Il y a peu de choses plus terrifiantes que d’ouvrir votre ordinateur un jour et de découvrir qu’il a été infecté par un ransomware.
Un ransomware peut bloquer l’accès à un ordinateur ou à un réseau, chiffrer des fichiers personnels ou, dans certains cas, voler des données et menacer de les publier. Les attaquants exigent ensuite un paiement pour rétablir l’accès ou permettre la récupération, mais payer ne garantit pas que les fichiers seront restaurés ou que les données volées seront supprimées.
La protection contre les ransomwares repose sur plusieurs couches de cybersécurité, qui fonctionnent toutes ensemble. Cela comprend les logiciels de sécurité, les sauvegardes récupérables et les comptes sécurisés, mais aussi un facteur humain, car les utilisateurs doivent savoir adopter des comportements sûrs en ligne.
Dans cette optique, examinons comment les ransomwares atteignent les ordinateurs personnels, ce que les utilisateurs peuvent faire pour réduire leur risque et quoi faire si vous suspectez une infection.
Qu’est-ce qu’un ransomware ?
Un ransomware est un type de malware qui empêche l’accès aux fichiers ou aux systèmes, généralement en chiffrant les données. L’attaquant peut alors exiger un paiement pour les libérer ou, dans certains cas, menacer de les publier si ses exigences ne sont pas satisfaites.
La protection contre les ransomwares prend plusieurs formes. Cela peut inclure le fait d’empêcher les ransomwares d’atteindre l’appareil ou de s’y exécuter, de détecter et de bloquer les activités suspectes, ou de récupérer des fichiers après une infection. Il est donc important de savoir ce que fait réellement tout logiciel antivirus doté d’une protection contre les ransomwares.
Comment un ransomware infecte-t-il un ordinateur ?
Il existe plusieurs façons pour qu’un ransomware infecte un ordinateur. Il peut arriver via des fichiers malveillants comme via des comptes compromis, chacun pouvant offrir plusieurs points d’entrée. Une sécurité robuste est donc essentielle pour prévenir les infections.
Les points d’entrée courants incluent :
Les e-mails de phishing et les pièces jointes malveillantes qui incitent les utilisateurs à ouvrir des fichiers infectés ou à visiter des sites web malveillants.
Liens vers de fausses pages de connexion ou des sites web infectés pouvant voler des identifiants ou conduire les utilisateurs à des téléchargements malveillants.
Logiciels téléchargés depuis des sources non fiables, qui pourraient contenir un ransomware ou d'autres malwares.
Les systèmes d’exploitation et applications obsolètes qui ne disposent pas de correctifs de sécurité contre les vulnérabilités connues.
Comptes de messagerie ou de stockage cloud compromis que les attaquants peuvent utiliser pour distribuer des fichiers malveillants ou accéder à des systèmes supplémentaires.
Les mots de passe faibles ou réutilisés qui permettent plus facilement aux attaquants de compromettre des comptes et d’utiliser cet accès pour déployer un ransomware.
L’accès à distance non autorisé, qui peut donner à des utilisateurs inconnus l’accès et le contrôle d’un appareil à distance.
Clés USB infectées et supports amovibles qui infectent un appareil une fois connectés.
Comment vous protéger contre les ransomwares
Il ne fait aucun doute que la protection contre les ransomwares est importante pour maintenir la sécurité, la confidentialité et la continuité. Alors, comment rester en sécurité ? Voici quelques mesures importantes que vous pouvez prendre pour maintenir votre cybersécurité à jour et vous défendre contre les attaques de ransomware :
1. Gardez votre système d’exploitation et vos applications à jour
Il est important de maintenir une protection à jour, ce qui implique d’installer les correctifs et les mises à jour de sécurité dès qu’ils sont disponibles. Ces mises à jour peuvent corriger des vulnérabilités que les ransomwares pourraient exploiter. Les retarder peut donc laisser des failles de sécurité connues exposées plus longtemps.
Assurez-vous d’activer les mises à jour automatiques, en particulier pour les navigateurs et les autres applications couramment utilisées, et supprimez les logiciels non pris en charge ou abandonnés.
