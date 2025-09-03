Cryptic Studios permet le développement de jeux à distance dans le monde entier avec Splashtop
Accès à distance haute performance pour les équipes créatives, contrôle strict des données et collaboration mondiale pour des jeux en ligne réussis.
Impact
Augmentation de la productivité pour les équipes créatives mondiales
Plus de 150 développeurs de jeux accèdent à des stations de travail haute performance à distance avec une faible latence et un support complet du stylet Wacom, maintenant la même précision et qualité qu'en studio.
Une plus grande sécurité pour les actifs de jeu propriétaires
L'intégration de l'ouverture de session unique, des contrôles d'accès stricts et la MFA ont assuré que le code source sensible et les actifs créatifs restent sécurisés et privés.
Accélération des délais de projet et rentabilité
Des équipes distribuées à travers plusieurs continents ont travaillé ensemble sans accroc sur des systèmes basés aux États-Unis, accélérant les délais de production et éliminant les retards.
Challenges
Ralph Lacy, Director of Operations at Cryptic Studios, leads IT operations for a global team building online games like Neverwinter, Star Trek Online, Champions Online and more.
The studio’s artists, animators, and developers rely on powerful, multi-terabyte workstations running a proprietary game engine and custom toolsets, resources that cannot simply be installed on a laptop.
Before Splashtop, the studio’s remote workflows were breaking down:
Existing remote tools like VNC failed to transmit stylus data, tilt, or pressure sensitivity from Wacom tablets. RDP ran in a separate session from the user, breaking real-time collaboration and testing.
Legacy tools had no MFA, weak encryption, and limited role-based permissions, creating potential IP leakage risks for proprietary assets.
File transfers were cumbersome and unsafe, requiring VPN-only transfers that slowed down workflows.
Distributed teams around the world struggled with latency, making real-time collaboration difficult.
“We built our own engine. We built our own source control. These aren’t tools you can just install on a laptop. We needed a way to make our on-prem environments accessible - securely and globally.”, explained Ralph.
Cryptic Studios needed a secure, high-performance remote access solution to support Wacom-driven creative workflows, safeguard proprietary game assets, and connect teams worldwide.
D’un client satisfait
Nous sommes passés de 100 % sur site à entièrement à distance en deux semaines. Splashtop a rendu cela possible, et sans aucun compromis sur la sécurité
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
D’un client satisfait
Nos artistes utilisent Splashtop quotidiennement depuis l'Allemagne, Singapour et l'Europe de l'Est pour accéder aux systèmes ici en Californie. La performance et la fiabilité ont été excellentes.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
D’un client satisfait
Nous avions besoin de quelque chose qui fonctionne simplement avec Wacom, avec nos outils personnalisés, sans risque de sortie de fichier. Splashtop a répondu à nos attentes.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Résolution
Accès à distance avec support Wacom et stylet: Le Wacom Bridge de Splashtop offre un contrôle complet de la pression, de l'inclinaison et des boutons du stylet, permettant aux artistes de travailler à distance avec la même précision qu'en présentiel.
Contrôles de sécurité renforcés : Intégration avec Active Directory, MFA, chiffrement de bout en bout, et permissions basées sur les rôles garantissent que chaque session à distance est conforme et entièrement auditable, et des actions comme les transferts de fichiers sont désactivées pour certains utilisateurs.
Déploiement rapide et adoption à long terme: Des packages préconfigurés ont permis le déploiement sur plus de 150 postes de travail en moins de deux semaines, et Splashtop reste central dans les flux de travail mondiaux de Cryptic aujourd'hui.
« Ce n'était pas une solution temporaire. C'est devenu essentiel pour le fonctionnement de notre équipe distribuée. Splashtop a tout simplement fonctionné. »
~ Ralph Lacy, Directeur des opérations, Cryptic Studios
Connectivité rapide entre continents: Les équipes distribuées se connectent aux systèmes basés aux États-Unis avec la performance et la fiabilité requises pour une collaboration en temps réel.
À propos du client
Cryptic Studios est un leader de l'industrie dans le développement de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs gratuits pour les plateformes PC et console. Avec un accent sur l'innovation, des visuels de haute qualité et un son immersif, le studio offre des expériences de jeu engageantes et de classe mondiale à un public mondial.