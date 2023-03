Accéder à distance à un Mac depuis un iPad

Vous avez déjà souhaité pouvoir avoir accès à votre ordinateur Mac à tout moment, même lorsque vous ne l'avez pas sur vous ? Avec un iPad et l'application d'accès à distance Splashtop, vous pouvez vous connecter à tout moment à votre ordinateur Mac.

Splashtop vous permet d'utiliser votre iPad pour vous connecter à votre Mac via Internet. Une fois connecté, vous verrez l'écran du Mac depuis votre iPad et pourrez le contrôler en temps réel. Vous pourrez ouvrir n'importe quel fichier et utiliser n'importe quelle application comme si vous étiez assis devant votre Mac.

Splashtop peut être essayé gratuitement et son installation ne prend que quelques minutes. Voici quelques consignes pour commencer à l’utiliser et un aperçu de toutes les choses merveilleuses que vous pouvez faire en accédant à un ordinateur Mac depuis un iPad avec le logiciel de bureau à distance de Splashtop !

Se connecter à distance à un Mac depuis un iPad

Étape 1 - Créer votre compte Splashtop

Créez votre compte en commençant par un essai gratuit de Splashtop Business Access. On ne vous demandera ni carte bancaire ni engagement pour commencer votre essai gratuit. Une fois que vous êtes inscrit et que votre compte est créé, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de Splashtop Business Access.

Étape 2 - Téléchargez Splashtop Steamer sur votre Mac

L’application streamer vous permet d’accéder à distance à votre Mac depuis un autre appareil. Installez le streamer sur votre ordinateur Mac.

Étape 3 – Téléchargez l'application Splashtop Business sur votre iPad

L’application Splashtop Business est celle que vous utiliserez pour vous connecter à votre ordinateur Mac depuis votre iPad. Installez-la sur votre iPad. Vous trouverez l’application gratuite Splashtop Business dans l’App Store iOS.

Étape 4 – Connectez-vous à distance à votre Mac depuis votre iPad en un seul geste !

Après cela, vous êtes prêt ! Maintenant, pour accéder à distance à un Mac depuis votre iPad, il vous suffit d’ouvrir l’application Splashtop Business sur votre iPad et de cliquer sur l’ordinateur Mac auquel vous voulez vous connecter à distance.

Cela lancera la connexion à distance avec le Mac, que vous pourrez commencer à contrôler en quelques secondes.

Avantages du contrôle à distance d’un Mac depuis un iPad avec Splashtop

Le fait de pouvoir accéder à distance à votre Mac vous permet d'avoir accès à toutes les ressources de votre ordinateur même si vous ne l'avez pas avec vous. Tous les fichiers de votre Mac seront à votre disposition. Vous pourrez également ouvrir et contrôler n'importe quelle application sur votre Mac, y compris les applications gourmandes en ressources comme les logiciels de montage vidéo.

Splashtop s'impose comme la meilleure solution pour les connexions à distance entre iPad et Mac, car vous bénéficiez d'une qualité et d'un son HD. Splashtop comporte également plusieurs fonctionnalités qui vous permettent d'être productif lors d'une session à distance.

Lors d'une session à distance, vous disposerez sur l'écran de plusieurs raccourcis correspondant aux fonctions les plus utilisées afin de rendre le contrôle d'un ordinateur MacOS depuis votre tablette iPad aussi simple que possible.

Enfin, Splashtop est hautement sécurisé et dispose d’une infrastructure robuste pour préserver votre vie privée et vos données. Les connexions à distance sont entièrement sécurisées de bout en bout grâce au protocole SSL et au chiffrement AES 256 bits. Vous disposerez également d’autres fonctionnalités de sécurité telles que la vérification des appareils et l’authentification à deux facteurs.

Commencez maintenant

Splashtop est utilisé par 30 millions de personnes dans le monde et obtient fréquemment les meilleures notes des utilisateurs et des évaluateurs tiers. Splashtop offre des solutions d'accès à distance pour le travail à distance, le support informatique à distance et plus encore. Essayez-le gratuitement dès maintenant et découvrez la meilleure expérience d'accès à distance à un ordinateur Mac depuis un iPad !

Essai gratuit