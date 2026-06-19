À mesure que le travail à distance s’est généralisé dans les entreprises, l’accès à distance est devenu une composante normale des opérations IT. Cependant, cette transformation a fait émerger de nouveaux défis, notamment lorsque les organisations doivent répondre à des exigences de sécurité et de conformité IT.
Les organisations qui se préparent à la conformité SOC 2 ont besoin de contrôles documentés, d’une application cohérente et de preuves montrant que ces contrôles fonctionnent dans la durée. Ainsi, ajouter un accès à distance sans préparation adéquate peut entraîner des difficultés en matière d’accès, de terminaux, de surveillance et de preuves.
Alors, comment l'accès à distance peut-il s'intégrer aux exigences SOC 2 ? Voyons quels contrôles comptent, quels éléments de preuve les auditeurs recherchent et comment l'IT peut maintenir des workflows d'accès à distance efficaces et sécurisés.
Ce que SOC 2 signifie pour l’accès à distance
SOC 2 (Systems and Organization Controls 2) est un cadre utilisé pour évaluer la manière dont les organisations protègent les données des clients, y compris les données stockées dans le cloud. Il repose sur cinq critères des services de confiance (TSC) : sécurité, disponibilité, intégrité du traitement, confidentialité et respect de la vie privée.
L’accès à distance permet aux utilisateurs et aux techniciens de se connecter à des ordinateurs, des serveurs, des applications et des systèmes pouvant contenir des données client sensibles, il peut donc avoir un impact sur la préparation à SOC 2. L’accès à distance concerne plusieurs domaines couverts par SOC 2, notamment l’accès logique, l’authentification, la sécurité des terminaux, la surveillance et la réponse aux incidents, mais cela ne signifie pas qu’il est incompatible avec SOC 2. Il doit plutôt être contrôlé, documenté et surveillé.
Pourquoi l’accès à distance peut créer des lacunes de conformité SOC 2
Pour comprendre comment prendre en charge la préparation SOC N2 lors de l’utilisation de l’accès à distance, nous devons d’abord identifier les risques et les défis. Bien que l’accès à distance puisse créer des risques de conformité lorsqu’il est accordé trop largement ou sans sécurité appropriée, ces défis peuvent être surmontés.
Les lacunes de conformité SOC 2 peuvent inclure :
Des droits d’accès administrateur trop étendus, qui pourraient permettre à des utilisateurs non autorisés d’accéder à des informations sensibles.
Des comptes partagés ou une attribution utilisateur peu claire, ce qui réduit la responsabilité et la supervision.
Authentification faible pour les sessions à distance.
Des terminaux non gérés ou obsolètes peuvent créer des risques de sécurité.
Absence de journaux de session ou de pistes d’audit.
Déprovisionnement incohérent après des changements de rôle ou des départs d’employés, ce qui laisse les comptes accessibles plus longtemps qu’ils ne devraient l’être.
Politiques floues pour l'accès assisté et l'accès sans surveillance.
Visibilité limitée sur qui a accédé à quoi, quand et pourquoi.
Ces failles de sécurité sont généralement des problèmes opérationnels, qui peuvent être résolus avec les bonnes politiques et les meilleures pratiques. Lorsque l'accès à distance est reproductible, visible et lié à des politiques d'accès claires, il devient beaucoup plus facile de soutenir la préparation à SOC 2.
Principaux contrôles d’accès à distance qui favorisent la préparation à SOC 2
Voyons maintenant ce dont un logiciel d'accès à distance a besoin pour prendre en charge la conformité SOC 2. Voici les fonctionnalités et contrôles indispensables qui peuvent aider à maintenir la sécurité et à soutenir l’état de préparation lors des audits SOC 2 :
1. Accès basé sur l’identité
L’un des moyens les plus importants de sécuriser l’accès à distance consiste à associer chaque session à un utilisateur et à restreindre les autorisations avec le contrôle d’accès basé sur les rôles. Chacun doit disposer de son propre compte et de ses propres identifiants, avec des autorisations adaptées à son travail, afin que l’accès soit accordé en fonction du rôle et des besoins de l’entreprise. Veillez à éviter les identifiants partagés, car cela réduit la responsabilité et augmente le risque d’accès non autorisé.
