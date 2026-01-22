Accès à distance est un outil essentiel pour un travail à distance efficace et sécurisé. Cette technologie permet aux employés d'accéder à leurs appareils de travail, projets, logiciels et outils spécialisés en déplacement afin qu'ils puissent rester productifs de n'importe où.
Cependant, pour certaines solutions d'accès à distance, la configuration et l'intégration peuvent être un processus lent et complexe. Les entreprises modernes doivent intégrer rapidement les employés, surtout dans les environnements à distance et hybrides, mais sans un paramétrage rapide de l'accès à distance, cela peut prendre des jours pour connecter les employés. Les solutions de contournement courantes, comme l'utilisation de dispositifs « shadow TI », peuvent sembler plus rapides, mais elles peuvent créer des vulnérabilités de sécurité importantes.
La bonne nouvelle est que les équipes TI peuvent déployer un accès à distance sécurisé en moins de 10 minutes. Avec la bonne solution, comme Splashtop, il est facile de configurer rapidement l'accès à distance pour les employés sans compromettre la sécurité. Avec cela à l'esprit, explorons les défis du déploiement de l'Accès à distance et comment vous pouvez les surmonter.
Obstacles courants qui ralentissent le déploiement de l'Accès à distance
Avant de pouvoir déployer rapidement l'accès à distance, nous devons d'abord comprendre les obstacles qui pourraient le ralentir. Plusieurs obstacles courants peuvent retarder, ralentir ou autrement obstruer le processus de déploiement, coûtant ainsi aux entreprises et aux employés un temps précieux.
Tout d'abord, il y a des tâches manuelles à considérer. Lorsque les équipes TI doivent provisionner manuellement des comptes, configurer des permissions, etc., le processus peut considérablement ralentir. En même temps, ces étapes ne peuvent pas être précipitées ; sinon, les agents TI pourraient manquer quelque chose d'important.
De même, lorsque l'utilisateur doit configurer son compte, si le processus est complexe et déroutant, cela peut également ralentir le processus. La configuration et l'intégration doivent être rapides, simples et efficaces, et le logiciel d'accès à distance doit être convivial. Réduire la complexité permet d'assurer un déploiement plus rapide.
Lorsque les entreprises comptent sur les VPN (réseaux privés virtuels) pour l'accès, la configuration du VPN peut également être lente. Même alors, ils dépendent fortement de la vitesse du réseau et de la qualité de la connexion, ce qui peut entraîner d'autres ralentissements.
Dans les environnements de travail hybride et télétravail, notamment pour les entreprises avec des politiques de Bring-Your-Own-Device (BYOD), la compatibilité des appareils peut être un problème important. Si le logiciel d'accès à distance de l'entreprise n'est pas compatible avec l'appareil d'un employé ou ne prend pas en charge plusieurs systèmes d'exploitation, il peut falloir du temps et des efforts pour trouver des contournements ou d'autres moyens de se connecter.
Enfin, la sécurité est toujours d'une importance capitale, mais les examens de sécurité peuvent prendre du temps. Les équipes TI doivent s'assurer que le logiciel d'accès à distance répond à leurs exigences de sécurité et que chaque appareil est suffisamment sécurisé, ce qui est nécessaire mais long.
Ce que nécessite réellement une installation d'Accès à distance de 10 minutes
Alors, face à ces obstacles, comment pouvons-nous les surmonter ? L'accès à distance peut être configuré rapidement, mais il y a certaines exigences nécessaires pour garantir une configuration et un accès rapides :
Pas de reconfiguration de réseau: La configuration rapide de l'accès à distance ne devrait pas nécessiter que les équipes TI reconfigurent leurs réseaux. La solution devrait se connecter facilement au réseau et aux appareils existants d'une entreprise, permettant une configuration et un déploiement rapides.
Installation facile de l'agent: L'installation d'agents lourds ou complexes sur plusieurs points d'extrémité peut ralentir le déploiement, mais un agent d'Accès à distance léger qui s'installe en quelques minutes permet d'accélérer la mise en place sans ajouter de surcharge opérationnelle.
Gestion centralisée des utilisateurs: La gestion des utilisateurs ne devrait pas être un processus compliqué. Une solution avec gestion centralisée des utilisateurs facilite aux équipes TI la gestion de plusieurs comptes pour une configuration, un réglage et un support plus rapides.
Authentification forte: Utiliser des outils d'authentification puissants, tels que l'authentification multi-facteurs (MFA), aide à garantir la sécurité sans compromettre la rapidité. Ces outils aident à garantir que seuls les utilisateurs autorisés ont accès, même si leurs comptes ou mots de passe sont compromis.