2. Utilisez une protection antivirus en temps réel
Un bon logiciel antivirus peut analyser les fichiers, les téléchargements et l’activité des applications afin de détecter des signes de ransomware ou d’autres malwares, tandis que certains produits incluent également une protection contre le phishing ou les sites malveillants. Grâce à la protection en temps réel, il peut détecter ces menaces dès leur apparition, en limitant les dommages et en améliorant les temps de réponse.
Gardez à l’esprit que l’antivirus n’est qu’une seule couche de protection. Une protection efficace repose sur une combinaison de méthodes de détection, notamment les signatures de malware, la réputation des fichiers, le machine learning, la protection contre les exploits et la détection comportementale.
3. Traitez les messages inattendus avec prudence
Le ransomware est souvent diffusé via des e-mails de phishing, des SMS, des messages sur les réseaux sociaux et de fausses communications de support. Il est important de rester vigilant et de faire attention aux messages suspects, comme les demandes urgentes, les pièces jointes inattendues, les requêtes demandant d’activer des macros ou d’accorder des autorisations de sécurité, ou tout ce qui demande des mots de passe ou des informations de paiement.
Veillez à vérifier tous les liens avant de cliquer dessus, car de nombreuses attaques utilisent de fausses adresses web pour se dissimuler, par exemple en remplaçant un l minuscule par un I majuscule dans le nom d’une entreprise pour paraître légitimes.
4. Téléchargez des logiciels uniquement depuis des sources fiables
Les téléchargements non sécurisés sont une autre méthode courante pour infecter les appareils avec des ransomwares. Les téléchargements tiers non vérifiés peuvent contenir plusieurs virus, tout comme les logiciels piratés ou les fausses mises à jour.
Assurez-vous d’installer des logiciels uniquement depuis les sites officiels des éditeurs, des boutiques d’applications fiables et des mécanismes de mise à jour vérifiés. Sinon, vous ne pouvez pas être sûr de ce que vous installez en plus avec.
5. Sécurisez les comptes importants
Des comptes tels que le stockage cloud, la messagerie ou les comptes d'accès à distance peuvent offrir aux attaquants un autre moyen d’accéder à des fichiers personnels, donc la sécurité des comptes est également essentielle. Assurez-vous d’utiliser des mots de passe forts et uniques pour les comptes importants (un gestionnaire de mots de passe est également recommandé), ainsi que des contrôles d’accès comme l’ authentification multifacteur.
Si vous recevez une alerte de connexion, ne l’ignorez pas. Assurez-vous d’examiner l’alerte et, si nécessaire, de changer votre mot de passe.
6. Limitez les accès à distance inutiles
L’accès à distance est un excellent outil pour travailler en déplacement et accéder à des appareils depuis n’importe où. Cependant, ils peuvent aussi être utilisés à mauvais escient si des attaquants parviennent à inciter les utilisateurs à approuver l’accès ou le contrôle à distance.
N’accordez jamais d’accès à distance à des appelants non sollicités, et si une demande d’accès vous inquiète, vous pouvez toujours vérifier les demandes de support via les canaux officiels. Assurez-vous de pouvoir mettre fin aux sessions et révoquer les accès lorsque nécessaire, et supprimez tous les outils d’accès à distance dont vous n’avez plus besoin.
7. Analysez les clés USB et les supports amovibles
Les périphériques amovibles, comme les clés USB et les disques durs externes, peuvent transporter des logiciels malveillants d’un ordinateur à l’autre. Il est important d’analyser les disques durs externes à la recherche de virus avant d’ouvrir des fichiers, et vous devez éviter de brancher des périphériques USB inconnus.
8. Sauvegardez les fichiers importants
Le maintien de sauvegardes à jour peut réduire la perte de données et offrir une solution de récupération si une attaque par ransomware parvient à passer. Il est recommandé de conserver une sauvegarde locale, ainsi qu’une sauvegarde séparée de l’ordinateur ou du réseau habituel. Si vous pouvez conserver une copie dans le cloud ou hors site, c’est également utile.
