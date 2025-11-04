Les systèmes d'infrastructure critique, des centrales électriques et installations d'eau aux équipements de fabrication, transports et services publics, dépendent de la connectivité à distance pour la surveillance, la maintenance et le support des fournisseurs. Pourtant, chaque nouvelle connexion à distance introduit une exposition potentielle.
À mesure que ces environnements de technologie opérationnelle (OT) et de technologie d'information (TI) deviennent plus connectés, les organisations font face à un double défi : maintenir le temps de disponibilité et l'efficacité que l'accès à distance permet, tout en s'assurant que chaque connexion est authentifiée, autorisée et auditable.
La question n'est pas de savoir si l'infrastructure critique devrait permettre l'accès à distance, mais comment l'activer en toute sécurité, avec vérification d'identité, contrôles de privilèges minimaux, et une visibilité complète de qui accède à quoi, quand, et pour combien de temps.
Cet article explore ce que signifie un accès à distance sécurisé dans les infrastructures critiques, les risques uniques qu'il pose, et comment une approche zéro-trust et basée sur l'identité contribue à protéger les opérations sans sacrifier la productivité.
Ce qui est en jeu lorsque l'infrastructure critique est compromise
Les infrastructures critiques soutiennent des services essentiels dont dépendent des millions de personnes chaque jour. Les réseaux électriques, les usines de traitement de l'eau, les systèmes de transport et les installations de fabrication dépendent tous de technologies opérationnelles qui doivent rester disponibles et sécurisées. Lorsque ces systèmes sont exposés à travers un accès à distance faible ou non contrôlé, les conséquences peuvent être graves.
1. Perturbations à grande échelle
Un seul système compromis peut créer des effets d'entraînement à travers des régions entières. Une attaque sur un réseau électrique peut entraîner des pannes généralisées. Une perturbation dans un aéroport peut arrêter les vols et la logistique. Un incident cybernétique ciblant un système d'eau peut mettre en danger la santé publique. Ce ne sont pas des interruptions d'affaires isolées; ce sont des pannes opérationnelles à grande échelle qui affectent les communautés et les économies.
2. Conséquences Économiques
Les temps d'arrêt prolongés dans les infrastructures critiques peuvent rapidement se traduire en pertes financières. Les coûts de récupération, la restauration du système et la perte de productivité peuvent atteindre des milliards. Pour les organisations qui gèrent les services publics ou les services essentiels, ces coûts sont amplifiés par l'impact sur les clients et les industries dépendantes.
3. Risques pour la sécurité publique
Quand l'infrastructure critique est hors ligne, la sécurité des personnes peut être mise en danger. Les interruptions dans le transport peuvent entraîner des accidents. Les coupures de courant peuvent affecter les hôpitaux et les systèmes de réponse d'urgence. Une contamination de l'approvisionnement en eau peut causer des dommages à long terme. La connexion entre la cybersécurité et la sécurité physique est directe et inévitable.
4. Menaces pour la sécurité nationale
Les adversaires ciblent souvent l'infrastructure critique pour créer de l'instabilité ou obtenir un avantage stratégique. Une attaque réussie peut compromettre des données opérationnelles sensibles, perturber les communications et affaiblir la confiance dans les services essentiels. Protéger les voies d'accès à distance est une part fondamentale de la sécurité nationale.
5. Continuité Opérationnelle
L'infrastructure critique ne peut se permettre des temps d'arrêt. Une disponibilité continue est essentielle pour la confiance et la sécurité publiques. Pour maintenir cette continuité, les organisations doivent s'assurer que chaque connexion à distance à leurs systèmes est vérifiée, surveillée et sécurisée.
Principaux obstacles à l'accès à distance sécurisé dans les infrastructures critiques
Mettre en place un accès à distance sécurisé pour l'infrastructure critique n'est pas aussi simple que de permettre la connectivité à distance. Ces environnements sont complexes, souvent construits sur des décennies de systèmes hérités et de strictes exigences opérationnelles. Les équipes OT doivent s'assurer que la maintenance, la surveillance et le support des fournisseurs peuvent se poursuivre sans exposer leurs systèmes à des risques inutiles.
