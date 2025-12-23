Pourquoi le patching manuel n'est plus viable
Les correctifs de sécurité sont essentiels pour maintenir les appareils, les systèmes d'exploitation et les applications à jour et protégés, il est donc important de les installer dès que possible. Cependant, de nombreuses entreprises dépendent encore de la correction manuelle.
Le patching manuel est un processus lent, sujet à une couverture incohérente et des longs retards. Cela crée des risques inutiles, laissant les points de terminaison exposés et empêchant les entreprises de répondre à leurs exigences en matière de sécurité.
Dans le monde actuel du travail à distance et du travail hybride, les politiques de Bring-Your-Own-Device (BYOD), et les dispositifs de l'Internet des objets (IoT), ces problèmes ne font que s'amplifier. Les entreprises ont besoin d'un patching en temps réel basé sur des politiques pour garantir que chaque appareil reste cohérent et sécurisé.
Heureusement, avec une solution comme Splashtop AEM, il est facile d'automatiser le patching en temps réel et de définir des politiques d'automatisation pour garantir la sécurité et la conformité TI. Explorons...
Les coûts cachés des correctifs manuels
Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi le patching manuel n'est plus suffisant. Bien que le patch manuel était autrefois la seule méthode pour mettre à jour les appareils, c'est un processus obsolète, peu fiable et intensif en ressources.
L'erreur humaine entraîne des correctifs manqués et incohérents
Tout d'abord, il y a l'erreur humaine à prendre en compte. Lorsque les employés et les agents TI sont responsables de la mise à jour de leurs appareils individuellement, il est facile d'oublier un correctif ou de manquer accidentellement un appareil. Cela peut entraîner des mises à jour manquées, des appareils exécutant des versions d'applications obsolètes et un déploiement inégal à travers les écosystèmes de périphériques, créant ainsi des vulnérabilités de sécurité.
Des cycles de correctifs lents augmentent l'exposition à la sécurité
De plus, le patching manuel est un processus lent qui exige que les agents TI mettent à jour chaque appareil individuellement. En conséquence, il faut plus de temps pour que les vulnérabilités de sécurité reçoivent les correctifs dont elles ont besoin, créant de plus grandes fenêtres de vulnérabilité, en particulier pour les vulnérabilités de type zero-day.
Le patching manuel épuise le temps et les ressources TI
Pendant ce temps, ces mises à jour lentes gaspillent du temps et des ressources sur des tâches fatigantes et répétitives. C'est du temps qui pourrait être mieux employé à des problèmes techniques plus complexes ou urgents, et le travail continue de s'accumuler à mesure que les agents TI se concentrent sur les correctifs.
Le manque de visibilité et de documentation nuit à la conformité
De plus, le suivi des mises à jour manuelles peut être difficile et le manque de documentation peut nuire à la conformité TI. Les auditeurs ont besoin de documentation montrant comment les points de terminaison sont correctement mis à jour, car le patching manuel peut créer des difficultés lors de l'audit.
Cependant, chacun de ces problèmes peut être résolu avec des outils d'automatisation. Avec une automatisation adéquate des correctifs, vous pouvez accélérer le processus de mise à jour, libérer des ressources TI, et obtenir une visibilité sur chaque point de terminaison pour démontrer la conformité en matière de sécurité.
Indicateurs Que Votre Organisation A Dépassé Les Processus de Mise à Jour Manuels
Votre entreprise doit-elle passer à autre chose que le patching manuel ? À mesure que les organisations grandissent, le patching manuel devient un processus plus long et moins efficace, il y a donc quelques facteurs à considérer lorsqu'il est temps de passer à l'automatisation des patchs.
Tout d'abord, pensez au nombre de terminaux et de appareils distants que votre équipe TI doit gérer. Plus vous avez de points de terminaison, plus le processus de correction devient long et complexe. Cela peut également rendre plus difficile le suivi des appareils qui sont patchés et conformes à vos réglementations de sécurité.
Vous voudrez également examiner vos cycles de mise à jour et vos retards. Si de longs délais s'écoulent entre la disponibilité des correctifs et leur déploiement, fréquents retards pour les appareils qui doivent encore être corrigés, ou cycles de correctifs précipités, c'est un signe clair que vous pouvez bénéficier de l'automatisation des correctifs.
En outre, pensez à la façon dont vous suivez et gérez vos correctifs. Si vous dépendez de feuilles de calcul, de rappels par e-mail ou de scripts ad hoc pour gérer vos correctifs d'extrémité, il est temps d'automatiser.
