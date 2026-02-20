L'automatisation des correctifs est un outil puissant pour améliorer la cybersécurité et l'efficacité IT, permettant aux équipes TI de maintenir les appareils à jour et sécurisés sans avoir à mettre à jour manuellement chaque appareil. Pourtant, ces avantages sont difficiles à montrer sur une feuille de budget.
Alors, comment les leaders TI peuvent-ils évaluer le ROI de l'automatisation des correctifs qui reflète les opérations réelles des TI ? Plutôt que de considérer le ROI uniquement en termes financiers, nous devons prendre en compte le temps économisé, les perturbations évitées et l'amélioration de la réduction des risques que l'automatisation peut offrir.
Avec cela en tête, examinons le ROI de l'automatisation des correctifs, d'où proviennent ses avantages et les coûts cachés de la gestion manuelle des correctifs.
Ce que le ROI signifie vraiment pour l'automatisation des correctifs dans les opérations TI
Le retour sur investissement ne concerne pas seulement l'augmentation des bénéfices ou la réduction des effectifs, mais plutôt l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des interruptions coûteuses.
L'automatisation des correctifs permet de gagner un temps considérable, libérant les agents TI de plusieurs heures de correction manuelle des points de terminaison. Ce temps peut ensuite être utilisé pour se concentrer sur des travaux de plus grande valeur, comme soutenir les employés avec des problèmes critiques ou d'autres projets prioritaires. De plus, l'automatisation des correctifs réduit les perturbations qui ralentiraient autrement la productivité et le support utilisateur.
De plus, l'automatisation des correctifs permet une couverture plus rapide et plus efficace des correctifs, réduisant les fenêtres d'exposition et améliorant la cybersécurité globale. En conséquence, les employés de toute l'entreprise pourront travailler de manière plus efficace et sécurisée, tandis que les équipes TI auront moins de travail d'urgence à gérer.
Cela aide également à réduire les risques commerciaux et soutient les efforts de conformité, car de nombreuses réglementations industrielles et gouvernementales attendent des organisations qu'elles gardent leurs appareils raisonnablement sécurisés et à jour.
Les 3 catégories de retour sur investissement de l'automatisation des correctifs qui comptent le plus
Nous pouvons mesurer le ROI de la gestion automatique des correctifs en examinant trois « buckets » distincts. Chacune offre des gains importants en termes d'efficacité et de sécurité qui apportent une valeur tangible à l'entreprise.
Catégorie de ROI 1 : Temps récupéré grâce à la réduction des tâches répétitives de mise à jour
Tout d'abord, il y a le temps gagné. Le patch manuel des endpoints et applications est un processus répétitif et chronophage qui nécessite que les agents TI créent des listes de correctifs, localisent les appareils, planifient les mises à jour, coordonnent les redémarrages, et plus encore. Si un correctif ne parvient pas à s'installer, les agents doivent alors passer du temps supplémentaire à corriger les échecs et à relancer les déploiements de correctifs.
L'automatisation des correctifs réduit les étapes manuelles en planifiant et déployant des correctifs sur les points de terminaison conformément à vos politiques internes. Si un correctif échoue, un outil d'automatisation doit rapidement mettre en évidence l'échec et soutenir la remédiation et le redéploiement, afin que l'informatique n'ait pas à dépanner appareil par appareil. Cela conduit à un déploiement de correctifs plus efficace et à moins d'efforts de correction urgents lors de la sortie de nouvelles mises à jour.
Que mesurer :
Heures par semaine passées sur les tâches de correction dans le domaine informatique, mesurées à travers le département (et non par personne).
Points de contact manuels par cycle de correctifs, comme les emails, les tickets, les listes de contrôle et les réunions de coordination.
Temps entre “correctif publié” et “déploiement terminé” pour vos groupes d'appareils standard.
Seau de ROI 2 : Moins de tickets de support et moins de perturbations pour les utilisateurs finaux
Une métrique que vous pouvez mesurer est le nombre de tickets de support que vous recevez pendant un déploiement de correctif. Les déploiements contrôlés peuvent améliorer les tests, détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent généralisés, et fournir une meilleure visibilité sur les échecs. Cela réduit à la fois le nombre de pannes et le temps nécessaire pour les réparer, ce qui entraîne moins de perturbations et de demandes de support.
Que mesurer :
Tickets liés aux patchs, suivis par mois ou par cycle de patch.
Incidents causés par des correctifs échoués, suivis sous forme de comptages pour que vous puissiez comparer avant et après.
Temps moyen pour résoudre les problèmes liés aux correctifs, afin que vous puissiez voir si les échecs deviennent plus faciles à réparer.
Seau ROI 3 : Moins de temps à prouver l'état des correctifs et la conformité
L'automatisation des correctifs peut accélérer bien plus que le simple processus de correctif ; une bonne automatisation peut également faciliter la preuve du statut des correctifs et de la conformité IT lors des audits. Sans mise à jour automatique, la création de rapports peut être un gouffre de temps, car les données peuvent être éparpillées et doivent être collectées manuellement. L'automatisation des correctifs permet aux TI de recueillir les informations dont ils ont besoin sans avoir à assembler manuellement les données provenant de plusieurs sources.
