Combien de points d'accès à distance votre équipe TI doit-elle gérer ? Lorsque vous avez une main-d'œuvre à distance, des appareils appartenant aux employés inscrits pour la gestion ou plusieurs sites à soutenir, gérer un environnement distribué peut être un défi. Sans les bons outils de gestion, vos équipes TI peuvent rencontrer des difficultés avec le retard de mise à jour, l'application incohérente des politiques, la visibilité limitée, et d'autres défis qui peuvent compromettre à la fois l'efficacité et la sécurité.
Heureusement, cela peut être résolu avec le bon logiciel de gestion des terminaux autonomes. Les outils automatisés peuvent aider les équipes TI à suivre le volume et la vitesse des correctifs et des mises à jour, à gérer les environnements distribués, et à améliorer leur temps de remédiation, à condition qu'ils disposent des bonnes fonctionnalités.
Avec cela à l'esprit, explorons les fonctionnalités principales de la gestion autonome des endpoints, pourquoi elles sont importantes, et comment les évaluer lors des essais. De là, vous pouvez évaluer les outils de manière cohérente et choisir celui qui convient le mieux à votre organisation.
Qu'est-ce qui rend la gestion des terminaux « autonome » en pratique ?
La gestion autonome des points de terminaison va au-delà du correctif programmé. L'autonomie est une combinaison de visibilité continue, d'automatisation basée sur des politiques et d'auto-remédiation, avec des garde-fous approuvés par l'humain pour garder les actions sous contrôle.
« Autonome » inclut généralement :
Surveillance continue des points de terminaison et mises à jour de l'inventaire.
Détection automatique des lacunes, y compris les correctifs manquants, les applications à risque et les mauvaises configurations de sécurité.
Remédiation basée sur des politiques, y compris ce qui se passe, quand et sur quels appareils.
Vérification et preuves pour prouver que les changements sont correctement mis en œuvre
Quelles fonctionnalités de correctifs et de vulnérabilités sont non négociables ?
Lorsque vous évaluez des solutions, vous devez vous assurer de choisir celle qui répond à ces critères :
1. Peut-il appliquer des correctifs de manière fiable à la fois sur le système d'exploitation et les applications tierces ?
Le patching automatisé est important pour garantir que tous les endpoints sont à jour et sécurisés. Cependant, certaines solutions de correctifs se concentrent uniquement sur certains systèmes d'exploitation. Vous avez besoin d'un outil capable de couvrir les systèmes d'exploitation de votre environnement et les applications tierces sur lesquelles vos utilisateurs comptent, afin de réduire le retard de mise à jour et éviter une exposition évitable due aux mises à jour manquées.
Une solution de gestion des points de terminaison solide peut déployer des correctifs sur l'ensemble des points de terminaison avec une cadence régulière et un suivi fiable de l'état des correctifs. Pendant l'évaluation, confirmez la couverture exacte du système d'exploitation et le catalogue tiers lors d'un essai pour éviter toute surprise ultérieure. Cela inclut la gestion des différentes versions et correctifs d'application, la vérification des correctifs et la résolution des échecs, ainsi que la mise en œuvre de contrôles pour ramener les appareils hors ligne en conformité avec les correctifs lorsqu'ils se reconnectent.
2. Fournit-il un contexte de risque et une priorisation au niveau CVE ?
Les vulnérabilités et expositions communes (CVE) sont des menaces connues et documentées contre lesquelles les entreprises devraient pouvoir se défendre. Une bonne solution de gestion autonome des points de terminaison comprend une visibilité basée sur les CVE et la capacité de prioriser la remédiation en fonction des signaux de risque tels que la gravité, le champ d'exposition et l'exploitation connue.
De plus, de bons outils d'automatisation peuvent utiliser des déploiements ciblés pour traiter les menaces connues et détectées. Cela peut améliorer le temps de réponse et réduire la fenêtre d'exposition en transformant la priorisation en remédiation ciblée, sans compter sur le suivi manuel pour chaque appareil.
3. Les déploiements sont-ils sûrs et contrôlés ?
Le déploiement des correctifs devrait être un processus contrôlé, plutôt que de mettre à jour chaque appareil au hasard ou tous en même temps. De bons outils de gestion des points de terminaison utilisent un déploiement de correctifs basé sur des anneaux, en commençant par un petit groupe pilote d'appareils et en déployant la mise à jour par phases pour s'assurer que chaque point de terminaison est correctement mis à jour et que tout problème est résolu.
Cela devrait également inclure des contrôles robustes pour les déploiements de correctifs, y compris la possibilité de définir et de gérer des créneaux de maintenance, d'activer les contrôles de redémarrage et de définir des règles de report pour retarder un correctif. De plus, une solution de gestion des correctifs devrait prendre en charge des workflows de mitigation pour les cas où une mise à jour pose des problèmes.
