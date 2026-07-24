L’accès à distance permet aux employés de se connecter à leurs ordinateurs professionnels depuis n’importe quel appareil, où qu’ils soient, leur donnant ainsi la possibilité de travailler de n’importe où. Cependant, cet accès s’accompagne de risques de sécurité si les employés n’utilisent pas d’outils sécurisés.
Les employés doivent pouvoir accéder à leurs ordinateurs de travail depuis chez eux sans dépendre d’outils non gérés, de raccourcis risqués ou d’un accès réseau étendu qui compromet la cybersécurité. Cela est possible grâce à une solution d'accès à distance de niveau professionnel, qui offre aux utilisateurs autorisés un accès sécurisé à leurs ordinateurs tout en laissant l’IT garder le contrôle.
Voyons donc ce qu’exige un accès à distance sécurisé, les risques que peuvent créer les solutions de contournement et comment les entreprises peuvent favoriser un travail à distance sécurisé.
Quel est le moyen le plus sûr d’accéder à distance à un ordinateur de travail ?
Le moyen le plus sûr d’accéder à distance à un ordinateur professionnel est d’utiliser une solution d’accès à distance de niveau entreprise, comme Splashtop. Un bon programme d’accès à distance inclut des fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout, l’authentification multifacteur (MFA), la gestion centralisée des accès, les autorisations basées sur l’utilisateur et la visibilité des sessions, garantissant que seuls les utilisateurs vérifiés et autorisés peuvent accéder à des appareils spécifiques et que les sessions à distance restent sécurisées.
L’accès à distance ne doit pas être large et sans restriction. Au contraire, un accès à distance spécifique et contrôlé est essentiel. Les employés doivent pouvoir accéder à leurs ordinateurs de travail et aux autres appareils autorisés, mais pas au-delà. De même, les équipes IT doivent pouvoir gérer les autorisations, appliquer l’authentification, examiner l’activité et ajuster les autorisations à tout moment selon les besoins.
Une bonne solution d'accès à distance doit permettre aux employés d'accéder aux appareils, fichiers et applications dont ils ont besoin pour leur travail, sans exposer les ordinateurs ou les réseaux du bureau à tout le monde. Cela nécessite une combinaison de sécurité des comptes, de contrôles d'accès et d'application des politiques, mais lorsque c'est bien mis en place, le travail à distance devient rapide et efficace.
Pourquoi les solutions de contournement courantes d'accès à distance créent des risques
Mais pourquoi un logiciel d'accès à distance spécialisé est-il si important pour le travail à distance ? Il existe d’autres moyens d’accéder à des appareils distants, mais ils nécessitent des solutions de contournement ou des outils qui ne sont შესაძლოა pas aussi sécurisés. En fait, plusieurs risques connus sont associés à ces solutions de contournement courantes :
1. L’exposition directe de RDP peut augmenter la surface d’attaque
Une solution de contournement courante consiste à ouvrir l’accès au bureau directement sur internet. Même si cela peut sembler être un moyen rapide et simple de fournir un accès à distance, cela crée des risques de sécurité inutiles et expose les systèmes de l’entreprise. Les règles de pare-feu et les changements de ports peuvent ajouter un certain niveau de sécurité, mais ils peuvent être difficiles à gérer de manière cohérente et sécurisée, ce qui en fait une option peu fiable.
En bref, l’exposition directe au RDP est l’un des moyens les plus risqués de permettre aux employés d’accéder aux ordinateurs de bureau et doit généralement être évitée.
2. L’accès VPN peut être plus large que ce dont l’utilisateur a besoin
Les réseaux privés virtuels (VPN) sont couramment utilisés pour aider les employés en télétravail, mais ils sont généralement conçus pour l’accès au réseau plutôt que pour l’accès à un ordinateur attribué. Lorsque les employés n’ont besoin que de leurs appareils de bureau, fournir un accès étendu au réseau peut aller au-delà de leurs besoins et créer une complexité et des risques supplémentaires.
3. Les outils de bureau à distance grand public n’offrent pas les contrôles nécessaires aux entreprises
Bien qu’il existe plusieurs outils grand public d’accès à distance, ceux-ci sont conçus uniquement pour un usage personnel. L’accès à distance pour les entreprises exige une administration plus poussée, notamment des autorisations centralisées, des contrôles d’authentification, la journalisation, ainsi que la possibilité de supprimer ou d’ajuster les accès lorsque les rôles changent. Les outils de base d’accès à distance conçus pour un usage personnel ne disposent souvent pas des contrôles centralisés, de la journalisation et de l’application des politiques dont les entreprises ont besoin.
