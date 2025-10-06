TeamViewer est-il encore en panne? Remontez et courez avec Splashtop

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TeamViewer en panne ? Découvrez l'accès à distance fiable avec Splashtop

Splashtop Team
Temps de lecture : 5 min
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Il arrive que TeamViewer ou toute autre solution d’accès à distance ne fonctionne plus pour des raisons de maintenance périodique ou autres. Il est donc toujours utile de connaître les autres solutions d’accès à distance sur le marché. Splashtop est un moyen peu coûteux de s’assurer que vous avez toujours des capacités d’accès à distance disponibles.

L’impact des temps d’arrêt de TeamViewer sur les opérations métier

Les temps d’arrêt de TeamViewer peuvent gravement perturber les opérations métier, en particulier pour les entreprises qui dépendent d’un accès à distance continu pour leurs tâches quotidiennes. Lorsque TeamViewer est en panne, les employés ne peuvent pas accéder aux systèmes et aux données critiques, ce qui entraîne une perte de productivité importante. Les projets peuvent être retardés, les délais non respectés et le service client peut en souffrir car les équipes d’assistance perdent la capacité de résoudre les problèmes à distance.

L’impact financier peut également être important. Les temps d’arrêt peuvent entraîner une perte de revenus, en particulier pour les entreprises qui fonctionnent selon des calendriers serrés ou qui dépendent d’interactions opportunes avec les clients. De plus, les équipes informatiques sont souvent confrontées à une pression accrue pendant ces pannes, car elles se démènent pour trouver des solutions alternatives ou répondre à une augmentation des tickets d’assistance. Cette tension supplémentaire peut entraîner un épuisement professionnel et une diminution de l’efficacité globale.

Vous recherchez un accès à distance ininterrompu? Voici pourquoi Splashtop se démarque

Splashtop offre une alternative robuste et fiable pour l'accès à distance. Splashtop est conçu pour fournir des connexions à distance performantes et cohérentes, garantissant que vous pouvez accéder à vos postes de travail, serveurs et fichiers sans interruption. Avec des fonctionnalités de sécurité de premier ordre, y compris le cryptage et l'authentification multifactorielle, Splashtop assure que vos sessions à distance sont non seulement fiables mais aussi sécurisées. De plus, l'interface conviviale de Splashtop et ses tarifs compétitifs en font un excellent choix pour les entreprises de toutes tailles.

En passant à Splashtop, vous pouvez vous concentrer sur votre entreprise sans vous soucier des temps d’arrêt imprévus, ce qui garantit une productivité continue et la satisfaction des clients. Que vous soyez un particulier, une petite entreprise ou une grande société, Splashtop propose des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins en matière d’accès à distance, vous offrant tranquillité d’esprit et stabilité opérationnelle.

Vous avez déjà une licence TeamViewer ? Passez à Splashtop et économisez 50 % dès aujourd’hui

Économies garanties & Programme de démarrage anticipé TeamViewer: Lorsque vous passez à Splashtop, vous bénéficiez de 50% d'économies garanties sur votre coût d'abonnement annuel. De plus, il n’est pas nécessaire d’attendre que votre abonnement TeamViewer actuel expire. Notre équipe vous aidera à commencer tôt avec Splashtop, sans frais supplémentaires. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour activer les économies garanties et le démarrage anticipé sur votre compte Splashtop:

Passez à Splashtop

Étapes pour passer en toute simplicité de TeamViewer à Splashtop

  1. Évaluez Vos Besoins: Identifiez les fonctionnalités et fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin d’un outil d'accès à distance. Splashtop propose une variété de solutions adaptées à différents besoins, des utilisateurs individuels aux entreprises.

  2. Créer un compte Splashtop : visitez le site Web de Splashtop et choisissez le forfait qui correspond le mieux à vos besoins. Splashtop propose un essai gratuit, vous permettant de tester le logiciel avant de vous engager.

  3. Installer les agents Splashtop : téléchargez et installez Splashtop Streamer sur les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder à distance. Le processus d’installation est simple et rapide.

  4. Configurer les paramètres de sécurité : configurez l’authentification multifacteur, des mots de passe forts et d’autres mesures de sécurité pour garantir la sécurité de vos sessions à distance.

Le passage à Splashtop permet non seulement de minimiser les temps d’arrêt, mais aussi d’offrir une expérience plus fiable et un accès à distance sécurisé adapté aux besoins de votre entreprise.

Temps d'arrêt fréquent de TeamViewer ? Découvrez pourquoi les utilisateurs passent à Splashtop

Dernièrement, nous avons reçu de nombreuses demandes de clients TeamViewer cherchant à essayer Splashtop après des interruptions dans le service de TeamViewer. Nous avons également vu des publications sur des sites Web tels que Twitter et Reddit où les utilisateurs ont signalé leurs problèmes avec le service TeamViewer:

C'est dans le monde entier... https://t.co/ftr6VqPFrF

pic.twitter.com/bYwIEDF2Bq

- Thiago Reis ¯\_(ツ)_/¯ (@thibireis) 8 Novembre 2018

Pas de connexion au serveur Teamviewer depuis r/teamviewer

Si vous utilisez TeamViewer et que vous rencontrez des difficultés, c’est le meilleur moment pour essayer Splashtop. Splashtop fournit des connexions d’accès à distance rapides, sécurisées et fiables. Il offre les mêmes fonctionnalités ((transfert de fichiers, impression à distance, prise en charge de plusieurs moniteurs, etc.) que les forfaits payants de TeamViewer et coûte au moins 50 % moins cher ! Faites des économies et obtenez la meilleure solution d’accès à distance avec Splashtop. Consultez notre comparatif complet pour savoir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.

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FAQs

Pourquoi TeamViewer peut-il subir des temps d’arrêt ?
Quelles sont les causes courantes d’une panne de TeamViewer ?
Puis-je éviter les fréquentes pannes de TeamViewer en passant à Splashtop ?
Puis-je essayer Splashtop gratuitement ?

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