Comment l'outil assure-t-il une visibilité continue des endpoints ?
En plus de la gestion des correctifs, la visibilité des terminaux est essentielle pour bien gérer et prendre en charge les appareils à distance. Les équipes TI doivent être en mesure de savoir en un coup d'œil combien de points de terminaison sont connectés, leur statut de patch et de configuration, quels logiciels sont installés, et où se trouvent les lacunes. Cela rend la visibilité continue non négociable.
1. Quelle profondeur d'inventaire obtenez-vous réellement ?
La visibilité des terminaux commence par un inventaire clair et organisé. Cela devrait inclure à la fois le matériel (modèles d'appareils, stockage et version du système d'exploitation) et le logiciel (applications, versions et dernière connexion) pour offrir une vue complète de l'environnement d'une entreprise. De plus, l'inventaire devrait suivre les changements au fil du temps, en incluant à la fois ce qui a changé et quand, pour identifier les points de défaillance ou les activités suspectes.
2. Pouvez-vous voir le statut opérationnel réel, pas seulement des instantanés ?
L'inventaire doit inclure les statuts à jour, y compris le statut en ligne ou hors ligne et la dernière fois que chaque appareil s'est connecté. Si votre visibilité ne capture qu'un moment de temps en temps, vous ne voyez pas les informations les plus récentes et les plus précises. Cela devrait inclure la conformité des correctifs (triée par groupe d'appareils, système d'exploitation, application et/ou fenêtre temporelle), ainsi que la manière dont les exceptions sont gérées pour les appareils qui ne peuvent pas être mis à jour ou qui nécessitent des approbations supplémentaires.
Quelles capacités d'automatisation comptent le plus, et quelles garde-fous préviennent les dégâts ?
Toutes les solutions n'offrent pas les mêmes capacités d'automatisation, il est donc essentiel d'en trouver une avec les outils dont vous avez besoin, ainsi que des garde-fous pour maintenir l'automatisation en ligne et sécurisée. Avec cela en tête, posez ces questions en examinant les outils de gestion des points de terminaison :
1. Qu'est-ce qui peut être automatisé de bout en bout ?
Considérez ce qui peut être automatisé et l'impact sur le flux de travail. Pour la détection et la gestion des menaces, par exemple, cela devrait inclure la détection, la correction et la vérification du flux de travail.
Vous voudrez également examiner l'automatisation basée sur des déclencheurs qui s'active une fois que certaines conditions sont remplies. Par exemple, si la solution de gestion des terminaux détecte qu'un correctif critique est manquant, cela devrait déclencher une condition pour activer le processus de mise à jour.
Cela permettra la remédiation à grande échelle sans inonder les équipes TI de tickets de support.
2. Quels Contrôles Gardent l'Automatisation en Sécurité ?
Aussi utile que soit l'automatisation, une automatisation non contrôlée est également risquée. À ce titre, les solutions de gestion autonome des points de terminaison devraient inclure des contrôles et des garde-fous pour que l'automatisation reste dans les limites approuvées.
Ceci inclut des portes d'approbation pour les actions sensibles, des politiques ciblées pour différents groupes, appareils et rôles, et des pistes d'audit pour chaque action automatisée. Ces fonctionnalités aident à garder les actions d'automatisation transparentes et incluent des vérifications pour s'assurer que les humains ont toujours leur mot à dire dans l'approbation des actions importantes.
Quels rapports et preuves avez-vous besoin pour prouver les résultats ?
Lorsque vous êtes audité, vous voulez pouvoir extraire des rapports et des informations rapidement. Ainsi, vous voudrez une plateforme qui offre des rapports solides et des enregistrements clairs des activités, et pas seulement des tableaux de bord de vanité. Ces rapports peuvent également vous aider à suivre les améliorations au fil du temps, comme une remédiation plus rapide et une réduction des fenêtres d'exposition.
Rechercher les rapports qui incluent :
Conformité des correctifs au fil du temps (y compris les tendances, et pas seulement l'état actuel).
Vues d'exposition CVE, triées par groupe de points de terminaison.
Historique de déploiement et réussites ou échecs, ainsi que les raisons des échecs éventuels.
Options d'exportation, y compris les livraisons programmées pour les parties prenantes.
S'adaptera-t-il à votre pile et à votre échelle sans ajouter plus de complexité ?
Votre solution de gestion des endpoints doit s'intégrer aux systèmes que vous utilisez déjà et éviter de créer des étapes manuelles supplémentaires. Si cela a du mal à se connecter et à fonctionner avec les outils existants, cela ne fera qu'ajouter des complications supplémentaires et compliquera la vie des agents TI, au lieu de faciliter leur travail.