4. Les projets de bureau virtuel peuvent aller au-delà de ce qu'exige ce cas d'usage
Les bureaux virtuels et les cloud PC peuvent sembler être une option attrayante, car ils retirent complètement l’appareil physique de l’équation. Cependant, ils nécessitent généralement une infrastructure supplémentaire, des licences, une planification de migration et de la gestion pour fonctionner correctement, en particulier à mesure que les organisations se développent. De plus, migrer entièrement vers des bureaux virtuels peut représenter un projet coûteux et chronophage pour les entreprises qui ont déjà investi dans leur infrastructure physique.
Lorsque les entreprises ont simplement besoin d’un accès à distance sécurisé à leurs ordinateurs de bureau existants, une solution d'accès à distance dédiée est bien plus pratique que des bureaux virtuels.
Pourquoi Splashtop est la solution la plus sûre pour l’accès à distance aux ordinateurs de bureau
Si l’exposition directe du RDP, l’accès via VPN, les bureaux virtuels et les outils grand public de bureau à distance ne suffisent pas pour un travail à distance sécurisé, alors qu’est-ce qui fonctionne ? Lorsque vous avez besoin d’un accès à distance sécurisé pour votre entreprise, Splashtop vous offre la facilité d’utilisation, la connectivité fluide et la sécurité de niveau entreprise dont vous avez besoin, afin que les employés et les équipes IT puissent accéder aux appareils à distance en travaillant depuis chez eux ou en déplacement, tout en tenant les utilisateurs non autorisés à l’écart.
1. Accédez uniquement à l’ordinateur professionnel attribué
Avec Splashtop, les équipes IT peuvent accorder à chaque utilisateur l’accès à son ordinateur de travail sans lui donner accès à l’ensemble du réseau. Cela permet une connexion à distance fluide tout en maintenant la sécurité du réseau, afin que les employés puissent se concentrer sur leur travail.
2. Gardez les ports de bureau à distance hors de l’Internet public
Splashtop permet aux employés de se connecter en toute sécurité sans ouvrir l’accès à un environnement plus large. Cela élimine les risques associés à l’exposition directe du RDP et aux approches de redirection de port, améliorant ainsi la sécurité tout en permettant un accès depuis n’importe où.
3. Donner à l’IT un contrôle centralisé
Les équipes IT peuvent utiliser Splashtop pour gérer les utilisateurs, attribuer des appareils et appliquer les paramètres d’authentification depuis une console unique et conviviale. Cela améliore le contrôle et la facilité de gestion en regroupant dans un seul emplacement sécurisé tout ce dont les agents IT ont besoin.
4. Favorisez un travail à domicile sécurisé et productif
Les employés peuvent accéder à l’environnement de bureau, aux fichiers, aux applications et aux paramètres qu’ils utilisent déjà sur leur ordinateur de bureau au bureau. Cela offre aux utilisateurs une expérience de travail familière depuis leur domicile, tout en maintenant un accès régi par les contrôles de l’entreprise.
Qu’est-ce qui rend l’accès à distance sécurisé ?
Cela dit, qu’est-ce qui rend l’accès à distance avec des solutions comme Splashtop si sécurisé par rapport aux autres formes d’accès ? Un bon logiciel d'accès à distance comprend plusieurs fonctionnalités de sécurité conçues pour protéger les appareils et les comptes utilisateurs, notamment :
Authentification multifacteur pour vérifier les utilisateurs et réduire la dépendance aux mots de passe comme seule forme de sécurité des comptes.
Des sessions à distance chiffrées pour aider à protéger l’activité et les données pendant leur transit.
Des autorisations basées sur l’utilisateur qui garantissent que les employés ne peuvent accéder qu’aux ordinateurs approuvés.
Contrôles d’administration centralisés pour attribuer, modifier et supprimer les accès lorsque les rôles des utilisateurs changent.
Aucune exposition publique des ports de bureau à distance.
Journalisation des sessions pour offrir de la visibilité sur l’activité et améliorer la préparation aux audits.
Correctifs pour les endpoints afin de réduire les risques et vulnérabilités liés aux logiciels obsolètes.
Contrôles de sécurité des appareils pour protéger les appareils au bureau et à distance.
Suppression rapide des accès lorsqu’un employé change de poste ou quitte l’entreprise.