Étapes claires et répétables: La configuration utilisateur doit être simple à chaque fois, avec des étapes cohérentes pour chaque utilisateur. Cette simplicité conduit à l'efficacité et à la rapidité, garantissant que chaque utilisateur puisse être ajouté rapidement.
Comment Splashtop permet un accès à distance sécurisé et rapide
Bien sûr, le logiciel que vous utilisez est l'un des facteurs les plus critiques pour un accès à distance rapide et sécurisé. Pour cela, le modèle d'Accès à distance de Splashtop est la solution idéale, car Splashtop est conçu pour la rapidité, la sécurité et l'accessibilité, permettant aux employés d'accéder à leurs appareils de travail depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil.
Splashtop utilise un accès au niveau du dispositif plutôt qu'un accès VPN au niveau du réseau, il ne nécessite donc pas de configurations VPN complexes ni de dépendances réseau. En même temps, il prend en charge à la fois l'accès sous surveillance et sans surveillance, avec seulement un agent léger installé sur les appareils cibles pour l'accès à distance sans surveillance.
De plus, Splashtop offre un support multiplateforme, permettant aux employés de travailler sur une large gamme d'appareils et de systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, iOS, Android, Linux, et plus encore. Peu importe les appareils qu'ils utilisent, ils peuvent se connecter rapidement via l'intégration de l'authentification unique (SSO (authentification unique)) avec des fournisseurs d'identité tels qu'Azure, Okta et Google.
Splashtop est également conçu pour la sécurité et comprend des fonctionnalités telles que l'authentification multi-facteurs et le cryptage standard de l'industrie pour protéger chaque session à distance. L'accès utilisateur est géré avec des contrôles d'accès basés sur les rôles (RBAC) et une sécurité zéro confiance, garantissant que les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux outils et réseaux qu'ils sont autorisés à utiliser.
Étape par étape : Configurer l'Accès à distance en moins de 10 minutes
Si vous souhaitez configurer un accès à distance sécurisé avec Splashtop, vous pouvez le faire fonctionner en moins de dix minutes. Suivez simplement ces étapes et vous serez prêt à travailler depuis n'importe quel appareil, où que vous soyez :
Créez un compte Splashtop et choisissez un plan d'Accès à distance.
Installez le Splashtop Streamer sur l'ordinateur de travail de l'employé et invitez-le par e-mail.
Attribuez des autorisations d'accès et des groupes d'appareils.
Activez SSO (authentification unique) et l'authentification multi-facteurs.
Demandez à l'utilisateur de se connecter et d'accéder à son appareil.
Chacune de ces étapes prend généralement seulement quelques minutes pour un utilisateur individuel, permettant aux équipes TI de configurer et d'intégrer rapidement les employés, en fonction de leur environnement et de la configuration d'identité.
Accès à distance : meilleures pratiques de sécurité
Bien sûr, configurer rapidement des programmes d'accès à distance n'a pas d'importance s'ils ne sont pas sécurisés. Splashtop est conçu avec la sécurité à l'esprit et offre plusieurs contrôles de sécurité avancés, mais les organisations devraient toujours suivre les meilleures pratiques de sécurité pour l'accès à distance.
Meilleures pratiques en cybersécurité incluent :
Imposer l'authentification multi-facteurs: L'AMF est une méthode sécurisée et fiable pour vérifier les utilisateurs lorsqu'ils se connectent. Même si le mot de passe et les identifiants d'un utilisateur sont volés, utiliser un second facteur pour les authentifier aide à empêcher l'accès aux attaquants et valide l'identité de l'utilisateur.
Limiter l'accès à des appareils spécifiques: Limiter l'accès aide à s'assurer que les utilisateurs se connectent uniquement avec des appareils approuvés et sécurisés et empêche les attaquants d'entrer s'ils utilisent des identifiants volés.
Utilisez des autorisations basées sur les rôles: Le contrôle d'accès basé sur les rôles et la sécurité zéro confiance restreignent l'accès des utilisateurs aux outils et zones du réseau approuvés en fonction de leurs rôles et besoins, et la vérification fréquente des utilisateurs aide à garantir que même si un compte est compromis, les dommages sont contenus.
Activez la journalisation des sessions et les alertes: Si un compte compromis tente de se connecter, vous voudrez le savoir. Les journaux de session et les alertes informent les administrateurs lorsqu'un utilisateur à distance se connecte, et leurs activités sont enregistrées, leur permettant d'identifier un comportement suspect.
Mettre à jour automatiquement les autorisations: Il est important de supprimer l'accès lorsque les employés quittent l'entreprise ou changent de rôle. Les outils d'accès à distance sécurisé peuvent automatiquement mettre à jour les autorisations pour refléter les changements de rôle, réduisant ainsi le risque d'attaques internes.