Que mesurer :
Temps passé à compiler des rapports d'état de correctifs chaque mois, avant et après l'automatisation.
Il est temps de répondre à la question « sommes-nous protégés contre X ? » pour un CVE spécifique ou une mise à jour urgente.
Temps nécessaire pour préparer les preuves pour les audits ou les examens de sécurité.
Le patching manuel crée des coûts cachés
Le véritable coût des correctifs ne se reflète pas toujours dans vos rapports de dépenses. La correction manuelle entraîne des coûts cachés qui peuvent s'accumuler en dépenses imprévues, notamment en raison du temps et des ressources gaspillés.
Tout le temps que les agents TI passent à appliquer des correctifs manuellement est du temps qu'ils ne peuvent pas consacrer à d'autres tâches, comme résoudre des tickets, intégrer de nouveaux employés et gérer les demandes de points d'accès. Si un correctif ne s'installe pas correctement, cela crée une seconde vague de travail car les agents tentent de remédier au problème et de réinstaller le correctif.
De plus, la mise à jour des applications tierces peut ajouter du travail supplémentaire. De nombreuses entreprises utilisent des outils de patch qui fonctionnent sur les systèmes d'exploitation, mais pas sur les applications. Cela signifie que les agents doivent se concentrer sur plus de produits et davantage de déploiements de correctifs, ce qui peut prendre encore plus de temps.
Même la création de rapports peut prendre du temps et des ressources précieux. La création de rapports prend du temps aux cadres supérieurs, car ce sont eux qui possèdent les connaissances et les perspectives nécessaires pour répondre avec confiance aux questions et fournir les informations précises et détaillées requises par les rapports. Avec la gestion automatisée des correctifs, ils peuvent générer des rapports plus rapidement, permettant ainsi aux agents de mieux utiliser leur expertise.
La façon la plus simple de valider le ROI : lancer un pilote d'automatisation de patch de 30 jours
Si vous n'êtes pas sûr de la gestion des correctifs, le moyen le plus simple de comprendre ses avantages et les améliorations du retour sur investissement est de l'essayer vous-même. Exécuter un essai gratuit de logiciel de gestion des correctifs peut aider votre équipe TI à comprendre son fonctionnement, à l'implémenter et à voir les avantages en action, afin que vous puissiez décider si c'est un investissement rentable pour votre organisation.
Lors de l'exécution d'un pilote d'automatisation, gardez à l'esprit les suggestions suivantes :
1. Choisissez une portée pilote qui reflète la réalité (mais reste sécuritaire)
Lorsque vous effectuez un test, vous ne souhaitez pas le déployer dans toute votre organisation, mais vous voulez tout de même une taille de test suffisante. Commencez avec 200 à 500 points de terminaison, ou une unité commerciale, selon la taille de votre organisation, et incluez un mélange de dispositifs faciles et difficiles à gérer.
À partir de là, vous pouvez voir à quel point il est facile de déployer des correctifs sur ces appareils, comparé à d'autres points de terminaison sur votre réseau. Si vous avez également besoin de gestion des correctifs pour des applications tierces, assurez-vous qu'elles sont incluses sur les appareils que vous testez.
2. Définissez « succès » en utilisant une fiche ROI d'une page
Le retour sur investissement de la gestion des correctifs ne se mesure pas en dollars ; il se définit par des améliorations, donc vous voudrez suivre les indicateurs pour les identifier. Cela inclut les heures passées sur le dépannage (avant et après) et la rapidité globale à laquelle vous pouvez atteindre votre couverture cible.
Assurez-vous de suivre vos échecs aussi bien que vos réussites. Si un correctif ne s'installe pas correctement, combien de tentatives sont nécessaires pour résoudre le problème et combien de temps cela prend-il ? De même, suivez vos tickets liés aux correctifs, tant en ce qui concerne le nombre que vous en recevez que la rapidité avec laquelle ils peuvent être résolus.
De plus, considérez le temps nécessaire pour créer des rapports pour les audits TI et pour répondre aux questions urgentes sur les correctifs. Les rapports peuvent être tout aussi chronophages que le patching lui-même, donc des rapports plus rapides peuvent faire gagner du temps précieux.
3. Suivez uniquement ce que vous pouvez capturer sans outils supplémentaires
Suivre ces indicateurs ne devrait pas nécessiter d'outils d'analyse supplémentaires. Les journaux de temps approximatifs pour les tâches de patching suffisent pour suivre les améliorations de temps, et les systèmes de ticketing peuvent identifier le nombre de tickets qu'ils reçoivent étiquetés avec des problèmes liés aux patchs.
