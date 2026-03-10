La gestion des correctifs ne se résume pas à cliquer sur le bouton « mettre à jour maintenant » lorsqu'une mise à jour est disponible. C'est un processus de sécurité essentiel qui nécessite de gérer et de vérifier les mises à jour sur de grands environnements de points de terminaison, en s'assurant que les vulnérabilités sont corrigées le plus rapidement possible.
Cependant, la gestion des correctifs s'accompagne également de ses propres défis. Bien que la correction soit un processus continu, le temps et la disponibilité pour les mises à jour de TI sont quelque peu limités. Alors que les équipes TI gèrent des volumes de correctifs en constante augmentation sur des points de terminaison distants (y compris les appareils BYOD) et des applications, elles doivent travailler encore plus dur pour répondre aux exigences de conformité et d'audit TI.
Avec cela à l'esprit, examinons les principaux défis de gestion des correctifs auxquels les équipes TI sont confrontées, ce qu'il faut pour les surmonter, et comment une solution de gestion des correctifs comme Splashtop AEM peut vous aider à opérationnaliser un programme de correctif répétable.
Pourquoi la gestion des correctifs échoue dans des environnements réels
Tout d'abord, nous devons comprendre ce qui cause les défis de la gestion des correctifs. La gestion des correctifs nécessite un programme reproductible capable de déployer de manière fiable des mises à jour sur une large gamme de systèmes d'exploitation et d'applications, ce qui signifie qu'il existe de nombreux points où des problèmes peuvent survenir.
Le logiciel de gestion des correctifs doit prendre en charge une variété de mises à jour, y compris différents systèmes d'exploitation et versions, des applications tierces et des types d'appareils. Toutes ces mises à jour doivent être équilibrées avec les horaires des utilisateurs pour éviter de créer des perturbations lors de l'installation des correctifs.
En même temps, plusieurs facteurs peuvent influencer le processus de déploiement, y compris la bande passante du réseau, le temps de disponibilité des appareils, les restrictions liées au VPN et d'autres contraintes des applications métier.
Au-delà de cela, la gestion des correctifs ne se termine pas lorsque le déploiement commence. Pour de nombreuses équipes, la partie la plus difficile est de vérifier l'achèvement sur chaque point de terminaison et de produire des preuves pour les demandes de sécurité et d'audit, pas d'initier le déploiement.
Les principaux défis de gestion des correctifs auxquels les équipes TI sont confrontées
Ceci étant établi, examinons les défis les plus courants (et marquants) que rencontrent les équipes TI lorsqu'elles tentent de gérer les correctifs sur leurs points de terminaison. Bien que chacun de ces problèmes puisse créer des obstacles pour la gestion des correctifs, ils peuvent tous être résolus avec les bons outils de gestion des correctifs et une bonne préparation.
1. Trop de correctifs, pas assez de signaux de priorisation
L'un des premiers défis de la gestion des correctifs est le volume considérable de correctifs que les équipes TI doivent gérer. Lors d'une Patch Tuesday, les équipes peuvent être submergées par de nouveaux correctifs, notamment lorsqu'ils sont combinés avec des correctifs tiers et d'autres mises à jour.
Les défis incluent :
Volume de correctifs, y compris les larges déploiements de correctifs, les correctifs hors bande et les mises à jour tierces.
Difficultés de priorisation, aggravées par une exploitabilité peu claire, un contexte limité et des priorités concurrentes.
Incertitude quant à ce à quoi “bon” ressemble, y compris les niveaux basés sur le risque et des SLA clairs par gravité et exposition.
2. Visibilité incomplète sur ce qui doit être corrigé
Les équipes TI ne savent pas toujours ce qui doit être corrigé. Bien que les données sur les vulnérabilités et expositions communes (CVE) puissent aider à identifier les menaces nécessitant une correction, suivre toutes les mises à jour peut être un travail à plein temps en soi, surtout dans des environnements à grande échelle où suivre chaque dispositif est plus facile à dire qu'à faire.
Les défis incluent :
Les lacunes de visibilité communes créées par les terminaux inconnus, l'inventaire obsolète et les applications TI fantômes.
Difficulté à gérer les mises à jour, car vous ne pouvez pas corriger ni prouver la couverture des appareils que vous ne pouvez pas voir.
Captures instantanées qui ne fournissent que des aperçus des terminaux, plutôt qu'un inventaire matériel et logiciel continu.
3. Les points de terminaison à distance et les appareils hors réseau ralentissent tout
Le travail à distance est devenu la norme, mais il peut également poser des défis pour la gestion des correctifs. Les équipes TI doivent être capables de gérer les appareils à distance, même lorsqu'ils se déconnectent du réseau de temps en temps. Cependant, sans connectivité fiable et disponibilité, cela peut retarder considérablement le processus.
Les défis incluent :
Appareils hors ligne qui manquent les cycles de correction.
