Toutes les façons d'utiliser l'accès à distance dans l'éducation

Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones sont devenus omniprésents dans l'éducation.

En fait, 98 % des écoles aux États-Unis disposent d'au moins un ordinateur en classe. Ils sont utilisés par les enseignants, les élèves et les équipes de soutien informatique.

Chacun de ces groupes de personnes peut faire beaucoup de choses avec les ordinateurs dans un cadre éducatif. Ils peuvent créer des plans de cours, présenter des rapports et faire fonctionner les ordinateurs.

Il y a tant à faire avec les ordinateurs et autres appareils dans le domaine de l'éducation. Mais savez-vous vraiment comment tirer le meilleur parti de vos ordinateurs, tablettes, smartphones et autres appareils en classe (et à l'extérieur) ?

La réponse est l'accès à distance.

Cet article couvre les cas d'utilisation les plus courants pour l'accès à distance dans l'éducation.

Les étudiants accèdent à distance aux ordinateurs des laboratoires

Les professeurs accèdent aux ordinateurs de l'école pour travailler à domicile

Les enseignants en interaction avec les élèves

L'informatique scolaire fournit une assistance à distance pour les appareils de l'école, des enseignants et des élèves

L'accès à distance vous permet de vous connecter à un appareil à distance depuis un autre appareil. Par exemple, disons que vous êtes sur une tablette à la maison, mais que vous avez vraiment besoin d'accéder à votre ordinateur portable à l'école parce qu'il a une certaine application et des fichiers spécifiques que vous devez utiliser immédiatement. Avec l'accès à distance, vous pourriez vous connecter à votre ordinateur portable à partir de votre tablette et en prendre le contrôle. Vous pourrez exécuter l'application, modifier et enregistrer les fichiers, et faire tout ce que vous voulez.

Cet exemple est l'une des utilisations les plus courantes de l'accès à distance. En effet, l'accès à distance a complètement changé la façon dont les gens travaillent à distance.

Voyons maintenant comment les solutions d'accès à distance peuvent avoir un grand impact sur l'éducation. Il a déjà été prouvé que l'accès à distance apporte de grands avantages aux enseignants, aux élèves et aux équipes informatiques des écoles.

PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS D'ACCÉDER AUX ORDINATEURS DE L'ÉCOLE DEPUIS LEUR DOMICILE

Permettre aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire depuis leurs appareils personnels et de prendre le contrôle comme s'ils étaient assis juste devant l'ordinateur de l'école. Les étudiants peuvent effectuer leurs travaux de laboratoire à partir d'ordinateurs personnels, de Chromebooks et d'autres appareils mobiles. Les étudiants et les enseignants peuvent accéder à distance et utiliser en temps réel les logiciels de montage vidéo, d'animation, de conception 3D et autres logiciels gourmands en ressources, ce qui évite d'avoir à acheter d'autres licences de logiciels pour pouvoir y accéder chez soi.

Le Lenawee Intermediate School District, la Wayne State University, le Laney College et bien d'autres ont déployé Splashtop pour les laboratoires à distance afin d'améliorer l'apprentissage à distance avec d'excellents résultats !

Contactez-nous pour programmer une démonstration et pour obtenir des conseils sur la mise en place d'un accès à distance aux ordinateurs de vos laboratoires scolaires et sur la configuration de la meilleure solution Splashtop pour vos besoins.

Pour que le personnel puisse accéder aux ordinateurs de l'école pour travailler à la maison

Permet aux membres du corps enseignant d'accéder à distance à leurs ordinateurs de travail Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre ordinateur ou appareil mobile et de travailler en toute transparence depuis leur domicile. Les membres du corps enseignant peuvent se connecter instantanément à distance à leurs ordinateurs de bureau ou de laboratoire et obtenir des sessions à distance très performantes avec des fonctions comme le transfert de fichiers, l'impression à distance, l'affichage de plusieurs moniteurs, et bien d'autres encore. Paye par utilisateur et obtiens jusqu'à 50% de réduction pour les grandes équipes.

Commencez un essai gratuit (aucune carte de crédit n'est requise) et voyez par vous-même combien il peut être facile de travailler à distance, ou contactez-nous si vous êtes intéressé par une solution sur site auto-hébergée.

Les enseignants en interaction avec les élèves

L'un des meilleurs exemples d'accès à distance dans l'enseignement est peut-être celui des enseignants qui l'utilisent pour interagir avec leurs élèves.

