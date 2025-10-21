Mises à jour de Splashtop Business et de l’assistance à distance - décembre 2017

Voici une mise à jour concernant certaines fonctionnalités récemment ajoutées à Splashtop Remote Access et Remote Support. Nous espérons qu’elles vous seront utiles pour accéder à distance à vos ordinateurs ou pour les prendre en charge pendant les fêtes de fin d’année.
Récemment ajouté à Splashtop Remote Access et Remote Support
Redémarrage à distance
(disponible dans Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support)
Redémarrez le PC à distance en mode sécurisé, effectuez un redémarrage normal ou redémarrez simplement le streamer. Maintenant à partir de l’application native Splashtop Business.
Dans l’application Splashtop Business, il suffit de cliquer sur l’icône d’engrenage à côté de l’ordinateur. Ensuite, vous verrez les options de redémarrage suivantes:
Plus d'actions au sein de l'application Splashtop Business
Dans la boîte de dialogue ci-dessus, il y a d'autres actions que vous pouvez effectuer directement depuis l'application, pour vous éviter un déplacement vers la console web:
Modifier le nom de l'ordinateur
Voir et modifier votre note personnelle pour l'ordinateur
Voir la version du streamer, l'adresse IP, l'heure de la dernière session, etc.
Supprimer l'ordinateur
Réveiller l'ordinateur
Effacer les justificatifs enregistrés
Et plus encore
Voir les sessions RDP
(disponible dans Splashtop Remote Access et Splashtop Remote Support)
Lorsque vous accédez à distance à un serveur Windows, vous verrez toujours la session de console en premier.
Maintenant, vous aurez la possibilité supplémentaire de passer à l’une des sessions RDP actives, pour le cas où vous devez prendre en charge les utilisateurs dans ces sessions RDP.
La barre d'outils Splashtop Business affichera un menu déroulant des sessions RDP actives, le cas échéant.
Perspectives d’avenir pour 2018
Au cours des prochains mois, nous ajouterons la possibilité pour plusieurs techniciens de se connecter à la même machine, de plusieurs moniteurs à plusieurs moniteurs, d’une application portable Splashtop Business, etc. Voir plus de ce que nous avons prévu.
Merci pour votre soutien continu.
- L’équipe Splashtop