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A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

Sécurisez le Wi‑Fi et l’accès réseau grâce à une authentification RADIUS cloud native

Éliminez les vulnérabilités liées aux mots de passe et appliquez un accès réseau zero trust en quelques minutes avec Foxpass Cloud PKI et Cloud RADIUS

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Laptop and phone accessing Wi-Fi network

Vous en avez assez de gérer des serveurs RADIUS locaux, des mots de passe Wi‑Fi partagés et un accès VPN risqué ?

Foxpass Cloud PKI et Cloud RADIUS éliminent cette complexité. Automatisez l’accès réseau basé sur l’identité et les certificats afin que seuls les utilisateurs vérifiés et les appareils inscrits se connectent — automatiquement, en toute sécurité et à grande échelle.

  • Arrêtez de provisionner manuellement l’accès Wi-Fi

  • Appliquez le principe du moindre privilège à chaque point d’entrée du réseau

  • Révoquez instantanément l’accès des utilisateurs sortants ou des appareils compromis.


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Authentification sans mot de passe, basée sur des certificats

    Utilisez les certificats X.509 et EAP-TLS pour activer un accès réseau sécurisé, fluide et sans mot de passe. Foxpass Cloud PKI agit comme votre autorité de certification cloud, tandis que votre MDM gère le déploiement et le renouvellement des certificats. Foxpass Cloud RADIUS applique la validation des certificats à chaque tentative de connexion — éliminant ainsi les risques liés aux identifiants partagés ou volés.

  • Secure remote access management icon

    Contrôle d’accès piloté par l’identité

    Contrôlez l’accès en fonction de l’identité utilisateur vérifiée, de l’appartenance à un groupe ou du rôle à l’aide d’EAP‑TTLS. Foxpass s’intègre à votre fournisseur d’identité et à vos services d’annuaire, notamment Entra ID, Google Workspace, Okta et OneLogin, afin d’appliquer des politiques d’accès dynamiques sur l’ensemble de votre réseau.

  • Workflow / connected icon

    Intégration fluide avec les MDM et les annuaires

    Déployez des certificats via Jamf, Intune, Kandji, Addigy, et plus encore à l’aide du Foxpass SCEP Endpoint — ou émettez directement des certificats pour les appareils BYOD avec notre installateur de certificats. Foxpass Cloud PKI fournit l’autorité de certification qui signe et gère tous les certificats émis, tandis que la synchronisation de votre annuaire cloud maintient à jour l’accès des utilisateurs et des groupes, sans configuration manuelle.

  • Security lock icon

    Application Zero Trust du réseau

    Validez en continu chaque connexion. Combinez l’identité, la confiance des appareils et les contrôles de temps/emplacement pour un accès granulaire piloté par des politiques.

  • Custom branding icon

    Journalisation et surveillance prêtes pour l’audit

    Conservez des journaux détaillés pour chaque événement réseau. Simplifiez la conformité grâce à des pistes d’audit automatisées qui facilitent les audits SOC 2, HIPAA et internes.

  • Secure infrastructure icon

    Natif du cloud, testé par des ingénieurs

    Aucun matériel. Aucun serveur local. Aucun verrouillage fournisseur. Foxpass est conçu par et pour les ingénieurs, avec >99,9 % disponibilité et documentation approfondie.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Contrôle d’accès basé sur la posture de l’appareil

    Contrôlez l’accès au réseau en fonction de l’état de sécurité des appareils, avec mise en quarantaine facultative des appareils non gérés ou non conformes.

Un diagramme circulaire sur fond bleu montre une intégration fluide entre les fournisseurs Wi-Fi/NAC, IdP, VPN et MDM/EMM, avec des logos comme Meraki, Okta, Google Workspace, Microsoft, Cisco, Palo Alto et d’autres.


Pourquoi les équipes axées sur la sécurité choisissent Foxpass

  • Déployé en moins de 30 minutes
  • Plus de 500 équipes d’ingénierie et IT nous font confiance
  • >99,9 % de disponibilité avec redondance mondiale et basculement
  • Conforme à la norme SOC 2 Type II
  • Évitez de gérer votre propre CA — Cloud PKI est inclus et entièrement géré
  • Plus rentable que d’héberger votre propre RADIUS
  • Conçu par des ingénieurs. Pris en charge par des ingénieurs..
  • Assistance gratuite à la configuration de l’onboarding pour garantir un déploiement rapide et sécurisé

La confiance des leaders du secteur

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

Certifications de conformité

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Conforme au RGPD • Prêt pour HIPAA

En savoir plus sur la conformité Foxpass


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

Points forts de la sécurité

  • Contrôle d’accès basé sur la posture des appareils
    Autorisez, refusez ou mettez en quarantaine les appareils selon leur conformité et leur état de gestion.

  • Contrôle d’accès basé sur l’identité
    Accordez l’accès en fonction de l’identité vérifiée de l’utilisateur et de son appartenance à un groupe.

  • Authentification basée sur des certificats
    Utilisez l’authentification basée sur des certificats pour éliminer les mots de passe partagés.

  • Alignement Zero-Trust
    Vérifiez en continu chaque connexion avant d’accorder l’accès.


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Contrôle d’accès réseau basé sur la posture des appareils

Foxpass va au-delà des identifiants pour évaluer le niveau de sécurité de chaque appareil au moment de la connexion. En utilisant les signaux de conformité de Microsoft Intune et Entra ID lors de l’authentification RADIUS, Foxpass garantit que seuls les appareils de confiance peuvent accéder à votre réseau.

  • Autorisez, refusez ou limitez l’accès en fonction de l’état de sécurité de l’appareil

  • Isolez automatiquement les appareils non conformes ou inconnus

  • Étendez les politiques Zero Trust sur le Wi‑Fi et le VPN sans complexité supplémentaire


Prêt à sécuriser votre réseau de manière moderne ?

Démarrez votre essai gratuit de 30 jours et découvrez comment Foxpass offre un accès réseau sécurisé Zero Trust, sans les complications du RADIUS traditionnel.

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