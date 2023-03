Augmentation des prix de LogMeIn en 2018

Une autre année, une autre augmentation des prix

LogMeIn a récemment augmenté les tarifs de son produit LogMeIn Pro. Les utilisateurs individuels devront désormais payer €349.99 /an (contre 249,99 $ en 2017) pour le produit d’accès à distance de LogMeIn, soit une augmentation de 40 %. Consultez notre nouveau comparatif des tarifs de LogMeIn Pro.

Splashtop Business Access, le logiciel d’accès à distance primé de Splashtop, gardera son prix de départ à €55 /an. Cela fait donc cinq ans que Splashtop s’abstient d’augmenter les tarifs de sa solution d’accès à distance très prisée.

2018 marque une nouvelle hausse de prix pour LogMeIn Pro. Voici une comparaison des prix de LogMeIn Pro et de Splashtop Business Access au cours des 5 dernières années.

Splashtop Business Access (la meilleure alternative à LogMeIn Pro) vous permet de vous connecter à distance à vos ordinateurs de travail avec n’importe quel autre appareil. Une fois connecté, vous pourrez prendre le contrôle de votre ordinateur et accéder à toutes vos applications et fichiers. Les connexions rapides de Splashtop, avec vidéo et son haute définition, facilitent votre travail.

Avec Splashtop Business Access, vous pouvez dépenser moins, profiter de connexions plus rapides et accéder à 10 ordinateurs (contre 2 seulement avec LogMeIn Pro) avec Business Access Pro. Splashtop Business Access offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à un prix beaucoup plus bas.

Vous souhaitez essayer une solution d'accès à distance pour la première fois ou passer de LogMeIn Pro ? Essayez-le avec notre essai gratuit, sans risque et sans obligation. Cela ne prend que quelques minutes pour commencer ! Votre productivité au travail, et votre portefeuille, vous en remercieront plus tard.

