnérabilités Internet des objets (IoT) et les menaces persistantes avancées
Détection et enquête proactive des menaces.
Défis avec l'EDR
Bien que l'EDR augmente les capacités de sécurité, il accroît également la responsabilité opérationnelle. Il sert d'yeux et d'oreilles pour aider les équipes de sécurité à identifier les menaces, mais elles doivent encore examiner et agir sur ces informations. Le haut niveau de visibilité que fournit l'EDR peut conduire à une fatigue due aux alertes. Pour les équipes TI agiles, passer au crible des centaines d'alertes de télémétrie quotidiennes pour trouver la « seule véritable menace » peut être accablant et conduire à des incidents manqués.
Ce que MDR ajoute en plus de l'EDR
Une étape au-delà de l'EDR est la Détection et Réponse Gérée (MDR). MDR est un service géré qui combine technologie et expertise humaine pour non seulement surveiller et détecter les menaces, mais aussi y répondre rapidement et de manière proactive.
Contrairement aux logiciels antivirus et EDR, le MDR est dirigé par des humains, avec des experts qualifiés gérant l'enquête et la réponse. Cela va au-delà d'une simple mise à niveau d'un outil en cybersécurité et introduit un nouveau modèle opérationnel, où les entreprises peuvent compter sur une équipe de vraies personnes pour gérer leur sécurité.
Avantages de la MDR
Surveillance continue et détection de menaces 24h/24 et 7j/7.
Réponse rapide aux incidents, menée par de vraies personnes.
Renseignements sur les menaces avancées et insights d'experts.
Évolutivité et personnalisation adaptées à vos besoins.
Compromis de la MDR
Généralement des coûts plus élevés que les solutions AV ou EDR.
Dépendance aux fournisseurs, plutôt qu'à la sécurité interne, ce qui peut entraîner une qualit�é inégale.
Manque de visibilité complète, car le fournisseur prend le contrôle de la sécurité.
Tableau de comparaison AV vs EDR vs MDR
Alors, avec AV, EDR, et MDR définis, comment s'y comparent-ils ? Vous pouvez voir les plus grandes différences dans ce tableau pratique :
Zone
AV
EDR
MDR
Objectif principal
Prévenir les logiciels malveillants connus
Détecter et répondre aux menaces actives
Détecter, enquêter et répondre au nom du client
Méthode de détection
Signatures, apprentissage automatique, heuristiques
Comportement, télémétrie, analyses
EDR + analyse dirigée par l'humain et renseignement sur les menaces
Types d'attaques couvertes
Menaces connues basées sur des fichiers
Attaques connues, inconnues et sans fichier
Identique à EDR, plus des attaques avancées et multi-étapes
Attaques sans fichier
Limité (aucun fichier à analyser)
Fort (détection basée sur le comportement et la mémoire)
Fort, avec validation humaine
Contexte de l'activité
Événement unique (détection basée sur fichier)
Séquence d'attaque complète avec chronologie
Contexte d'attaque complet plus corrélation inter-clients
Actions de réponse
Bloquer/quarantaine fichiers
Isoler le point de terminaison, tuer les processus, enquêter et remédier
Confinement géré, remédiation et récupération guidée
Outils d'investigation
Alertes et journaux seulement
Chronologies, arbres de processus, analyse assistée par l'IA
Analystes SOC, playbooks, criminalistique, rapports
Utilisation de l'IA
Évaluation des risques au moment de la détection
Corrélation d'événements, triage, enquête
IA + prise de décision humaine
Recherche de menaces
Non pris en charge
Pris en charge par la recherche et l'analyse
Chasse proactive et continue aux menaces
Rôle dans la pile de sécurité
Protection de base
Couche de détection et de réponse
SOC externalisé / couche de réponse gérée
Responsabilité opérationnelle
Client
Client
Vendeur
Coût
Faible coût, facile à gérer
Coût plus élevé, davantage de surcharge opérationnelle
Coût le plus élevé, effort client le plus faible
Comment décider quel modèle convient à votre organisation
Étant donné les différences, comment savoir quel modèle convient à votre entreprise ? Considérez vos besoins spécifiques, tant en termes de sécurité globale que de contrôle, et vous serez prêt à prendre une décision éclairée.
Si vous avez besoin d'une protection de base avec un impact minimal
Si vos besoins en matière de sécurité ne sont pas trop importants, un antivirus peut être acceptable. Les logiciels antivirus modernes offrent une protection en temps réel contre les malwares et incluent des fonctionnalités qui donnent aux entreprises un meilleur contrôle sur leur sécurité. Cependant, si vous avez des données sensibles à protéger ou un réseau plus large de points d'extrémité, un antivirus pourrait être trop limité pour offrir la sécurité dont vous avez besoin.
Si vous avez besoin de visibilité et de contrôle, et disposez de ressources internes
EDR est un excellent choix si vous disposez des ressources internes pour traiter et atténuer les menaces. EDR offre une forte détection des menaces et des analyses, tout en laissant la réponse à votre équipe interne. Cela nécessite que vous ayez un personnel TI en place et des processus établis pour faire face aux cybermenaces, mais une fois que vous les avez, l'EDR soutiendra bien votre équipe. Vous pourriez également avoir besoin d'EDR si les exigences de conformité de votre industrie ou votre assurance cybernétique le nécessitent.
Si vous avez besoin d'une sécurité robuste sans construire un SOC
Si vous avez besoin de détection, d'investigation et de réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7, mais que vous n'avez pas d'équipe interne, MDR est le bon choix. MDR est un excellent choix pour les entreprises disposant de ressources de sécurité internes limitées qui nécessitent néanmoins une détection avancée des menaces, surtout si elles ont besoin de temps de réponse rapide et de support après les heures de bureau.
Comment Splashtop consolide la sécurité des terminaux de bout en bout sur une seule plateforme
Splashtop aborde la consolidation de la sécurité des endpoints comme un problème opérationnel, pas seulement un problème de détection. Plutôt que de traiter AV, EDR ou MDR comme des outils isolés, Splashtop fournit une couche de contrôle et de visibilité centralisée qui aide les équipes à agir sur les informations de sécurité en temps réel.
Splashtop prend en charge la protection antivirus et s'intègre avec des solutions EDR et MDR de premier plan, y compris l'accès à des plateformes et services de premier ordre comme Bitdefender, SentinelOne et CrowdStrike à des prix compétitifs. Les utilisateurs bénéficient de la visualisation des menaces et de la gestion des endpoints au sein de la console Splashtop, réduisant ainsi les changements de contexte.
Combiner ces capacités avec Splasthop AEM (Gestion autonome des terminaux) réduit l'écart entre l'identification des risques et leur résolution. Depuis une console unique, les équipes TI et de sécurité peuvent visualiser les alertes de sécurité des endpoints aux côtés de l'inventaire des appareils, des processus, de l'exposition aux vulnérabilités et du statut des correctifs. Lorsque des mesures sont nécessaires, les équipes peuvent passer immédiatement de la détection à la réponse en utilisant l'Accès à distance, les scripts et l'automatisation sans changer d'outils ni perdre le contexte.
Toutes les capacités de sécurité sont disponibles sous forme d'options supplémentaires, permettant aux organisations de commencer avec une protection de base et d'évoluer vers des modèles de détection et de réponse plus avancés sans réarchitecturer leur pile de points de terminaison.
Prêt à simplifier la sécurité des endpoints ? Contactez-nous maintenant !