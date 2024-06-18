Light Chaser Animation Studios permet un travail de postproduction à distance sécurisé et performant
Lorsque la pandémie a entraîné la fermeture de son atelier, Light Chaser s’est tourné vers Splashtop pour terminer la postproduction de New Gods : Yang Jian.
En bref
Défi
Fournir un accès à distance aux postes de travail haut de gamme pour le travail de postproduction en dehors du studio.
La Solution
Light Chaser est parvenu à produire des films à distance grâce aux fonctions de sécurité avancées, aux performances élevées et à la compatibilité étendue de Splashtop.
Résultats
Grâce à Splashtop, le studio a pu terminer New Gods: Yang Jian comme prévu. Souhaitant encourager l’adoption d’un tournage à distance plus sûr et plus productif, l’équipe a également rejoint le programme de partenariat de Splashtop en Chine.
Dès sa sortie le 19 août, New Gods: Yang Jian s’est imposé comme une superproduction animée au box-office chinois, rapportant plus de 300 millions de RMB au cours des dix premiers jours.
Le film comporte plusieurs scènes impressionnantes - du Taijitu peint à l’encre de Chine en 3D à la danse aérienne ancestrale de Dunhuang, en passant par le monde féerique moderne de style cyberpunk - qui ont toutes été saluées par le public chinois qui le considère comme l’un des « meilleurs films chinois avec les plus beaux effets visuels ».
« Quel est le secret de ce grand succès ? »
« La réponse de la Chine à Pixar, » Light Chaser Animation Studios, qui a utilisé Splashtop pour effectuer à distance le travail de postproduction du film.
Le défi : permettre de réaliser des travaux de postproduction à distance
Light Chaser Animation Studios s’est fixé pour objectif de produire un film d’animation de qualité par an. Leur succès dépend de la collaboration entre plusieurs équipes, de postes de travail haut de gamme et de logiciels spécialisés. Il s’agit d’un défi ambitieux, car le processus de production d’un film d’animation s’étend généralement sur trois à cinq ans, selon les spécialistes du secteur. Contrairement aux films d’action, les films d’animation ont des exigences plus élevées en matière de précision et de fluidité. Pour obtenir des effets visuels de qualité, ils doivent être affinés et traités image par image. Le processus de production des films d’animation est donc soumis à de nombreux enjeux techniques.
Lu Xi, le producteur de New Gods: Yang Jian, a indiqué que la production du film a commencé début 2019, La date de sortie était déjà fixée, mais en raison de la pandémie, l’équipe de postproduction n’a pas pu physiquement se rendre au studio pour travailler.
Light Chaser a dû faire face à deux défis principaux lorsque la pandémie a frappé :
Permettre à l’équipe d’accéder à distance à des postes de travail haut de gamme sur les ordinateurs Windows et Mac du studio pour utiliser des logiciels spécialisés comme Avid Media Composer et DaVinci Resolve.
Les aider à réaliser à distance des activités de postproduction telles que le montage audio et vidéo, le traitement des effets visuels, le mixage sonore, l’étalonnage des couleurs, le doublage, la synchronisation des lèvres, etc.
La sécurité était une autre préoccupation importante. Dans le secteur des médias et du divertissement, le contenu numérique est un actif dématérialisé qui sera à terme diffusé dans les salles de cinéma, sur les chaînes de télévision et sur d’autres plateformes. Ce contenu ne doit pas fuite avant son lancement officiel. Light Chaser avait besoin d’une solution d’accès à distance qui puisse non seulement répondre à ses propres politiques de sécurité, mais aussi protéger les données dans le cadre du télétravail.
L’équipe a tenté à plusieurs reprises de trouver la bonne solution, mais a constaté que la plupart des outils de télétravail disponibles sur le marché étaient davantage destinés aux services informatiques fournissant une assistance à distance. Ces solutions étaient onéreuses, présentaient des lacunes en matière de sécurité et offraient une expérience utilisateur médiocre en raison de problèmes de latence et de compression vidéo.
