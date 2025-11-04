Le travail à distance et hybride est devenu un aspect essentiel des entreprises et de la culture du travail, permettant aux employés de travailler efficacement de n'importe où et aidant les organisations à élargir leurs effectifs sur une zone géographique plus large. Cependant, avec l'augmentation du travail à distance vient une augmentation des risques, car les menaces cybernétiques croissantes auxquelles font face les employés à distance ont nécessité une culture de la sécurité avant tout pour les équipes à distance.
Les entreprises doivent équilibrer la facilité et la commodité du travail à distance avec leurs besoins en sécurité; la mobilité et la facilité d'accès ne devraient pas signifier sacrifier la cybersécurité (ou inversement). Cela signifie utiliser un logiciel d'accès à distance sécurisé qui aide les employés à travailler de n'importe où tout en gardant les intrus à distance.
Avec cela en tête, examinons les risques et défis auxquels les équipes à distance sont confrontées, comment vous pouvez construire une culture de sécurité pour les équipes à distance, et ce que Splashtop peut faire pour permettre le travail à distance sécurisé.
Comprendre les risques de sécurité pour les équipes à distance : défis et menaces
Tout d'abord, nous devons établir l'importance de la cybersécurité pour les équipes à distance. Le besoin d'une sécurité solide est constant dans les entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs, car chaque entreprise doit protéger ses données propriétaires, les informations de ses clients, ses réseaux, ses utilisateurs et ses appareils, surtout si elle doit se conformer aux réglementations de sécurité de l'industrie ou du gouvernement.
Les équipes à distance sont confrontées à une multitude de défis en matière de sécurité, y compris :
Phishing: Les escroqueries de phishing sont parmi les cyberattaques les plus courantes, représentant environ 22-36% de toutes les violations de données. Les employés en bureau comme à distance devraient être formés sur comment prévenir le phishing, y compris les mesures à prendre s'ils en sont victimes. De la même manière, les organisations devraient avoir des plans d'urgence en place pour le cas où le compte d'un employé à distance est compromis.
Réseaux non sécurisés: Les employés en déplacement comptent souvent sur les réseaux Wi-Fi publics, qui peuvent être non sécurisés et vulnérables aux attaques. Des fonctionnalités de sécurité robustes sont essentielles pour permettre aux employés de se connecter sans compromettre leur sécurité.
Malware: Dans les environnements BYOD et à distance, les employés utilisent souvent les mêmes appareils pour le travail et l'utilisation personnelle. Dans ces cas, si un appareil personnel d'un employé est infecté par un malware, cela peut mettre en danger leur compte de travail et leurs identifiants.
Erreur humaine: Parfois, les employés peuvent faire de petites erreurs avec de grandes conséquences. Cela peut être une question simple de réutilisation de mots de passe ou d'avoir un mot de passe faible et facilement devinable que les pirates peuvent exploiter. D'autres fois, ils peuvent accidentellement exposer des informations sensibles ou télécharger un fichier contenant un virus. Quelle que soit la cause, ces erreurs peuvent avoir de graves conséquences, il est donc important de former les employés pour éviter ces erreurs et d'avoir des mesures de sécurité en place pour les prévenir.
5 Stratégies Clés pour Construire une Culture de Travail à Distance Sécurisée
Construire une culture de travail à distance forte et sécurisée nécessite plus que donner à tout le monde un ordinateur portable et les laisser travailler de chez eux. Pour soutenir une main-d'œuvre à distance sécurisée, efficace et motivée, vous pouvez suivre ces stratégies clés :
1. Établir des attentes et des politiques claires pour le travail à distance
Avant tout, les employés doivent comprendre vos politiques de travail à distance, y compris les outils de sécurité et les meilleures pratiques qu'ils devront utiliser pour assurer la sécurité des données et des appareils.
Cela nécessite également de définir les attentes en matière de disponibilité des employés (tout en maintenant un équilibre travail-vie personnelle), les outils et la technologie à leur disposition, les politiques BYOD, etc. Établir des attentes claires met tout le monde sur la même longueur d'onde lors du démarrage du travail à distance.
2. Choisir une solution d'accès à distance sécurisée
Avoir le bon logiciel pour un accès à distance sécurisé est essentiel. Vous devez trouver une plateforme qui permet aux employés d'accéder à leurs appareils de travail, logiciels et outils spécialisés de n'importe où tout en gardant les intrus et les utilisateurs non autorisés à l'écart.
