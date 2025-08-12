En tant que vice-président de la technologie avancée chez Splashtop, Yanlin Wang est la force motrice derrière Splashtop Secure Workspace. Avec plus de 20 ans d’expérience en leadership au sein d’entreprises telles que Fortinet, Centrify et ArcSight/HP Software, Yanlin est resté à l’avant-garde du secteur de la sécurité, avec une solide expertise en matière de création de logiciels primés et d’équipes de premier plan. Son fort esprit d’entreprise est attesté par ses multiples brevets et sa participation à des opérations de fusion et d’acquisition à l’échelle mondiale. En dehors du monde de l’entreprise, il s’intéresse à la course à pied, au tennis de table et à la calligraphie.