Pourquoi Splashtop est le meilleur outil de bureau à distance pour macOS

L'analyse du marché a montré que les ordinateurs Mac gagnent des parts de marché. Dans des nouvelles connexes, les projections montrent que le marché mondial des logiciels de bureau à distance est connaît une croissance énorme.

Un logiciel de bureau à distance vous permet de vous connecter à un ordinateur « hôte » donné via Internet et de le contrôler à l’aide d’un autre appareil. De cette manière, vous pouvez utiliser n’importe quelle application et accéder à toutes les données qui se trouvent sur l’ordinateur hôte.

Cependant, de nombreuses applications de bureau à distance ne prennent pas en charge les ordinateurs Apple ou n’offrent pas les mêmes fonctionnalités aux utilisateurs de Mac par rapport aux utilisateurs de PC Windows.

Comme de plus en plus de personnes utilisent des MacBooks et des logiciels d'accès à distance, il y a un besoin croissant d'outils de bureau à distance qui offrent des performances de haute qualité aux Macs. Alors quel est le meilleur logiciel de bureau à distance pour Mac ?

Splashtop est l'outil de bureau à distance idéal pour MacOS, basé sur les fonctionnalités, les performances, la sécurité et la valeur. Pour une liste complète des raisons, continue de lire.

C'est un gros problème pour ceux qui ont utilisé d'autres outils pour contrôler les Macs à distance. Beaucoup ne te permettent pas d'entendre l'audio du bureau à distance Mac.

Bien qu'il existe de nombreux choix en ce qui concerne le logiciel de bureau à distance , ils ont tous des caractéristiques et des capacités différentes. Beaucoup d'entre eux sont compatibles avec les Macs, mais très peu peuvent transmettre l'audio de l'ordinateur hôte à l'ordinateur client.

Cela signifie que vous n’aurez pas de son lorsque vous voudrez accéder à des fichiers audio et vidéo. Pour les utilisateurs qui souhaitent réaliser des montages audio ou vidéo, cela peut constituer un problème majeur. Et la plupart des logiciels capables de transmettre le son présentent des problèmes de synchronisation, ce qui n’est pas idéal.

Splashtop offre une transmission audio fluide sur tous les appareils, y compris depuis des ordinateurs Mac distants vers votre appareil local. En fonction de vos besoins, ce seul élément peut le rendre plus intéressant que la plupart des autres options disponibles.

Utilisation à des fins personnelles, commerciales et éducatives

De nombreuses applications de bureau à distance sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques. En général, les logiciels de bureau à distance sont utilisés pour trois raisons :

À titre personnel

À titre professionnel

Pour les institutions académiques

L'un des principaux avantages de Splashtop est qu'il est adapté à tous ces.

Tu peux utiliser Splashtop dans toute ton entreprise pour donner à tes employés un accès à distance à leurs ordinateurs de bureau. Cela leur permettra de travailler à distance, ou d'accéder à des données spécifiques lorsqu'ils ne sont pas au bureau. Les travailleurs à distance peuvent accéder à leurs ordinateurs de bureau Mac de n'importe où avec Splashtop.

Les équipes d'assistance informatique peuvent utiliser Splashtop pour fournir une assistance à distance aux ordinateurs Mac. Cela comprend un accès non surveillé pour les Macs gérés et une assistance à la demande pour les services de dépannage.

Le logiciel de bureau à distance est devenu plus populaire dans les écoles et les collèges ces dernières années. Les élèves peuvent les utiliser pour accéder aux ressources d'apprentissage et aux logiciels éducatifs depuis leur domicile.

Le télétravail et l’enseignement à distance sont devenus beaucoup plus courants depuis la pandémie de COVID-19. À ce titre, plusieurs écoles et entreprises ont trouvé ce type d’outils très utiles.

Parfois, les gens ont simplement besoin d’un logiciel de bureau à distance pour un usage personnel. Splashtop est idéal pour cela aussi et vous permet d’accéder à votre ordinateur personnel lorsque vous êtes en déplacement, ou même en vacances.

