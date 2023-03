Pourquoi Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour iOS

Le marché mondial des logiciels de bureau à distance a récemment atteint 1,92 milliard de dollars, ce qui témoigne de la popularité croissante de l’accès à distance pour contrôler les ordinateurs depuis n’importe quel endroit et n’importe quel appareil.

Le fonctionnement des entreprises a considérablement évolué ces dernières années, et les logiciels de bureau à distance ont pris une place prépondérante. Splashtop est l’un des meilleurs outils d’accès à distance du marché, notamment pour sa sécurité, sa fiabilité et sa convivialité. Vous pouvez utiliser Splashtop sur les appareils iOS tels que les iPhone et les iPad afin d’accéder à votre ordinateur et de le contrôler depuis n’importe quel endroit.

Continuez votre lecture pour découvrir 5 raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure application de bureau à distance pour iOS.

1. Accès aux ordinateurs en tout lieu

Le principal objectif d’un logiciel de bureau à distance est de permettre à l’utilisateur d’accéder à un ordinateur sans être sur place. Avec Splashtop, vous pouvez utiliser tout type d’appareil iOS, notamment un iPad ou un iPhone, pour vous connecter à votre ordinateur, où que vous soyez dans le monde. Vous disposez ainsi d’un contrôle total sur votre poste de travail, comme si vous étiez assis en face.

Les applications sont multiples, et l’une des plus courantes est l’usage professionnel. Beaucoup d’entreprises avaient déjà recours au télétravail, mais ces dernières années cette pratique s’est fortement développée. Depuis la pandémie de COVID-19, presque toutes les entreprises du monde dont les activités s’y prêtent ont mis en place le télétravail d’une manière ou d’une autre, et un logiciel de bureau à distance est indispensable à cette fin.

Avec Splashtop, vos employés sont en mesure d’accéder à leurs postes de travail où qu’ils se trouvent. Ils peuvent alors travailler depuis leur domicile, ou même depuis un autre endroit s’ils sont en déplacement. Cela permet de créer un environnement de travail exceptionnellement flexible qui présente de nombreux avantages pour tous les types d’entreprises.

Les établissements d’enseignement utilisent également des logiciels de bureau à distance. Le personnel scolaire est lui aussi passé au télétravail et l’apprentissage à distance s’est généralisé à la suite de la pandémie. Les étudiants peuvent ainsi utiliser des logiciels auxquels ils n’auraient normalement pas accès sans se rendre dans leur établissement.

Splashtop présente de nombreux avantages à titre privé également. Si vous voyagez beaucoup, il se peut que vous souhaitiez accéder à votre ordinateur personnel pendant vos déplacements. Si vous avez configuré Splashtop sur ce dernier et que vous disposez d’un appareil iOS sur lequel l’application Splashtop est installée, vous êtes libre de vous y connecter à tout moment.

2. Connexions à distance haute performance

Internet a connu des avancées majeures au cours des dernières décennies, ce qui a entraîné de nombreux changements dans la façon dont nous l’utilisons. Il y a encore peu, utiliser un ordinateur à distance n’était pas possible, et même maintenant que c’est le cas, certaines applications ne fonctionnent pas aussi bien que l’on pourrait le souhaiter.

Si vous êtes à la recherche de la meilleure application de bureau à distance pour iOS, Splashtop saura répondre à vos attentes, mais ce sont surtout ses performances qui le démarquent. Vous devez pouvoir établir des connexions fiables afin que toutes les opérations se déroulent rapidement et efficacement. Or, certaines plateformes de bureau à distance n’offrent pas cette stabilité.

Splashtop prend en charge le streaming 4K et vous permet ainsi de bénéficier d’une image claire et nette. Son taux de rafraîchissement atteint également 40 fps, ce qui garantit la fluidité des vidéos que vous regardez à partir d’un appareil distant. La qualité du son est également exceptionnelle pour répondre à tous vos besoins en matière de streaming multimédia ou de montage de fichiers audio/vidéo.

La latence est réduite au minimum, de sorte que toutes les actions que vous entreprenez sont exécutées en temps réel et sans ralentissement. Ce point est essentiel pour les environnements de travail dynamiques qui nécessitent une connexion rapide.