Gestion évolutive pour les équipes disposant de plusieurs utilisateurs et ordinateurs.
Comment Splashtop vous aide à accéder à distance à un appareil de bureau en toute sécurité
Un travail à distance efficace et fiable nécessite une solution d'accès à distance sécurisé conçue pour un usage professionnel. Splashtop Remote Access aide les employés à se connecter en toute sécurité à leurs ordinateurs de bureau attribués depuis leur domicile, tout en offrant aux entreprises les contrôles dont elles ont besoin pour gérer les accès.
1. Accès à distance sécurisé aux ordinateurs de bureau
L’accès à distance de Splashtop permet aux employés de se connecter en toute sécurité à leurs ordinateurs de bureau depuis leur domicile ou lors de leurs déplacements. Grâce à cela, ils peuvent facilement accéder à leurs projets, fichiers, applications et logiciels spécialisés, ce qui permet le travail à distance sans ouvrir un accès réseau étendu.
2. Gestion centralisée des accès
Splashtop permet aux équipes IT de gérer les utilisateurs, les autorisations, les paramètres d’authentification et l’attribution des appareils depuis un tableau de bord centralisé. Cela aide les organisations à gérer facilement les règles et autorisations d’accès à distance, ainsi qu’à intégrer et administrer simplement les utilisateurs lorsque des employés arrivent, quittent l’entreprise ou changent de poste.
3. Visibilité sur l’activité d’accès à distance
Splashtop offre aux équipes IT une visibilité sur les sessions à distance et l’activité d’accès, afin qu’elles puissent voir qui a accédé à quel appareil et à quel moment. Cela aide à superviser le travail à distance et à identifier les comportements suspects, tout en améliorant la préparation aux audits et la conformité IT.
4. Gestion des terminaux avec Splashtop AEM
Lorsque les équipes IT ont besoin de davantage de visibilité et de contrôle sur les endpoints gérés, Splashtop AEM offre des capacités de gestion des correctifs, d’inventaire, d’alertes et de remédiation. Cela aide les équipes à maintenir les appareils de bureau et à distance à jour, surveillés et faciles à gérer, quel que soit l’endroit où les utilisateurs travaillent.
Checklist pour un accès sécurisé à votre ordinateur de bureau
Alors, comment garantir une sécurité optimale lorsque vous utilisez l’accès à distance ? Nous avons compilé une checklist pratique pour configurer l’accès à distance à un ordinateur ; suivez ces étapes et vous pourrez travailler de n’importe où en toute confiance et en toute sécurité.
Assurez-vous que l’accès est limité aux utilisateurs approuvés, afin que les utilisateurs non autorisés ne puissent pas se connecter.
Assurez-vous que chaque utilisateur n’est affecté qu’aux ordinateurs dont il a besoin.
Configurez l’authentification multifacteur requise.
Utilisez une solution d'accès à distance avec des sessions à distance chiffrées.
Assurez-vous que les ports de bureau à distance ne sont pas exposés à l’internet public.
Permettez au service IT d'attribuer et de gérer les accès de manière centralisée.
Configurez la journalisation des sessions.
Appliquez des correctifs et surveillez les appareils de bureau.
Assurez-vous que l’accès puisse être révoqué rapidement.
Évitez d’accorder aux utilisateurs un accès réseau inutile.
Obtenez un accès à distance sécurisé à votre ordinateur de bureau avec Splashtop
Un accès à distance sécurisé doit permettre aux employés de se connecter à leurs appareils professionnels sans exposer les ports de bureau à distance, sans accorder un accès étendu au réseau et sans dépendre d’outils non gérés. Avec la bonne solution d’accès à distance, vous pouvez travailler en toute sécurité depuis n’importe où avec la même simplicité et le même confort qu’au bureau, tout en protégeant les comptes et les appareils.
Splashtop Remote Access offre aux entreprises un moyen sécurisé et performant de permettre aux employés d’accéder à leurs ordinateurs de bureau depuis chez eux. Il fournit une connectivité à distance sécurisée sur tous les appareils et systèmes d’exploitation, avec des sessions à distance chiffrées et des contrôles IT centralisés. Grâce à des contrôles IT centralisés, les équipes IT peuvent facilement gérer les paramètres de sécurité, les utilisateurs et l’activité afin de sécuriser les réseaux.
Prêt à travailler facilement et en toute sécurité depuis n’importe où ? Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit de Splashtop.