Actualités Splashtop et mises à jour de mai 2019

Découvrez les nouveautés de Splashtop ce mois-ci, y compris les nouvelles mises à jour des fonctionnalités, les dernières nouvelles et les conseils pour les entreprises, les professionnels de l’informatique, les particuliers et l’éducation. Les sujets abordés incluent les derniers événements Splashtop et la mise à jour de l’application Splashtop Business pour Android.
Splashtop News & Updates - Mai 2019
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ServiceNow Knowledge 2019, du 5 au 8 mai à Las Vegas, NV
DattoCon, du 17 au 19 juin à San Diego, CA
Forum ChannelPro pour les PME, du 5 au 8 septembre à San José, CA
GlueX 2019, les 16 et 17 septembre à Phoenix, AZ
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Accès à distance et visualisation des écrans de l'iPhone et de l'iPad
Nouveau ! Déployer et gérer la sécurité des points d'accès Bitdefender avec Splashtop
Nouveau ! Accès à distance aux appareils IoT et Android avec Splashtop pour IoT
Vidéo : Assistance à distance pour les appareils Zebra Android
Nouveau! Mise à jour de l’application Splashtop Business pour Android - nouveau look et nouvelles fonctionnalités
Salle de classe et éducation
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Conseils pour créer un environnement de classe interactif et engageant
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