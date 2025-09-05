Peu de choses sont aussi dommageables pour une entreprise qu'une violation de données. Les pertes peuvent être catastrophiques, car l'organisation perd plus que de l'argent et des données importantes, elle perd aussi la confiance de ses clients. Chaque année, de nouvelles vulnérabilités sont découvertes, offrant de nouvelles opportunités aux hackers et rendant la priorisation des correctifs d'autant plus essentielle.
Les attaquants ciblent souvent les vulnérabilités et expositions communes (CVE) plus anciennes sur les appareils non corrigés. Étant donné que la liste de la CISA des vulnérabilités exploitées connues (KEV) comprend bien plus d'un millier de vulnérabilités, cela représente une quantité significative d'opportunités potentielles pour les cyberattaques. Multipliez ces vulnérabilités par le nombre de points de terminaison dans votre entreprise, et la menace devient encore plus claire. Corriger ces vulnérabilités est indispensable.
Avec cela en tête, il est temps d'examiner certaines violations récentes de grande envergure, comment elles se sont produites, et comment la priorisation des correctifs peut aider à garantir que votre entreprise n'ait pas une histoire similaire.
Leçons tirées des violations récentes - Pourquoi la priorisation des correctifs est plus importante que jamais
Tout d'abord, commençons par examiner comment les violations de données peuvent se produire, ainsi que des exemples de violations majeures et les vulnérabilités qui les ont permises. À partir de là, nous pouvons comprendre comment des violations similaires peuvent être évitées à l'avenir.
1. Les vulnérabilités connues sont dangereuses si elles ne sont pas corrigées
La plupart des vulnérabilités ne sont pas des secrets cachés aux utilisateurs. Beaucoup sont bien connues et documentées, avec des correctifs disponibles, donc les ignorer est tout simplement négligent. Laisser des failles de sécurité non corrigées revient à lancer une invitation ouverte aux hackers, qu'ils sont plus qu'heureux d'accepter.
Par exemple, le système de dépôt de la cour fédérale des États-Unis a été récemment piraté, entraînant le vol de données sensibles de la cour. Les hackers ont exploité une vulnérabilité dont non seulement le bureau administratif était au courant, mais qui avait également été utilisée précédemment par des hackers étrangers pour voler des données sensibles en 2020. Cela signifie que le système était resté non corrigé et non protégé pendant cinq ans – une énorme négligence en matière de sécurité.
2. Les exploits de type zero-day frappent avant les correctifs – Surveillez et agissez tôt
Les vulnérabilités zero-day peuvent être une course entre les hackers essayant de les exploiter et les équipes de sécurité essayant de les corriger. Par exemple, les utilisateurs de Microsoft SharePoint ont récemment rencontré deux vulnérabilités critiques zero-day (CVE-2025-53770 et CVE-2025-53771). Avant que les correctifs ne soient déployés, au moins 85 serveurs avaient déjà été compromis, ce qui souligne la nécessité d'une détection rapide et de mesures d'atténuation provisoires.
De plus, les entreprises devraient être prêtes avec des mesures de protection intérimaires pour protéger leurs systèmes et appareils jusqu'à ce qu'un correctif approprié soit publié. Sans mesures préventives, une entreprise attend simplement de devenir la prochaine victime.
3. Les correctifs peuvent arriver trop tard - Les exploiteurs frappent en premier
Le patching est une course contre les hackers et autres acteurs malveillants. Si vous pouvez corriger une vulnérabilité avant que les cyberattaquants ne puissent l'exploiter, vous gagnez. Si vous perdez, alors les conséquences peuvent être graves.
Par exemple, lorsque Microsoft a découvert une vulnérabilité dans le Windows Common Log File System (CLFS), elle a publié un correctif pour la réparer aussi rapidement que possible. Malheureusement, à ce moment-là, les cybercriminels avaient déjà exploité la vulnérabilité et frappé plusieurs cibles dans les TI, l'immobilier, la finance et les logiciels, les infectant avec des ransomwares.
Les organisations devraient utiliser l'automatisation, les tests et des processus accélérés pour identifier et remédier aux vulnérabilités aussi rapidement que possible. Chaque instant où une vulnérabilité reste non corrigée est une autre opportunité pour les attaquants de frapper.
4. Les outils tiers posent un risque d'exposition élevé
Les entreprises dépendent d'outils tiers pour une large gamme de tâches et de processus, mais les garder corrigés et protégés est tout aussi important que toute autre mesure de cybersécurité. Les applications non corrigées peuvent offrir aux hackers un vecteur d'attaque pour pénétrer directement dans votre réseau.
CVE-2023-38831 a été exploité pendant des mois jusqu'à ce que RARLAB publie WinRAR 6.23. De nombreux utilisateurs sont restés vulnérables car WinRAR ne se met pas à jour automatiquement, donc les correctifs nécessitaient des installations manuelles. Plus récemment, CVE-2025-8088 a également été exploité avant que les utilisateurs ne mettent à jour vers la version 7.13. Les deux incidents montrent pourquoi le correctif des applications tierces doit faire partie de la politique.
