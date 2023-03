Bureau à distance Mac avec son / audio

Profitez de connexions haute performance à distance aux ordinateurs Mac grâce au streaming et au son HD. Essayez Splashtop gratuitement dès aujourd'hui !

Bien que plusieurs outils de bureau à distance offrent un accès à distance aux Macs, beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à transférer correctement le son d'un ordinateur Mac distant vers l'appareil local.

Cela peut être un problème majeur pour les utilisateurs, en particulier pour les travailleurs à distance et les étudiants qui ont besoin d'entendre le son provenant de l'ordinateur Mac distant. Par exemple, les monteurs vidéo et audio comptent sur la possibilité d'entendre le son en temps réel pour la synchronisation labiale.

Si vous êtes un utilisateur individuel, ou si vous faites partie d'une organisation avec plusieurs utilisateurs qui ont besoin d'accéder à distance à des ordinateurs Mac, alors vous avez besoin d'un outil qui peut à la fois vous donner accès à des Mac ET vous permettre d'entendre le son.

Avec Splashtop, vous bénéficierez de connexions de bureau à distance rapides à vos ordinateurs Mac. Vous profiterez d'une diffusion en haute définition avec du son.

Splashtop vous permet de contrôler à distance votre ordinateur Mac depuis n'importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile. Non seulement vous pourrez accéder à n'importe quel fichier et application sur votre ordinateur Mac, mais vous entendrez également le son provenant du Mac en temps réel.

Vous aurez l'impression d'être assis juste devant l'ordinateur Mac tout en le contrôlant à distance à partir d'un autre appareil.

"Il existe de nombreuses options [de bureau à distance]. Nous en avions une mais elle ne faisait pas la partie son. Certaines ne fonctionnaient que si vous vous connectiez à un Mac depuis un autre Mac. J'ai trouvé Splashtop, je l'ai installé sur quelques Macs, et je l'ai testé depuis mon propre ordinateur, et le son a fonctionné, donc j'étais très excité à ce sujet ! – Mats Holm, Lenawee Intermediate School District

Splashtop Business Access vous permet d'accéder à distance à des ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Aucune carte de crédit ou engagement requis pour commencer votre essai gratuit

« Les élèves n'ont pas assez d'ordinateur pour gérer toutes les choses que nous leur lançons. Par exemple, avec l'édition vidéo, les élèves font de la 4k, même jusqu'à 8k, et leurs MacBook Pro ne vont pas être en mesure de gérer cela. Nous avons iMac Pro dans les laboratoires à l'école et les élèves sont en mesure d'entrer à distance et tout fonctionne pour eux. » – Chris Gilbert, Université d'État de Wayne