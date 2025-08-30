Cette semaine, Splashtop a présenté Mirroring360 Pro. Nous sommes très enthousiasmés par cette nouvelle version. Mirroring360 Pro ajoute le partage d’écran à la solution populaire de mise en miroir d’écran d’appareil Mirroring360 et est disponible sous forme d’abonnement annuel.
Consultez ces nouvelles pages sur le site web de Mirroring360
Mirroring360 Pro - page de la nouvelle édition Pro
Prix de Mirroring360 - comparez les prix et les caractéristiques des éditions de Mirroring360 et achetez
Mirroring360 Downloads - accès rapide pour télécharger le logiciel récepteur Mirroring360 pour votre ordinateur et des liens pour les applications de streaming
Chromebook Screen Mirroring : décrit comment mettre en miroir un écran de votre Chromebook ou de votre navigateur Chrome sur un ordinateur vers un PC Windows ou Mac exécutant le logiciel récepteur Mirroring360
Lisez l'annonce par e-mail de Mirroring360 Pro:
Présentation de Mirroring360 Pro - Screen Mirroring + Screen Sharing
Miroirs de votre ordinateur + Partagez votre écran
La solution de miroir d'écran dont tout le monde parle est maintenant encore meilleure grâce aux nouvelles possibilités de partage d'écran! Si vos plates-formes de réunion ou vos étudiants ont du mal à voir l'écran de projection ou ont besoin de voir votre écran à distance, ils peuvent facilement voir l'écran de votre ordinateur depuis presque n'importe quel appareil lorsque vous obtenez Mirroring360 Pro.
(les offres à durée limitée qui ont été mentionnées ici ont expiré en 2017)
Mirroring360 Pro comprend tout ce qui est inclus dans Mirroring360 Standard pour la mise en miroir des écrans de tablettes, des écrans de smartphones ou des écrans d'ordinateur vers votre ordinateur, plus:
Jusqu'à 40 participants en salle ou à distance peuvent visualiser l'écran de votre ordinateur Windows
Les internautes peuvent s'inscrire instantanément et consulter les informations depuis n'importe quel ordinateur, tablette Chromebook ou téléphone, à l'aide d'un navigateur web et d'un simple lien. Aucun téléchargement ou installation n'est nécessaire!
Assistance Premium par téléphone, par courrier électronique et en ligne pour obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin
L'interface utilisateur mise à jour vous donne les informations nécessaires pour mettre en miroir les appareils sur votre ordinateur
L'interface utilisateur mise à jour vous donne les informations nécessaires pour mettre en miroir les appareils sur votre ordinateur
Achetez-le maintenant au prix de lancement ou essayez-le gratuitement pendant 7 jours
Achetez-le maintenant | Essai gratuit (Windows)
Pour les grands déploiements, contactez le service commercial de Splashtop. Mirroring360 Pro est actuellement disponible pour Windows. Mirroring360 Standard (sans partage d'écran) est disponible pour Windows et Mac.