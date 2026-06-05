Pourquoi Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour iOS

Le marché mondial des logiciels de bureau à distance a récemment atteint 1,92 milliard de dollars, ce qui témoigne de la popularité croissante de l’accès à distance pour contrôler les ordinateurs depuis n’importe quel endroit et n’importe quel appareil.
Le fonctionnement des entreprises a considérablement évolué ces dernières années, et les logiciels de bureau à distance ont pris une place prépondérante. Splashtop est l’un des meilleurs outils d’accès à distance du marché, notamment pour sa sécurité, sa fiabilité et sa convivialité. Vous pouvez utiliser Splashtop sur les appareils iOS tels que les iPhone et les iPad afin d’accéder à votre ordinateur et de le contrôler depuis n’importe quel endroit.
Continuez votre lecture pour découvrir 5 raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour iOS.
Qu’est-ce qu’une application de bureau à distance pour iOS ?
Une app de bureau à distance iOS vous permet d'accéder et de contrôler votre ordinateur à distance depuis votre iPhone ou iPad. Ces apps connectent votre appareil iOS à votre bureau ou ordinateur portable via internet, vous permettant d'utiliser les fichiers, applications et paramètres de votre ordinateur comme si vous étiez assis juste devant. Cette fonctionnalité est inestimable pour les professionnels qui ont besoin d'accéder aux ressources de travail en déplacement, pour le support TI, ou pour toute personne qui souhaite la commodité de gérer leur ordinateur de n'importe où en utilisant leur appareil iOS.
Les 5 principales raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour iOS
1. Accès aux ordinateurs depuis n’importe où avec l’application de bureau à distance Splashtop pour iOS
Le principal objectif d’un logiciel de bureau à distance est de permettre à l’utilisateur d’accéder à un ordinateur sans être sur place. Avec Splashtop, vous pouvez utiliser tout type d’appareil iOS, notamment un iPad ou un iPhone, pour vous connecter à votre ordinateur, où que vous soyez dans le monde. Vous disposez ainsi d’un contrôle total sur votre poste de travail, comme si vous étiez assis en face.
Les applications sont multiples, et l’une des plus courantes est l’usage professionnel. Beaucoup d’entreprises avaient déjà recours au télétravail, mais ces dernières années cette pratique s’est fortement développée. Depuis la pandémie de COVID-19, presque toutes les entreprises du monde dont les activités s’y prêtent ont mis en place le télétravail d’une manière ou d’une autre, et un logiciel de bureau à distance est indispensable à cette fin.
Avec Splashtop, vos employés sont en mesure d’accéder à leurs postes de travail où qu’ils se trouvent. Ils peuvent alors travailler depuis leur domicile, ou même depuis un autre endroit s’ils sont en déplacement. Cela permet de créer un environnement de travail exceptionnellement flexible qui présente de nombreux avantages pour tous les types d’entreprises.
Les établissements éducatifs utilisent également le logiciel de bureau à distance Chrome. Le travail à distance du personnel scolaire et l'apprentissage à distance sont également devenus beaucoup plus courants à la suite de la pandémie. Les étudiants peuvent utiliser des logiciels auxquels ils n'auraient normalement pas accès sans être à l'école.
Splashtop présente de nombreux avantages à titre privé également. Si vous voyagez beaucoup, il se peut que vous souhaitiez accéder à votre ordinateur personnel pendant vos déplacements. Si vous avez configuré Splashtop sur ce dernier et que vous disposez d’un appareil iOS sur lequel l’application Splashtop est installée, vous êtes libre de vous y connecter à tout moment.
2. Connexions à distance hautes performances depuis iPad et iPhone
Internet a énormément progressé ces dernières décennies, entraînant de nombreux changements dans notre façon de l'utiliser. Il n'était pas possible d'avoir un accès à distance au bureau, mais même maintenant que c'est le cas, toutes les applications ne fonctionnent pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter.
Si vous êtes à la recherche de la meilleure application de bureau à distance pour iOS, Splashtop saura répondre à vos attentes, mais ce sont surtout ses performances qui le démarquent. Vous devez pouvoir établir des connexions fiables afin que toutes les opérations se déroulent rapidement et efficacement. Or, certaines plateformes de bureau à distance n’offrent pas cette stabilité.
Splashtop prend en charge le streaming 4K et vous permet ainsi de bénéficier d’une image claire et nette. Son taux de rafraîchissement atteint également 40 fps, ce qui garantit la fluidité des vidéos que vous regardez à partir d’un appareil distant. La qualité du son est également exceptionnelle pour répondre à tous vos besoins en matière de streaming multimédia ou de montage de fichiers audio/vidéo.
La latence est réduite au minimum, de sorte que toutes les actions que vous entreprenez sont exécutées en temps réel et sans ralentissement. Ce point est essentiel pour les environnements de travail dynamiques qui nécessitent une connexion rapide.
Toutes les opérations sont exécutées sur l’ordinateur distant et affichées sur l’appareil que vous utilisez pour y accéder. Cela signifie que même si vous utilisez un iPhone, vous profiterez de toute la puissance de traitement de l’ordinateur auquel vous vous connectez. Vous pouvez également configurer Splashtop de manière à améliorer ses performances.
L’application Splashtop ne consomme que très peu de ressources processeur. Vous disposez ainsi d’un maximum de puissance pour exécuter toutes les applications dont vous avez besoin. En somme, Splashtop est capable de fournir des performances optimales en toutes circonstances.
3. Compatibilité multiplateforme, y compris pour les appareils iOS
Splashtop fonctionne parfaitement comme solution iOS de bureau à distance Chrome. Mais l'un des principaux avantages est qu'il fonctionne avec divers systèmes d'exploitation et offre un support multiplateforme.
