Aucune technologie n'est sans risques, mais en même temps, tout risque peut être atténué. La mitigation des risques nécessite une discipline opérationnelle fondée sur la visibilité, le contrôle et des processus reproductibles. Lorsqu'elle est bien menée, elle aide les organisations à réduire l'exposition, à répondre plus rapidement aux risques et à prendre des décisions opérationnelles plus éclairées.
Cependant, la croissance du travail à distance et du Travail hybride ainsi que des politiques Bring-Your-Own-Device (BYOD) a entraîné un plus grand nombre de points de terminaison distribués, ce qui peut être plus difficile à protéger. Lorsqu'on les combine avec la menace croissante des cycles d'exploitation plus rapides et la confusion engendrée par la prolifération des outils, la réduction des risques devient plus difficile que jamais.
Heureusement, il est toujours possible d'adopter une approche pratique pour atténuer les risques et les réduire sans ajouter de complexité. Dans cet esprit, explorons les défis de l'atténuation du risque moderne, où la plupart des programmes échouent, et comment des outils comme Splashtop AEM peuvent aider.
Ce que signifie la mitigation des risques dans les environnements TI modernes
Tout d'abord, nous devons comprendre à quoi ressemble l'atténuation moderne des risques. Dans les environnements d'affaires actuels, l'atténuation des risques se concentre sur la réduction de la probabilité et de l'impact des risques opérationnels et de sécurité en améliorant la visibilité, en appliquant des contrôles et en mettant en œuvre des actions répétables sur l'ensemble des systèmes et des points d'accès.
La mitigation des risques va au-delà de la simple identification des risques ; il est facile de voir quand un incendie représente un danger, mais l'éteindre est une tout autre chose. Une fois qu'un risque est identifié, les équipes TI et de sécurité doivent mettre en place des outils et des stratégies pour faire face à la menace et garantir la sécurité.
Dans les environnements actuels axés sur le télétravail et les terminaux distants, les contrôles et stratégies traditionnels de réduction des risques peuvent ne pas être aussi efficaces qu'auparavant. La modernisation de la gestion des risques nécessite de nouveaux outils conçus pour les menaces et environnements de travail d'aujourd'hui, permettant ainsi aux entreprises de traiter efficacement les menaces et de maintenir leurs risques à un niveau bas.
Les lacunes les plus courantes en matière d'atténuation des risques auxquelles les équipes TI sont confrontées
Avant de pouvoir aborder les lacunes courantes des stratégies traditionnelles de mitigation des risques, nous devons comprendre ce qu'elles sont. Alors que les anciennes techniques de mitigation des risques fonctionnaient bien à leur époque, les avancées technologiques les ont rendues moins fiables, laissant plusieurs angles morts.
Les lacunes courantes dans l'atténuation des risques comprennent :
Visibilité limitée sur les terminaux, les logiciels et les dérives de configuration, ce qui empêche les équipes TI et de sécurité d'identifier les vulnérabilités ou les problèmes potentiels.
Mises à jour retardées et cycles de correction, qui entraînent de longues périodes où les vulnérabilités restent exposées.
Confiance excessive dans les audits ponctuels, qui ne capturent que des moments isolés au lieu de fournir une visibilité continue et en temps réel, permettant aux attaquants de passer inaperçus entre ces instantanés.
Processus manuels qui ne se scalent pas, ce qui rend difficile la gestion de plusieurs points de terminaison distribués.
Outils fragmentés à travers les opérations de sécurité et de TI, qui n'offrent pas une vue d'ensemble de la sécurité d'une entreprise et rendent difficile pour les agents TI de tout protéger et gérer correctement.
Pourquoi les approches traditionnelles de mitigation des risques échouent
Étant donné ces lacunes dans la mitigation des risques, il est facile de comprendre pourquoi les stratégies traditionnelles ne tiennent plus le coup. Les approches plus anciennes et obsolètes ne parviennent pas à offrir la visibilité, l'application des politiques et la rapidité requises par les méthodes modernes d'atténuation des risques, laissant d'importantes vulnérabilités cybersécurité.
1. Identification des risques sans visibilité continue
Les analyses à un moment précis et les inventaires d'actifs sont obsolètes dès qu'ils sont terminés, car ils ne capturent pas une vue d'ensemble en continu de votre posture de sécurité et peuvent être effectués trop tard pour avoir un impact. La visibilité continue est essentielle pour identifier les menaces en temps réel afin de pouvoir les traiter immédiatement.
La visibilité continue peut faire la différence entre manquer un risque, savoir qu'il a existé à un moment donné, et savoir s'il existe encore. Si vous n'obtenez qu'un instantané d'un seul moment, vous ne comprenez pas l'ensemble de la situation.
