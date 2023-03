Cybersécurité des PME en 2022 : les mêmes défis, mais de meilleures solutions

La pénurie de personnel qualifié en cybersécurité touche de manière disproportionnée les PME. Découvrez comment les solutions basées sur le cloud peuvent résoudre les difficultés des PME en matière de cybersécurité et de recrutement.

Avez-vous vu la dernière étude sur les effectifs de cybersécurité de (ISC)², la principale organisation professionnelle de cybersécurité à but non lucratif au monde ? Si ce n’est pas le cas, vous serez peut-être surpris d’apprendre que peu de choses ont changé depuis la publication de celle de 2018.

En 2018, le titre de l’étude était : « La pénurie de compétences en cybersécurité explose et approche les 3 millions. » Dans ce rapport, nous avons appris que trois défis majeurs plombaient la cybersécurité (et l’informatique en général) dans les petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agit des limites budgétaires, du manque de personnel et des contraintes de temps. Ces « trois grands défis » constituaient un problème bien plus important pour les PME que pour les grandes entreprises, qui pouvaient se permettre de payer les salaires de plus en plus élevés des professionnels de la cybersécurité.

Mais aujourd’hui, quelle est la situation ? Eh bien, trois éléments majeurs restent les mêmes :

Il manque encore 2,7 millions de professionnels de la cybersécurité dans le monde Les budgets, le temps et le manque de personnel informatique restent les principaux défis des PME en matière de sécurité Les salaires des professionnels de la cybersécurité restent inabordables pour de nombreuses PME

La bonne nouvelle : les solutions basées sur le cloud sont apparues pour alléger les budgets

Certes, le cloud computing existe depuis plus de deux décennies. Pourtant, ce n’est que récemment qu’une multitude de fournisseurs de technologies et de solutions ont commencé à proposer des solutions basées sur le cloud pour répondre aux besoins des PME. Rappelez-vous combien il était révolutionnaire que NetSuite dévoile le premier progiciel de gestion intégré (ERP) dans le cloud en 1998. C’était incroyable ! Aujourd’hui, il est difficile de trouver un système essentiel ou une application de productivité qui ne soit pas disponible en tant que solution cloud.

Quelle délivrance pour les PME et leur personnel informatique. Les entreprises peuvent désormais éviter les coûts initiaux élevés des logiciels et avoir accès à de nombreuses solutions plus économiques. En outre, elles peuvent facilement prévoir leurs coûts informatiques sur une base annuelle. Cela ne veut pas dire que les restrictions budgétaires ont disparu, mais il est beaucoup plus facile pour les services informatiques de demander de petites augmentations budgétaires progressives lorsqu’ils peuvent démontrer presque instantanément la valeur des nouvelles applications en termes de productivité.

En tant que principal fournisseur de solutions d’accès et d’assistance à distance pour les PME, nous avons pu constater de visu à quel point il a été facile pour les responsables informatiques de faire approuver nos produits pendant la pandémie. Pour tout dirigeant, permettre à ses employés de travailler à distance est soudainement devenu une évidence. Il en va de même pour un large éventail d’applications de productivité.

Les solutions cloud facilitent le recrutement de personnel informatique et de cybersécurité

De nombreuses solutions basées sur le cloud (dont Splashtop) peuvent fonctionner et/ou fonctionnent sur une infrastructure cloud robuste comme AWS, Azure, Google Cloud, etc. Les clients apprécient de pouvoir exécuter Splashtop sur AWS, car ils savent que leur solution d’accès/support à distance fonctionne sur une architecture sécurisée, avec une protection supérieure à ce que 99 % des PME peuvent obtenir par elles-mêmes. Si l’on considère les compétences et les ressources spécialisées en matière de cybersécurité dont disposent les principaux fournisseurs cloud, il est évident qu’une PME n’aurait jamais besoin de conserver du personnel et de fournir les efforts nécessaires pour gérer ses propres déploiements d’applications et de services cloud.

Si l’on ajoute à cela les fonctionnalités de sauvegarde et de redondance étendues, il est logique de voir les PME passer en masse au cloud.

N’oubliez pas que les fournisseurs OEM peuvent offrir plus de sécurité aux PME grâce au cloud qu’ils ne pourraient le faire avec des solutions sur site. En généralisant l’utilisation d’un produit cloud et en le fournissant à des centaines ou des milliers de clients, un fournisseur de logiciels peut multiplier les fonctionnalités de sécurité. À titre d’exemple, les solutions Splashtop basées sur le cloud intègrent toutes une multitude de fonctions de sécurité, dont les suivantes :

Norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES 256 bits

Authentification des dispositifs

Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux

Vérification en deux étapes/authentification à deux facteurs

Écran vierge

Verrouillage automatique de l'écran

Temps mort de la session

Notification de connexion à distance

Transfert de fichiers par copier/coller

Contrôle d'impression à distance

Configuration des serrures

Authentification du serveur mandataire

Demandes signées numériquement

Journaux de session, de transfert de fichiers et d’historique

Les fonctions de sécurité standard fournies par Splashtop, et d’autres solutions de pointe basées sur le cloud, permettent de résoudre les problèmes de personnel informatique tout en maintenant une cybersécurité robuste.

Encore une bonne nouvelle : le recours aux MSP peut remédier à la pénurie de personnel de cybersécurité

Les PME ne disposeront jamais des ressources nécessaires pour embaucher des collaborateurs pour chaque application et service essentiel que l’entreprise doit gérer. C’est là que les fournisseurs de services gérés (MSP) permettent de combler le manque de compétences de nombreuses PME. Ces prestataires opèrent généralement comme une extension de l’équipe informatique interne d’une entreprise et veillent à ce que même les plus petites d’entre elles puissent tirer parti des meilleures technologies à un tarif économique.

Selon le rapport sur l’état des MSP en 2021 de Datto, plus de 99 % de ces fournisseurs proposent des services de sécurité. Pour ce faire, ils sont tenus d’employer des spécialistes en cybersécurité. Qui plus est, étant donné que les MSP achètent des services pour plusieurs clients, ils ont un pouvoir de négociation des prix d’achat qu’une entreprise individuelle n’a pas. Leurs services les plus populaires incluent les prestations de sécurité. Beaucoup d’entre eux font d’ailleurs confiance à Splashtop pour fournir des solutions de support à distance aux PME. Certains de ces mêmes MSP intègrent Splashtop à des solutions de sécurité des terminaux et de gestion des identités et des accès afin de renforcer la sécurité de leurs clients.

Il est important d’avoir le choix aujourd’hui

Les PME continuent d’être confrontées au triple défi des budgets serrés, du manque de personnel de cybersécurité et du manque de temps pour gérer toutes les questions informatiques. Cependant, les dirigeants de ces entreprises qui consacrent un peu de temps pour découvrir le potentiel des solutions MSP basées sur le cloud constateront que les gains de productivité de 2022 peuvent s’accompagner d’une sécurité supérieure à ce qui était possible il y a encore quelques années.