Une courte note hebdomadaire devrait suffire à illustrer ce que l'automatisation du travail a éliminé chaque semaine. En suivant simplement ces données et en observant les changements au fil du temps, vous pourrez identifier comment l'automatisation peut améliorer votre gestion des correctifs.
Que rechercher dans une solution de correction automatisée
Alors, que devriez-vous chercher dans une solution de gestion des correctifs automatisée? Il y a plusieurs fonctionnalités indispensables nécessaires pour garantir une gestion et un déploiement des correctifs efficaces, et sans elles, vous ne pourrez pas obtenir les plus grands bénéfices du ROI.
Lors de l'évaluation d'un logiciel de gestion des correctifs, recherchez ce qui suit :
Contrôles d'automatisation et de planification : ceux-ci vous permettent de gérer quand vos mises à jour de correctifs sont déployées, garantissant ainsi que vos équipes IT récupèrent le plus de temps possible.
Déploiements par étapes : déployer des correctifs en anneaux ou autres étapes réduit les perturbations et les échecs, ce qui facilite l'identification et la résolution des problèmes tout en continuant à déployer les mises à jour de manière régulière.
Visibilité claire sur les échecs de patch et la remédiation : avoir des informations sur vos échecs de patch et un flux de travail de remédiation réduit le travail répétitif et les tickets, permettant ainsi de rapidement identifier et résoudre les problèmes.
Couverture des correctifs tiers : Couverture des correctifs tiers : une bonne solution de gestion des correctifs doit couvrir les correctifs du système d'exploitation et les principales applications tierces dont votre organisation dépend, afin que le correctif des applications ne devienne pas un flux de travail manuel séparé.
Rapports complets : les outils d'automatisation des correctifs doivent inclure des rapports qui expliquent ce qui manque, où cela manque, et pourquoi. Cela réduit les heures de rapport et facilite la collecte des rapports par les équipes lors d'un audit.
Comment Splashtop AEM soutient le ROI pour l'automatisation des correctifs
Splashtop AEM (Gestion Autonome des Points de Terminaison) est une solution de gestion des points de terminaison assistée par IA conçue pour aider les équipes TI à rationaliser le patching et réduire les charges de travail manuelles. Splashtop AEM aide les équipes TI à automatiser le patching des OS et des logiciels tiers, à utiliser les informations CVE pour prioriser la remédiation, et à maintenir une visibilité sur l'état des patchs et les vulnérabilités sur tous les points de terminaison.
Splashtop AEM aide les équipes TI à améliorer leur retour sur investissement de plusieurs façons, y compris :
1. Gagnez du temps en automatisant les flux de travail des correctifs
L'automatisation des correctifs avec Splashtop AEM facilite le déploiement des correctifs dans des environnements vastes et éloignés sans nécessiter des investissements de temps significatifs. Il réduit les étapes manuelles que les agents TI doivent effectuer et aide à réduire le travail répétitif des installations de correctifs échouées, leur permettant de se concentrer sur des tâches de plus haute priorité.
2. Réduisez les perturbations avec un déploiement contrôlé et une meilleure gestion des échecs
Splashtop AEM est conçu pour une gestion des correctifs efficace et fiable. Il prend en charge les déploiements contrôlés pour mettre à jour progressivement les appareils par étapes et réduire les perturbations, tout en offrant une meilleure visibilité des résultats afin que les problèmes puissent être identifiés et résolus plus rapidement. De plus, Splashtop AEM offre une visibilité sur les endpoints et leurs statuts de correctifs, permettant une identification rapide et une correction des problèmes.
3. Simplifiez la preuve du statut de correctif
Splashtop AEM inclut un rapport détaillé sur les correctifs, ce qui facilite la démonstration de l'état des correctifs pour les audits et les examens de sécurité et répond aux questions de conformité des correctifs. Les rapports sont basés sur les données d'inventaire actuel et de l'état des correctifs, y compris les points de terminaison mis à jour, ceux en attente, et les problèmes survenus pendant le déploiement.
Récapitulatif du ROI pour les leaders IT
La gestion des correctifs peut offrir un retour sur investissement significatif, mais elle ne doit pas être mesurée uniquement par le coût. Le retour sur investissement de la gestion automatisée des correctifs provient du temps récupéré, des perturbations réduites et de la facilité de preuve d'audit. Pour de nombreuses équipes TI, ces avantages peuvent s'accumuler rapidement, surtout lorsqu'ils sont validés lors d'un court projet pilote puis étendus à plus d'appareils et d'applications.
Lorsque vous mesurez vos indicateurs avant et après le déploiement d'un logiciel d'automatisation des correctifs, vous pourrez clairement voir les améliorations au cours d'un essai. Avec une solution comme Splashtop AEM, vous pourrez économiser le temps passé à gérer manuellement les correctifs, garantir des déploiements efficaces et prouver la conformité en matière de sécurité au besoin.
Prêt à rendre la gestion des correctifs rapide et simple ? Commencez avec un essai gratuit de Splashtop AEM dès aujourd'hui et voyez son impact sur vos points de terminaison.