2. Politiques sans application ni boucles de rétroaction
Les politiques de sécurité à elles seules ne suffisent pas à atténuer les risques. Vous devez être capable d'exécuter et de faire respecter vos politiques de sécurité, et de vérifier qu'elles fonctionnent comme prévu.
Cela comprend la formation et le test des employés sur comment prévenir le phishing, l'application de politiques de mise à jour sur vos points de terminaison avec une solution de gestion des correctifs, et l'utilisation de solutions de gestion des points de terminaison qui offrent une visibilité continue, une remédiation automatisée et une vérification que les politiques sont effectivement appliquées. Cela aidera à renforcer la sécurité continue et à maintenir une cybersécurité cohérente.
3. Rétablissement manuel qui ne peut pas suivre
La remédiation manuelle des menaces et des vulnérabilités est un processus chronophage qui ne peut tout simplement pas évoluer pour suivre la croissance des entreprises et les environnements de travail à distance. Essayer de gérer chaque appareil un par un entraîne de multiples retards, des résultats incohérents et est sujet à des erreurs humaines, surtout lorsque des points d'accès distants sont impliqués.
À quoi ressemble une atténuation efficace des risques en pratique
Si les stratégies traditionnelles de réduction des risques sont inefficaces, alors nous devons nous demander : à quoi ressemble une réduction efficace des risques ? Des stratégies modernes et appropriées d'atténuation des risques offrent une identification et une gestion cohérentes des menaces de plusieurs façons, et devraient :
Maintenez une visibilité continue sur les terminaux et les logiciels pour identifier les menaces et les vulnérabilités en temps réel, permettant une remise en état rapide.
Prioriser les risques en fonction de l'exploitabilité et de l'exposition, et pas seulement de la gravité, pour offrir une gestion des menaces plus précise et efficace.
Automatisez la correction partout où c'est possible pour rationaliser et améliorer l'efficacité sans nécessiter de travail manuel.
Valider les résultats avec un statut et un rapport en temps réel qui garantissent la sécurité et maintiennent la préparation à l'audit.
Répétez continuellement, pas trimestriellement, afin de maintenir une détection et une atténuation des menaces cohérentes et réduire les fenêtres d'exposition.
Comment la gestion des terminaux soutient l'atténuation des risques
L'une des manières les plus efficaces de réduire les risques dans les environnements distribués et à distance est d'utiliser une bonne solution de gestion des points de terminaison. La gestion des terminaux permet aux équipes TI et aux administrateurs de surveiller, soutenir et protéger les appareils à distance de n'importe où, leur permettant ainsi de faire respecter la sécurité et de détecter les menaces en toute simplicité.
La gestion des points de terminaison comprend :
1. Visibilité comme Fondement de l'Atténuation des Risques
La visibilité est l'élément le plus essentiel pour identifier et atténuer les risques. Après tout, on ne peut pas se protéger contre ce qu'on ne voit pas. La visibilité sur les points de terminaison et le logiciel aide à réduire les angles morts, permettant aux équipes TI d'identifier rapidement les menaces et de traiter de manière proactive les risques avant qu'ils ne deviennent un problème.
2. L'automatisation comme mécanisme de réduction des risques
Traiter manuellement les risques, vulnérabilités et autres problèmes peut être un processus long, et il y a toujours un risque d'erreur humaine. L'automatisation, d'autre part, réduit les fenêtres d'exposition en identifiant et en traitant efficacement les menaces, en déployant des mises à jour de correctifs sur les endpoints, et en surveillant les appareils pour détecter d'éventuels problèmes. Cela offre un processus de mitigation rapide et cohérent, assurant la sécurité des appareils tout en libérant les équipes TI pour se concentrer sur des tâches plus urgentes.
3. Contrôle et Vérification des Hypothèses
Une fois que vous avez remédié à un problème, vous devez savoir avec certitude qu'il a été résolu. Lorsque les solutions manquent de visibilité et de vérification, vous devez supposer qu'elles ont été correctement résolues, ce qui est pour le moins peu fiable. Une solution de gestion des terminaux offre des contrôles robustes et des fonctionnalités de vérification qui permettent aux équipes TI de savoir quand leur travail est terminé, avec des dossiers clairs pour les audits afin de démontrer la conformité TI.
Comment Splashtop AEM s'intègre dans une stratégie de réduction des risques
La gestion des points d'extrémité est un outil puissant pour atténuer les risques, et Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) offre des capacités robustes et conviviales pour les entreprises de toutes tailles. Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent gérer des appareils à distance depuis un tableau de bord unique, obtenant ainsi une vue claire de tous leurs points de terminaison ainsi que le patch en temps réel des systèmes d'exploitation et des tiers et une visibilité continue sur l'exposition aux risques des points de terminaison.