Gardez à l’esprit que les lecteurs connectés peuvent aussi être affectés lors d’une attaque, d’où la nécessité d’une sauvegarde distincte. Veillez à les tester régulièrement et à maintenir les sauvegardes à jour afin de garantir que tout puisse être restauré.
Comment les logiciels antivirus contribuent à la protection contre les ransomwares
Une bonne solution antivirus peut aider à se protéger contre les ransomwares en offrant des capacités de détection et de prévention. Elle le fait grâce à diverses fonctionnalités de sécurité, notamment :
1. Analyse des fichiers en temps réel
Un logiciel antivirus peut analyser les fichiers en temps réel pour détecter les menaces. Cela inclut la vérification des fichiers lorsqu’ils sont téléchargés, ouverts, copiés et exécutés, afin de repérer les menaces cachées avant qu’il ne soit trop tard.
2. Détection basée sur le comportement
Un logiciel de sécurité antivirus peut également surveiller les actions suspectes, comme le chiffrement rapide de fichiers, des processus inhabituels ou des tentatives de désactivation des protections. Même si cela ne permet pas de détecter toutes les variantes de ransomware, cela ajoute un niveau de sécurité supplémentaire qui peut aider à arrêter les attaques net.
3. Protection contre le phishing et les sites malveillants
Certaines solutions antivirus peuvent également bloquer les sites web trompeurs et les téléchargements suspects. Cela permet d’arrêter les ransomwares avant qu’ils n’atteignent un ordinateur en repérant des signes d’alerte que nous pourrions manquer dans des URL suspectes ou des téléchargements non vérifiés.
4. Protection contre les exploits
Si votre appareil ou votre logiciel présente des vulnérabilités connues, la protection contre les exploits peut vous aider. Cette fonctionnalité peut détecter les tentatives d’exploitation de vulnérabilités pour exécuter du code malveillant, ce qui aide à contenir les attaques jusqu’à ce que la vulnérabilité soit corrigée.
5. Analyse des supports amovibles
L’analyse des clés USB et autres périphériques de stockage externes peut aider à détecter les menaces et à réduire le risque d’ouvrir des fichiers infectés. Ainsi, l’analyse des supports amovibles est une fonctionnalité précieuse pour tout logiciel antivirus (mais vous ne devriez toujours pas brancher des clés USB inconnues).
Pourquoi les sauvegardes sont essentielles pour la récupération après un ransomware
Si un ransomware parvient à contourner vos protections et à affecter votre ordinateur, disposer d’une sauvegarde vous aidera à le restaurer. Le maintien de sauvegardes à jour permet de s’assurer que rien de précieux n’est perdu en cas d’attaque par ransomware, puisque vous pouvez restaurer votre appareil au lieu de céder aux exigences de l’attaquant.
1. L’antivirus et les sauvegardes ont des rôles différents
Gardez à l’esprit que les sauvegardes et l’antivirus sont deux choses très différentes. Le logiciel antivirus vise à prévenir et bloquer les activités malveillantes, tandis que les sauvegardes peuvent aider à récupérer des fichiers si les données sont chiffrées, endommagées ou autrement perdues.
2. Comment protéger les sauvegardes contre les ransomwares
Si votre sauvegarde est directement connectée à votre appareil, il est toujours possible qu’elle soit affectée par l’attaque. Assurez-vous de disposer d’une sauvegarde conservée de manière isolée ou déconnectée des modifications provenant de votre ordinateur, afin qu’elle reste à l’abri de toute attaque.
3. À quelle fréquence les fichiers doivent être sauvegardés
Il est important de maintenir les sauvegardes à jour, mais la fréquence exacte dépend de la fréquence à laquelle les fichiers importants sont modifiés. Par exemple, si vous créez ou modifiez des fichiers au quotidien, vous aurez besoin de sauvegardes plus fréquentes qu’une personne dont les fichiers changent rarement. Cependant, des sauvegardes planifiées régulièrement restent essentielles, quelle que soit leur fréquence.