2. Authentification multifacteur et SSO (authentification unique)
Il est également important de maintenir la sécurité des comptes, ce qui peut être assuré avec l’ authentification multifacteur (MFA) et le SSO (authentification unique). Ces outils renforcent la vérification de l’identité pour l’accès à distance en exigeant une vérification supplémentaire des utilisateurs, sans pour autant multiplier les obstacles. De plus, le SSO peut simplifier la gestion du cycle de vie des utilisateurs en reliant les autorisations à des systèmes d’identité centralisés, ce qui rend l’attribution et la révocation des accès bien plus fiables et fluides.
3. Autorisations selon le principe du moindre privilège
Les techniciens doivent avoir accès à toutes les données et à tous les segments de réseau dont ils ont besoin, mais à rien de plus. Cela peut être fait en respectant les principes du moindre privilège, selon lesquels seules les autorisations les plus basiques sont accordées par défaut, tout en prévoyant des autorisations distinctes pour l’accès des utilisateurs finaux, le support à distance, les actions d’administration, l’accès sans surveillance, etc.
Veillez à revoir régulièrement les autorisations, surtout lorsque les rôles changent, afin de vous assurer que les utilisateurs n’accèdent qu’à ce dont ils ont besoin.
4. Journalisation des sessions et pistes d’audit
Le maintien de journaux clairs aide également à prouver que les contrôles fonctionnent comme prévu. Ces journaux doivent conserver des enregistrements clairs indiquant qui s’est connecté, à quel appareil il a accédé, quand la session a commencé et s’est terminée, ainsi que l’activité de session pertinente lorsqu’elle est disponible. Bien que ces journaux ne suffisent pas à eux seuls à satisfaire un audit, ils fournissent des preuves utiles pour démontrer la conformité et la sécurité.
5. Sécurité des terminaux et gestion des correctifs
Un accès à distance sécurisé nécessite une bonne sécurité des terminaux. Cela signifie que les appareils auxquels les employés accèdent doivent être correctement mis à jour et dotés des derniers correctifs. Une gestion efficace des terminaux est donc essentielle. Si des appareils n’ont pas reçu les mises à jour de sécurité ou d’autres correctifs essentiels, ou si les logiciels qu’ils contiennent ne sont pas gérés, cela peut créer des risques inutiles en matière de conformité et de sécurité. De bons processus de correctifs, une visibilité sur l’inventaire et des workflows de mise à jour sont essentiels.
6. Application des politiques et revues des accès
Avoir les meilleures politiques de sécurité au monde ne sert à rien si elles ne peuvent pas être appliquées. Les équipes IT doivent définir des politiques précisant qui peut utiliser l’accès à distance, aux appareils auxquels ils peuvent accéder, quand l’accès sans surveillance est autorisé et comment les autorisations sont révisées, puis mettre en place des processus pour garantir le respect de ces politiques.
Cela nécessite également des révisions régulières des accès pour confirmer que les autorisations sont à jour et correspondent aux besoins et responsabilités actuels.
Comment assurer la conformité SOC 2 avec l’accès à distance
Compte tenu de ces contrôles et exigences, comment les équipes IT peuvent-elles favoriser la préparation à SOC 2 lors de la mise en œuvre d’outils d’accès à distance ? Même si cela peut sembler difficile au départ, les équipes IT peuvent suivre un workflow pratique pour renforcer les contrôles, améliorer la visibilité et favoriser la préparation aux audits.
