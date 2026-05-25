TeamViewer 14 Alternative – Pourquoi vous êtes mieux avec Splashtop

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle solution d’accès et/ou de support à distance, vous avez tout intérêt à choisir Splashtop plutôt que la dernière version de TeamViewer. L’annonce récente du lancement de TeamViewer 14 Final présente quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations (dont certaines sont déjà disponibles dans Splashtop) qui se trouvent dans la nouvelle version.
Cependant, il est important de noter que vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin avec Splashtop à un prix bien inférieur.
Lisez cet article pour découvrir les avantages de Splashtop par rapport à TeamViewer 14 et ce que vous obtiendrez de ces deux solutions. Avant de poursuivre, il est important de mentionner que vous pouvez obtenir un accès complet à la formule Splashtop de votre choix gratuitement pendant 7 jours (sans carte bancaire ni engagement), afin d’essayer le logiciel par vous-même et de vous assurer que vous prenez la bonne décision avant votre achat.
Voici pourquoi vous devriez retarder le téléchargement de TeamViewer 14 et essayer d'abord Splashtop.
Comparaison des fonctions d'accès à distance et de téléassistance
Splashtop et TeamViewer sont tous deux des solutions d’accès à distance. Ils vous permettent de vous connecter rapidement à vos ordinateurs et appareils à partir de n’importe quel autre périphérique, où que vous soyez dans le monde. Les deux outils sont compatibles avec les systèmes d’exploitation les plus utilisés (Windows, Mac, iOS et Android) et présentent une interface utilisateur conviviale.
En ce qui concerne les outils et les fonctionnalités dont ont besoin les professionnels des entreprises, les équipes d'assistance informatique et les professionnels des services d'assistance, Splashtop possède les mêmes fonctionnalités de pointe que celles de TeamViewer 14, notamment
Accès à distance rapide
Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)
Chat (en et hors session)
Impression à distance
Réveil à distance
Redémarrage à distance
Enregistrement de la session
Soutien multi-moniteurs
Gestion des utilisateurs et des ordinateurs
Groupement
Enregistrement
Cryptage AES 256 bits
Tous deux disposent des fonctionnalités dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches quotidiennes. Vous pourrez contrôler à distance vos ordinateurs ou appareils mobiles et réaliser votre travail en toute simplicité.
La différence de prix
C'est là que Splashtop se distingue comme le choix évident. Quel que soit votre cas d'utilisation, Splashtop peut vous faire économiser 50 % ou plus par rapport aux plans commerciaux de TeamViewer 14. Le plan Business de TeamViewer 14 commence à 730,80 CA$ par utilisateur et par an*. Splashtop commence à partir de 130 CA$ par an. La raison est que Splashtop propose différentes solutions pour différents cas d'utilisation.
Avec Splashtop, vous obtiendrez une solution conçue pour répondre exactement à vos besoins. Vous voulez une solution de bureau à distance pour accéder à votre ordinateur pendant votre absence ? Avez-vous besoin de prendre en charge les ordinateurs de vos utilisateurs ? Ou avez-vous besoin d'un moyen de fournir une assistance à distance à la demande au moment où votre client en a besoin ? Quel que soit le cas d'utilisation, Splashtop a une solution qui vous donne un accès à distance rapide et les fonctionnalités exactes dont vous avez besoin.
Splashtop comporte également certaines des améliorations de performance et des fonctionnalités qui sont nouvelles dans TeamViewer 14, comme la prise en charge du mode sombre de MacOS Mojave et la possibilité de visualiser les appareils de confiance de vos utilisateurs.
Voir notre comparaison des prix Splashtop vs TeamViewer . Tu peux aussi consulter notre comparaison complète montrant pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.
Essayez Splashtop et voyez par vous-même
Ne vous contentez pas de nous croire sur parole, essayez Splashtop gratuitement pendant 7 jours. Nous vous garantissons que vous serez convaincu qu’il s’agit de la meilleure alternative à TeamViewer 14. Comme nous ne vous demandons pas de carte bancaire et ne vous imposons aucun engagement pour commencer, vous pouvez l’essayer sans risque dès maintenant.
Vous êtes prêt à vous lancer ? Les solutions de bureau à distance primées de Splashtop sont les meilleures alternatives à TeamViewer 14. Cliquez sur le bouton ci-dessous et installez-le en quelques minutes.
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