Mise à l'échelle de l'accès à distance au-delà des 10 premières minutes
Bien qu'une configuration en 10 minutes soit excellente pour l'efficacité, que se passe-t-il si vous devez ajouter plus d'utilisateurs plus tard ? Avec une solution d'Accès à distance évolutive et flexible comme Splashtop, ajouter de nouveaux utilisateurs après la configuration initiale est également rapide et facile.
Lorsque vous devez ajouter plusieurs utilisateurs et appareils, vous pouvez envoyer des invitations en masse afin que les nouveaux utilisateurs puissent configurer leurs profils et se connecter. En combinant cela avec des workflows d'intégration standardisés, les équipes RH et TI peuvent facilement ajouter de nouveaux utilisateurs et comptes, rendant l'évolution plus rapide et plus efficace.
Une fois les utilisateurs ajoutés, les équipes TI peuvent gérer l'accès depuis un emplacement centralisé, ce qui facilite l'ajustement des permissions et des utilisateurs. Les administrateurs peuvent également surveiller l'utilisation et la conformité TI depuis le tableau de bord administrateur pour maintenir la sécurité, peu importe la taille de votre organisation.
Bien que la configuration initiale se concentre sur la connexion rapide du premier employé, la même configuration peut être réutilisée à mesure que d'autres utilisateurs sont ajoutés. Les équipes TI peuvent standardiser les autorisations d'accès, les groupes de dispositifs et les paramètres de sécurité afin que des employés supplémentaires puissent être intégrés sans reconstruire la configuration à chaque fois, ce qui maintient un déploiement rapide à mesure que l'organisation se développe.
Erreurs à éviter lors de la configuration de l'accès à distance
Bien que la configuration de l'accès à distance puisse être rapide et simple avec la bonne technologie, il existe toujours des risques susceptibles de compromettre la sécurité. Ces erreurs peuvent conduire à des comptes ou des appareils non sécurisés, à des signes d'avertissement manqués et à des dommages accrus en cas de violation, donc les organisations doivent en être conscientes et les éviter.
Les erreurs courantes d'accès à distance incluent :
Accorder l'accès à l'ensemble du réseau: Bien qu'il puisse sembler facile d'accorder par défaut à chaque employé l'accès à l'ensemble du réseau, cela crée des risques de sécurité importants. Si un seul appareil est compromis, cela peut mettre en danger tout le réseau. Au lieu de cela, accordez des accès spécifiques aux appareils afin que les utilisateurs ne puissent accéder qu'aux parties du réseau pour lesquelles ils sont autorisés, et uniquement sur leurs appareils approuvés, améliorant ainsi la sécurité et minimisant les dommages potentiels.
Ignorer MFA: Si la rapidité est la priorité absolue, alors prendre le temps d'utiliser plusieurs applications d'authentification est sûrement un inconvénient, n'est-ce pas ? Il y a juste un problème : sauter la MFA crée un risque de sécurité important en facilitant la tâche des attaquants pour compromettre les comptes et les appareils. Sans un deuxième facteur d'authentification, un simple mot de passe volé peut compromettre tout un compte.
Oublier d'auditer ou de journaliser les sessions: Les journaux de sessions et les audits sont essentiels pour identifier les comportements suspects et les comptes compromis. Si vous ne consignez pas les sessions, vous laissez une grande zone aveugle et donnez aux attaquants la possibilité de se déplacer sans être vus.
Utiliser des outils qui ne se développent pas: Vous avez besoin d'une solution qui peut évoluer avec votre entreprise. Si vos outils ne s'adaptent pas au-delà de leur déploiement initial, vous aurez du mal à ajouter de nouveaux utilisateurs et appareils au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Cela peut également créer de nouvelles vulnérabilités lorsque vous essayez d'accueillir de nouveaux utilisateurs sans mettre à l'échelle.
Configuration rapide sans compromettre la sécurité
Lorsque vous souhaitez établir rapidement un accès à distance sans compromettre la sécurité, vous pouvez le faire avec les bons outils et la bonne approche. Splashtop facilite la tâche des équipes TI et des employés pour configurer un accès à distance sécurisé en quelques minutes, afin que les employés à distance et en travail hybride puissent accéder à leurs ordinateurs de travail, projets, programmes et logiciels où qu'ils aillent.
Il n'est pas nécessaire de sacrifier la vitesse pour la sécurité ou vice versa. Lorsque vous utilisez Splashtop, vous pouvez ajouter des utilisateurs et des appareils, définir des autorisations et des règles de sécurité, et vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter, sans prendre des jours ou même des heures pour ajouter de nouveaux utilisateurs.
Prêt à voir à quel point l'accès à distance sécurisé peut être rapide et facile ? Essayez Splashtop pour accéder à distance avec un essai gratuit et connectez votre équipe en quelques minutes :