La solution : Light Chaser choisit Splashtop pour la réalisation de films à distance
Après avoir comparé et testé plusieurs solutions d’accès à distance, Light Chaser est passé à Splashtop. L’équipe a été impressionnée par la rapidité de ses connexions, la qualité HD, le streaming 4K et les fonctions de sécurité avancées. Le studio a finalement choisi Splashtop comme solution d’accès à distance pour les raisons suivantes :
Prise en charge de nombreux appareils: leur équipe pouvait accéder à distance aux environnements physiques et virtuels depuis n’importe quel appareil. Les produits Splashtop sont compatibles avec Windows, Mac, Linux, iOS, Android et Chrome et offrent des performances fiables et uniformes sur tous les appareils.
Accès à distance haute performance : l’équipe de production de Light Chaser travaille souvent avec des pétaoctets de séquences qui nécessitent une synchronisation A/V puissante. Les activités de postproduction telles que le montage audio et vidéo, les effets visuels, le mixage sonore, l’étalonnage des couleurs, le doublage, la synchronisation labiale et autres nécessitent des sessions à distance très performantes pour permettre un télétravail efficace.
Splashtop offre tout ce dont l’équipe a besoin, notamment le streaming 4K (et streaming iMac Pro Retina 5K) à des vitesses allant jusqu’à 60 images par seconde (fps), une faible latence et des connexions rapides. Les utilisateurs peuvent même visualiser l’état des performances en temps réel, notamment les FPS et les BPS (bits par seconde), grâce aux indicateurs inclus dans Splashtop.
Fonctions de sécurité avancées : notamment l’authentification à deux facteurs, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, le verrouillage automatique de l’écran, le masquage d’écran, la déconnexion avec un délai d’inactivité, la notification de connexion à distance, la journalisation, l’authentification unique, les contrôles d’accès granulaire, et plus encore.
Splashtop transmet mais ne stocke pas le flux de capture d’écran codé, qui est chiffré de bout en bout. En outre, tous les produits Splashtop sont conformes, entre autres, au RGPD et à la norme SOC 2.
Produit en vedette : Splashtop Enterprise
Résultats : Light Chaser termine la production dans les délais et devient partenaire channel de Splashtop
Light Chaser est entré dans la phase de production intensive de New Gods: Yang Jian à la mi-2021 et a commencé la production synchrone à la fin de la même année. Grâce à Splashtop, l’équipe a pu terminer la production comme prévu en juin 2022.
Light Chaser n’est pas le seul studio de renommée internationale à utiliser Splashtop pour réaliser des tâches en télétravail. Citons notamment Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand : l’entreprise a déployé Splashtop pour que son équipe de postproduction puisse procéder au montage vidéo, à la création d’animations, à la synchronisation des lèvres, au traitement des images et à d’autres opérations depuis n’importe où et à tout moment.
Désormais, Light Chaser Animation utilise couramment Splashtop. Le studio est également devenu membre du programme de partenariat de Splashtop en Chine, et espère que le logiciel pourra être utilisé par un plus grand nombre de cinéastes pour réaliser des films à distance de manière plus sûre et plus productive.
Splashtop est prêt à s’associer avec Light Chaser pour aider l’animation chinoise à se développer et à s’épanouir. En fin de compte, il s’agit d’attirer davantage de jeunes cinéastes chinois en herbe pour qu’ils poursuivent leur propre « éclair de génie » et produisent des films d’animation exceptionnels.
Détails
À propos de Light Chaser Animation Studios
Light Chaser Animation Studios, basé à Pékin, a été fondé en mars 2013 par Gary Wang, fondateur et ex-PDG de Tudou.com, le principal site Web de vidéos en ligne en Chine. Son objectif est de créer des films d’animation de qualité exceptionnelle avec une touche culturelle chinoise.
La société a rassemblé une équipe de 300 talents, et combine une approche unique de la création artistique avec une technologie de pointe et une grande expertise en matière de gestion et d’exploitation.
Depuis sa création il y a 9 ans, Light Chaser a produit 7 films, dont Little Door Gods, Tea Pets, Cats and Peachtopia, White Snake, New Gods: Nezha Reborn, White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake, et New Gods: Yang Jian.
Parmi eux, la série White Snake a récolté plus d’un milliard de RMB depuis sa première sortie en Chine. Le jeune studio est ainsi devenu célèbre dans le pays et à l’étranger, s’engageant à créer davantage de films d’animation chinois de qualité.