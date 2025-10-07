Augmentation des prix de LogMeIn en 2018

Une autre année, une autre augmentation des prix
LogMeIn a récemment augmenté les tarifs de son produit LogMeIn Pro. Les utilisateurs individuels devront désormais payer 449,99 CA$ /an (contre 249,99 $ en 2017) pour le produit d’accès à distance de LogMeIn, soit une augmentation de 40 %. Consultez notre nouveau comparatif des tarifs de LogMeIn Pro.
Splashtop Remote Access, le logiciel d’accès à distance primé de Splashtop, gardera son prix de départ à 96 CA$ /an. Cela fait donc cinq ans que Splashtop s’abstient d’augmenter les tarifs de sa solution d’accès à distance très prisée.
Splashtop Remote Access (la meilleure alternative à LogMeIn Pro) vous permet de vous connecter à distance à vos ordinateurs de travail avec n’importe quel autre appareil. Une fois connecté, vous pourrez prendre le contrôle de votre ordinateur et accéder à toutes vos applications et fichiers. Les connexions rapides de Splashtop, avec vidéo et son haute définition, facilitent votre travail.
Vous souhaitez essayer une solution d'accès à distance pour la première fois ou passer de LogMeIn Pro ? Essayez-le avec notre essai gratuit, sans risque et sans obligation. Cela ne prend que quelques minutes pour commencer ! Votre productivité au travail, et votre portefeuille, vous en remercieront plus tard.