Définissez votre politique d'accès à distance : Vous devez d'abord mettre en place une politique. Celle-ci doit préciser qui peut utiliser l'accès à distance, à quels systèmes ces personnes peuvent accéder, les éventuelles exigences d'approbation, ainsi que les règles de support assisté ou de support sans surveillance.
Exigez une authentification forte : Ensuite, assurez-vous d’avoir mis en place une authentification robuste. L’utilisation de la MFA et du SSO (authentification unique) peut contribuer à préserver la sécurité des comptes, mais il est également important que chaque utilisateur dispose d’un compte unique. Ne partagez pas vos identifiants, même si cela peut sembler pratique.
Appliquez des contrôles d’accès selon le principe du moindre privilège : veillez à suivre les principes du moindre privilège lors de l’attribution d’un accès à distance. L’accès doit être limité selon le rôle de l’utilisateur, le groupe de techniciens, le groupe d’appareils et les besoins métier, afin que les utilisateurs puissent accéder uniquement aux segments et aux outils dont ils ont besoin.
Sécurisez et surveillez les terminaux : Chaque terminal doit également être sécurisé. Cela implique de disposer d'un inventaire à jour et d'une visibilité claire sur chaque appareil, ainsi que d'un correctif automatisé et d'une solide protection des terminaux.
Consignez l'activité d'accès à distance : assurez-vous que les sessions à distance sont correctement journalisées. Ces journaux doivent indiquer qui a accédé à quel appareil, quand la session a commencé et s'est terminée, ainsi que l'activité pertinente de la session lorsque disponible, afin de favoriser la responsabilité et l'examen des audits.
Vérifiez régulièrement les accès : lorsque les rôles changent, les autorisations doivent changer aussi. Veillez à revoir régulièrement les autorisations d’accès et à mettre en place des politiques pour retirer les accès aux utilisateurs ou modifier leurs autorisations lorsque leurs rôles changent.
Documentez les preuves en continu : Le maintien des preuves est essentiel pour réussir les audits. Cela doit inclure les politiques, les revues d’accès, les journaux, les dossiers de correctifs, les dossiers d’incidents et les rapports de configuration, qui peuvent tous aider à démontrer la sécurité et la conformité.
Testez et améliorez le processus : Vos politiques ne seront probablement pas parfaites du premier coup, ni même du deuxième ou du troisième. Tester, examiner et ajuster les politiques au fil du temps aide à améliorer la cybersécurité et à maintenir la préparation à SOC 2, même lorsque les besoins et la technologie évoluent.
Quels éléments de preuve en accès à distance peuvent appuyer un audit SOC 2
Nous avons beaucoup parlé de l’importance de collecter des preuves pour les contrôles et la sécurité, mais qu’est-ce que cela implique réellement ? Les auditeurs recherchent généralement des preuves que les contrôles existent, qu’ils sont appliqués de manière cohérente et qu’ils fonctionnent comme prévu ; les preuves doivent donc rendre tout cela parfaitement clair.
Bien que les exigences en matière de preuves varient selon l’auditeur, le périmètre et la conception du contrôle, elles incluent généralement :
La politique d’accès à distance elle-même
Listes d’accès des utilisateurs
Attributions des rôles et des autorisations
Enregistrements de configuration MFA et SSO (authentification unique)
Registres de révision des accès
Registres de provisionnement et de déprovisionnement des utilisateurs
Journaux des sessions à distance
Rapports d'inventaire des terminaux
Rapports sur l’état des correctifs
Alertes de sécurité et journaux de remédiation
Documentation sur la réponse aux incidents
Registres d'accès des fournisseurs et des tiers (le cas échéant)
Dans tous les cas, les preuves les plus solides sont à jour, bien organisées et directement liées à vos contrôles. Le fait de conserver des enregistrements clairs peut rendre la préparation des audits plus efficace et aider les équipes à montrer comment leurs contrôles ont fonctionné au fil du temps.