Difficulté à gérer et à mettre à jour les points d'extrémité à distance.
Les flux de travail de correctifs qui nécessitent des tentatives, des fenêtres flexibles et une vérification, mais manquent d'outils pour cela.
4. Les applications tierces sont un écart constant de couverture
Même lorsque le correctif du système d'exploitation est sous contrôle, le correctif des applications tierces est là où de nombreuses équipes prennent du retard. L'étalement des applications, les différences de packaging et les mécanismes de mise à jour incohérents créent des lacunes de couverture qui laissent les logiciels courants exposés si les mises à jour ne sont pas déployées et vérifiées de manière cohérente.
Les défis incluent :
La correction des tiers est généralement plus difficile à gérer, en raison à parts égales de l'emballage, de l'expansion des applications et des mises à jour incohérentes.
Les applications courantes, telles que les navigateurs, les outils PDF et les outils de collaboration à distance, sont souvent négligées.
Un manque d'outils pour standardiser le catalogue des tiers et automatiser le déploiement.
5. Les risques d'échec des tests et des correctifs créent un comportement d'attente et d'observation
Tester les correctifs est important pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, mais les équipes hésitent souvent à effectuer des tests complets soit par crainte de casser des applications métier, soit à cause de problèmes avec les clients VPN. Au-delà de cela, les tests peuvent prendre du temps, et les équipes TI doivent souvent déployer des correctifs aussi rapidement que possible pour éviter les interruptions.
La solution réside dans le déploiement de correctifs basé sur des anneaux, en commençant par un petit groupe test avant de l'étendre à des anneaux plus larges. Où l'installateur le permet, utilisez les options de retour arrière. Lorsque le retour en arrière n'est pas disponible, comptez sur les anneaux étagés, la détection rapide des pannes et les actions de remédiation (y compris les scripts) pour contenir l'impact.
6. Maintenance Windows et perturbation des utilisateurs limitent les options de déploiement
Lorsque vous déployez des mises à jour de correctifs, vous ne voulez pas qu'elles interrompent la journée de travail. Cela peut conduire à des fenêtres de maintenance limitées et à des options de déploiement restreintes, car elles doivent être soigneusement planifiées pour éviter les perturbations.
Les obstacles courants peuvent inclure les redémarrages, les contraintes de bande passante et la planification autour des fuseaux horaires. Cependant, les équipes TI peuvent réduire les perturbations grâce à une planification intelligente, des invites de redémarrage et des reports (avec des limites) pour s'assurer que les mises à jour sont déployées de manière opportune mais pratique.
7. Prouver le statut des correctifs et générer des rapports de conformité est plus difficile que de les appliquer
Une fois qu'un correctif est déployé, comment le prouvez-vous ? Il est essentiel de maintenir des preuves que les correctifs sont appliqués dans les délais définis et qu'ils fonctionnent correctement, et pas seulement qu'ils soient « installés ». S'il y a des exceptions ou des problèmes, ils devraient également être documentés, avec une justification appropriée.
La tenue de dossiers et de journaux aidera à prouver la conformité TI lors des audits. Il est donc important d'utiliser une solution qui maintient des dossiers et peut démontrer une conformité appropriée avec un rythme de rapports répétable.
8. La prolifération d'outils et les transferts manuels créent des résultats incohérents
Si vous avez trop d'outils de mise à jour, cela peut entraîner des conflits, de la confusion et des angles morts. Le patch management est souvent réparti entre des outils de gestion des appareils mobiles, divers scripts, des outils de patch pour différents systèmes d'exploitation et applications, et des tickets, ce qui représente tout simplement trop à gérer pour une seule tâche.
En conséquence, cela peut entraîner :
Vues de statut conflictuelles, car différents outils peuvent montrer des résultats variés.
Couverture tierce partie manquée en raison d'un manque de gestion unifiée des correctifs.
Réponse lente lorsque des correctifs urgents sont déployés, en raison de conflits d'outils essayant de prendre la priorité.
Une façon pratique de réduire ces défis
Heureusement, aucun de ces défis n'est insurmontable. Avec une bonne solution de gestion des terminaux avec patching automatisé, comme Splashtop AEM, vous pouvez résoudre et surmonter ces difficultés en quelques étapes rapides.
Suivez ces étapes pour simplifier la gestion des correctifs :
Maintenez un inventaire continu des actifs, y compris les appareils et les logiciels.
Définir les niveaux de correctifs et les SLA en fonction de la gravité, de l'exploitabilité et de l'exposition.
Standardiser les anneaux de patch, en commençant par un petit groupe pilote, puis en élargissant à des groupes plus larges, et maintenir une voie critique d'urgence pour les vulnérabilités les plus graves.
Automatisez le déploiement avec des tentatives de réessai et des états d'échec clairs pour garantir que les correctifs sont correctement installés et vérifiés.