Considérez les points suivants lors de l'examen du logiciel de gestion des points d'extrémité autonome :
1. Intégrations qui réduisent le travail manuel
L'objectif de l'automatisation et des intégrations est de réduire le travail manuel que les agents TI doivent gérer chaque jour. Ainsi, vous voudrez rechercher des intégrations avec des fonctionnalités qui simplifient le travail et améliorent l'efficacité, y compris les fonctionnalités d'identité et d'accès (telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et le moindre privilège), les déclencheurs ITSM ou de ticketing, et des fonctionnalités qui s'alignent et complètent vos outils de sécurité existants.
2. Déploiement et gestion continue
Lorsque vous ajoutez une nouvelle solution à votre pile technologique, elle devrait être facile à déployer et à gérer. Cherchez une solution avec un déploiement léger et un retour sur investissement rapide, déployable avec un minimum de perturbations. Vous voudrez également prendre en compte vos équipes travaillant à distance et de façon distribuée, y compris la bande passante, les fuseaux horaires et les appareils hors réseau, pour vous assurer qu'elles puissent être correctement déployées partout.
Que devriez-vous tester pendant un essai ou une démo ?
Les essais et démonstrations sont le meilleur moyen de faire l'expérience directe de toutes les solutions que vous envisagez. Cependant, ces essais devraient être des tests approfondis pour s'assurer que la solution de gestion des points de terminaison répond à tous vos besoins, plutôt que d'être simplement "suffisante" ou efficace dans un environnement très générique.
Assurez-vous de tester les éléments suivants lors d'une démo :
Importez ou découvrez un ensemble représentatif de dispositifs, y compris des systèmes d'exploitation mixtes, des dispositifs à distance et des dispositifs sur site.
Confirmez que l'inventaire des logiciels est précis pour une poignée de points de terminaison et vérifiez ponctuellement les versions.
Identifiez un petit ensemble de mises à jour tierces manquantes et déployez-les par phases pour tester les déploiements.
Testez la gestion du redémarrage et le comportement de report de l'utilisateur.
Choisissez un scénario CVE à haut risque et confirmez que vous pouvez trouver les points de terminaison affectés, déployer la correction et vérifier la fermeture.
Simulez un point de terminaison hors ligne et voyez comment il se rattrape et signale son statut après être passé en ligne.
Générez un rapport de conformité ou de preuve de correctif qui montre l'historique des modifications et les résultats.
Passez en revue les journaux d'audit et les permissions de rôle pour confirmer une gouvernance d'automatisation sécurisée.
Comment Splashtop AEM Soutient Ces Besoins de Gestion Autonome des Points de Terminaison
Si vous évaluez des outils selon les critères ci-dessus, Splashtop AEM est une option conçue pour prendre en charge le patching en temps réel et la visibilité des points de terminaison avec une automatisation basée sur des politiques. Il aide les équipes TI à gérer et à remédier sur des points de terminaison distribués à partir d'une console centralisée.
Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent maintenir un inventaire à jour et une visibilité sur tous les points de terminaison connectés. Il fournit des informations sur les vulnérabilités basées sur CVE et des alertes, ainsi que des flux de travail automatisés de gestion et de correction des correctifs, aidant les équipes à prioriser les correctifs et à vérifier les résultats avec moins d'effort manuel.
Splashtop AEM fournit :
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE à travers les points de terminaison, avec priorisation et informations exploitables.
Patching en temps réel et déploiements automatisés basés sur des anneaux pour réduire les efforts manuels tout en garantissant un déploiement efficace sur les appareils et les groupes.
Inventaire et visibilité du matériel et du logiciel.
Automatisation et contrôles de politique qui soutiennent des flux de travail répétables et auditables.
Commencez avec Splashtop AEM
Lorsque vous évaluez un logiciel de gestion autonome des points de terminaison, il est important de regarder au-delà de l'étiquette et de voir comment il fonctionne en tant que flux de travail. Considérez chaque étape, de la visibilité aux décisions et à l'action jusqu'à la vérification, pour vous assurer que chaque étape a la bonne combinaison d'automatisation, de garde-fous et d'approbation humaine afin de maintenir à la fois l'efficacité et la sécurité.
Avec les bons outils d'automatisation, comme Splashtop AEM, vous pouvez réduire l'effort manuel, améliorer la cohérence et raccourcir les fenêtres d'exposition en identifiant plus rapidement les problèmes et en les résolvant à grande échelle. Cela aide à maintenir la conformité TI et à soutenir les employés à distance, le tout sans alourdir la charge des équipes TI.
Prêt à évaluer Splashtop AEM par rapport à votre liste de contrôle ? Démarrer un essai gratuit!