Toutes les opérations sont exécutées sur l’ordinateur distant et affichées sur l’appareil que vous utilisez pour y accéder. Cela signifie que même si vous utilisez un iPhone, vous profiterez de toute la puissance de traitement de l’ordinateur auquel vous vous connectez. Vous pouvez également configurer Splashtop de manière à améliorer ses performances.

L’application Splashtop ne consomme que très peu de ressources processeur. Vous disposez ainsi d’un maximum de puissance pour exécuter toutes les applications dont vous avez besoin. En somme, Splashtop est capable de fournir des performances optimales en toutes circonstances.

3. Compatibilité étendue

Splashtop fonctionne remarquablement bien en tant que solution de bureau à distance pour iOS. Mais l’un de ses principaux avantages est qu’il est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation et prend en charge la plupart des appareils.

Vous pouvez installer l’application Splashtop Business sur vos appareils iOS, et vous pourrez alors vous connecter à n’importe lequel de vos ordinateurs depuis votre iPhone ou iPad, qu’il s’agisse de machines Windows, Mac ou Linux.

Cet avantage peut être considérable pour les entreprises qui veulent permettre à leurs employés de travailler à distance en utilisant leurs propres appareils. Aucun achat d’équipement spécifique n’est nécessaire, et les ordinateurs que votre organisation possède déjà fonctionneront parfaitement avec Splashtop. Il en va de même pour les écoles et autres établissements d’enseignement.

4. Sécurité de pointe

Dans le monde actuel, la cybersécurité est plus importante que jamais. La cybercriminalité est en constante augmentation et les pirates informatiques trouvent constamment de nouveaux moyens de lancer des attaques.

En moyenne, une fuite de données coûte 2,98 millions de dollars à une entreprise d’environ 500 employés, vous devez donc faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher que cela ne se produise. En utilisant un logiciel de bureau à distance, il est légitime de craindre que la connexion entre des appareils hors site et le réseau de votre entreprise ne présente certaines vulnérabilités.

Splashtop utilise une infrastructure cloud hautement sécurisée. Un système de détection des intrusions 24h/24 7j/7 ainsi que divers mécanismes de défense assurent la protection des entreprises et des utilisateurs. Splashtop respecte les bonnes pratiques du secteur pour garantir une sécurité de haut niveau.

Splashtop dispose de plusieurs fonctionnalités avancées qui permettent de fournir un environnement de bureau à distance sécurisé, telles que :

Authentification à deux facteurs

Authentification multifacteur des terminaux

Authentification unique (SSO)

Notification de connexion à distance

Durée de la session d'inactivité

Journalisation complète des sessions

Tous ces éléments contribuent à fournir un accès à distance sécurisé et à limiter l’accès à vos ordinateurs aux personnes autorisées. Chaque session à distance s’appuie également sur un chiffrement 256 bits et sur le protocole TLS (transport layer security) pour protéger la totalité des données transmises entre les différents appareils.

En outre, Splashtop se conforme à diverses normes sectorielles, notamment les lois HIPAA, PCI et FERPA. Splashtop n’a pas accès aux données ou aux applications des utilisateurs pendant une session à distance, ce qui contribue à garantir le respect de la vie privée.

5. Facile à installer et à utiliser

Beaucoup d’utilisateurs redoutent la complexité des logiciels de bureau à distance. Mais Splashtop est facile à installer et encore plus facile à utiliser. Il suffit de suivre 4 étapes simples pour le déployer.

Une fois l’installation terminée, il vous suffit d’ouvrir l’application Splashtop sur votre appareil iOS pour accéder à votre ordinateur, puis de sélectionner le poste que vous souhaitez contrôler afin de lancer la connexion à distance.

Commencez à utiliser gratuitement le bureau à distance Splashtop pour iOS

L’application de bureau à distance Splashtop pour iOS est l’une des meilleures solutions d’accès à distance disponibles. Essayez-la gratuitement dès aujourd’hui pour constater par vous-même la facilité avec laquelle vous pouvez contrôler votre ordinateur à distance depuis votre appareil iOS.

Passez à Splashtop

