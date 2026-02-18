Parfois, vous avez besoin de support TI rapidement, mais vous n'avez pas préinstallé un agent de téléassistance sur votre appareil. Dans ces cas, comment pouvez-vous encore obtenir la téléassistance dont vous avez besoin quand vous en avez besoin ?
La téléassistance à la demande est possible et peut aider les employés et les utilisateurs finaux à obtenir l'assistance et le dépannage dont ils ont besoin, sans nécessiter le déploiement préalable de logiciels sur les appareils. Voyons donc l'approche "sans pré-installation" pour la téléassistance, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, et comment trouver la meilleure option pour votre support TI.
Que signifie l'assistance à la demande « sans pré-installation » ?
« Aucune installation préalable » assistance à la demande est un outil de support à distance qui ne nécessite pas un déploiement avancé sur les points de terminaison avant que la demande d'assistance ne survienne. Cela peut prendre plusieurs formes, y compris la téléassistance basée sur le navigateur ou un exécutable unique qui est seulement téléchargé et exécuté pendant la session de support, plutôt que de laisser un agent persistant derrière.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les utilisateurs peuvent avoir besoin d'assistance à la demande. Par exemple, les utilisateurs débutants peuvent avoir besoin d'aide avant d'avoir eu la chance d'installer un client, les entrepreneurs peuvent avoir besoin de support pendant qu'ils travaillent pour une entreprise, ou les clients peuvent avoir besoin de support technique à distance lorsqu'ils appellent l'équipe IT d'une entreprise. L'assistance à la demande est également courante dans les environnements Bring-Your-Own-Device (BYOD), où les utilisateurs préfèrent ne pas installer d'agents sur leurs appareils personnels.
Certaines personnes utilisent « installer » pour signifier « télécharger ». Dans cet article, « pas de pré-installation » signifie pas de déploiement préalable sur les appareils. Certaines des options de support à la demande les plus efficaces utilisent encore une étape de téléchargement et d'exécution au moment du support.
Quelles sont les principales façons de fournir une assistance à la demande sans préinstaller de logiciel ?
Alors, comment les utilisateurs finaux peuvent-ils recevoir une téléassistance sans préinstaller de logiciel sur leurs appareils ? Il y a deux principales manières de recevoir une assistance à la demande : via le navigateur et par téléchargement et exécution.
support à la demande basé sur le navigateur
Le support basé sur le navigateur, comme son nom l'indique, est une session de support à distance lancée depuis un navigateur web. Les utilisateurs peuvent accéder à une page web et se connecter rapidement avec l'agent de support, partageant leur écran (et parfois des contrôles basiques) pour recevoir l'assistance nécessaire.
C'est couramment utilisé pour le dépannage de base, les guidages et l'assistance pour des problèmes mineurs. Cependant, il a des limitations qui le rendent moins adapté aux tâches plus complexes. Le support basé sur le navigateur peut être limité par les systèmes d'exploitation, les autorisations des appareils et les capacités des navigateurs, il n'est donc pas fiable à 100 %.
Téléchargez et exécutez le support à la demande
Pour un support à la demande légèrement plus cohérent et fiable, les utilisateurs peuvent télécharger un petit programme pendant le support. Cela leur permet de lancer la téléassistance sans pré-déployer un agent, bien que cela nécessite toujours un téléchargement. (Notez que cela est différent du déploiement préalable d'un agent persistant sur le dispositif, et que le programme est utilisé uniquement pour une session unique.)
Le support télécharger-et-exécuter est préférable lorsque les utilisateurs ont besoin d'un dépannage pratique et d'une expérience de contrôle à distance plus cohérente. C'est plus robuste que la support basé sur le navigateur.
Agent préinstallé pour l'accès sans surveillance
Bien que l'accent soit mis ici sur l'assistance à distance qui ne nécessite pas d'agent pré-installé, il est également important de noter que des agents pré-installés peuvent être utilisés pour un accès persistant aux appareils distants sans surveillance. Cela aide les équipes TI à assurer la maintenance continue et le dépannage à distance des appareils même lorsqu'ils sont sans surveillance.
Quelle est la méthode la plus efficace pour une assistance à la demande rapide sans pré-installation ?
Lorsque vous avez besoin de support IT pour résoudre rapidement un problème et que vous n'avez pas d'agent préinstallé, le téléchargement et l'exécution sont généralement l'approche la plus efficace pour une assistance à la demande.
Le support téléchargeable offre généralement une expérience de dépannage plus cohérente, fiable et robuste que le support basé sur le navigateur. Cela aide les agents TI à résoudre les problèmes plus efficacement, améliorant le taux de résolution au premier contact et réduisant les tickets répétés. De plus, bien qu'un téléchargement puisse encore être nécessaire, le support téléchargeable et exécutable permet aux utilisateurs de lancer rapidement des sessions de support sans déployer des agents sur tous les terminaux.
Bien que le support ad hoc basé sur le navigateur ait ses usages, notamment pour le dépannage de base et les guides, la plupart des sessions ad hoc bénéficient davantage d'un support de téléchargement et d'exécution.
Si vous avez besoin d'un dépannage fiable en un seul session et que les téléchargements sont autorisés, l'assistance à la demande avec téléchargement et exécution est généralement l'approche la plus efficace.
Que faut-il rechercher dans une solution d'assistance à la demande qui ne nécessite pas de pré-installation ?
Compte tenu des utilisations et des avantages de l'assistance à la demande sans agent, comment trouver la meilleure solution pour votre entreprise ? Il y a plusieurs facteurs à considérer lors de la comparaison des solutions, mais si vous gardez ces points clés à l'esprit, vous pourrez trouver celle qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise.
