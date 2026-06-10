TeamViewer a annoncé que les versions 13 et 14 entameront leur processus de fin de vie à partir du 31 octobre 2026. Cela ne signifie pas que ces versions cesseront de fonctionner immédiatement, mais cela signifie bien que leur prise en charge sera réduite au fil du temps et que les connexions utilisant ces versions seront progressivement désactivées.
Pour les équipes IT qui s’appuient encore sur TeamViewer 13 ou 14, cela crée une échéance de planification. D’anciens déploiements d’accès à distance peuvent toujours être installés sur les postes de travail des utilisateurs, les serveurs, les ordinateurs partagés et les systèmes sans surveillance qui n’ont pas été examinés depuis des années. Si ces appareils dépendent d’une connectivité à distance basée sur Internet, les équipes doivent comprendre ce qui pourrait changer et comment cela peut affecter le support au quotidien.
C’est aussi le bon moment pour réévaluer si vos outils d'accès à distance correspondent toujours à la façon dont votre organisation gère les appareils aujourd’hui. Le support à distance ne se limite plus à la connexion à l’écran d’un utilisateur. Les équipes IT ont souvent besoin de visibilité sur les terminaux, d’un inventaire logiciel, du statut des correctifs, d’options de déploiement et d’automatisation pour prendre efficacement en charge des environnements distribués.
Dans cet article, nous allons détailler ce que l’annonce de fin de support de TeamViewer signifie pour les versions 13 et 14, ce que les équipes IT doivent vérifier avant la date limite, et les points à rechercher dans une solution moderne d’accès à distance et de gestion des terminaux.
Qu’arrive-t-il à TeamViewer 13 et 14 ?
TeamViewer a annoncé que les versions 13 et 14 entameront leur phase de fin de vie le 31 octobre 2026. Il s’agit d’un changement progressif, ce qui signifie que ces versions ne devraient pas cesser de fonctionner toutes en même temps à cette date. Cependant, la prise en charge sera réduite au fil du temps, et les connexions utilisant ces versions seront progressivement désactivées.
Les points clés incluent :
TeamViewer 13 et 14 entreront en phase d’abandon le 31 octobre 2026.
La prise en charge de ces versions sera progressivement réduite.
Les connexions utilisant ces versions seront progressivement désactivées.
La poursuite de la connectivité via Internet nécessitera une licence d’abonnement active.
Les connexions LAN peuvent toujours être possibles si elles ne dépendent pas des serveurs de TeamViewer.
Pourquoi c’est important pour les équipes IT qui utilisent encore d’anciennes versions de TeamViewer
Pour les organisations qui utilisent encore TeamViewer 13 ou 14, le calendrier de fin de support représente plus qu’une simple mise à jour logicielle. Cela donne aux équipes IT une raison de vérifier où les anciens outils d'accès à distance sont installés, comment ces outils sont utilisés et s'ils soutiennent encore la manière dont l'entreprise fonctionne.
accès à distance fait souvent partie de l'infrastructure de fond. Une fois qu’il fonctionne, les équipes peuvent conserver le même logiciel en place pendant des années sur les postes de travail, les serveurs, les machines partagées et les systèmes sans surveillance. Cela peut rendre un changement de cycle de vie plus difficile à gérer si l’IT n’a pas une vue claire de chaque appareil concerné.
1. Continuité de l’accès à distance
La préoccupation la plus immédiate est la continuité. Si les techniciens s’appuient sur TeamViewer 13 ou 14 pour assurer le support à distance aux utilisateurs, accéder à des ordinateurs sans surveillance ou maintenir des systèmes en dehors du réseau local, tout changement de connectivité basée sur Internet peut affecter le support au quotidien.
Dans certains cas, des connexions LAN peuvent encore être disponibles, mais cela ne résout pas le problème des équipes distribuées, des employés à distance, des succursales ou des appareils auxquels l’IT doit accéder depuis l’extérieur du réseau. Les équipes doivent examiner quels workflows dépendent de l’accès à distance en ligne et quels appareils seraient difficiles à prendre en charge si cet accès change.
2. Visibilité des endpoints hérités
D’anciennes versions de TeamViewer peuvent toujours être installées sur des appareils qui n’ont pas été vérifiés récemment. Certains peuvent appartenir à des employés actifs. D’autres peuvent être des postes de travail partagés, des ordinateurs de laboratoire, des kiosques, des serveurs ou des machines utilisées uniquement pour un support occasionnel.
