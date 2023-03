TeamViewer est-il encore en panne? Remontez et courez avec Splashtop

Si le service TeamViewer vous cause des problèmes, vous pouvez commencer dès maintenant avec Splashtop. Commencez un essai gratuit ou achetez maintenant et vous serez opérationnel en quelques minutes seulement.

Splashtop Business Access: Pour les particuliers et les petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leurs propres ordinateurs

Splashtop SOS: Pour que les équipes informatiques et d’assistance puissent accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles de leurs clients et les prendre en charge

Vous avez déjà une licence TeamViewer?

Programme TeamViewer d’économies garanties et de démarrage anticipé : Lorsque vous passez à Splashtop, vous bénéficiez d’une réduction garantie de 50% sur le coût de votre abonnement annuel. De plus, il n’est pas nécessaire d’attendre l’expiration de votre abonnement TeamViewer actuel. Notre équipe vous aidera à démarrer tôt avec Splashtop, sans frais supplémentaires. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour activer l’épargne garantie et commencer tôt sur votre compte Splashtop:

TeamViewer en panne? Des interruptions de service forçant les utilisateurs à passer à Splashtop

Dernièrement, nous avons reçu de nombreuses demandes de clients TeamViewer cherchant à essayer Splashtop après des interruptions dans le service de TeamViewer. Nous avons également vu des publications sur des sites Web tels que Twitter et Reddit où les utilisateurs ont signalé leurs problèmes avec le service TeamViewer:

Pas de connexion au serveur Teamviewer depuis r/teamviewer

Si vous utilisez TeamViewer et que vous rencontrez des difficultés, c’est le meilleur moment pour essayer Splashtop. Splashtop fournit des connexions d’accès à distance rapides, sécurisées et fiables. Il offre les mêmes fonctionnalités que les forfaits payants de TeamViewer et coûte au moins 50 % moins cher ! Faites des économies et obtenez la meilleure solution d’accès à distance avec Splashtop. Consultez notre comparatif complet pour savoir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.

