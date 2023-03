Comment choisir le bon logiciel de bureau à distance ?

Au cours des dernières années, l’utilisation de logiciels de bureau à distance a presque triplé et elle ne semble pas sur le point de ralentir. Cette évolution a vu se développer un grand choix de logiciels susceptibles de répondre à vos besoins. Alors, comment choisir le meilleur outil de bureau à distance pour vous ou votre entreprise ?

Ci-dessous, nous présentons quelques points à prendre en compte avant de choisir un fournisseur de logiciels de bureau à distance. Certains d’entre eux auront une importance moindre, tandis que d’autres seront déterminants dans votre situation. Alors, choisissez judicieusement.

Caractéristiques de sécurité

L’un des aspects les plus importants dans les logiciels utilisés pour accéder à distance à des ordinateurs est le type de sécurité que vous souhaitez. Voici quelques-unes des fonctionnalités de sécurité que vous devriez rechercher dans un logiciel de bureau à distance :

Authentification des dispositifs

L’authentification des appareils, également appelée authentification des terminaux, empêche les appareils non autorisés de se connecter à un ordinateur à distance. Votre plateforme de bureau à distance doit avoir la capacité de mettre en liste blanche un groupe défini d’appareils autorisés à se connecter. Si des appareils ne figurant pas sur cette liste tentent de se connecter à un bureau à distance sans s’authentifier, le système leur refusera l’accès.

Authentification à deux facteurs

Le système s’assure que la personne est un utilisateur légitime en lui permettant de confirmer son identité par différentes méthodes et non pas seulement un mot de passe. L’authentification à deux facteurs (2FA) au moment de l’accès au compte offre un haut degré de protection lorsqu’elle est combinée au mot de passe et elle permet de préserver la sécurité vos ordinateurs et vos données.

Conformité aux normes de sécurité

Vous devez vous assurer que le logiciel d’accès à distance que vous utilisez respecte vos normes de sécurité. Ces normes peuvent être requises par la loi ou il peut s’agir de normes auxquelles le logiciel se conforme volontairement.

Voici des exemples de normes de sécurité qui pourraient vous intéresser :

Règlement général sur la protection des données (RGPD)

System and Organization Controls (SOC 2)

Loi sur la portabilité et la responsabilité des assurances-maladie (HIPAA)

Loi FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

Peripheral Component Interconnect (PCI)

Vous devez également vérifier que le logiciel reçoit régulièrement des mises à jour logicielles. Cela indique que les créateurs seront plus enclins à mettre leurs protocoles de sécurité à jour s’ils venaient à avoir connaissance de menaces potentielles. Il est également probable qu’ils s’assureront que tout nouveau problème soit résolu rapidement.

Expérience utilisateur de haute qualité

Lorsque vous essayez de travailler à distance, la dernière chose que vous voulez, c’est de batailler avec un logiciel peu intuitif pour contrôler votre ordinateur à distance. Il faut que l’interface du logiciel de bureau à distance ait des commandes claires et qu’elle soit aussi rapide, facile à utiliser et fluide que possible. Cela vous donnera l’impression d’utiliser l’ordinateur à distance comme si vous étiez physiquement devant lui.

Un outil de bureau à distance devrait proposer un essai gratuit afin que vous puissiez découvrir par vous-même la plateforme pour voir si son expérience utilisateur vous convient.

Facilité d’installation

En plus d’une interface facile à utiliser, le logiciel devrait également vous permettre d’installer facilement des applications de bureau à distance. Cela vaut à la fois aussi bien le logiciel qui sera installé sur l’ordinateur distant pour permettre d’y accéder que les applications à installer sur les appareils locaux.

Cela ne concerne pas seulement l’installation du logiciel sur l’appareil, mais aussi les étapes à suivre pour initier la première connexion. Si l’utilisateur doit suivre des étapes compliquées avant de pouvoir commencer à utiliser le logiciel, il s’en détournera et n’aura pas envie de l’utiliser.

Valeur

L’une des choses à faire lorsque vous envisagez l’achat d’un logiciel de bureau à distance est de comparer les coûts des différents logiciels. De nombreuses solutions coûtent les yeux de la tête. De même, de nombreux produits de bureau à distance sont gratuits, mais ils présentent souvent de sérieuses lacunes au niveau de la facilité d’utilisation, de la prise en charge des appareils, des fonctionnalités et de la sécurité.

Assurez-vous d’examiner soigneusement la tarification de chaque logiciel et ce qu’il offre. Un logiciel peut être bon marché si l’on se limite à un ou deux utilisateurs, mais devenir beaucoup plus cher si le nombre d’utilisateurs augmente. Ou, les prix peuvent être différents selon que vous soyez un particulier ou une entreprise.

Accès au moyen d’un téléphone ou d’une tablette

De nombreux logiciels de bureau à distance permettent d’accéder à un ordinateur distant au moyen d’un autre ordinateur de bureau, mais il est plus rare d’en trouver qui permettent d’accéder à un ordinateur de bureau depuis un téléphone ou une tablette.

Vous devez vous assurer que vous pouvez vous connecter à votre bureau à partir de n’importe quel type d’appareil. Vous devez également vous assurer que, quel que soit le type d’appareil ou de plateforme utilisé pour vous connecter, vous serez toujours en mesure de tirer parti de toutes les fonctionnalités de l’ordinateur distant auquel vous vous connectez.

Fonctionnalités améliorant la productivité

L’une des fonctionnalités les plus importantes d’un logiciel de bureau à distance est la possibilité d’envoyer ou de recevoir des fichiers. Cela signifie que vous pouvez envoyer des données, des présentations ou d’autres fichiers sur votre ordinateur pour les avoir sous la main plus tard lorsque vous en aurez besoin.

Les fonctionnalités à rechercher dans une solution incluent le transfert de fichiers, l’impression à distance, la prise en charge de plusieurs moniteurs, le réveil à distance (Wake-on-LAN) et le chat.

Service client de haut niveau

Quel que soit le système que vous utilisez, il peut vous arriver d’avoir des questions ou des problèmes. Avant d’acheter, vérifiez que l’entreprise avec laquelle vous travaillez dispose d’un très bon service client.

Si c’est le cas, vous savez qu’elle traite bien ses clients et qu’elle sera là pour vous aider le moment venu.

Choisissez un logiciel de bureau à distance adapté à vos besoins

Vous devriez maintenant avoir une meilleure idée des choses que vous devrez prendre en compte lorsque vous choisirez un logiciel de bureau à distance pour votre entreprise. Mais la vérité est que, si vous cherchez la solution optimale qui sera capable de répondre à tous vos besoins futurs, quels qu’ils soient, il n’y a qu’une option : c’est le bureau à distance de Splashtop.

Splashtop se distingue par les caractéristiques suivantes :

Splashtop propose des solutions de bureau à distance pour travailler à distance, fournir un support informatique et plus encore. Commencez dès maintenant en profitant d’un essai gratuit et découvrez les raisons pour lesquelles Splashtop obtient régulièrement les meilleures critiques sur les sites d’évaluation tiers et peer-to-peer.