Vous pouvez installer l’application Splashtop Business sur vos appareils iOS, et vous pourrez alors vous connecter à n’importe lequel de vos ordinateurs depuis votre iPhone ou iPad, qu’il s’agisse de machines Windows, Mac ou Linux.
Cet avantage peut être considérable pour les entreprises qui veulent permettre à leurs employés de travailler à distance en utilisant leurs propres appareils. Aucun achat d’équipement spécifique n’est nécessaire, et les ordinateurs que votre organisation possède déjà fonctionneront parfaitement avec Splashtop. Il en va de même pour les écoles et autres établissements d’enseignement.
4. Bureau à distance hautement sécurisé pour iOS
Dans le monde actuel, la cybersécurité est plus importante que jamais. La cybercriminalité est en constante augmentation et les pirates informatiques trouvent constamment de nouveaux moyens de lancer des attaques.
En moyenne, une fuite de données coûte 2,98 millions de dollars à une entreprise d’environ 500 employés, vous devez donc faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher que cela ne se produise. En utilisant un logiciel de bureau à distance, il est légitime de craindre que la connexion entre des appareils hors site et le réseau de votre entreprise ne présente certaines vulnérabilités.
Splashtop utilise une infrastructure cloud hautement sécurisée. Un système de détection des intrusions 24h/24 7j/7 ainsi que divers mécanismes de défense assurent la protection des entreprises et des utilisateurs. Splashtop respecte les bonnes pratiques du secteur pour garantir une sécurité de haut niveau.
Splashtop dispose de plusieurs fonctionnalités avancées qui permettent de fournir un environnement de bureau à distance sécurisé, telles que :
Authentification multifacteur des terminaux
Authentification unique (SSO)
Notification de connexion à distance
Durée de la session d'inactivité
Journalisation complète des sessions
Tous ces éléments contribuent à fournir un accès à distance sécurisé et à limiter l’accès à vos ordinateurs aux personnes autorisées. Chaque session à distance s’appuie également sur un chiffrement 256 bits et sur le protocole TLS (transport layer security) pour protéger la totalité des données transmises entre les différents appareils.
En outre, Splashtop se conforme à diverses normes sectorielles, notamment les lois HIPAA, PCI et FERPA. Splashtop n’a pas accès aux données ou aux applications des utilisateurs pendant une session à distance, ce qui contribue à garantir le respect de la vie privée.
5. Facile à configurer et à utiliser sur iPad et iPhone
Beaucoup d’utilisateurs redoutent la complexité des logiciels de bureau à distance. Mais Splashtop est facile à installer et encore plus facile à utiliser. Il suffit de suivre 4 étapes simples pour le déployer.
Une fois l’installation terminée, il vous suffit d’ouvrir l’application Splashtop sur votre appareil iOS pour accéder à votre ordinateur, puis de sélectionner le poste que vous souhaitez contrôler afin de lancer la connexion à distance.
Comment configurer l’application de bureau à distance Splashtop pour iOS
La mise en place de l’application de bureau à distance Splashtop pour iOS est simple :
Télécharger l’application : tout d’abord, téléchargez l’application Splashtop depuis l’App Store d’Apple sur votre iPhone ou iPad.
Installer Splashtop Streamer : sur l’ordinateur auquel vous souhaitez accéder à distance, téléchargez et installez l’application Splashtop Streamer à partir du site Web de Splashtop.
Créer un compte Splashtop : créez un compte Splashtop et connectez-vous à la fois sur votre appareil iOS et sur l’ordinateur.
Connecter vos appareils : une fois connecté, votre ordinateur apparaîtra dans l’application Splashtop sur votre appareil iOS. Il suffit de le sélectionner pour démarrer une session à distance.
Personnaliser vos paramètres : ajustez les paramètres de l’application pour optimiser l’expérience en fonction de vos besoins, tels que l’activation du son, la résolution de l’écran ou les commandes gestuelles.
Avec ces étapes, vous pouvez rapidement et facilement mettre en place Splashtop sur votre appareil iOS, ce qui vous permet d’accéder et de contrôler votre ordinateur de n’importe où.
Comment Splashtop surmonte les problèmes communs aux autres applications iOS de bureau à distance
Splashtop résout plusieurs problèmes que les utilisateurs rencontrent souvent avec d’autres applications de bureau à distance pour iOS :
Connectivité et stabilité : contrairement à certaines applications qui souffrent de déconnexions fréquentes ou de décalages, Splashtop offre une connexion stable avec une faible latence, garantissant des sessions à distance fluides et ininterrompues, même sur des réseaux à faible bande passante.
Facilité d’utilisation : de nombreuses applications de bureau à distance sont complexes à configurer et à utiliser. Splashtop simplifie le processus grâce à une interface conviviale, ce qui permet à quiconque d’installer facilement et de commencer à utiliser rapidement l’application.
Performances : alors que certaines applications ont des difficultés à fournir un streaming de haute qualité, en particulier pour les tâches gourmandes en ressources graphiques, Splashtop offre un flux haute définition et des performances rapides, vous permettant d’utiliser à distance même les applications les plus exigeantes sans compromis.
Compatibilité : Splashtop prend en charge un large éventail d’appareils et de systèmes d’exploitation, assurant un accès optimal à votre ordinateur Mac, Windows ou Linux à partir de votre appareil iOS, ce que de nombreuses autres applications ne parviennent pas à offrir.
Sécurité : les questions de sécurité sont primordiales lorsqu’il s’agit d’accéder à distance à des ordinateurs. Splashtop utilise un chiffrement AES 256 bits et des protocoles TLS pour sécuriser vos sessions, ce qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille avec la garantie que vos données sont protégées et de combler les failles de sécurité qui peuvent exister dans d’autres applications de bureau à distance.
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