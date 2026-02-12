Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Les Chromebooks ont gagné en popularité en tant qu'appareil à utiliser pour travailler à la maison ainsi que pour l'apprentissage à distance. L'utilisation de Splashtop sur un Chromebook permet aux professionnels et aux étudiants d'utiliser les fonctionnalités d'un Chromebook tout en tirant parti de la puissance du travail à distance ou des ordinateurs de laboratoire exécutant des applications de bureau. Tu peux accéder à distance aux PC et Mac Windows depuis ton Chromebook comme si tu étais assis juste devant les ordinateurs. Tu peux aussi connecter un moniteur supplémentaire à ton Chromebook pour reproduire la configuration multi-moniteur de ton ordinateur distant.
Regardez cette vidéo de démonstration pour savoir comment vous pouvez le faire :
Utilisez l'application Splashtop Android pour télécommander des ordinateurs depuis un Chromebook.
Utilisez l'extension Splashtop Google Chrome pour l'accès à distance.
Connectez-vous au compte Splashtop en utilisant l'authentification unique.
Solutions d'accès à distance pour Splashtop
Pour les particuliers et les équipes — Accès à distance Splashtop : Accès haute performance à vos ordinateurs depuis Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook et plus
Transfert de fichiers
Impression à distance
Visualisation simultanée de plusieurs moniteurs distants
Console centralisée pour l'informatique de gestion des équipes
Pour les organisations - Splashtop Enterprise : accès à distance haute performance pour les employés en télétravail
Des capacités de regroupement et des autorisations granulaires permettant aux équipes informatiques de gérer efficacement et en toute sécurité l'accès à distance pour les grandes équipes
Intégration de la SSO
Assistance informatique à distance, avec ou sans surveillance, pour la gestion des ordinateurs et des appareils mobiles, y compris les Chromebooks
Pour les établissements d’enseignement - Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes
Prévoir des plages horaires pour l'accès des étudiants aux ordinateurs des laboratoires
Des capacités de regroupement et des autorisations granulaires permettant aux équipes informatiques de gérer efficacement et en toute sécurité l'accès à distance pour des écoles et des universités entières
Intégration de la SSO
Assistance informatique à distance, avec ou sans surveillance, pour la gestion des appareils des étudiants et des professeurs, y compris les Chromebooks
En savoir plus sur l'utilisation de Splashtop pour Chromebooks, notamment sur la manière dont les équipes informatiques peuvent fournir une assistance à distance aux utilisateurs de Chromebooks.