Pourquoi Fully Gestion autonome des terminaux résout ces problèmes
Bien que le patching manuel soit lent, peu fiable et demande beaucoup de ressources, il peut être rapide et holistique avec les bons outils. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est une telle solution, permettant aux équipes TI de passer de la correction réactive à la cybersécurité proactive.
Splashtop AEM fournit des outils d'automatisation des correctifs qui détectent et déploient des correctifs dans des environnements distants en temps réel, en fonction de politiques et de critères de risque définis. Les administrateurs peuvent définir des politiques de mise à jour pour l'entreprise ou les groupes afin de prioriser les correctifs en fonction des exigences réglementaires, de la gravité, des données CVE, et plus encore, garantissant ainsi que les appareils reçoivent des mises à jour rapides lorsque nécessaire.
Splashtop AEM prend en charge les points de terminaison Windows et macOS, ainsi que la correction pour certaines applications tierces, et offre une visibilité centralisée sur les points de terminaison depuis une console unique. Cela garantit que les équipes TI peuvent surveiller chaque point d'extrémité et maintenir les appareils à jour, y compris les applications qu'ils utilisent quotidiennement.
Parce que Splashtop AEM fonctionne en temps réel, il utilise l'automatisation basée sur des politiques et des événements pour identifier de nouveaux correctifs et les déployer sur les terminaux sans intervention manuelle. Dès qu'un nouveau correctif est disponible, Splashtop AEM entre en action, garantissant qu'il est déployé rapidement sur tous les terminaux impactés sans prendre de temps à l'équipe TI.
Comment Splashtop AEM rend la transition facile
Certains peuvent se demander : que fait Splashtop AEM pour faciliter la gestion des correctifs ? Non seulement l'automatisation des correctifs en temps réel permet de gagner du temps et des efforts, mais Splashtop AEM offre également plusieurs avantages pour rendre le correctif plus efficace et fiable, notamment :
Mises à jour en temps réel garantissent que les appareils sont rapidement mis à jour, évitant de longs cycles de vérification.
Prise en charge multiplateforme maintient tous les points d'extrémité alignés au sein d'un système unique, quel que soit le système d'exploitation.
Mise à jour des applications tierces pour les apps prises en charge telles que les navigateurs et les outils de productivité souvent ciblés, cela réduit le risque lié aux logiciels non mis à jour.
L'automatisation des politiques élimine les approbations répétitives et le scriptage en définissant des politiques claires dans tous les départements.
Les informations basées sur CVE aident les équipes TI à identifier et prioriser rapidement les menaces, réduisant ainsi la dépendance au suivi manuel des vulnérabilités.
Tableaux de bord centralisés consolidant le statut, la conformité et les rapports en un seul endroit, ce qui facilite la surveillance des points de terminaison et démontre la conformité TI lors d'un audit.
Guide étape par étape : passer de la correction manuelle à la correction autonome
Si vous souhaitez configurer le patching autonome avec Splashtop AEM, c’est facile à faire. En suivant ces étapes simples, vous comprendrez votre posture de sécurité et commencerez avec Splashtop AEM pour pouvoir installer automatiquement des mises à jour sur vos terminaux :
Auditez votre environnement actuel pour identifier les lacunes et les priorités.
Déployez l'agent Splashtop AEM sur tous vos points de terminaison.
Définir des politiques d'automatisation pour les mises à jour OS et les logiciels tiers, y compris des règles pour les réponses CVE critiques et les groupes d'appareils par département, localisation, ou niveau de risque.
Exécutez les déploiements de correctifs initiaux pour éliminer tous les correctifs dans votre retard.
Activez le reporting pour générer des rapports pour la conformité et le suivi de la gestion.
Surveillez et ajustez les politiques en fonction des résultats, de la tolérance au risque et d'autres changements si nécessaire.
À quoi ressemble la gestion autonome des terminaux au quotidien
Avec tout cela en tête, comment la Gestion autonome des terminaux et l'application automatique des correctifs affectent-ils le travail et la productivité chaque jour ?
Tout d'abord, il y a les améliorations de la sécurité à considérer. L'automatisation des correctifs aide à réduire l'exposition aux vulnérabilités zero-day en déployant les mises à jour dès que les correctifs sont disponibles, réduisant ainsi significativement les fenêtres de remédiation. Avec la gestion des correctifs de Splashtop AEM, vous pouvez également garder les applications tierces à jour, évitant ainsi les attaques potentielles qui ciblent les applications non corrigées.
