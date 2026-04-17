Appliquer un correctif n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton "mise à jour" et d'attendre qu'il s'installe. De nombreux environnements professionnels nécessitent une préparation préalable aux correctifs, des correctifs pour les échecs de mise à jour, la gestion des applications personnalisées, la cohérence entre les appareils, et bien plus encore, ce qui peut rendre le déploiement des correctifs difficile.
C'est là que le scripting entre en jeu. Le scripting est un outil puissant pour automatiser et contrôler les flux de travail de patchs à grande échelle, facilitant ainsi le support d'environnements plus grands et plus complexes.
Avec cela à l'esprit, explorons le scripting pour la gestion des correctifs, quelles capacités de scripting sont importantes et comment trouver une solution de gestion des correctifs qui répond à vos besoins spécifiques.
Pourquoi les outils de correction de base s'arrêtent-ils trop tôt
Bien que les outils de correctifs de base puissent fonctionner dans des environnements plus simples, ils sont souvent insuffisants lorsque les flux de travail de correctifs impliquent des exceptions, des étapes de remédiation, des applications tierces et des points d'extrémité distribués. Pour les entreprises et les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) disposant de flottes plus importantes ou d'une complexité opérationnelle accrue, une approche de gestion des correctifs plus avancée est souvent nécessaire.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les outils de correction de base peuvent être insuffisants, notamment :
Ils peuvent gérer les mises à jour standard, mais ont du mal avec les exceptions et les flux de travail spécifiques à l'environnement.
Ils manquent souvent d'actions pré- et post-installations flexibles nécessaires pour compléter les installations.
Ils peuvent proposer une planification, mais pas d'automatisation plus poussée ou de correction en cas d'échec de l'installation d'un patch.
Ils peuvent fonctionner avec des systèmes d'exploitation mais laisser les applications tierces, les applications personnalisées ou les logiciels non pris en charge sans correctif, laissant ainsi des vulnérabilités non résolues.
Ils peuvent ne pas offrir suffisamment de visibilité sur les échecs de correctifs ou de suivre des actions de suivi.
Ils peuvent créer un travail manuel supplémentaire pour les équipes IT lorsqu'elles doivent contourner les limitations du produit avec des scripts.
Ce que fait le scripting dans les logiciels de gestion des correctifs
Un bon script doit automatiser et rationaliser plusieurs tâches, y compris :
1. Automatisation pré-correctifs et post-correctifs
L'automatisation des correctifs est l'un des aspects les plus importants du script pour la gestion des correctifs, y compris l'automatisation pré et post-correctif. Cela inclut la fermeture des applications et des services avant de déployer les correctifs, l'exécution de vérifications avant l'installation pour assurer un déploiement fluide, le redémarrage des appareils après l'installation du correctif, et la validation des résultats.
Ces tâches sont toutes essentielles pour garantir et vérifier le déploiement efficace des correctifs. Sans eux, les installations de correctifs sont plus susceptibles d'échouer, et il peut être plus difficile d'identifier quand ils ne sont pas installés correctement ou de résoudre les échecs.
2. Remédiation en cas d'échec des correctifs
Lorsqu'un correctif n'est pas installé correctement, il faut y remédier le plus rapidement possible. Un bon script comprend des mesures de remédiation qui se déclenchent lorsqu'une installation échoue, y compris le retour en arrière des modifications, l'isolement des problèmes et la collecte de diagnostics.
Si elle est bien réalisée, cette script aidera à résoudre les installations échouées et à garantir que plus de mises à jour soient correctement déployées sans nécessiter d'intervention manuelle. Cela le rend non seulement pratique, mais aussi une fonctionnalité puissante pour la résilience opérationnelle.
3. Flux de travail personnalisés pour des applications internes ou non prises en charge
Parfois, les équipes doivent corriger des applications propriétaires ou d'autres applications internes non couvertes par votre outil d'automatisation de correctifs habituel. Dans ces cas, le script aide à combler le fossé, fournissant un moyen d'automatiser le patching et les mises à jour lorsque le support fourni est insuffisant.