Contrôlez le comportement du redémarrage et la perturbation de l'utilisateur en définissant des politiques qui déploient les mises à jour à des moments opportuns.
Vérifiez l'installation et capturez les preuves automatiquement pour les audits et vérifications.
Rendre compte des résultats chaque semaine et s'assurer que les exceptions sont documentées et traitées.
Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un modèle opérationnel répétable, pas d'un nettoyage ponctuel. La gestion des correctifs est un processus continu, vous devriez donc utiliser une solution de gestion des correctifs qui maintient constamment un inventaire, détecte les mises à jour et les déploie conformément à vos politiques.
Comment Splashtop AEM aide les équipes à opérationnaliser la gestion des correctifs
Vous avez besoin d'une solution de gestion des endpoints puissante avec des fonctionnalités de gestion des correctifs pour soutenir et gérer correctement un environnement d'endpoints distribué. C'est là que Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) entre en jeu.
Splashtop AEM offre une visibilité et un contrôle sur l'ensemble des points de terminaison, y compris l'inventaire en temps réel des appareils et des logiciels, des informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE, et une gestion automatisée des correctifs avec vérification et rapport. Il permet aux équipes TI de surmonter les nombreux défis de la gestion des correctifs de plusieurs manières, y compris :
1. Comblez le fossé de visibilité avec des informations en temps réel sur les appareils et les logiciels
Splashtop AEM fournit un suivi d'inventaire en temps réel pour détecter les appareils et applications. Cela fournit un inventaire précis et une clarté sur l'état des correctifs, tout en réduisant le nombre d'incertitudes dont les équipes IT doivent se préoccuper. En conséquence, les équipes peuvent mettre à jour tous leurs terminaux avec plus de confiance, prioriser plus fiablement et éviter les surprises indésirables comme les appareils de shadow IT.
2. Automatisez les correctifs pour réduire les arriérés sans créer de chaos
La gestion des correctifs automatisée de Splashtop AEM est conçue pour déployer efficacement et de manière fiable des correctifs sur tous les points d'extrémité. Il prend en charge la planification basée sur des politiques et les déploiements progressifs, avec vérification et statut clair de réussite ou d'échec, afin que les équipes puissent agir sur les points de terminaison qui ne terminent pas les mises à jour comme prévu. Cela aide à garantir des résultats cohérents et des processus de mise à jour fiables et répétables.
3. Améliorez la couverture des correctifs tiers sans ajouter d'autres outils
Bien que de nombreux outils de patch soient centrés uniquement sur le système d'exploitation, Splashtop AEM offre une gestion complète des correctifs pour les systèmes d'exploitation ainsi que pour les applications tierces. Cela aide à garantir une couverture complète sur les points de terminaison, nécessitant moins de mises à jour manuelles, et réduit le risque d'exposition aux vulnérabilités des applications couramment utilisées.
4. Simplifiez la protection des correctifs avec la vérification et le reporting
Splashtop AEM conserve des enregistrements de toutes les mises à jour et déploiements de correctifs vérifiés, fournissant constamment des preuves pour les audits et les revues de sécurité. Cela aide à garantir la conformité réglementaire et facilite le passage des audits en fournissant une preuve claire et démontrable que les points de terminaison sont correctement patchés et sécurisés.
Pourquoi la gestion des correctifs échoue-t-elle (et comment l'éviter)
La gestion des correctifs échoue lorsqu'elle est considérée comme une tâche mensuelle à réaliser en une seule et longue passe, plutôt que comme un processus continu et répétable. Cela peut entraîner des processus de correction perturbateurs, des appareils manqués et des résultats incohérents, ce qui se traduit par une sécurité médiocre et non documentée et un risque accru de vulnérabilités exposées.
Cependant, avec une solution de gestion des terminaux puissante comme Splashtop AEM, il est facile de surveiller constamment les nouveaux correctifs, de les prioriser et de les déployer en toute sécurité sur l'ensemble des terminaux. Cela se traduit par moins de correctifs manqués, des perturbations minimales, des cycles de correctifs plus rapides et une preuve claire de cybersécurité et de conformité.
Splashtop AEM aide à résoudre les pannes les plus courantes de gestion des correctifs en comblant trois lacunes : visibilité (ce qui doit être corrigé), exécution (installation fiable des correctifs) et preuve (vérification et rapport des résultats).
En pratique, cela signifie que vous pouvez maintenir un inventaire précis des appareils et des logiciels, automatiser les correctifs OS et tiers avec des workflows basés sur des politiques, suivre l'achèvement avec un statut clair, et produire des rapports prêts pour l'audit sans avoir à assembler plusieurs outils.
Prêt à simplifier le patching, la vérification et le reporting depuis un seul endroit ? Commencez avec un essai gratuit de Splashtop AEM dès aujourd'hui.