Erreurs courantes d’accès à distance qui compliquent la conformité à SOC 2
Cependant, les équipes IT peuvent commettre des erreurs lors de la configuration de l’accès à distance, ce qui peut compliquer la conformité SOC 2. Même si ces erreurs peuvent sembler logiques sur le moment, elles peuvent créer des complications ou des risques de sécurité. Les équipes doivent donc en être conscientes lorsqu’elles entament leur démarche d’accès à distance.
Les erreurs courantes incluent :
Traiter l’accès à distance comme une exception, plutôt que comme un flux de travail encadré qu’ils doivent gérer.
Accorder par défaut un large accès administrateur au lieu d’appliquer le principe du moindre privilège et une sécurité zero-trust.
Ne pas séparer l’accès de support à distance de l’accès continu sans surveillance.
S’appuyer sur un suivi manuel des accès au lieu d’utiliser des outils de suivi automatisés.
Attendre l’audit pour rassembler les journaux et les rapports.
Conserver d’anciens employés ou fournisseurs dans les groupes d’accès après leur départ.
Négliger le correctif des terminaux et la visibilité des logiciels, ce qui peut laisser des vulnérabilités exposées.
Des politiques qui ne correspondent pas aux pratiques IT réelles.
L'une des choses les plus importantes à retenir est que la préparation à la conformité SOC 2 est plus simple lorsque les contrôles d'accès à distance sont intégrés aux opérations quotidiennes, plutôt que de la traiter comme une tâche distincte à vérifier à l'approche des audits.
Comment Splashtop contribue à un accès à distance sécurisé et à la préparation de l’audit
Lorsque vous recherchez un accès à distance sécurisé tout en maintenant la conformité SOC 2, vous avez besoin d’une plateforme robuste et fiable conçue dans une optique de sécurité et de conformité IT. Splashtop est conçu pour aider les équipes IT à sécuriser, gérer et surveiller l’accès à distance dans des environnements distribués, aidant ainsi les entreprises à répondre à leurs exigences de conformité SOC 2.
Splashtop aide les équipes à centraliser l'accès à distance, à appliquer des contrôles d'accès sécurisés et à maintenir la visibilité sur les terminaux à distance et les sessions à distance. De plus, avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent obtenir une visibilité sur les terminaux et l'automatisation des correctifs afin d'aider à maintenir des contrôles de sécurité cohérents et à réduire le travail manuel sur leurs appareils gérés.
Splashtop propose :
Sécurisez l’accès à distance avec des autorisations et une authentification basées sur l’utilisateur.
Prise en charge de la MFA et du SSO/SAML pour renforcer la sécurité des comptes.
Contrôles d’accès granulaires pour les utilisateurs, les techniciens et les groupes d’appareils.
Journalisation des sessions à distance pour prendre en charge les pistes d’audit.
Des options d’enregistrement de session (le cas échéant) pour conserver des traces claires et garantir la responsabilité.
Gestion centralisée pour le support assisté comme pour l’accès sans surveillance.
Splashtop AEM pour la visibilit�é sur les terminaux, le correctif automatisé, l’inventaire, les alertes et les workflows de remédiation.
Renforcez la préparation à SOC 2 avec un accès à distance sécurisé
L’accès à distance n’a pas à créer de défis inutiles pour la préparation à SOC 2. Avec les bons contrôles d’accès, la sécurité des terminaux, la surveillance et la documentation, les équipes IT peuvent favoriser un travail à distance sécurisé tout en maintenant un meilleur niveau de préparation aux audits.
Lorsque l’accès à distance est géré avec des politiques claires, une authentification forte, le moindre privilège et des preuves fiables, il peut devenir un outil puissant pour soutenir des opérations IT sécurisées et maintenir la conformité en matière de sécurité. Avec une solution d’accès à distance comme Splashtop, les employés peuvent travailler de n’importe où, sur n’importe quel appareil, tout en protégeant les comptes, les réseaux et les données.
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