C’est ici que la visibilité compte. Les équipes IT doivent savoir quels appareils exécutent TeamViewer 13 ou 14, qui les utilise, s’ils sont encore nécessaires et quelle est leur importance pour les opérations de l’entreprise. Sans cet inventaire, il est facile de sous-estimer l’ampleur d’une migration.
3. Planification des licences et des mises à niveau
Cette suppression progressive entraîne également une décision de licence. Les équipes utilisant d’anciennes versions de TeamViewer doivent déterminer s’il est pertinent de passer à une version supérieure dans le cadre du modèle de licence actuel de TeamViewer, ou si le moment est venu d’évaluer d’autres options d’accès à distance.
Cette décision doit prendre en compte plus que le seul coût de l’abonnement. Les équipes IT doivent également prendre en compte l’effort de déploiement, les workflows des techniciens, les exigences de sécurité, la couverture des terminaux, les contrôles administrateur et la nécessité éventuelle de fonctionnalités de gestion plus larges comme l’inventaire, la gestion des correctifs et l’automatisation.
Ce que les équipes IT doivent auditer avant la date limite
Avant que TeamViewer 13 et 14 n’entrent dans leur période de retrait progressif, les équipes IT doivent établir un inventaire clair des appareils et des flux de travail concernés. L’objectif est de comprendre où les anciennes versions sont encore utilisées, quels scénarios d’accès à distance en dépendent, et ce qui doit changer avant que le support ne devienne plus difficile à assurer.
Identifiez tous les appareils exécutant TeamViewer 13 ou 14: commencez par repérer tous les terminaux, serveurs et postes de travail partagés sur lesquels TeamViewer 13 ou 14 est encore installé. Incluez les systèmes sans surveillance, les machines de laboratoire, les kiosques et les ordinateurs utilisés seulement de manière occasionnelle. Ce sont souvent les appareils les plus susceptibles d’être oubliés lors d’une migration.
Cartographiez les connexions qui dépendent d’un accès via Internet: séparez les cas d’usage sur LAN uniquement des workflows qui reposent sur la connectivité Internet de TeamViewer. C’est important, car TeamViewer a indiqué que les connexions LAN pourraient continuer à fonctionner, tandis que les connexions basées sur Internet utilisant d’anciennes versions seront affectées au fil du temps.
Passez en revue les systèmes critiques pour l’activité: donnez la priorité aux systèmes qui prennent en charge les dirigeants, les employés à distance, les opérations en contact avec les clients, les flux de production ou la maintenance en dehors des heures ouvrées. Ces appareils doivent être examinés en priorité, car une interruption de l’accès à distance aurait un impact opérationnel plus important.
Vérifiez la compatibilité du système d’exploitation: certains appareils plus anciens peuvent encore utiliser des systèmes d’exploitation ou des configurations obsolètes qui compliquent les mises à niveau. Vérifiez si chaque système peut prendre en charge un logiciel d'accès à distance plus récent ou nécessite un autre plan de migration.
Estimez les coûts de mise à niveau et de migration: comparez le coût d’une mise à niveau à celui d’un passage à une autre solution d'accès à distance. Incluez le prix de l’abonnement, le temps de déploiement, la formation des techniciens, la couverture des endpoints, les exigences de sécurité et tous les outils supplémentaires nécessaires pour l’inventaire, la gestion des correctifs ou l’automatisation.
Documentez vos besoins en matière d'accès à distance: établissez une liste claire de ce dont votre équipe a besoin pour l'avenir. Cela peut inclure l'accès sans surveillance, le support assisté à la demande, le transfert de fichiers, l'impression à distance, la journalisation des sessions, le SSO (authentification unique), la MFA, les autorisations granulaires, l'inventaire des logiciels, la visibilité des correctifs et l'exécution de commandes à distance.
Ce qu’il faut rechercher dans une alternative à TeamViewer
Si votre équipe profite de la fin progressive de TeamViewer 13 et 14 pour évaluer d’autres options, commencez par vos workflows de support réels. Une solution de remplacement doit couvrir la façon dont vos techniciens accèdent aujourd’hui aux appareils, tout en prenant en charge les besoins de sécurité, de visibilité et de gestion dont votre environnement pourrait avoir besoin à l’avenir.