Splashtop, par exemple, est conçu avec la sécurité à l'esprit et propose un large éventail de fonctionnalités de sécurité, y compris l'authentification multi-facteurs, des notifications de connexion à distance, la journalisation, le cryptage de bout en bout, et bien plus encore. Cela rend Splashtop conforme à de nombreuses réglementations de sécurité de l'industrie et du gouvernement, y compris le RGPD, ISO/IEC 27001, et SOC 2.
3. Favoriser la communication et la collaboration
L'isolement des employés est l'un des plus grands défis du travail à distance. Sans outils pour la communication et la collaboration à distance, les employés peuvent avoir du mal à rester connectés avec leurs collègues et à suivre leur travail. En ce sens, il est important d'encourager la communication, y compris la transparence dans la prise de décisions, les activités de team building virtuelles, et les outils permettant aux employés de collaborer sur des projets lorsqu'ils travaillent à distance.
4. Reconnaître et récompenser les employés
De même, il peut être facile pour les employés de se sentir oubliés et déconnectés lorsqu'ils travaillent à distance. Reconnaître les contributions de chacun et récompenser les employés pour leurs succès contribue à la satisfaction des employés et à un sentiment d'accomplissement, maintenant le moral élevé lorsque les employés sont en déplacement et empêchant la désaffection de grandir.
5. Investir dans le support à distance
Les employés à distance ont besoin d'un support TI autant que les travailleurs de bureau, et les agents TI devraient également pouvoir travailler de n'importe où. Activer les capacités de téléassistance permet d'assurer un environnement de travail à distance sécurisé et efficace, car cela permet aux équipes TI de soutenir et d'assister les utilisateurs finaux de n'importe où, sur n'importe quel appareil.
De cette façon, les agents TI peuvent rapidement assister les employés sans avoir à se déplacer pour les rencontrer en personne, et peuvent travailler à distance avec la même facilité que tout le monde.
Comment les Équipes à Distance Peuvent Gérer Efficacement les Violations de Sécurité
Que faites-vous lorsque le pire arrive et qu'une violation de sécurité met vos données et votre réseau en danger ? Avoir des stratégies en place peut aider à atténuer les dommages et à assurer une reprise rapide, y compris :
Mettre en œuvre des protocoles de réponse immédiate et de confinement des violations permet de s'assurer que les violations sont traitées immédiatement, plutôt que de leur donner le temps d'infliger plus de dégâts. Cela minimise à la fois le temps dont disposent les attaquants et réduit la zone affectée, gardant l'impact au minimum.
Formation régulière à la sécurité aide à garantir que tous les employés sont non seulement formés aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité, mais savent également quoi faire en cas de violation de données afin qu'ils puissent réagir rapidement.
Établir un plan de réponse aux incidents aide à fournir des instructions claires sur la manière de réagir aux violations, afin que tout le monde connaisse ses responsabilités et puisse rapidement protéger ses données, atténuer les dommages et commencer les réparations.
Créer des sauvegardes régulièrement aide à s'assurer que les données importantes et sensibles peuvent être récupérées en cas de violation ou d'autre catastrophe.
Sécurisez votre environnement de travail à distance avec Splashtop : Démarrez votre essai gratuit aujourd'hui !
Le travail à distance sécurisé nécessite les bons outils, y compris des solutions d'accès à distance et de support qui peuvent répondre à vos exigences de conformité TI et permettre aux employés de travailler de n'importe où sans compromettre la sécurité. Heureusement, Splashtop offre tout cela et encore plus.
Splashtop permet un travail à distance sécurisé en permettant aux utilisateurs de se connecter à leurs appareils de travail depuis n'importe quel appareil, n'importe où, avec des fonctionnalités de sécurité avancées pour garder les comptes et les données en sécurité. Cela donne aux travailleurs à distance un accès complet à tous leurs projets, outils et programmes où qu'ils aillent, afin qu'ils puissent continuer à travailler, collaborer sur des projets et communiquer sans interruption.
Cela s'étend également aux équipes TI, car les outils de support à distance de Splashtop permettent aux agents TI d'accéder à distance aux appareils des utilisateurs finaux lorsqu'ils sont en déplacement et à travers des appareils. Cela permet un support à distance et un dépannage, afin qu'ils puissent aider les employés au besoin, aussi facilement que si le dispositif à distance était devant eux.
Splashtop est conçu pour répondre à une vaste gamme de réglementations en matière de sécurité, fournissant un accès à distance sécurisé de n'importe où. Toutes les sessions sont protégées avec TLS et un chiffrement AES 256 bits.
Prêt pour un travail à distance vraiment sécurisé? Commencez avec un essai gratuit de Splashtop aujourd'hui et voyez comme c'est facile.