Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour Adobe After Effects

Vous n'avez pas le bon ordinateur pour utiliser Adobe After Effects, mais vous devez travailler sur un projet ?

Splashtop est exactement la solution qu'il vous faut.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Splashtop Business Access te permet de te connecter à distance à un autre ordinateur sur lequel Adobe After Effects est installé, qu'il s'agisse de ton ordinateur de bureau ou d'un autre poste de travail, afin que tu puisses utiliser After Effects depuis n'importe lequel de tes appareils personnels.

Où et quand vous avez besoin d'accéder à Adobe After Effects, vous pouvez utiliser Splashtop pour lancer une session de bureau à distance depuis votre propre ordinateur portable, tablette ou smartphone, et vous connecter à votre ordinateur distant sur lequel After Effects est installé. En un seul clic, vous serez connecté à votre ordinateur distant. De là, vous verrez l'écran distant en temps réel, vous pourrez interagir avec lui à partir de votre propre appareil et utiliser After Effects.

Pendant les sessions de bureau à distance Splashtop, vous pouvez prendre le contrôle et utiliser au maximum toutes les applications de votre ordinateur à distance, comme si vous étiez assis juste devant cet ordinateur. Avec After Effects à votre disposition où que vous alliez, vous pouvez être productif tout en travaillant à domicile ou en voyageant.

Commencez maintenant

Les vitesses de streaming rapides de Splashtop, la qualité et le son HD, ainsi que la transmission instantanée du son depuis ton ordinateur distant permettent de garantir un montage fluide et un son parfaitement synchronisé en toute simplicité (même audio de l'ordinateur Mac distant). Grâce à Splashtop, tu peux travailler à distance en utilisant After Effects avec un accès complet à tous ses outils, à sa vaste bibliothèque d'effets et à ses nombreux formats de sortie. Splashtop Business Access t'offre la possibilité de produire des travaux sophistiqués à distance, en t'aidant à faire ton travail n'importe où et à tout moment.

Avec Splashtop, vous pouvez accéder à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Commence un essai gratuit de 14 jour aujourd'hui pour découvrir par toi-même à quel point il est facile d'accéder à distance à Adobe After Effects depuis n'importe quel appareil personnel !