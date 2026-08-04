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Technician connecting into student's computer to debug an issue

Meilleur logiciel de support à distance pour la téléassistance informatique académique

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Aujourd'hui, la plupart du travail effectué par les élèves et les enseignants se fait par le biais d'ordinateurs scolaires et d'appareils personnels.

Les étudiants et les professeurs se servent de leurs ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils mobiles pour faire leur travail. Cela est particulièrement vrai dans les environnements d'apprentissage virtuel.

Si l'appareil d'un étudiant rencontre un problème, sa capacité à faire son travail est grandement diminuée. De même, les enseignants et les professeurs auront du mal à faire leur travail si leurs appareils ne fonctionnent pas correctement.

Il est donc essentiel que les équipes de support informatique des écoles, des districts et des établissements d’enseignement supérieur soient en mesure de dépanner et de résoudre ces problèmes rapidement. Les équipes informatiques doivent être en mesure de fournir une assistance rapide à la fois aux ordinateurs de l’école et aux appareils personnels des étudiants et des enseignants.

Il s’agit d’une tâche difficile. Les équipes de support technique de nombreux établissements d’enseignement reçoivent chaque jour une multitude de demandes d’assistance. En outre, les budgets serrés et le manque de personnel font qu’il est parfois difficile de suivre le rythme.

Compte tenu de ces défis, il est primordial que les équipes informatiques d'être équipées des bons outils pour fournir un soutien rapide aux étudiants et au personnel.

Splashtop Remote Support - La meilleure solution d’assistance pour les écoles

Splashtop Remote Support est le meilleur outil de support à distance à la demande pour le secteur de l’éducation. Splashtop Remote Support permet au personnel du service d’assistance d’accéder à distance à n’importe quel appareil pour fournir de l’aide en cas de besoin.

Voici pourquoi Splashtop Remote Support est la meilleure solution pour les services informatiques des écoles :

  • Fournir une assistance à distance

    • Splashtop permet aux professionnels de l'informatique de soutenir à distance les utilisateurs au moment où ils demandent de l'aide. Cela est particulièrement avantageux pour les équipes informatiques qui gèrent des appareils répartis sur plusieurs sites. Il n'est pas nécessaire de se déplacer jusqu'à l'appareil, il suffit de lancer une connexion à distance.

  • Prise en charge à distance de tout ordinateur, tablette ou appareil mobile

    • Avec Splashtop Remote Support, les professionnels du service d’assistance peuvent accéder à distance à n’importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou même Chromebook (affichage à distance iOS et Chromebook uniquement). Cela signifie que les utilisateurs peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin, quel que soit l’appareil qu’ils utilisent.

  • Soutenir des dispositifs illimités

    • En plus des ordinateurs de l’établissement, les équipes IT peuvent prendre en charge les appareils personnels des étudiants et du corps enseignant, rendant les opérations quotidiennes du help desk IT plus efficaces. C’est particulièrement utile pour l’apprentissage à distance, car les étudiants et les enseignants utilisent leurs appareils personnels pour rester connectés.

  • Caractéristiques des principaux outils

    • Splashtop Remote Support est bien plus qu’un simple outil d’accès à distance. Des fonctionnalités utiles telles que l’enregistrement des session, le redémarrage et la reconnexion à distance, le transfert de fichiers, le chat et bien plus encore aident les techniciens à accomplir leurs tâches en toute simplicité.

  • Intégrations avec les systèmes PSA & de billetterie

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Commencez dès maintenant avec un essai gratuit afin de découvrir par vous-même pourquoi Splashtop Remote Support est la meilleure solution logicielle pour les services d’assistance des universités et des écoles. Aucune carte bancaire ni engagement ne sont requis pour l’essayer gratuitement.

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