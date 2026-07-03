Pourquoi Splashtop est le meilleur outil de bureau à distance pour macOS

Les études montrent que les ordinateurs Mac occupent une place de plus en plus importante sur le marché. Par ailleurs, les projections montrent que le marché mondial des logiciels de bureau à distance connaît une croissance considérable.
Un logiciel de bureau à distance vous permet de vous connecter à un ordinateur « hôte » donné via Internet et de le contrôler à l’aide d’un autre appareil. De cette manière, vous pouvez utiliser n’importe quelle application et accéder à toutes les données qui se trouvent sur l’ordinateur hôte.
Cependant, de nombreuses applications de bureau à distance ne prennent pas en charge les ordinateurs Apple ou n’offrent pas les mêmes fonctionnalités aux utilisateurs de Mac par rapport aux utilisateurs de PC Windows.
Avec de plus en plus de personnes utilisant des MacBook et des logiciels d’accès à distance, il existe un besoin croissant d’outils de bureau à distance offrant des performances de haute qualité pour les Mac. Alors, quel est le meilleur logiciel de bureau à distance pour Mac ?
Splashtop est l’outil de bureau à distance macOS idéal en termes de fonctionnalités, de performances, de sécurité et de rapport qualité-prix. Pour connaître la liste complète des raisons, poursuivez votre lecture.
Bureau à distance avec son
C’est un point important pour ceux qui ont utilisé d’autres outils pour contrôler les Mac à distance. Beaucoup d’entre eux ne vous permettent pas d’entendre le son du poste de travail Mac à distance.
Bien qu’il existe de nombreux choix en matière de logiciels de bureau à distance, ils ont tous des fonctionnalités et des capacités différentes. Beaucoup d’entre eux sont compatibles avec les Mac, mais très peu peuvent transmettre le son de l’ordinateur hôte à l’ordinateur client.
Cela signifie que vous n’aurez pas de son lorsque vous voudrez accéder à des fichiers audio et vidéo. Pour les utilisateurs qui souhaitent réaliser des montages audio ou vidéo, cela peut constituer un problème majeur. Et la plupart des logiciels capables de transmettre le son présentent des problèmes de synchronisation, ce qui n’est pas idéal.
Splashtop offre une transmission audio fluide sur tous les appareils, y compris depuis des ordinateurs Mac distants vers votre appareil local. En fonction de vos besoins, ce seul élément peut le rendre plus intéressant que la plupart des autres options disponibles.
Utilisation à des fins personnelles, commerciales et éducatives
De nombreuses applications de bureau à distance sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques. En général, les logiciels de bureau à distance sont utilisés pour trois raisons :
À titre personnel
À titre professionnel
Pour les institutions académiques
L’un des principaux avantages de Splashtop est qu’il convient à toutes ces situations.
Vous pouvez utiliser Splashtop dans l’ensemble de votre entreprise pour permettre à vos employés d’accéder à distance à leurs ordinateurs de bureau. Cela leur permettra de travailler à distance ou d’accéder à des données spécifiques lorsqu’ils ne sont pas sur place. Les télétravailleurs peuvent accéder à leurs ordinateurs de bureau Mac de n’importe où avec Splashtop.
Les équipes de support IT peuvent utiliser Splashtop pour fournir un support à distance aux ordinateurs Mac. Cela inclut l’accès sans surveillance pour les Mac gérés, ainsi qu’un support à distance à la demande assisté pour les services de dépannage.
Les logiciels de bureau à distance sont devenus plus populaires dans les écoles et les collèges ces dernières années. Les étudiants peuvent les utiliser pour accéder aux ressources pédagogiques et aux logiciels éducatifs depuis leur domicile.
Le télétravail et l’enseignement à distance sont devenus beaucoup plus courants depuis la pandémie de COVID-19. À ce titre, plusieurs écoles et entreprises ont trouvé ce type d’outils très utiles.
Parfois, les gens ont simplement besoin d’un logiciel de bureau à distance pour un usage personnel. Splashtop est idéal pour cela aussi et vous permet d’accéder à votre ordinateur personnel lorsque vous êtes en déplacement, ou même en vacances.