Les principales fonctionnalités à rechercher dans les alternatives à TeamViewer incluent :
Accès à distance sécurisé sans surveillance : les équipes IT doivent pouvoir accéder aux appareils autorisés lorsque les utilisateurs ne sont pas disponibles, en particulier pour les serveurs, les postes de travail partagés, la maintenance en dehors des heures de travail et les systèmes à distance.
Support à distance assisté : Les équipes de help desk ont besoin d’un moyen simple d’assister les utilisateurs à la demande, que l’utilisateur travaille depuis son domicile, dans un bureau ou en dehors du réseau de l’entreprise.
Couverture multiplateforme : votre outil d'accès à distance doit prendre en charge les appareils que votre organisation utilise réellement, notamment les cas d’usage Windows, macOS, Linux, Android, iOS et Chromebook, le cas échéant.
Contrôles d’accès robustes : Recherchez des fonctionnalités de sécurité telles que MFA, SSO/SAML, des autorisations granulaires, l’authentification des appareils et la journalisation des sessions afin que l’IT puisse gérer qui a accès et conserver une piste d’audit claire.
Déploiement et gestion simples : Le remplacement doit être facile à déployer, attribuer, surveiller et gérer, sans créer de travail de configuration inutile pour les techniciens ou les utilisateurs finaux.
Performances fiables des sessions à distance : Les sessions à distance doivent être suffisamment réactives pour le dépannage, la maintenance, l’accès aux fichiers, les tâches administratives et les tâches quotidiennes de support.
Visibilité des endpoints : l’accès à distance est plus efficace lorsque l’IT peut également voir l’état des appareils, les détails du matériel, l’inventaire des logiciels et l’état des correctifs.
Correctifs et automatisation : une solution moderne doit aider l’IT à agir sur l’ensemble des appareils gérés, qu’il s’agisse de déployer des mises à jour, d’exécuter des scripts, de redémarrer des systèmes ou de corriger les problèmes courants.
Le meilleur choix est celui qui réduit les frictions pour les techniciens tout en donnant à l’IT davantage de contrôle sur les appareils qu’elle gère. Cela signifie aller au-delà du simple partage d’écran et choisir une solution qui prend en charge l’ensemble du flux de travail du support à distance.
Pourquoi l’accès à distance et la gestion des terminaux doivent être évalués ensemble
La fin de prise en charge des versions 13 et 14 de TeamViewer est le bon moment pour réévaluer bien plus que la simple connectivité à distance. Pour de nombreuses équipes IT, le support ne s’arrête pas une fois qu’un technicien se connecte à un appareil.
1. L'accès à distance aide l'IT à se connecter
L’accès à distance permet aux techniciens d’accéder aux utilisateurs, aux postes de travail, aux serveurs et aux systèmes sans surveillance depuis n’importe où. C’est essentiel pour le dépannage, le travail à distance et le support après les heures de bureau.
2. La gestion des terminaux aide l’IT à agir
Après la connexion, l’IT doit souvent vérifier l’inventaire des logiciels, examiner l’état des correctifs, déployer une mise à jour, exécuter un script ou confirmer l’état de santé de l’appareil. Lorsque ces tâches sont réparties entre des outils distincts, le support prend plus de temps et la visibilité en pâtit.
3. Un flux de travail combiné réduit les frictions
Une solution moderne d'accès à distance doit aider les équipes à se connecter en toute sécurité et à gérer les appareils plus efficacement. Pour les équipes qui réévaluent d’anciens déploiements de TeamViewer, l’objectif est de prendre en charge l’ensemble du flux de travail IT avec moins de changements d’outils, une meilleure visibilité et davantage de contrôle sur les terminaux distribués.
Comment Splashtop aide les équipes à aller au-delà de l’accès à distance traditionnel
Si la fin de prise en charge des versions 13 et 14 de TeamViewer pousse votre équipe à réévaluer ses options d'accès à distance, Splashtop offre aux équipes IT un moyen sécurisé et performant d'accompagner les utilisateurs et de gérer des ordinateurs à distance, sans complexité inutile.
Splashtop prend en charge l’accès assisté et sans surveillance, afin que les techniciens puissent aider les utilisateurs à la demande ou se connecter à des appareils gérés lorsque personne n’est présent. Cette flexibilité est importante pour les équipes de support, les MSPs, les équipes distribuées et les organisations qui ont besoin d’un accès fiable aux ordinateurs sur plusieurs sites.