Dans les environnements mixtes, ou pour les entreprises qui dépendent de logiciels spécialisés, cela peut être particulièrement important. Ce n'est pas parce qu'une application n'est pas largement utilisée qu'elle n'a pas de vulnérabilités exploitables par des attaquants. Déployer des mises à jour efficacement est important, peu importe la niche de l'application.
4. Exécution one-to-many sur plusieurs points de terminaison
Lorsque vous avez plusieurs points d'accès à gérer, pouvoir envoyer des commandes et des scripts sur plusieurs à la fois est inestimable. Avec des scripts et des tâches de un à plusieurs, vous pouvez exécuter des scripts, redémarrages, déploiements, et plus encore sur plusieurs appareils simultanément sans avoir à gérer chaque appareil manuellement. Cela permet des déploiements de correctifs rapides et homogènes sur différents appareils, facilitant ainsi la mise à jour des points de terminaison à grande échelle.
Où le scripting améliore les flux de travail de gestion des correctifs
Le scripting aide à automatiser les tâches liées aux correctifs, à réduire le travail de suivi manuel et à gérer les cas particuliers que les flux de travail de correction de base manquent souvent, y compris :
1. Gestion des exigences de mise à jour spécifiques à l'application
Parfois, les applications propriétaires ou tierces ont des exigences spécifiques pour le patching, et tenter d'automatiser la gestion des correctifs sans tenir compte de ces prérequis peut créer des problèmes. Dans ces cas, le scripting peut aider à vérifier les prérequis, mettre en pause toute instance de l'application en cours d'utilisation, et s'assurer que le correctif est correctement déployé. Ensuite, le script peut inclure des commandes pour rouvrir et valider les applications après le déploiement, afin de limiter au maximum les perturbations.
2. Support des logiciels personnalisés et internes
Les entreprises peuvent souvent avoir des logiciels personnalisés ou propriétaires que votre outil de correctifs typique n'est pas conçu pour gérer. Cela peut inclure des outils internes, des applications métier et tout autre élément non couvert par le catalogue par défaut de la solution de gestion des correctifs. Dans ces cas, pouvoir créer des scripts pour le patching et le support du logiciel personnalisé est essentiel.
3. Réagir plus rapidement aux déploiements échoués ou partiels
Si un correctif échoue à s'installer correctement, vous voudrez le savoir immédiatement et pouvoir réagir rapidement. Avec les bons scripts, vous pouvez vous assurer que votre logiciel de gestion des correctifs déclenche des étapes de remédiation, recueille des informations sur l'échec et réessaie automatiquement. Non seulement cela aide à garantir le déploiement correct des correctifs sur vos terminaux, mais cela se fait également sans nécessiter d'intervention manuelle à chaque fois.
4. Gestion de la mise à jour dans des environnements distribués
Les environnements distribués peuvent être difficiles à soutenir, surtout avec la croissance du télétravail et du travail hybride, et pour les entreprises avec des parcs d'appareils mixtes. Sans une automatisation adéquate, les techniciens ne pourront pas prendre en charge chaque point de terminaison, risquant de laisser les appareils non corrigés et vulnérables. Cependant, avec les scripts d'automatisation, il est plus facile de s'assurer que chaque appareil est automatiquement mis à jour et que les mises à jour sont installées correctement.
Comment Splashtop AEM prend en charge les flux de travail de correctifs qui nécessitent plus de contrôle
Quand les équipes ont besoin de plus de contrôle sur les flux de travail de patching, Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) aide à automatiser le déploiement des patchs, à appliquer des contrôles basés sur des politiques, et à améliorer la visibilité sur les endpoints. Avec la correction en temps réel, le support de script, la visibilité de l'inventaire et les flux de travail axés sur la remédiation, Splashtop AEM aide les équipes TI à gérer la correction avec moins d'efforts manuels et plus de contrôle opérationnel.
