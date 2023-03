Vidéo : Splashtop - Une alternative supérieure au VPN

Vous cherchez une alternative au VPN ?

Splashtop est facile à déployer, à dimensionner et constitue la solution d'accès à distance la plus rentable. C'est pourquoi Splashtop est la meilleure alternative au VPN.

Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions

Commencez un essai gratuit de Splashtop Business Access !

En savoir plus sur Splashtop comme alternative VPN

Le VPN n'est probablement pas le meilleur choix pour les besoins d'accès à distance de votre organisation

Comme le travail à domicile devient la nouvelle réalité pour beaucoup, une solution d'accès à distance robuste est cruciale pour la productivité. Le VPN est le mieux adapté aux utilisateurs qui ont besoin d'accéder au réseau d'entreprise pour de courtes durées afin d'effectuer des tâches spécifiques, mais c'est une solution dépassée pour les exigences de productivité actuelles.

Lorsque toute la main-d'œuvre reste connectée via le VPN toute la journée, il y a un backhauling du trafic, même pour les tâches qui n'ont pas besoin de VPN, ce qui se traduit par des connexions peu fiables et des performances lentes, le pire cauchemar d'un utilisateur.

Dépenser beaucoup d'argent et d'efforts pour mettre en place, étendre et maintenir un VPN, sans parler du casse-tête que représente le fait de devoir utiliser uniquement des appareils fournis par l'entreprise pour se connecter au VPN, c'est beaucoup de difficultés à surmonter lorsque le résultat final est une performance médiocre.

Avec un VPN surchargé, il est impossible d'inspecter efficacement le trafic du réseau, ce qui pose des problèmes de sécurité. Même des solutions comme le "split tunneling", qui devaient permettre de limiter le trafic VPN, ouvrent de nouvelles portes aux risques de sécurité.

Heureusement, il existe une solution simple. Splashtop est la meilleure alternative VPN, permettant aux employés d'accéder à leur poste de travail en toute sécurité, avec rapidité et stabilité.

Splashtop est la solution moderne pour permettre l'accès aux ordinateurs à distance

La facilité d'installation, de gestion et d'évolution de Splashtop garantit des sessions d'accès à distance rapides et fiables, avec une maintenance aisée et un faible coût. Il suffit aux utilisateurs d'installer une petite application sur leur poste de travail. De là, ils peuvent se connecter instantanément à distance à partir de n'importe quel appareil en utilisant l'application Splashtop.

Une solution complète d'accès à distance sans que le réseau de votre entreprise ne soit mis à rude épreuve

Le réseau d'entreprise n'est utilisé qu'en cas d'accès à distance, ce qui se traduit par un trafic réduit et des performances accrues, tandis que les fonctions de sécurité et de conformité permettent d'établir des connexions à distance sans souci. Les utilisateurs peuvent transférer des fichiers en toute sécurité, imprimer à distance et effectuer toute autre tâche pendant les sessions à distance, le tout étant enregistré et consigné. Enfin, les applications et l'infrastructure de Splashtop sont mises à jour, sécurisées et contrôlées automatiquement, ce qui élimine les mises à jour manuelles peu pratiques.

Commencez avec Splashtop gratuitement

En utilisant Splashtop, vous obtiendrez des performances plus élevées, une meilleure sécurité et une évolutivité plus facile que les solutions basées sur le VPN pour vos besoins d'accès à distance, et ce, à une fraction du coût ! Essayez Splashtop gratuitement dès aujourd'hui et découvrez la différence par vous-même.

En savoir plus sur Splashtop comme alternative VPN

Commencez maintenant