4. Pourquoi les sauvegardes doivent être testées
Une sauvegarde n’est utile que si elle permet de restaurer les fichiers au moment voulu. Il est toujours possible que la sauvegarde échoue, il est donc important de tester périodiquement les sauvegardes et de restaurer des fichiers d’exemple pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu.
Signes avant-coureurs d’une infection par ransomware
Alors, comment savoir si vous avez été infecté par un ransomware ? Un ransomware peut devenir évident lorsque vous êtes bloqué hors de votre appareil ou que vous recevez une demande de rançon, mais d’autres signes peuvent indiquer qu’une activité malveillante est déjà en cours.
Soyez attentif à ces signes d’alerte :
Des fichiers deviennent soudainement inaccessibles, même lorsque vous êtes censé avoir l’autorisation d’y accéder.
Les noms ou extensions de fichiers changent sans que vous n’ayez rien fait.
L’apparition d’un message de rançon (celui-ci est un indice assez évident).
Des applications qui n’arrivent pas à ouvrir des documents, car ils sont verrouillés ou chiffrés sans raison apparente.
Activité inhabituelle du disque, surtout si elle donne l’impression qu’un chiffrement est en cours.
Le logiciel de sécurité est désactivé de manière inattendue.
Un grand nombre de fichiers modifiés en même temps.
Alertes inattendues liées au compte ou à la connexion.
Que faire si un ransomware est détecté
Si votre appareil est infecté par un ransomware, il n’y a pas lieu de paniquer. Vous pouvez prendre certaines mesures pour limiter les dommages supplémentaires ou la propagation, même si l’isolement de l’appareil ne supprime pas le ransomware lui-même.
1. Déconnectez l’appareil concerné
Tout d’abord, couper l’appareil d’Internet et des autres appareils connectés peut aider à limiter les dégâts. Déconnectez l’appareil affecté du Wi‑Fi, des câbles Ethernet, des disques externes et de tout périphérique de stockage partagé afin d’empêcher le ransomware de se propager davantage.
2. N’interagissez pas avec le message de rançon
Cliquer sur des liens, contacter les attaquants ou suivre des instructions de paiement peut entraîner des risques supplémentaires. Évitez d’interagir avec le message pendant que vous évaluez l’incident et cherchez une aide fiable.
3. Identifiez les appareils et les comptes susceptibles d’être affectés
Ensuite, vous devez déterminer l’étendue des dégâts. Vérifiez les autres ordinateurs, comptes cloud, comptes e-mail et stockages connectés (depuis un appareil propre, et non l’appareil infecté) pour voir si certains ont été compromis.
4. Modifiez les identifiants des comptes concernés depuis un appareil propre
Vous devrez également modifier les identifiants des comptes qui ont pu être exposés ou consultés, en particulier les comptes de messagerie, de stockage cloud, bancaires et d’accès à distance. Cela inclut les e-mails, le stockage cloud, les informations bancaires et tout ce qui pourrait permettre d’accéder à d’autres services ou comptes.
5. Utilisez des outils de sécurité fiables ou faites appel à un professionnel
Vous n’avez pas besoin de gérer seul la récupération et la sécurité. La suppression d’un ransomware et la récupération après une infection dépendent de la variante et de l’ampleur de l’infection. Il est donc recommandé d’utiliser un outil fiable ou un service professionnel pour évaluer les dommages et supprimer la menace.
6. Restaurez les fichiers uniquement une fois l’appareil sécurisé
Vous devrez supprimer l’infection et vous assurer que votre appareil est sécurisé avant de restaurer les fichiers à partir de votre sauvegarde. Restaurer des fichiers avant de supprimer la menace peut entraîner une réinfection ou un nouveau cycle de chiffrement.
7. Signaler l’incident
Même si vous parvenez à tout récupérer avec un minimum de dommages, vous devez tout de même signaler l’incident aux forces de l’ordre ou à l’autorité compétente en matière de cybercriminalité. Si les données de votre moyen de paiement ou de votre compte financier ont été compromises d’une manière ou d’une autre, vous devrez également en informer les institutions concernées afin qu’elles puissent surveiller toute activité suspecte sur le compte.
