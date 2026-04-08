Sécurisez le Wi‑Fi et l’accès réseau grâce à une authentification RADIUS cloud native
Éliminez les vulnérabilités liées aux mots de passe et appliquez un accès réseau zero trust en quelques minutes avec Foxpass Cloud PKI et Cloud RADIUS
Vous en avez assez de gérer des serveurs RADIUS locaux, des mots de passe Wi‑Fi partagés et un accès VPN risqué ?
Foxpass Cloud PKI et Cloud RADIUS éliminent cette complexité. Automatisez l’accès réseau basé sur l’identité et les certificats afin que seuls les utilisateurs vérifiés et les appareils inscrits se connectent — automatiquement, en toute sécurité et à grande échelle.
Arrêtez de provisionner manuellement l’accès Wi-Fi
Appliquez le principe du moindre privilège à chaque point d’entrée du réseau
Révoquez instantanément l’accès des utilisateurs sortants ou des appareils compromis.
Key Benefits
Authentification sans mot de passe, basée sur des certificats
Utilisez les certificats X.509 et EAP-TLS pour activer un accès réseau sécurisé, fluide et sans mot de passe. Foxpass Cloud PKI agit comme votre autorité de certification cloud, tandis que votre MDM gère le déploiement et le renouvellement des certificats. Foxpass Cloud RADIUS applique la validation des certificats à chaque tentative de connexion — éliminant ainsi les risques liés aux identifiants partagés ou volés.
Contrôle d’accès piloté par l’identité
Contrôlez l’accès en fonction de l’identité utilisateur vérifiée, de l’appartenance à un groupe ou du rôle à l’aide d’EAP‑TTLS. Foxpass s’intègre à votre fournisseur d’identité et à vos services d’annuaire, notamment Entra ID, Google Workspace, Okta et OneLogin, afin d’appliquer des politiques d’accès dynamiques sur l’ensemble de votre réseau.
Intégration fluide avec les MDM et les annuaires
Déployez des certificats via Jamf, Intune, Kandji, Addigy, et plus encore à l’aide du Foxpass SCEP Endpoint — ou émettez directement des certificats pour les appareils BYOD avec notre installateur de certificats. Foxpass Cloud PKI fournit l’autorité de certification qui signe et gère tous les certificats émis, tandis que la synchronisation de votre annuaire cloud maintient à jour l’accès des utilisateurs et des groupes, sans configuration manuelle.
Application Zero Trust du réseau
Validez en continu chaque connexion. Combinez l’identité, la confiance des appareils et les contrôles de temps/emplacement pour un accès granulaire piloté par des politiques.
Journalisation et surveillance prêtes pour l’audit
Conservez des journaux détaillés pour chaque événement réseau. Simplifiez la conformité grâce à des pistes d’audit automatisées qui facilitent les audits SOC 2, HIPAA et internes.
Natif du cloud, testé par des ingénieurs
Aucun matériel. Aucun serveur local. Aucun verrouillage fournisseur. Foxpass est conçu par et pour les ingénieurs, avec >99,9 % disponibilité et documentation approfondie.
Contrôle d’accès basé sur la posture de l’appareil
Contrôlez l’accès au réseau en fonction de l’état de sécurité des appareils, avec mise en quarantaine facultative des appareils non gérés ou non conformes.
Pourquoi les équipes axées sur la sécurité choisissent Foxpass
- Déployé en moins de 30 minutes
- Plus de 500 équipes d’ingénierie et IT nous font confiance
- >99,9 % de disponibilité avec redondance mondiale et basculement
- Conforme à la norme SOC 2 Type II
- Évitez de gérer votre propre CA — Cloud PKI est inclus et entièrement géré
- Plus rentable que d’héberger votre propre RADIUS
- Conçu par des ingénieurs. Pris en charge par des ingénieurs..
- Assistance gratuite à la configuration de l’onboarding pour garantir un déploiement rapide et sécurisé
La confiance des leaders du secteur
Certifications de conformité
ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Conforme au RGPD • Prêt pour HIPAA
Points forts de la sécurité
Contrôle d’accès basé sur la posture des appareils
Autorisez, refusez ou mettez en quarantaine les appareils selon leur conformité et leur état de gestion.
Contrôle d’accès basé sur l’identité
Accordez l’accès en fonction de l’identité vérifiée de l’utilisateur et de son appartenance à un groupe.
Authentification basée sur des certificats
Utilisez l’authentification basée sur des certificats pour éliminer les mots de passe partagés.
Alignement Zero-Trust
Vérifiez en continu chaque connexion avant d’accorder l’accès.
Contrôle d’accès réseau basé sur la posture des appareils
Foxpass va au-delà des identifiants pour évaluer le niveau de sécurité de chaque appareil au moment de la connexion. En utilisant les signaux de conformité de Microsoft Intune et Entra ID lors de l’authentification RADIUS, Foxpass garantit que seuls les appareils de confiance peuvent accéder à votre réseau.
Autorisez, refusez ou limitez l’accès en fonction de l’état de sécurité de l’appareil
Isolez automatiquement les appareils non conformes ou inconnus
Étendez les politiques Zero Trust sur le Wi‑Fi et le VPN sans complexité supplémentaire
Prêt à sécuriser votre réseau de manière moderne ?
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