Splashtop AEM comprend :
1. Correction en temps réel et automatisation basée sur des politiques
Splashtop AEM prend en charge le patching en temps réel pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces, aidant les équipes IT à réduire les délais entre la sortie et le déploiement des patchs. Les politiques de correctifs et de remédiation peuvent être configurées pour se déclencher en fonction des plannings, des événements ou des attributs des points de terminaison, offrant aux équipes plus de contrôle sur la façon dont les mises à jour sont déployées dans leurs environnements.
2. Scripts et actions multiples pour l'efficacité opérationnelle
Splashtop AEM prend en charge des actions de un à plusieurs sur les points de terminaison, y compris les scripts, le déploiement de logiciels et les redémarrages. Dans les flux de travail de correctifs, cela aide les équipes TI à répondre plus rapidement aux exceptions, à réduire le travail de suivi manuel et à gérer les tâches liées aux correctifs de manière plus cohérente dans des environnements distribués.
3. Visibilité sur le statut des correctifs, les échecs et l'inventaire
Splashtop AEM offre une visibilité sur le statut des correctifs, les raisons des échecs et l'inventaire matériel et logiciel. Cela aide les équipes TI à identifier quels terminaux ont encore besoin de mises à jour, à résoudre les déploiements échoués plus efficacement, et à maintenir le contexte de rapport nécessaire pour les audits et la révision interne.
4. Mise à jour personnalisée pour les applications internes ou non prises en charge
En plus du patching pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces, Splashtop AEM prend en charge le patching personnalisé pour les applications propriétaires ou non prises en charge. Pour les logiciels internes, les outils de niche et les applications métier, cela offre aux équipes TI un moyen d'emballer, de déployer et de suivre les mises à jour aux côtés de leurs flux de travail de correctifs plus larges.
5. Une solution adaptée aux équipes remplaçant le travail manuel ou comblant les lacunes
Le patching manuel des points de terminaison peut être chronophage, consommer beaucoup de ressources, et difficile à mettre à l'échelle. Splashtop AEM aide à réduire la charge de travail manuelle grâce à des corrections automatisées, des contrôles basés sur des politiques et une visibilité centralisée, permettant aux équipes TI de passer moins de temps sur des tâches de mise à jour répétitives et plus de temps sur un travail de plus grande valeur.
De plus, Splashtop AEM peut compléter les outils de gestion des correctifs existants. Les équipes utilisant Microsoft Intune, par exemple, peuvent utiliser Splashtop AEM en parallèle pour combler les lacunes dans le correctif en temps réel, le script granulaire, le rapport d'inventaire et la visibilité des correctifs. De même, les équipes utilisant des outils plus lourds peuvent utiliser Splashtop AEM pour simplifier le patching de base, l'automatisation et la visibilité des points de terminaison sans avoir à reconstruire toute leur infrastructure d'un coup.
Apportez plus de contrôle aux flux de travail de gestion des correctifs avec Splashtop AEM
Gestion des correctifs avec des capacités de script peut offrir des améliorations puissantes à la vitesse, à l'efficacité et à l'efficacité de votre mise à jour. Cependant, pour en tirer le maximum de bénéfices, il doit être flexible, automatisé et gérable dans des environnements réels.
Pour les équipes qui ont besoin de flux de travail de mise à jour avec plus de flexibilité et de contrôle, Splashtop AEM regroupe la mise à jour, l'automatisation, le support de script et la visibilité des points de terminaison dans une seule plateforme. Cela aide les équipes TI à gérer les mises à jour plus efficacement, à répondre plus rapidement aux problèmes et à réduire l'effort manuel qui accompagne souvent les environnements de correctifs complexes.
Pour voir comment Splashtop AEM peut prendre en charge le patching, l'automatisation et les workflows pilotés par script sur vos points de terminaison, démarrez un essai gratuit aujourd'hui.