Faut-il payer une demande de rançon d’un ransomware ?
Il peut sembler plus simple de payer la rançon et d’en finir, mais rien ne garantit que cela n’aggravera pas la situation. Payer la rançon ne garantit ni la récupération des fichiers, ni la suppression des données volées, ni une protection contre de futures attaques ou demandes.
En fait, payer la rançon peut exposer les victimes à d’autres fraudes et encourager de futures attaques.
Évitez de payer la rançon si possible. Le paiement ne garantit pas la récupération et peut encourager d’autres attaques. Demandez conseil à des professionnels et contactez les autorités compétentes avant de prendre d’autres mesures.
Comment Splashtop Shield aide à se protéger contre les ransomwares
Une protection efficace contre les ransomwares nécessite une solution antivirus robuste, telle que Splashtop Shield. Splashtop Shield est une solution antivirus basée sur l’IA pour les ordinateurs Windows et Mac, qui aide à protéger contre les malwares, le phishing, les comportements suspects et les tentatives d’exploitation.
Splashtop Shield peut détecter les fichiers malveillants, les comportements suspects, les tentatives de phishing et les tentatives d’exploitation, contribuant ainsi à vous protéger contre les ransomwares et autres attaques de malwares. Il ajoute une couche de sécurité précieuse à votre protection globale contre les ransomwares, contribuant à sécuriser vos appareils. Cela inclut :
Protection anti-malware
Protection anti-phishing
Analyse du trafic en temps réel
Détection des menaces basée sur le comportement
Protection anti-exploit
Analyse des clés USB et des supports amovibles
La protection contre les ransomwares repose sur plusieurs éléments, notamment des pratiques sécurisées pour les comptes, des sauvegardes fiables et le maintien de logiciels de sécurité à jour. Splashtop Shield ajoute une couche supplémentaire de protection et de détection dans le cadre d’un plan de défense plus large contre les ransomwares.
Checklist de protection contre les ransomwares
La protection contre les ransomwares comporte de nombreux aspects, et il est facile de négliger certains éléments ou étapes clés. C’est pourquoi nous avons compilé une checklist pratique de toutes les étapes à suivre pour vous assurer de bénéficier de la meilleure protection possible contre les ransomwares et autres menaces.
Veillez à vérifier les points suivants :
Les mises à jour automatiques du système d’exploitation sont activées.
Vos navigateurs et applications sont à jour.
La protection antivirus en temps réel est activée.
L’authentification multifacteur est activée sur les comptes importants.
Vous utilisez des mots de passe uniques et complexes (en particulier pour les comptes importants).
Tous les liens et pièces jointes inattendus sont vérifiés avant ouverture.
Vous téléchargez uniquement des logiciels depuis des sources fiables.
Les logiciels d'accès à distance inutiles sont supprimés.
Les clés USB et les autres appareils connectés sont analysés avant utilisation.
Les fichiers importants sont sauvegardés, et les sauvegardes sont tenues à jour.
Au moins une sauvegarde est isolée de l’ordinateur et du réseau.
Le processus de restauration des sauvegardes a été testé.
Renforcez votre protection contre les ransomwares avec Splashtop Shield
La protection contre les ransomwares repose sur de nombreux éléments, notamment la réduction de l’exposition, la mise à jour des systèmes, la détection des activités suspectes, la sécurisation des accès et la mise en place de plans de reprise. Avec un bon programme antivirus, vous pouvez bloquer les fichiers malveillants et détecter les comportements suspects, même s’il est aussi important d’avoir des sauvegardes prêtes au cas où la prévention échouerait.
Bien entendu, la protection antivirus reste un élément fondamental et précieux de toute stratégie de protection contre les ransomwares. Avec Splashtop Shield, vous pouvez ajouter une protection anti-malware, anti-phishing, comportementale, du trafic et contre les exploits, alimentée par l’IA, à votre stratégie globale de défense contre les ransomwares.
Vous voulez en savoir plus sur Splashtop Shield ? Découvrez comment il offre une protection basée sur l’IA contre les malwares, le phishing et les exploits pour les ordinateurs Windows et Mac.