Pénurie de personnel d'assistance informatique ? Adresse-toi avec Splashtop

Selon le récent article de ZDNet, La pénurie de travailleurs dans le domaine de la technologie est sur le point de devenir un problème encore plus important pour tout le monde. Lorsque les entreprises sont passées au travail à distance en 2020, cela a créé un fort besoin d'une infrastructure informatique capable de prendre en charge une main-d'œuvre entièrement virtuelle. Cela a conduit à une pénurie de talents dans l'assistance informatique et les services d'assistance.
Gartner prévoit que la douleur sera encore plus grande et, en septembre 2021, le cabinet d'analyse informatique a publié les résultats de l'enquête qui démontrent l'ampleur de la pénurie de talents informatiques. Yinuo Geng, vice-président de la recherche chez Gartner, a déclaré ce qui suit au sujet de la situation : "La poussée continue vers le travail à distance et l'accélération des plans d'embauche en 2021 ont exacerbé la pénurie de talents informatiques."
Pour les responsables informatiques, la meilleure façon de compenser une pénurie de personnel est d'utiliser une solution d'assistance informatique à distance qui est incroyablement simple à déployer et à utiliser. Lorsque vous avez cela, votre personnel d'assistance peut jeter ses clés de voiture, travailler de chez lui ou de n'importe où, et continuer à soutenir un nombre illimité de travailleurs à distance et hybrides.
Cas d'utilisation des clients pour optimiser l'assistance avec moins de personnel
De nombreux clients de Splashtop tirent parti de nos solutions pour faire plus avec moins de personnel en cette période difficile. Voici les déclarations de plusieurs d'entre eux qui abordent les besoins de soutien les plus pressants aujourd'hui.
Lorsque tu n'as tout simplement pas le personnel disponible
Virginia Tech aborde ce problème central avec Splashtop. "Notre charge de travail a tellement augmenté [en raison des changements de personnel] que nous devons souvent faire les choses par téléphone ou travailler depuis le bureau avec Splashtop. Grâce à l'assistance à distance, il est beaucoup plus rapide de résoudre ton problème maintenant que d'attendre que quelqu'un soit là dans deux semaines." - Spécialiste de l'assistance informatique Edward O'Dell, Virginia Tech
L'un des techniciens informatiques de Virginia Tech a utilisé Splashtop plus de 1 900 fois. Il avait l'habitude de voyager presque 100 % du temps, et maintenant il ne voyage presque plus du tout.
"Même lorsqu'il aborde quelque chose pour lequel il pourrait guider les gens par téléphone, il est parfois plus rapide de le faire pour eux avec Splashtop." - Spécialiste de l'assistance informatique Edward O'Dell, Virginia Tech
Lorsque tu dois garantir la productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans ton lieu de travail hybride.
Boxel Studio était déterminé à mettre en place un lieu de travail flexible pour ses employés afin d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sans compromettre la productivité.
"Splashtop, et je n'exagère pas, a pris 80% de la charge de travail manuel de notre département informatique." - Andres Reyes, Directeur de la technologie, Boxel Studio
Avec Splashtop, Boxel Studio a pu augmenter la satisfaction des employés, tout en réduisant les coûts et en améliorant la productivité de sa main-d'œuvre mondiale.
Lorsque tu soutiens des clients géographiquement dispersés
"Grâce à Splashtop, nous pouvons acquérir les informations des clients de manière plus sûre et plus précise qu'auparavant, sans perdre de temps, et prendre rapidement la prochaine étape requise sur l'équipement du client. L'utilisation de Splashtop pour le support à distance a considérablement réduit la charge de travail de nos techniciens ainsi que des clients." - M. Masui, Chef des services d'information, Yamaha Surface Mount Technology
Lorsque tu as besoin d'un support multi-utilisateurs sécurisé
L'équipe informatique d'ABCis utilisait une autre solution d'accès à distance pour installer et soutenir son logiciel sur les ordinateurs des clients. Cependant, il manquait les mesures de sécurité nécessaires pour un environnement multi-utilisateurs.
"[L'autre solution] n'offre pas la possibilité de gérer les utilisateurs, ce qui nous préoccupe car nous devons avoir des mots de passe partagés pour les accès sans surveillance. Ce n'est pas du tout idéal. Nous n'avons aucun moyen de verrouiller l'accès si l'un des membres de notre équipe quitte l'entreprise. Nous avons commencé à chercher une solution alternative qui prenne en charge plusieurs utilisateurs et offre une bien meilleure sécurité." Braeden Saxon, responsable des systèmes intégrés, ABCis
Maintenant, avec Splashtop, ABCis bénéficie de fonctions de sécurité robustes et ses techniciens ont des comptes individuels pour une utilisation avec ou sans surveillance. En plus de cela, les administrateurs de comptes peuvent gérer les autorisations d'accès et les privilèges des membres de l'équipe à un niveau granulaire.
Solutions Splashtop pour le support informatique et le help desk
Splashtop est la définition même de la simplicité et de la flexibilité pour les environnements informatiques. Nous proposons deux solutions spécialement conçues pour les équipes informatiques. Splashtop Remote Support simplifie le workflow de votre service d’assistance grâce à une téléassistance à la demande. Splashtop Enterprise offre plus de flexibilité et de contrôle en tant que solution d’accès à distance tout-en-un pour les équipes informatiques et d’assistance d’aujourd’hui.
Splashtop Remote Support
Fournir une assistance à distance de type "help desk".
Connecte-toi au moment où ton utilisateur a besoin d'aide avec un simple code de session à 9 chiffres
Fournir une assistance à distance sans surveillance avec SOS+10 et SOS Unlimited
Payez par utilisateur simultané
Prise en charge d'un nombre illimité de dispositifs d'utilisateurs finaux
Prise en charge des appareils Windows, Mac, iOS et Android
Splashtop Enterprise
Fournir une assistance à distance avec et sans assistance
Fournir aux utilisateurs finaux un accès à distance aux ordinateurs du travail
Bénéficie de l'intégration de l'authentification unique, du contrôle granulaire des privilèges, de l'autorisation d'accès par groupe, de l'accès programmé et plus encore.
Licences flexibles - choisis des licences d'utilisateur final d'accès à distance et/ou de technicien d'assistance à distance
Paiement par technicien simultané et par utilisateur final