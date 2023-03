TeamViewer 14 Alternative – Pourquoi vous êtes mieux avec Splashtop

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle solution d’accès et/ou de support à distance, vous avez tout intérêt à choisir Splashtop plutôt que la dernière version de TeamViewer. L’annonce récente du lancement de TeamViewer 14 Final présente quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations (dont certaines sont déjà disponibles dans Splashtop) qui se trouvent dans la nouvelle version.

Cependant, il est important de noter que vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin avec Splashtop à un prix bien inférieur.

Lisez cet article pour découvrir les avantages de Splashtop par rapport à TeamViewer 14 et ce que vous obtiendrez de ces deux solutions. Avant de poursuivre, il est important de mentionner que vous pouvez obtenir un accès complet à la formule Splashtop de votre choix gratuitement pendant 14 jours (sans carte bancaire ni engagement), afin d’essayer le logiciel par vous-même et de vous assurer que vous prenez la bonne décision avant votre achat.

Essayez Splashtop gratuitement

Voici pourquoi vous devriez retarder le téléchargement de TeamViewer 14 et essayer d'abord Splashtop.

Comparaison des fonctions d'accès à distance et de support à distance

Splashtop et TeamViewer sont tous deux des solutions d’accès à distance. Ils vous permettent de vous connecter rapidement à vos ordinateurs et appareils à partir de n’importe quel autre périphérique, où que vous soyez dans le monde. Les deux outils sont compatibles avec les systèmes d’exploitation les plus utilisés (Windows, Mac, iOS et Android) et présentent une interface utilisateur conviviale.

En ce qui concerne les outils et les fonctionnalités dont ont besoin les professionnels des entreprises, les équipes d'assistance informatique et les professionnels des services d'assistance, Splashtop possède les mêmes fonctionnalités de pointe que celles de TeamViewer 14, notamment

Accès à distance rapide

Transfert de fichiers (y compris par glisser-déposer)

Chat (en et hors session)

Impression à distance

Réveil à distance

Redémarrage à distance

Enregistrement de la session

Partage d'écran

Soutien multi-moniteurs

Gestion des utilisateurs et des ordinateurs

Groupement

Enregistrement

Cryptage AES 256 bits

Tous deux disposent des fonctionnalités dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches quotidiennes. Vous pourrez contrôler à distance vos ordinateurs ou appareils mobiles et réaliser votre travail en toute simplicité.

La différence de prix

C’est là que Splashtop s’impose comme un choix incontournable. Quel que soit votre cas d’utilisation, Splashtop peut vous faire économiser 50 % ou plus par rapport aux forfaits payants de TeamViewer 14. Les tarifs pratiqués par TeamViewer 14 commencent à €442.80 par utilisateur et par an*. Splashtop commence à €90 (jusqu’à €439 ) par an. Ceci s’explique par le fait que Splashtop propose différentes solutions pour différents cas d’utilisation.

Avec Splashtop, vous obtiendrez une solution conçue pour répondre exactement à vos besoins. Vous voulez une solution de bureau à distance pour accéder à votre ordinateur pendant votre absence ? Avez-vous besoin de prendre en charge les ordinateurs de vos utilisateurs ? Ou avez-vous besoin d'un moyen de fournir une assistance à distance à la demande au moment où votre client en a besoin ? Quel que soit le cas d'utilisation, Splashtop a une solution qui vous donne un accès à distance rapide et les fonctionnalités exactes dont vous avez besoin.

Splashtop comporte également certaines des améliorations de performance et des fonctionnalités qui sont nouvelles dans TeamViewer 14, comme la prise en charge du mode sombre de MacOS Mojave et la possibilité de visualiser les appareils de confiance de vos utilisateurs.

Voir notre comparaison des prix Splashtop vs TeamViewer . Tu peux aussi consulter notre comparaison complète montrant pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.

Essayez Splashtop et voyez par vous-même

Ne te contente pas de nous croire sur parole, essaie Splashtop gratuitement pendant 14 jours. Nous te garantissons que tu seras convaincu que c'est la meilleure alternative à TeamViewer 14. Comme nous n'avons pas besoin d'une carte de crédit et que nous ne te forçons pas à prendre des engagements pour commencer, il n'y a aucun risque à s'installer dès maintenant. Sélectionne la solution Splashtop de ton choix pour en savoir plus, ou clique sur le bouton ci-dessous pour commencer avec Splashtop Business Access pour une solution de bureau à distance simple et rapide.

Splashtop Business Access: pour les particuliers et les petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leur ordinateur.

Splashtop Remote Support: pour MSPs qui veut accéder à distance, à tout moment et sans surveillance, à l'ordinateur de ses utilisateurs/clients pour fournir une assistance à distance.

Splashtop SOS: pour les professionnels des services d'assistance et de support qui souhaitent fournir une assistance à distance à la demande (support rapide) aux appareils de leurs utilisateurs/clients.

Vous êtes prêt à vous lancer ? Les solutions de bureau à distance primées de Splashtop sont les meilleures alternatives à TeamViewer 14. Cliquez sur le bouton ci-dessous et installez-le en quelques minutes.

Essai gratuit

* Source : Site Web américain de TeamViewer 49 $/mois (588 $/an) prix catalogue pour le forfait utilisateur individuel, mars 2023.

Contenu connexe