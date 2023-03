Splashtop remporte les prix Top Rated 2022 de TrustRadius

TrustRadius reconnaît Splashtop comme un fournisseur de premier choix dans les catégories Logiciel de bureau à distance et Logiciel de support à distance.

CUPERTINO, Californie, le 11 mai 2022 – Splashtop, un leader des solutions d’accès et de support à distance sécurisés, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le prix Top Rated Award 2022 de TrustRadius, une plateforme d’évaluation de logiciels B2B respectée.

« Splashtop Enterprise a remporté deux prix Top Rated dans les catégories Remote Desktop Software et Remote Support Software », a déclaré Megan Headley, vice-présidente de la recherche chez TrustRadius. « Ces récompenses sont entièrement basées sur les commentaires de leurs clients. Les clients de Splashtop Enterprise soulignent le partage d’écran, les sessions à distance sur Internet et la possibilité d’initier le contrôle à distance depuis le mobile, ainsi que le support client de haute qualité. »

Voici ce que les clients vérifiés de Splashtop Enterprise disent sur TrustRadius : « Splashtop Enterprise est aussi robuste que toutes les autres solutions et présente un système de navigation qui est très facile à utiliser et permet de gérer de nombreux bureaux et serveurs. J’aime beaucoup la possibilité de voir tous les moniteurs en un simple clic, puis de revenir au moniteur de mon choix. C’est vraiment une excellente plateforme pour les équipes informatiques et elle présente l'avantage d'être économique ! » Mike Cleveland, directeur informatique du service des technologies des utilisateurs finaux chez Queen’s Health Systems (5 001 à 10 000 employés).

« Les fonctionnalités de sécurité de Splashtop avec authentification à deux facteurs et vérification des appareils sont très robustes et expliquent en grande partie pourquoi nous avons décidé d’utiliser le programme. C’est sécurisé, mais la sécurité n’empêche pas l’utilisation du programme. Dirk van den Heuvel, président/directeur général, Groove Distribution, 11-50 employés.

« En tant qu’éducateur en production multimédia, j’ai besoin d’un ordinateur de bureau puissant pour exécuter mes programmes de production vidéo. Avec Splashtop, j’ai pu accéder en toute sécurité à mon ordinateur de travail à partir de mon ordinateur portable personnel ou de l’un des autres bureaux que je dois utiliser lorsque je voyage dans différents lieux scolaires. J’ai pu éditer des vidéos facilement et je n’ai pas eu à me soucier de l’endroit où tous mes fichiers étaient stockés ou de ne pas avoir la même puissance de traitement lorsque j’étais sur la route. Splashtop a transformé un ordinateur portable bon marché en une machine de production multimédia haut de gamme. » Utilisateur vérifié, Société de production multimédia, 1001-5000 employés.

« J’ai utilisé Splashtop principalement pour fournir un soutien à d’autres développeurs de logiciels ou administrer des serveurs distants. Splashtop facilite grandement l’installation de son logiciel à distance afin que vous puissiez vous connecter facilement à d’autres systèmes. L’administration d’ordinateurs distants est possible à l’aide d’une console accessible dans n’importe quel navigateur Web. Très pratique! Splashtop a toujours été fiable et la qualité de l’image était exceptionnelle. J’ai également pu interagir avec des systèmes distants sans aucun décalage et j’ai également pu exécuter des tâches nécessitant une élévation de la sécurité. Certains outils à distance vous permettent uniquement d’agir en tant qu’utilisateur, pas en tant qu’administrateur. Dr. Holger Flick, président-directeur général, FlixEngineering LLC, 1-10 employés.

« Splashtop est un outil essentiel dans mon workflow. Je ne peux pas imaginer travailler sans lui. Je ne veux utiliser aucun autre logiciel de bureau à distance. Splashtop est facile à utiliser et vous n’avez pas besoin de perdre du temps à configurer quoi que ce soit pour vous mettre au travail. Le prix et le nombre de connexions valent à eux seuls l’investissement. » Britton Hoskins, rédacteur en chef chez Xphias LLC (1 à 10 employés).

Splashtop Enterprise fournit une application pour l’accès et l’assistance à distance sur tous les appareils et systèmes d’exploitation. Son expérience élégante est si rapide et simple que les utilisateurs ont l’impression de travailler sur site, mais ils ont la liberté et les capacités hautes performances pour travailler de n’importe où dans le monde, en utilisant n’importe quel appareil ou système d’exploitation. Ils bénéficient d’une qualité HD 4k, de connexions rapides en temps réel, de fréquences d’images allant jusqu’à 60 ips et de paramètres personnalisables pour obtenir une expérience de session à distance optimale.

Les équipes informatiques disposent d’une plateforme unifiée pour fournir un support technique à distance sécurisé aux utilisateurs finaux, où qu’ils se trouvent et quel que soit l’appareil qu’ils utilisent. Grâce à des fonctionnalités avancées de support à distance, le service informatique peut intervenir efficacement auprès des travailleurs hybrides et minimiser les perturbations des processus de production. Les fonctionnalités de sécurité de Splashtop incluent notamment l’authentification à deux facteurs, l’authentification unique et le contrôle d’accès granulaire et sont conformes à la norme SOC 2, au Règlement général sur la protection des données (RGPD), à la loi California Consumer Privacy Act (CCPA) et à d’autres réglementations gouvernementales.

Splashtop Enterprise est reconnu par la communauté TrustRadius comme un acteur précieux dans les catégories des logiciels de bureau à distance et d’assistance à distance, avec un trScore de 9,5 sur 10 et plus de 475 avis vérifiés.

Depuis 2016, les TrustRadius Top Rated Awards sont devenus la norme de l’industrie B2B pour la reconnaissance impartiale des produits technologiques. Entièrement basés sur les commentaires des clients, ils n’ont jamais été influencés par l’opinion des analystes ou le statut de client TrustRadius. Voici une ventilation détaillée des critères de la méthodologie et de la notation que TrustRadius utilise pour déterminer les gagnants les mieux notés.

« Chez Splashtop, nous plaçons l’expérience client au-dessus de tout, que ce soit dans la conception de nos produits ou dans le support en direct en temps réel », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Nous sommes fiers d’inspirer des commentaires aussi aimables de la part de notre communauté d’utilisateurs et nous apprécions cette reconnaissance de TrustRadius. »

Pour en savoir plus sur les solutions d’accès et d’assistance à distance de Splashtop, veuillez consulter Splashtop.com ou lire les avis sur TrustRadius.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader en matière d’accès et d’assistance à distance sécurisés. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une « expérience en personne » aussi rapide, simple et sécurisée que devant une machine sur site. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4k à 60fps; fonctions de sécurité avancées et conformité; une application d’accès et de support pour tous les appareils et systèmes d’exploitation; et une assistance mondiale instantanée avec accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Splashtop.com

À propos de TrustRadius

TrustRadius est la plate-forme de recherche et d’examen la plus fiable pour les chefs d’entreprise afin de trouver et de sélectionner le logiciel adapté à leurs besoins. Les décideurs de tous les secteurs s’appuient sur les conseils et les recherches vérifiés et basés sur les pairs de TrustRadius. Les vendeurs engagent et convertissent les acheteurs les plus intentionnés en racontant leurs histoires uniques grâce à des critiques riches. Plus de 12 millions de visiteurs par an créent et interagissent avec du contenu d’avis et des données de haute qualité sur Trustradius.com. Basée à Austin, TX, TrustRadius a été fondée par des entrepreneurs prospères et est soutenue par Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners et Next Coast Ventures.