Splashtop Remote Support Named Top MSP Software by Software Advice

Splashtop Remote Support a été nommée solution logicielle la mieux notée dans le rapport FrontRunners de Software Advice récemment publié pour les meilleurs logiciels MSP de 2023.
Le rapport évalue les avis vérifiés des utilisateurs finaux, positionnant les produits les mieux notés en fonction de leur facilité d’utilisation et de leur taux de satisfaction client pour les petites entreprises. (Pour en savoir plus sur la méthodologie, cliquez ici)
Splashtop Remote Support a obtenu une note globale exceptionnelle de 4,4 (sur 5). Splashtop a obtenu une note de 4,5 sur 5 dans les catégories suivantes :
Facilité d'utilisation
Assistance à la clientèle
Rapport qualité-prix
Fonctionnalité
Splashtop Remote Support est la solution idéale pour les MSP pour surveiller, gérer et assister les terminaux à distance en raison de son ensemble de fonctionnalités robustes, de son coût avantageux et de ses capacités d’intégration fluides. Vous pouvez consulter les évaluations de Splashtop Remote Support sur Software Advice.
Ce que les évaluateurs de Software Advice ont dit à propos de Splashtop Remote Support
« Nous avons évalué plusieurs produits pour notre entreprise et Splashtop a répondu à nos principaux besoins pour prendre en charge nos postes de travail à distance. L’un des plus grands avantages a été la possibilité pour les employés d’accéder à leur PC à distance - surtout en ces temps de télétravail ! Nous avons économisé beaucoup d’argent en regroupant en un seul produit notre solution d’assistance informatique à distance et l’accès à distance de nos employés. » - Ryan
« J’ai apprécié la facilité d’installation et d’utilisation de Splashtop. Une fois qu’il est installé sur l’ordinateur du client, il suffit de quelques clics pour accéder à la machine distante. Les connexions sont visiblement sécurisées. Pour le prix, c’est une excellente alternative aux autres logiciels de contrôle à distance disponibles sur le marché. » - Patrick
« Que des avantages. J’ai fait passer notre entreprise de LogMeIn Central à Splashtop et je ne pourrais pas être plus satisfait. Très facile à installer, à déployer et à gérer. Le coût était un facteur déterminant et il correspondait parfaitement à mes impératifs budgétaires... très économique dans le domaine des outils d’assistance à distance. » - Shawn
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Splashtop Remote Support est la solution de support à distance idéale pour les MSP. Son coût et son évolutivité la rendent particulièrement intéressante pour les organisations qui souhaitent rationaliser leurs services de support à distance et renforcer leur satisfaction client.
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Avertissement :
Le logo FrontRunners est une marque commerciale et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisé ici avec autorisation. Tous droits réservés. FrontRunners représente les opinions, les évaluations et les données subjectives d’utilisateurs finaux individuels sur la base d’une méthodologie documentée. Elles ne représentent pas les opinions de Software Advice ou de ses filiales et ne constituent pas une approbation de leur part.