1. Quelle est la rapidité avec laquelle un utilisateur peut rejoindre une session ?
Quand les utilisateurs ont besoin d'assistance à la demande, ils ne veulent pas se compliquer la vie et suivre plusieurs étapes complexes. Considérez à quel point il est facile pour les utilisateurs de lancer une session à distance, et à quel point les instructions sont claires. Une bonne solution doit être conviviale et bien fonctionner, même pour les nouveaux utilisateurs.
2. Pouvez-vous réellement résoudre un problème en une seule session ?
L'un des aspects les plus importants d'un outil de support à distance est sa capacité à aider les agents TI à résoudre les problèmes dès la première fois. L'assistance à la demande devrait offrir une connectivité fiable et des contrôles, et maintenir la stabilité de la session si un appareil redémarre. Les agents devraient disposer des outils nécessaires pour gérer les flux de travail de dépannage courants et résoudre les problèmes en un seul endroit, plutôt que de passer d'un outil à l'autre.
3. Est-ce que ça fonctionnera dans des environnements verrouillés ?
La téléassistance est inutile si elle ne peut pas se connecter à l'utilisateur final. L'assistance à la demande devrait fonctionner dans tous les environnements avec seulement quelques demandes d'autorisations communes du système d'exploitation que les utilisateurs non-administrateurs peuvent accorder. Cela garantit que la solution peut contourner les contraintes du réseau, sans causer de friction ni rencontrer de blocages de permissions.
4. Répond-il aux attentes en matière de sécurité et de gouvernance ?
La conformité TI n'est pas facultative, et les entreprises doivent souvent respecter des normes de sécurité strictes de l'industrie et du gouvernement. Il est essentiel de trouver une solution qui soutient vos exigences en matière de gouvernance, y compris le consentement utilisateur pour l'accès sous surveillance, l'authentification des techniciens et les contrôles d'accès, ainsi qu'une journalisation fiable pour la documentation interne et les audits.
Comment Splashtop fournit-il une assistance rapide à la demande ?
Lorsque vous souhaitez une assistance à la demande, vous avez besoin d'une solution fiable, efficace et conviviale. Splashtop Remote Support est conçu pour une assistance à la demande rapide, sans nécessiter de déploiement préalable, permettant aux équipes TI d'assister et de dépanner fiablement les utilisateurs avec un accès à distance depuis n'importe quel appareil.
Comment fonctionne l'assistance à la demande avec Splashtop
Lancer une session de téléassistance avec Splashtop est facile ; il suffit de quelques étapes rapides entre le technicien et l'utilisateur final :
Le technicien dirige l'utilisateur vers la page de téléchargement Splashtop SOS (ou envoie un message d'invitation avec le lien).
L'utilisateur télécharge l'application SOS Splashtop (un exécutable unique utilisé pour la session) et la lance.
L'application SOS génère un code à 9 chiffres, que l'utilisateur partage avec le technicien.
Le technicien ouvre l'application Splashtop Business sur son appareil et choisit le flux de connexion SOS.
Le technicien entre le code à 9 chiffres de l'utilisateur pour commencer la connexion à distance.
À partir de là, la session à distance commence. Le technicien peut effectuer un dépannage pratique avec la même facilité et commodité que si l'appareil distant était juste devant lui, offrant ainsi une expérience de téléassistance rapide et efficace. La session se termine lorsque l'une des parties se déconnecte ou quitte, gardant ainsi l'appareil de l'utilisateur final sécurisé.
L'application SOS doit-elle être installée ?
L'application Splashtop SOS est un exécutable à télécharger et exécuter, elle nécessite donc un téléchargement au moment de la téléassistance. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être déployé comme un agent persistant à l'avance, et l'appareil ne peut pas être à nouveau accessible à moins que l'utilisateur exécute l'application SOS et partage un nouveau code. Une fois l'application SOS fermée, l'accès s'arrête et la session se termine. Si l'utilisateur a téléchargé le fichier de l'application SOS pour la session, il peut le supprimer par la suite.
Pourquoi c'est efficace dans des environnements de support réels
Splashtop peut être lancé en quelques étapes seulement par l'utilisateur final ; il télécharge et exécute l'application SOS, puis partage le code affiché. C'est un processus simple qui fonctionne par téléphone, chat ou email, ce qui facilite le démarrage rapide d'une session de support.
En raison de sa facilité d'utilisation, Splashtop ne nécessite pas de pré-déploiement, ce qui permet aux appareils de première utilisation et aux appareils clients de l'utiliser à tout moment. En même temps, il offre une suite d'outils et de capacités pour aider les agents à résoudre les problèmes lors du premier appel, ce qui le rend plus robuste que le support uniquement via le navigateur.
Avec cette combinaison de facilité d'utilisation et d'efficacité, Splashtop est une solution puissante et efficace pour les équipes TI et d'autres environnements de support de toutes tailles.
Essayez Splashtop pour une assistance à la demande rapide
Lorsque vous avez besoin d'une assistance à la demande rapide et puissante, Splashtop est la solution idéale. Avec le support téléchargez-et-exécutez de Splashtop, les agents TI peuvent assister efficacement les utilisateurs finaux en un rien de temps, offrant un support plus rapide sans avoir besoin de pré-déployer le logiciel.
La téléassistance n'a pas besoin d'exiger des configurations complexes ou des agents préinstallés, ni de sacrifier la qualité et l'efficacité pour la facilité d'utilisation. Tout ce qu'il faut, c'est une solution fiable et puissante, et vous pouvez lancer des sessions à distance efficaces avec tous les outils dont les agents ont besoin pour fournir un excellent support.
Prêt à voir comment Splashtop Remote Support facilite l'assistance à la demande ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit.