Light Chaser Animation Studios permet un travail de postproduction à distance sécurisé et performant

À propos de Light Chaser Animation Studios

Light Chaser Animation Studios, basé à Pékin, a été fondé en mars 2013 par Gary Wang, fondateur et ex-PDG de Tudou.com, le principal site Web de vidéos en ligne en Chine. Son objectif est de créer des films d’animation de qualité exceptionnelle avec une touche culturelle chinoise.

La société a rassemblé une équipe de 300 talents, et combine une approche unique de la création artistique avec une technologie de pointe et une grande expertise en matière de gestion et d’exploitation.

Depuis sa création il y a 9 ans, Light Chaser a produit 7 films, dont Little Door Gods , Tea Pets , Cats and Peachtopia , White Snake , New Gods: Nezha Reborn , White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake , et New Gods: Yang Jian .

Parmi eux, la série White Snake a récolté plus d’un milliard de RMB depuis sa première sortie en Chine. Le jeune studio est ainsi devenu célèbre dans le pays et à l’étranger, s’engageant à créer davantage de films d’animation chinois de qualité.