Voici les obstacles les plus courants auxquels sont confrontées les organisations lors de l'adoption de l'accès à distance sécurisé pour les infrastructures critiques :
1. Systèmes Hérités et Compatibilité
De nombreux réseaux d'infrastructures critiques dépendent de systèmes hérités qui n'ont pas été conçus pour la connectivité à distance. Leur mise à niveau est difficile car toute modification des systèmes de production peut perturber des opérations essentielles. En conséquence, ces systèmes peuvent ne pas prendre en charge les protocoles d'accès à distance modernes ou les contrôles de sécurité, ce qui crée des vulnérabilités qui doivent être atténuées avec une vérification d'identité forte et une segmentation réseau.
2. Séparation entre OT et TI
Les environnements OT priorisent la disponibilité et la sécurité. Les environnements TI se concentrent sur l'intégrité des données et la confidentialité. Connecter les deux de manière sûre nécessite une planification minutieuse. Les solutions d'accès à distance doivent respecter cette séparation en fournissant un accès courtage et dicté par des politiques qui n'exposent pas les systèmes de contrôle au réseau d'entreprise plus large.
3. Sites et Actifs Distribués
L'infrastructure critique s'étend souvent sur plusieurs installations et sites distants. Ces environnements distribués créent une large surface d'attaque pour les cybercriminels à exploiter. L'accès à distance doit permettre aux utilisateurs autorisés d'atteindre des systèmes à travers de nombreux emplacements tout en maintenant un contrôle centralisé, une surveillance en temps réel, et une politique de sécurité cohérente.
4. Accès des tiers et vendeurs
Les prestataires externes, les sous-traitants et les fournisseurs de services ont souvent besoin d'accès tiers pour maintenir ou dépanner les systèmes. Chaque nouvelle connexion augmente le risque si elle n'est pas correctement contrôlée. Les organisations doivent être capables d'accorder un accès temporaire, basé sur les rôles, nécessitant une authentification multifactorielle, des vérifications de la posture des appareils et un audit complet des sessions pour garantir la responsabilité.
5. Menaces cybernétiques en évolution
L'infrastructure critique est devenue une cible de choix pour les menaces avancées et persistantes. Les attaquants sont bien financés et utilisent souvent des méthodes sophistiquées pour infiltrer les réseaux par des points d'accès faibles ou non gérés. Se défendre contre ces attaques nécessite l'adoption d'une approche zero trust où chaque connexion est continuellement vérifiée, surveillée et enregistrée.
Sécuriser l'accès à distance pour les infrastructures critiques dépend de bien plus que la connectivité seule. Cela nécessite un modèle d'accès unifié qui combine vérification d'identité, accès au moindre privilège, et surveillance continue pour garder les systèmes essentiels sûrs et opérationnels.
Comment améliorer l'accès sécurisé pour les systèmes d'infrastructure critique avec Splashtop Secure Workspace
Les environnements de technologie opérationnelle nécessitent des contrôles de sécurité stricts, un temps d'activité fiable et une visibilité complète sur chaque connexion à distance. Splashtop Secure Workspace offre une approche zéro-trust, basée sur l'identité, de l'accès à distance qui aide les équipes d'infrastructure critique à maintenir la sécurité, la conformité et la continuité.
Voici comment Splashtop Secure Workspace soutient l'accès à distance sécurisé pour les infrastructures critiques :
Contrôle d'Accès Basé sur l'Identité: Chaque utilisateur et appareil doit s'authentifier via l'ouverture de session unique (SSO) et l'authentification multi-facteurs (MFA). L'accès n'est accordé qu'aux utilisateurs approuvés avec des identités vérifiées, aidant à prévenir les entrées non autorisées et l'abus d'identifiants.
