Utiliser une souris pour contrôler un bureau à distance depuis un iPad ou un iPhone

Avec l'introduction de la prise en charge de la souris par iOS 13, vous pouvez contrôler votre bureau à distance avec une souris lorsque vous vous connectez à distance depuis un appareil iPad ou iPhone iOS.
Travailler à distance à partir de votre iPad et de votre iPhone est devenu beaucoup plus facile.
Splashtop permet d’accéder à distance aux ordinateurs Windows et Mac à partir d’appareils iOS. Avec l’application Splashtop iOS, vous pouvez accéder à distance à votre ordinateur et visualiser l’écran en temps réel sur votre iPad ou votre iPhone. Vous pouvez contrôler à distance l’ordinateur, ouvrir des fichiers, et plus encore en utilisant l’interface tactile d’iOS.
Mais maintenant que l'iOS 13 permet d'utiliser une souris avec les iPhones et les iPads, vous pouvez contrôler votre bureau à distance avec une souris lorsque vous vous éloignez de votre appareil iOS !
Comment utiliser le support de la souris iOS pour gérer et contrôler votre ordinateur à distance
Il vous suffit d'installer votre souris Bluetooth ou filaire sur votre iPad ou iPhone (voir ci-dessous pour les instructions) et vous serez prêt ! Vous n'aurez pas besoin de régler les paramètres de l'application Splashtop pour utiliser la souris pendant l'application.
Comme le montre la vidéo ci-dessus, il est important de se rappeler que la fonction de prise en charge de la souris dans la mise à jour iOS 13 est destinée à imiter l'interface tactile d'iOS. Cela signifie que lorsque vous utilisez une souris pour passer d'un appareil iOS à un ordinateur, vous devez l'utiliser de la même manière que vous utiliseriez vos doigts pour contrôler l'écran.
Cliquer représente une touche. Pour vous connecter à votre ordinateur distant, ouvrez l'application Splashtop et cliquez simplement sur l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.
Maintenir un clic, c'est comme maintenir votre doigt sur l'écran de l'appareil. Pour faire défiler un appareil iOS, vous devez maintenir votre doigt sur l'écran et le déplacer de haut en bas. Ainsi, lorsque vous vous téléportez sur votre ordinateur, cliquez et maintenez la souris enfoncée, puis déplacez le curseur de haut en bas pour faire défiler.
Si vous êtes déjà familiarisé avec l’interface iOS, la prise en main devrait être très facile. Si ce n’est pas le cas, la courbe d’apprentissage est rapide. En un rien de temps, vous aurez l’impression de mieux contrôler votre ordinateur lorsque vous y accéderez à partir d’un iPhone ou d’un iPad !
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Comment configurer le support de la souris sur l'iPad ou l'iPhone
Pour connecter votre souris à votre iPad ou iPhone, suivez les étapes ci-dessous :
Configurez la souris Bluetooth pour l'iPad ou l'iPhone
Ouvrez les Paramètres de l'application
Sélectionnez Accessibilité
Sélectionnez Touche
Sélectionnez le bouton AssistiveTouch – cela ouvrira un nouveau menu
Sélectionnez le bouton AssistiveTouch en haut pour l'activer
Dans le même menu, sélectionnez Dispositifs de pointage
Sélectionnez AppareilsBluetooth
Activez le mode de couplage de votre souris Bluetooth. Vous devriez voir apparaître une invite pour appairer votre souris. Sélectionnez
Appairer
Votre souris devrait maintenant être connectée ! Vous verrez le curseur circulaire à l'écran une fois connecté.
Installer la souris filaire sur l'iPad ou l'iPhone
Suivez les instructions 1 à 5 ci-dessus pour vous assurer que l'option AssistiveTouch est activée. Après cela, il vous suffit de brancher votre souris et elle devrait commencer à fonctionner !
Modifier les paramètres de la souris sur l'iPad ou l'iPhone
Une fois que votre souris Bluetooth ou filaire est connectée à votre appareil iOS, vous pouvez personnaliser certains de ses paramètres dans le menu AssistiveTouch. Vous pouvez modifier la vitesse de suivi, modifier la taille et la couleur du curseur, et bien d'autres choses encore.
Vous pouvez également sélectionner Dispositifs de pointage et ensuite sélectionner votre souris pour personnaliser les boutons de la souris. Par exemple, vous pouvez définir le clic droit comme bouton d'accueil.
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Vous bénéficierez également de connexions rapides avec une qualité et un son HD et pourrez voir l'écran de votre ordinateur distant en temps réel. Toutes les connexions des ordinateurs distants sont sécurisées et cryptées.
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