1. Utiliser Splashtop AEM pour réduire l'exposition aux risques des terminaux
Splashtop AEM offre une visibilité sur vos terminaux et des outils d'automatisation, rendant la gestion plus efficace. Cela inclut la gestion des correctifs en temps réel pour maintenir les appareils à jour, la détection des menaces et la sensibilisation basées sur les données CVE, ainsi que des informations contextuelles sur chaque point de terminaison. Ces fonctionnalités soulagent la pression sur les équipes TI tout en offrant un correctif en temps réel et une sensibilisation continue à l'exposition aux vulnérabilités pour réduire les risques sur tous les terminaux.
2. Automatiser la Remédiation Sans Ajouter de Dispersion d'Outils
L'atténuation des risques et la remediation des menaces ne devraient pas impliquer des workflows manuels complexes et de multiples outils disparates. Splashtop AEM fournit tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, aidant les équipes TI à détecter efficacement les menaces, automatiser la remédiation et déployer des correctifs pour résoudre les vulnérabilités.
3. Soutenir l'atténuation des risques pour les équipes utilisant Intune ou des processus manuels
Que vous utilisiez Microsoft Intune pour patcher votre système d'exploitation Microsoft et vos applications ou que vous patchiez manuellement vos endpoints, Splashtop AEM peut vous aider. Splashtop AEM offre une gestion des correctifs automatisée sur les systèmes d'exploitation et les applications tierces, comblant les lacunes d'Intune et éliminant le besoin pour les équipes de corriger manuellement chaque application et point de terminaison. Cela offre une couverture complète des correctifs et améliore l'efficacité, en complétant sans effort vos processus existants.
Mesurer si vos efforts de mitigation des risques fonctionnent
Lorsque vous modifiez vos stratégies de gestion des risques, comment pouvez-vous être sûr que les changements fonctionnent ? Il existe plusieurs facteurs et mesures que vous pouvez surveiller pour suivre et identifier les améliorations, notamment :
Réduction du temps de remédiation des vulnérabilités: Combien de temps cela vous prend-il pour traiter une vulnérabilité ? Si vos efforts d'atténuation des risques fonctionnent comme prévu, vous pourrez faire face aux menaces potentielles plus rapidement et avec moins de tracas.
Moins de points d'extrémité inconnus ou non gérés: Les points d'extrémité inconnus, non gérés et non protégés présentent des risques de sécurité importants. Une gestion appropriée des points de terminaison devrait réduire le nombre de ces appareils à mesure que les points de terminaison inconnus deviennent connus et que les appareils précédemment non gérés sont sécurisés.
Visibilité améliorée de la conformité des correctifs: La visibilité de la conformité des correctifs a deux objectifs : elle permet aux équipes TI de savoir que leurs points de terminaison et applications sont correctement patchés, et elle crée des enregistrements clairs pour les audits de conformité. Si vous pouvez plus facilement savoir lesquels de vos points de terminaison sont sécurisés et peuvent passer les audits efficacement, votre atténuation des risques porte ses fruits.
Réponse plus rapide aux nouveaux risques divulgués: À quelle vitesse votre équipe peut-elle réagir aux nouveaux risques ? Avec des stratégies de gestion des risques appropriées, vous serez en mesure de répondre rapidement aux nouvelles menaces, donc si votre temps de réponse s'améliore, vos stratégies fonctionnent.
Intégrer l'atténuation des risques dans les opérations TI quotidiennes
La réduction efficace des risques est un processus continu qui nécessite une visibilité constante, la détection des menaces et la gestion des correctifs. Les contrôles épisodiques, les analyses ponctuelles et les cycles de mise à jour réguliers ne suffisent plus pour protéger les réseaux et les appareils, donc les stratégies de réduction des risques doivent évoluer pour faire face aux menaces modernes.
La visibilité, l'automatisation et le contrôle sont essentiels pour une atténuation appropriée des risques et forment l'épine dorsale de pratiques opérationnelles durables qui peuvent fournir une protection cohérente et continue. Cependant, l'atténuation des risques ne réussit que lorsqu'elle est intégrée dans les flux de travail TI quotidiens.
Si des environnements distribués et une visibilité limitée freinent vos stratégies de réduction des risques, Splashtop AEM peut vous aider. Avec Splashtop AEM, vous pouvez facilement surveiller et gérer les appareils à distance, les points de terminaison BYOD, et plus encore, le tout depuis un seul endroit. Cela inclut la détection de menaces en temps réel avec des informations basées sur les CVE et l'automatisation des correctifs, afin que vous puissiez rapidement aborder les risques dès qu'ils apparaissent.
Splashtop AEM offre aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, résoudre de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela comprend :
Mise à jour automatique des correctifs pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE et alimentées par l'IA.
Cadres de politiques personnalisables pouvant être appliqués sur l'ensemble de votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions de fond pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à voir à quel point la gestion des points de terminaison et la réduction des risques peuvent être faciles ? Commencez avec un essai gratuit de Splashtop AEM aujourd'hui.