Accès à Privilèges Minimes et Juste-à-Temps: Les administrateurs peuvent créer des politiques d'accès granulaires qui accordent des permissions spécifiques à des tâches, limitées dans le temps. Ces permissions expirent automatiquement, garantissant que les utilisateurs et les sous-traitants n'ont accès qu'en cas de besoin.
Connexions Courtage, Cryptées: Les sessions à distance sont courtagées via des passerelles sécurisées, ce qui signifie que les systèmes de contrôle ne sont jamais directement exposés à Internet. Toutes les connexions sont cryptées, réduisant les risques dans les environnements OT et TI.
Surveillance et enregistrement des sessions: La surveillance en temps réel des sessions permet aux administrateurs de visualiser les sessions actives, d'enregistrer l'activité des utilisateurs, et de recevoir des alertes sur des comportements inhabituels. Les sessions enregistrées peuvent être utilisées pour les audits, la formation, et le reporting de conformité.
Journaux d'Audit Complets: Des journaux détaillés capturent chaque tentative d'accès, événement de connexion, et action effectuée au sein d'une session. Cela garantit une pleine responsabilité et soutient la conformité avec les cadres de sécurité tels que ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI, et IEC 62443.
Gestion de l'Accès des Tiers: Les fournisseurs et les sous-traitants peuvent obtenir un accès sécurisé temporaire à des systèmes spécifiques sans identifiants permanents. Les flux d'approbation, les restrictions IP et les vérifications de posture des appareils garantissent que seuls les utilisateurs autorisés sur des appareils de confiance sont autorisés.
Déploiement Rapide et Temps d'Arrêt Minimal: Splashtop Secure Workspace peut être déployé rapidement, sans modifications complexes de l'infrastructure. Les organisations peuvent commencer à sécuriser l'accès à travers les sites et actifs en quelques minutes tout en maintenant la continuité opérationnelle.
En combinant vérification d'identité, accès de moindre privilège, et visibilité complète, Splashtop Secure Workspace aide les opérateurs d'infrastructures critiques à protéger les points d'accès à distance, réduire les risques cybernétiques, et assurer des opérations continues et sûres.
Lorsque Armexa, une entreprise de technologie opérationnelle, avait besoin d'un accès à distance pour son infrastructure distribuée et ses systèmes critiques, elle a choisi Splashtop. En utilisant Splashtop pour un accès à distance efficace et sécurisé aux systèmes OT, Armexa a amélioré sa sécurité, simplifié l'accès, et soutenu ses efforts de conformité TI pour assurer une continuité opérationnelle efficace.
Renforcez la sécurité d'accès aux infrastructures critiques avec Splashtop Secure Workspace
Sécuriser l'accès à distance pour les infrastructures critiques est un défi complexe. Cela nécessite de protéger les systèmes opérationnels contre les menaces externes tout en garantissant que les employés, les contractuels, et les fournisseurs peuvent effectuer leur travail efficacement et en toute sécurité. Splashtop Secure Workspace offre aux organisations une plateforme unique pour atteindre ces objectifs.
Avec Splashtop Secure Workspace, vous pouvez :
Activer l'accès basé sur l'identité, à privilèges minimes à travers les systèmes OT et TI.
Accordez un accès juste-à-temps et basé sur des approbations à des actifs et sessions spécifiques.
Surveiller toute activité à distance avec une visibilité en temps réel et des pistes d'audit détaillées.
Maintenir l'alignement de la conformité avec les cadres communs de l'industrie et du gouvernement.
Réduisez les temps d'arrêt en déployant rapidement et facilement une couche d'accès sécurisé et zéro-trust.
Splashtop Secure Workspace aide les opérateurs d'infrastructures critiques à rester résilients face à l'évolution des menaces tout en maintenant les opérations continues et sécurisées.
Découvrez comment Splashtop Secure Workspace simplifie l'accès à distance sécurisé pour l'infrastructure critique. Démarrez votre essai gratuit aujourd'hui.