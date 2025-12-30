Vidéo : Utilisation de Remote Desktop pour Adobe After Effects

Vous n'avez pas le bon ordinateur pour utiliser Adobe After Effects, mais vous devez travailler sur un projet ?
Splashtop est exactement la solution qu'il vous faut.
Splashtop Remote Access vous permet d’accéder à distance à un autre ordinateur sur lequel Adobe After Effects est installé, qu’il s’agisse de votre ordinateur de bureau ou d’un autre ordinateur de bureau, afin que vous puissiez utiliser After Effects depuis n’importe lequel de vos appareils personnels.
Où et quand vous avez besoin d'accéder à Adobe After Effects, vous pouvez utiliser Splashtop pour lancer une session de bureau à distance depuis votre propre ordinateur portable, tablette ou smartphone, et vous connecter à votre ordinateur distant sur lequel After Effects est installé. En un seul clic, vous serez connecté à votre ordinateur distant. De là, vous verrez l'écran distant en temps réel, vous pourrez interagir avec lui à partir de votre propre appareil et utiliser After Effects.
Pendant les sessions de bureau à distance Splashtop, vous pouvez prendre le contrôle et utiliser au maximum toutes les applications de votre ordinateur à distance, comme si vous étiez assis juste devant cet ordinateur. Avec After Effects à votre disposition où que vous alliez, vous pouvez être productif tout en travaillant à domicile ou en voyageant.
Les vitesses de streaming rapides, la qualité HD et le son de Splashtop, ainsi que la transmission instantanée du son depuis votre ordinateur distant, garantissent un montage fluide et une synchronisation audio parfaite en toute simplicité (également avec l’audio d’un ordinateur Mac distant). Grâce à Splashtop, vous pouvez travailler à distance avec After Effects et accéder à tous ses outils, à sa vaste bibliothèque d’effets et à ses nombreux formats de sortie. Splashtop Remote Access vous offre la possibilité de réaliser des travaux sophistiqués à distance, vous aidant ainsi à accomplir votre travail partout et à tout moment.
Avec Splashtop, vous pouvez accéder à n'importe quel ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.