Vitesse
La qualité de la connexion est toujours un facteur important lorsqu’il s’agit de logiciels de bureau à distance. Les utilisateurs veulent la meilleure connexion possible, et Splashtop r�épond très bien à ce besoin.
Le débit élevé de Splashtop vous permet de bénéficier d’une expérience en temps réel. Le logiciel prend notamment en charge le streaming 4K à 40 images par seconde. La latence est également maintenue à un faible niveau, de sorte qu’il n’y a aucun retard dans les interactions. Vous pouvez ainsi parfaitement utiliser des logiciels de montage vidéo/audio lorsque vous travaillez à distance sur votre Mac.
Soutien multiplateforme
Les ordinateurs Windows étant plus largement utilisés que les Mac, il existe généralement plus de programmes de bureau à distance consacrés à ce système d’exploitation. Ces outils ne conviennent pas forcément si vous recherchez un bureau à distance pour Mac.
Splashtop fonctionne non seulement avec macOS, mais il est également compatible avec de nombreux autres systèmes d’exploitation. Vous pouvez l’utiliser avec des appareils Windows, Linux, iOS, Android et Chromebook. Par conséquent, il fonctionne de manière homogène sur toutes les plateformes et vous disposez d’une flexibilité totale en termes de périphériques avec lesquels vous pouvez l’utiliser (tablettes et smartphones inclus).
Sécurité
Il existe plusieurs façons de renforcer votre sécurité en ligne, et il est important d’y veiller à tout moment. Splashtop offre un niveau de sécurité supérieur à celui d’autres programmes afin de vous offrir la certitude que votre connexion est sûre.
Splashtop utilise une infrastructure et des dispositifs de prévention des intrusions à la pointe de la technologie. Il se conforme également à diverses réglementations et normes du secteur pour assurer votre sécurité (notamment SOC 2, HIPAA, FERPA et RGPD).
Voici quelques-unes des autres fonctionnalités de sécurité :
Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux
Authentification à deux facteurs
Verrouillage automatique de l'écran
Temps mort de la session
Pour garder vos données privées, Splashtop ne traite ni ne stocke aucune donnée des appareils que vous utilisez. Il ne stocke pas non plus le flux de capture d'écran, qui est chiffré de bout en bout.
Outils et fonctionnalités
La plupart des outils de bureau à distance n’offrent pas les mêmes fonctionnalités entre Windows et Mac, ils vous permettent simplement d’accéder à un autre ordinateur à distance. Les utilisateurs de Splashtop ont accès à toutes les fonctionnalités, même lorsqu’ils se connectent à et depuis un Mac. Vous profiterez notamment des fonctions suivantes :
Transfert de fichiers par glisser-déposer
Chat
Réveil à distance
Audio
Impression à distance
Cela vous permet de renforcer vos interactions à distance et de résoudre les différents problèmes rencontrés avec les applications similaires.
Valeur
Ce n'est pas parce que vous voulez le meilleur logiciel de bureau à distance disponible que vous devez vous ruiner.
Avec Splashtop, vous pouvez obtenir l’outil idéal pour un prix raisonnable. Splashtop offre une variété de forfaits adaptés à vos besoins. Vous pouvez également l’essayer gratuitement pendant 7 jours afin de découvrir ses avantages avant de souscrire un abonnement.
Splashtop Remote Desktop pour macOS
Les logiciels de bureau à distance peuvent être incroyablement utiles, mais avec tous les choix disponibles sur le marché, vous devez évaluer vos besoins pour déterminer quelle option vous correspond le mieux. Splashtop est l’une des meilleures solutions de bureau à distance pour Mac actuellement.
Vous profiterez de connexions fiables et rapides avec un haut niveau de sécurité. Il prend également en charge de nombreuses plateformes et différents systèmes d’exploitation, et offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre expérience. Si vous voulez en savoir plus sur Splashtop et découvrir ses avantages, faites un essai gratuit dès maintenant !