Vitesse

La qualité de la connexion est toujours un facteur important lorsqu’il s’agit de logiciels de bureau à distance. Les utilisateurs veulent la meilleure connexion possible, et Splashtop répond très bien à ce besoin.

Le débit élevé de Splashtop vous permet de bénéficier d’une expérience en temps réel. Le logiciel prend notamment en charge le streaming 4K à 40 images par seconde. La latence est également maintenue à un faible niveau, de sorte qu’il n’y a aucun retard dans les interactions. Vous pouvez ainsi parfaitement utiliser des logiciels de montage vidéo/audio lorsque vous travaillez à distance sur votre Mac.

Soutien multiplateforme

Les ordinateurs Windows étant plus largement utilisés que les Mac, il existe généralement plus de programmes de bureau à distance consacrés à ce système d’exploitation. Ces outils ne conviennent pas forcément si vous recherchez un bureau à distance pour Mac.

Splashtop fonctionne non seulement avec macOS, mais il est également compatible avec de nombreux autres systèmes d’exploitation. Vous pouvez l’utiliser avec des appareils Windows, Linux, iOS, Android et Chromebook. Par conséquent, il fonctionne de manière homogène sur toutes les plateformes et vous disposez d’une flexibilité totale en termes de périphériques avec lesquels vous pouvez l’utiliser (tablettes et smartphones inclus).

Sécurité

Il existe plusieurs façons d'augmenter ta sécurité en ligne, et il est important de rester en sécurité à tout moment. Splashtop offre un niveau de sécurité supérieur à celui d'autres programmes. Tu peux utiliser Splashtop et être sûr que ta connexion est sécurisée.

Splashtop utilise une infrastructure et des dispositifs de prévention des intrusions à la pointe de la technologie. Il se conforme également à diverses réglementations et normes du secteur pour assurer votre sécurité (notamment SOC 2, HIPAA, FERPA et RGPD).

Certaines des autres caractéristiques de sécurité de comprennent :

Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux

Authentification à deux facteurs

Verrouillage automatique de l'écran

Temps mort de la session

Afin de préserver la confidentialité de vos données, Splashtop ne traite ni ne stocke aucune donnée provenant des appareils que vous utilisez. Il ne conserve pas non plus le flux de captures d’écran, qui est chiffré de bout en bout.

Outils et caractéristiques

La plupart des outils de bureau à distance n’offrent pas les mêmes fonctionnalités entre Windows et Mac, ils vous permettent simplement d’accéder à un autre ordinateur à distance. Les utilisateurs de Splashtop ont accès à toutes les fonctionnalités, même lorsqu’ils se connectent à et depuis un Mac. Vous profiterez notamment des fonctions suivantes :

Transfert de fichiers par glisser-déposer

Chat

Réveil à distance

Audio

Impression à distance

Cela vous permet de renforcer vos interactions à distance et de résoudre les différents problèmes rencontrés avec les applications similaires.

Valeur

Ce n’est pas parce que vous voulez le meilleur logiciel de bureau à distance du marché que vous devez vous ruiner.

Avec Splashtop, tu peux obtenir l'outil parfait pour un prix raisonnable. Splashtop propose une gamme de plans tarifaires en fonction de tes besoins. Tu peux aussi l'essayer gratuitement pendant 14 jours pour voir à quel point il est utile avant de t'engager dans un plan.

Splashtop macOS Remote Desktop

Les logiciels de bureau à distance peuvent être incroyablement utiles, mais avec tous les choix disponibles sur le marché, vous devez évaluer vos besoins pour déterminer quelle option vous correspond le mieux. Splashtop est l’une des meilleures solutions de bureau à distance pour Mac actuellement.

Vous profiterez de connexions fiables et rapides avec un haut niveau de sécurité. Il prend également en charge de nombreuses plateformes et différents systèmes d’exploitation, et offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre expérience. Si vous voulez en savoir plus sur Splashtop et découvrir ses avantages, faites un essai gratuit dès maintenant !