Transformer les leçons en meilleures pratiques de priorisation des correctifs
Après chaque violation de données, il y a une question que tout le monde devrait se poser : Que pouvons-nous apprendre de cela ? En regardant ces récentes violations de grande envergure, il y a plusieurs leçons précieuses que nous pouvons tirer pour aider à atténuer les incidents futurs.
1. Exploiter l'intelligence des menaces
Les vulnérabilités n'apparaissent pas mystérieusement au hasard. Nous avons des outils et des ressources qui peuvent aider à identifier les vulnérabilités connues et les moyens de les traiter, donc les équipes TI devraient les utiliser. Assurez-vous de rechercher dans le catalogue KEV et le Common Vulnerability Scoring System (CVSS) pour identifier vos vulnérabilités les plus critiques et urgentes afin qu'elles puissent être traitées le plus rapidement possible.
2. Adoptez des capacités de patching en temps réel
Le meilleur moment pour corriger un système est dès que le correctif devient disponible, mais cela nécessite une surveillance et une correction en temps réel. Les outils traditionnels ont tendance à rechercher des mises à jour à un intervalle défini, généralement de 8 heures à plusieurs jours, mais cela crée une grande fenêtre d'opportunité pour les attaquants. Utiliser une solution avec correction en temps réel aide à s'assurer que vous pouvez combler toute vulnérabilité dès que possible, minimisant les délais et améliorant la sécurité.
3. Intégrer les données d'inventaire et de conformité
Lorsque vous avez plusieurs appareils à gérer, il peut être facile pour un ou deux de passer entre les mailles du filet, mais laisser ces appareils non corrigés crée une vulnérabilité massive. Utiliser une solution avec visibilité des correctifs et gestion des inventaires aide à s'assurer que vous pouvez suivre chaque point de terminaison et maintenir la conformité des correctifs pour tous. De cette façon, vous pouvez facilement protéger chaque appareil depuis une console unifiée.
4. Automatiser autant que possible
Suivre manuellement les points de terminaison, vérifier les statuts des correctifs, rechercher de nouveaux correctifs et les installer sur les appareils peut être un processus chronophage, sujet aux erreurs humaines et aux retards. Alors pourquoi ne pas l'automatiser ? Avec des outils comme Splashtop AEM, vous pouvez détecter automatiquement de nouveaux correctifs et les déployer sur les points de terminaison, en utilisant des paramètres basés sur des politiques pour déterminer la priorité et planifier les mises à jour. Cela permet de garder les appareils à jour et sécurisés sans nécessiter de mise à jour manuelle de chaque appareil individuel.
Comment Splashtop AEM vous aide à rester en avance
Heureusement, il existe une solution qui permet aux équipes TI de surveiller plusieurs points de terminaison dans des environnements distribués, de recevoir des alertes en temps réel et des correctifs automatisés, de déployer automatiquement des correctifs, et bien plus encore.
Splashtop Gestion autonome des terminaux (AEM) facilite l'automatisation des tâches, la protection des terminaux et le maintien de la conformité en matière de sécurité depuis une console unique. Il donne aux équipes TI une visibilité sur chaque appareil, y compris les statuts des correctifs et les vulnérabilités, afin qu'elles puissent garder chaque point de terminaison à jour et protégé sans avoir besoin de tout mettre à jour manuellement.
Splashtop AEM inclut :
Déploiement de correctifs en temps réel sur les OS et les applications tierces.
Alertes proactives et correctifs automatisés.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE avec une priorisation alimentée par l'IA.
Cadre de politique personnalisable appliqué sur les points de terminaison.
Déploiement basé sur des anneaux pour réduire le risque lors de l'application de correctifs urgents.
Un tableau de bord unifié pour surveiller la santé des points de terminaison, le statut des correctifs, et la conformité TI.
Rapports détaillés sur l'inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels.
Les cyberattaquants n'attendent pas patiemment que vous corrigiez vos appareils ou applications ; si vous laissez vos appareils vulnérables, vous offrez aux hackers une invitation ouverte. Cependant, avec une gestion appropriée des correctifs, vous pouvez tenir les attaques à distance.
Chaque violation de données est une opportunité pour vous d'apprendre des erreurs des autres. En tirant les leçons des violations de données très médiatisées et en adoptant un patching en temps réel et priorisé avec Splashtop AEM, vous pouvez donner à vos équipes TI les moyens de mieux protéger votre réseau et vos points de terminaison, en fermant toute vulnérabilité avant que les attaquants ne puissent les exploiter.
Protégez votre organisation avec des correctifs en temps réel et des informations sur les vulnérabilités grâce à Splashtop AEM. Commencez votre essai gratuit aujourd'hui :