Pour les équipes qui ont aussi besoin d’une gestion des terminaux plus avancée, Splashtop AEM ajoute de la visibilité et de l’automatisation au même flux de travail. L’IT peut consulter l’inventaire matériel et logiciel, surveiller l’état des correctifs, automatiser les mises à jour et agir sur les terminaux gérés sans dépendre d’une session manuelle de support à distance à la fois.
Avec Splashtop, les équipes peuvent :
Accédez en toute sécurité aux ordinateurs gérés depuis n’importe où.
Fournissez un support à distance à la demande aux utilisateurs finaux.
Gérez les utilisateurs, les appareils, les autorisations et les accès depuis une console centralisée.
Prenez en charge les environnements IT courants pour des cas d’usage sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et Chromebook.
Utilisez Splashtop AEM pour surveiller les terminaux, appliquer des correctifs aux applications prises en charge, consulter l’inventaire et automatiser les actions de routine.
Pour les équipes IT qui remplacent d’anciens déploiements d’accès à distance, Splashtop aide à moderniser l’expérience de support tout en donnant aux équipes davantage de contrôle sur les appareils qu’elles gèrent.
Planifiez votre migration depuis TeamViewer 13 ou 14
Un plan de migration n’a pas besoin d’être compliqué, mais il doit être réfléchi. Avant de remplacer TeamViewer 13 ou 14, documentez où il est utilisé, quels systèmes sont les plus importants et comment votre équipe fera migrer les utilisateurs et les appareils sans interrompre le support.
Auditez votre déploiement TeamViewer actuel : Identifiez chaque système exécutant TeamViewer 13 ou 14. Incluez les ordinateurs des employés, les serveurs, les appareils partagés, les machines de laboratoire et les systèmes sans surveillance qui peuvent ne pas faire partie de votre cycle de renouvellement habituel.
Donnez la priorité aux points de terminaison à forte dépendance : Commencez par les appareils qui prennent en charge les dirigeants, les employés à distance, les équipes en contact avec les clients, les workflows de production ou la maintenance en dehors des heures ouvrées. Ces systèmes ne doivent pas être laissés à la phase finale de la migration.
Définissez vos exigences de remplacement : Listez ce dont votre équipe a besoin de sa prochaine solution, notamment l'accès sans surveillance, le support assisté, les contrôles de sécurité, la journalisation, les options de déploiement, l'inventaire des terminaux, la gestion des correctifs et l'automatisation.
Testez le remplacement avec un groupe pilote : validez les performances, les autorisations, la facilité d’utilisation, les flux de travail des techniciens et la couverture du support avec un petit groupe avant de le déployer à grande échelle.
Déplacez les appareils par phases : Migrez les appareils par service, site, priorité ou besoin de support. Un déploiement progressif permet de détecter plus facilement les problèmes en amont et d’éviter de perturber les workflows critiques de support.
Supprimez les logiciels hérités inutilisés : Une fois les appareils migrés, désinstallez les anciens outils d'accès à distance là où ils ne sont plus nécessaires. Cela aide à réduire la confusion pour les techniciens et offre aux équipes IT un environnement plus propre et plus facile à gérer.
Utilisez la chronologie de fin de vie pour moderniser l’accès à distance
La fin de vie des versions 13 et 14 de TeamViewer donne aux équipes IT une raison claire de réévaluer les anciens déploiements d’accès à distance avant qu’ils ne deviennent plus difficiles à prendre en charge. La priorité est d’identifier les systèmes concernés, de comprendre quels flux de travail dépendent d’un accès basé sur Internet et de décider s’il est plus judicieux de procéder à une mise à niveau ou de passer à une autre solution.
Cette évaluation peut également aider les équipes IT à améliorer leur prise en charge des appareils distribués. Une solution moderne d'accès à distance doit permettre de se connecter facilement et en toute sécurité, d’assister rapidement les utilisateurs, de gérer les autorisations et de garder une visibilité sur les terminaux dont votre équipe a la charge.
Splashtop offre aux équipes un moyen sécurisé et performant de remplacer les anciens outils d'accès à distance, tandis que Splashtop AEM ajoute la visibilité des terminaux, la gestion des correctifs et l'automatisation pour une gestion des appareils plus efficace. Démarrer un essai gratuit pour découvrir comment Splashtop peut prendre en charge vos flux de travail d'accès à distance et de gestion des terminaux.