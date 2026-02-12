Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

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Vidéo de démonstration : Utiliser Chromebooks pour accéder à distance aux ordinateurs Windows et Mac

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Les Chromebooks ont gagné en popularité en tant qu'appareil à utiliser pour travailler à la maison ainsi que pour l'apprentissage à distance. L'utilisation de Splashtop sur un Chromebook permet aux professionnels et aux étudiants d'utiliser les fonctionnalités d'un Chromebook tout en tirant parti de la puissance du travail à distance ou des ordinateurs de laboratoire exécutant des applications de bureau. Tu peux accéder à distance aux PC et Mac Windows depuis ton Chromebook comme si tu étais assis juste devant les ordinateurs. Tu peux aussi connecter un moniteur supplémentaire à ton Chromebook pour reproduire la configuration multi-moniteur de ton ordinateur distant.

Regardez cette vidéo de démonstration pour savoir comment vous pouvez le faire :

  • Utilisez l'application Splashtop Android pour télécommander des ordinateurs depuis un Chromebook.

  • Utilisez l'extension Splashtop Google Chrome pour l'accès à distance.

  • Connectez-vous au compte Splashtop en utilisant l'authentification unique.

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
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Solutions d'accès à distance pour Splashtop

Pour les particuliers et les équipes — Accès à distance Splashtop : Accès haute performance à vos ordinateurs depuis Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook et plus

  • Transfert de fichiers

  • Impression à distance

  • Visualisation simultanée de plusieurs moniteurs distants

  • Console centralisée pour l'informatique de gestion des équipes

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Pour les établissements d’enseignement - Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes

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  • Assistance informatique à distance, avec ou sans surveillance, pour la gestion des appareils des étudiants et des professeurs, y compris les Chromebooks

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