Grâce à l'accès à distance, un enseignant peut contrôler la leçon à distance depuis n'importe quel endroit de la classe. Par exemple, si un enseignant a son bureau connecté à son projecteur ou à son tableau blanc interactif, il peut utiliser son iPad pour se connecter à l'ordinateur. Cela lui donne la liberté de se déplacer dans la classe tout en contrôlant l'ordinateur de bureau. Cette mobilité accrue peut aider les enseignants à mieux interagir avec leurs élèves.

Si les élèves de la classe disposent de leurs propres appareils, tels que des ordinateurs portables ou des ordinateurs, l'enseignant peut utiliser une solution comme Splashtop Classroom pour partager le contenu directement sur les appareils des élèves. Ils peuvent voir la leçon directement sur leur propre écran. Mais l'accès à distance n'est pas seulement une question de vision. Les élèves peuvent également prendre le contrôle de la leçon ou l'annoter, ce qui leur donne la possibilité de s'impliquer.

Nous avons déjà vu que cette technologie a aidé les enseignants à offrir un meilleur environnement d'apprentissage aux élèves. Voici une petite vidéo sur Splashtop Classroom, la meilleure solution d'accès à distance pour l'éducation.

Demo Video: Splashtop Classroom allows teachers to share their desktop and applications with student devices

Avant de poursuivre, il est également important de noter qu'une autre technologie similaire à l'accès à distance pour l'éducation peut également être utilisée par les enseignants et les étudiants pour accroître l'interactivité. Cette technologie est le partage d'écran.

Le partage d'écran permet aux enseignants et/ou aux étudiants de partager simplement leur écran avec les appareils de tout le monde. Le reste de la classe verra sur son propre écran l'écran de celui qui a le contrôle. Il a été prouvé que cela augmente l'interactivité et rend les cours plus amusants pour les enseignants et la présentation des travaux par les élèves.

L'utilisation d'un logiciel de partage d'écran avec les ordinateurs, projecteurs, écrans et appareils des étudiants existants peut constituer une alternative peu coûteuse à l'achat de tableaux blancs interactifs (IWB) coûteux

Voici une vidéo montrant comment le district scolaire unifié de Val Verde a amélioré les expériences d'apprentissage dans ses écoles en mettant en place Splashtop Classroom et Mirroring360 (la meilleure solution de partage d'écran pour l'éducation) :

Find out why Val Verde equipped all 20,000 students and 800 teachers with Splashtop

L'informatique à l'école fournit une assistance à distance aux appareils de l'école, des enseignants et des élèves

Enfin, nous savons tous qu'avec nos appareils, quelque chose peut mal tourner à tout moment, sans avertissement. Cela est extrêmement perturbateur lorsque cela se produit pendant les cours. Cela peut mettre toute la leçon en suspens et perturber le plan que l'enseignant a travaillé dur à préparer.

Habituellement, lorsque cela se produit, l'enseignant doit appeler son équipe de soutien informatique et attendre qu'elle se présente pour régler le problème. Là encore, cela prend du temps et coûte cher.

Splashtop SOS est une solution d'accès à distance conçue à cet effet. Voici comment cela fonctionne. L'enseignant découvre d'abord que son ordinateur fonctionne mal, alors il appelle son numéro d'assistance. Le technicien à l'autre bout de l'appel peut se connecter rapidement à l'appareil de l'enseignant grâce à un simple code de session à 9 chiffres.

Une fois connecté, le technicien peut prendre le contrôle de l'appareil, dépanner le problème et le résoudre rapidement. Il peut alors retourner à son cours.

Dans ce type de scénario, il n'y a pas de maux de tête, et pas de temps perdu. Le problème est réglé rapidement. Le technicien, le professeur et les élèves sont tous gagnants.

Les administrateurs informatiques peuvent gérer, mettre à jour et accéder à distance aux ordinateurs des écoles, même sans la présence d'un utilisateur final, en s'assurant que les ordinateurs des écoles sont à jour et fonctionnent dans des conditions optimales. Grâce à des fonctionnalités telles que le chat, le transfert de fichiers, l'enregistrement des sessions et la gestion des utilisateurs, les équipes informatiques peuvent gérer et soutenir efficacement le corps enseignant et les étudiants. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Commencez un essai gratuit de Splashtop SOS dès aujourd’hui (aucune carte bancaire n’est requise), ou contactez-nous si vous êtes intéressé par une solution hébergée sur site.

Nous avons vu que l'accès à distance était déjà utilisé dans l'éducation à ces fins avec des résultats fantastiques ! Des centaines d'établissements d'enseignement en ont déjà bénéficié.

Donc, si vous êtes un enseignant, un technicien informatique ou toute autre personne dans un cadre éducatif, découvrez comment l'accès à distance peut complètement changer la façon dont vous utilisez la technologie pour le mieux, et entrez en contact avec Splashtop.