L'automatisation des correctifs améliore également l'efficacité des équipes TI. Puisque les correctifs sont installés sans nécessiter l'intervention des TI, ils peuvent consacrer plus de temps à des projets stratégiques et à d'autres problèmes urgents plutôt qu'à des mises à jour manuelles et des tâches de maintenance. De plus, les audits se déroulent plus facilement grâce à des rapports robustes et des tableaux de bord qui affichent la conformité en temps réel.
Tout cela a également un effet positif sur le côté de l'utilisateur final. La gestion automatisée des correctifs signifie moins d'interruptions et plus de disponibilité, ainsi que moins de redémarrages forcés pour installer des correctifs pendant les heures de travail.
Défis courants lors de l'abandon du patching manuel
Cela dit, passer de la gestion manuelle à l'automatisation des correctifs est un processus, et il peut y avoir des défis en cours de route. Heureusement, comprendre les défis peut aider les organisations à les surmonter lors de la transition.
Au début, il peut y avoir une certaine résistance au changement. C'est à prévoir chaque fois qu'un processus d'affaires change, même si c'est pour le mieux. Ainsi, il doit y avoir une communication claire avec toutes les personnes concernées, y compris les parties prenantes, les agents TI, et les utilisateurs finaux, afin que chacun comprenne le processus et les avantages de la Gestion autonome des terminaux.
Le déploiement complet de l'outil d'automatisation nécessite également l'installation d'un agent sur chaque appareil, ce qui peut prendre du temps et nécessiter des efforts. Cela inclut à la fois les points d'accès au bureau et à distance, donc les équipes TI et les employés devront consacrer du temps et des efforts pour s'assurer que chaque appareil est correctement configuré. (Bien sûr, cela demande encore moins d'efforts que si chaque point d'accès devait être corrigé manuellement.)
Pour les points de terminaison avec des outils et des processus de correction hérités, transposer les anciens processus en flux de travail basés sur des politiques peut nécessiter un effort supplémentaire. Cependant, avec une solution conviviale comme Splashtop AEM, la configuration, l'établissement de politiques et la rationalisation des flux de travail peuvent être un processus fluide et sans douleur.
Améliorations de la sécurité et de la conformité grâce à l'automatisation de la gestion des correctifs
Une fois que vous êtes configuré avec un correctif autonome, comme avec Splashtop AEM, quel est l'impact sur la sécurité et la conformité TI ? La correction automatique en temps réel offre de nombreux avantages qui aident à assurer une sécurité renforcée et à maintenir la conformité avec les réglementations industrielles et gouvernementales.
L'automatisation des correctifs offre une protection plus rapide et plus solide contre les exploits et les ransomwares, car les vulnérabilités sont corrigées dès que les mises à jour sont disponibles. La détection et le déploiement en temps réel des correctifs minimisent les fenêtres d'exposition, surtout comparé aux longs cycles de correctifs.
Comme la plupart des réglementations de sécurité exigent un correctif rapide, l'automatisation des correctifs aide également à garantir la conformité avec des cadres tels que SOC 2, ISO 27001, HIPAA et PCI. Quand il est temps de démontrer la conformité, les rapports de Splashtop AEM peuvent créer des pistes d'audit automatisées qui éliminent la documentation manuelle et fournissent un aperçu complet des statuts de sécurité et de correctifs.
Splashtop AEM : La façon plus rapide et sécurisée de gérer les endpoints
La correction des points de terminaison n'a pas besoin d'être un processus lent et manuel. Avec l'automatisation des correctifs de Splashtop AEM, l'application de correctifs devient un processus continu, automatique et en temps réel qui maintient la sécurité sans épuiser les ressources TI.
Splashtop AEM vous permet de laisser derrière vous la correction manuelle et de gérer les correctifs sur les terminaux à distance. Pendant ce temps, cela garantit un déploiement rapide des correctifs, la conformité en matière de sécurité et moins de pression sur vos équipes TI.
Splashtop AEM offre aux équipes TI les outils et technologies dont elles ont besoin pour surveiller les endpoints, résoudre de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Mise à jour automatisée pour le système d'exploitation, les applications tierces et les applications personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE, assistées par l'IA.
Des cadres de politique personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions en arrière-plan qui permettent aux équipes TI d'accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils avec un minimum de perturbation pour les utilisateurs finaux.
Prêt à moderniser votre stratégie de mise à jour ? Essayez Splashtop AEM avec notre essai gratuit :