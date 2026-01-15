Parfois, « mise à jour automatique » ne se corrige pas aussi efficacement ou automatiquement qu'elle le promet. De nombreuses organisations prétendent automatiser le patching mais laissent encore des systèmes non patchés et vulnérables, ce qui entraîne des brèches.
L'automatisation des correctifs devrait améliorer la cybersécurité et réduire les risques en garantissant que chaque point de terminaison et application reste entièrement corrigé et à jour. Pourtant, il y a souvent un décalage : les outils d'automatisation des correctifs ne fournissent pas toujours un correctif automatisé en temps réel, ce qui entraîne une réduction de la protection contre les menaces plutôt qu'une sécurité complète.
Avec cela à l'esprit, examinons comment vous pouvez construire une stratégie de correctifs automatisée qui priorise les menaces réelles et s'assure que les appareils reçoivent les mises à jour dont ils ont besoin, plutôt que de simplement planifier des mises à jour.
La différence entre l'automatisation de base et le patching basé sur les risques
Tout d'abord, nous devons clarifier une distinction que beaucoup négligent : la différence entre l'automatisation de base et l'automatisation basée sur les risques.
L'automatisation de base utilise un calendrier fixe pour vérifier les mises à jour et les déployer sans se soucier de la priorisation. Bien que cela automatise techniquement le correctif, sa dépendance aux déploiements programmés signifie que les correctifs ne sont pas appliqués rapidement, laissant des lacunes lorsque les endpoints ne sont pas protégés.
L'automatisation basée sur les risques, en revanche, détecte automatiquement les nouveaux correctifs et les déploie sur les terminaux dès qu'ils sont disponibles. Il priorise les correctifs en fonction de leur exploitabilité, de leur gravité et de leur exposition, permettant un déploiement plus rapide et plus intelligent.
Bien que planifier les mises à jour semble pratique, cela ne réduit pas le risque de manière uniforme ni n'assure une protection rapide. Lorsque de nouvelles vulnérabilités sont identifiées, les cyberattaquants les exploitent rapidement, donc les entreprises doivent mettre à jour leur posture de sécurité avant qu'il ne soit trop tard. La programmation des correctifs peut prendre des heures entre la sortie d'un correctif et son déploiement, laissant les systèmes vulnérables.
Les attaquants exploitent généralement les délais, les failles de sécurité dans les logiciels tiers et les zones d'ombre pour infiltrer les réseaux et compromettre les appareils. L'automatisation des correctifs en temps réel et basée sur les risques peut détecter ces vulnérabilités avant que les attaquants ne puissent les exploiter, mais les solutions d'automatisation de base manquent souvent de ces fonctionnalités.
Pourquoi les stratégies de correctifs traditionnelles ne réduisent pas le risque
La vérité est que les stratégies de patch traditionnelles ne sont plus suffisantes. Bien qu'ils aient été efficaces autrefois pour maintenir les endpoints à jour, ils laissent maintenant des lacunes importantes qui ne réduisent pas le risque.
Lier les cycles de correctifs à des calendriers fixes plutôt qu'à l'urgence des menaces entraîne des corrections plus lentes et une exposition plus longue aux vulnérabilités. De même, utiliser des outils de gestion des appareils mobiles (MDM) ou des outils de point de terminaison avec de longs délais de vérification peut les laisser non corrigés et exposés plus longtemps que ce qui est sûr.
De plus, les applications et logiciels tiers doivent également être correctement mis à jour, mais de nombreuses solutions traditionnelles manquent de visibilité sur leurs vulnérabilités ou de la capacité de corriger les applications tierces. Cela laisse d'importantes vulnérabilités que les attaquants peuvent exploiter, tandis que les équipes TI ne s'en aperçoivent pas.
De même, les stratégies de correction traditionnelles manquent de moyens pour vérifier que les correctifs sont correctement installés. En conséquence, si une erreur survient dans le processus de mise à jour, les équipes TI n'auront aucun moyen de savoir que leurs systèmes restent vulnérables.
Il y a aussi la question des vulnérabilités et expositions communes (CVE) à considérer. Les stratégies traditionnelles de patchs qui reposent sur un triage manuel des CVE pour déterminer quelles vulnérabilités prioriser et remédier peinent à évoluer avec la croissance des entreprises et des points de terminaison distribués. Cela entraîne un déploiement de correctifs plus lent, laissant les systèmes critiques et les vulnérabilités non corrigés.
À quoi ressemble une stratégie de correctifs réduisant les risques
Cela dit, à quoi ressemble une stratégie de patch solide et moderne ? La gestion correcte des correctifs comprend plusieurs éléments clés qui contribuent à une meilleure rapidité, couverture et protection des correctifs, notamment :
Visibilité continue des points de terminaison et des applications pour identifier et traiter les vulnérabilités aussi rapidement que possible.
Priorisation basée sur CVE pour traiter les risques les plus critiques en premier.
Déploiement de correctifs en temps réel pour garantir que les correctifs sont déployés rapidement et efficacement.
Application des politiques pour réduire les retards et les erreurs humaines, garantissant que chaque vulnérabilité est traitée conformément à la politique de l'entreprise.
Vérification et rapport pour confirmer que les correctifs sont correctement installés et maintenir les dossiers pour les audits et la conformité TI.
L'utilisation de la gestion des correctifs avec ces éléments aide à garantir un déploiement global et opportun, en priorisant et en traitant rapidement les vulnérabilités les plus critiques, et chaque correctif est installé correctement. Compte tenu du nombre croissant de cybermenaces auxquelles les entreprises sont confrontées quotidiennement, une gestion efficace des correctifs peut faire toute la différence entre le maintien de la cybersécurité et une violation de données dévastatrice.
Comment Splashtop AEM Permet l'Automatisation des Patches Basée sur le Risque
Les menaces modernes nécessitent des outils avancés de gestion automatisée des correctifs et de détection des menaces pour les combattre. Heureusement, il existe une telle solution : Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux).
Splashtop AEM aide les équipes TI à réduire l'exposition avec des correctifs automatisés en temps réel et des informations CVE assistées par l'IA, ainsi qu'avec des actions de surveillance et de remédiation rapide, gardant les appareils, systèmes d'exploitation, et applications tierces protégés à tout moment.
Splashtop AEM comprend :
Patching en temps réel qui détecte les mises à jour disponibles et les déploie rapidement en fonction de vos politiques de patch, plutôt que de se fier à des contrôles retardés.
Informations CVE pour identifier les vulnérabilités exploitables à haut risque afin de les corriger en temps opportun.
Mise à jour des applications tierces pour garder les applications à jour et défendre contre les vecteurs d'attaque courants, tels que les navigateurs et les outils de collaboration.
Automatisation basée sur des politiques qui applique des politiques de correctifs et hiérarchise les mises à jour en fonction de la gravité et de l'exposition.
Support multiplateforme qui permet aux équipes TI de gérer Windows, macOS, et d'autres appareils depuis une console unique.
Tableaux de bord unifiés qui affichent la posture des risques et les statuts de correctifs sur tous vos points de terminaison en temps réel pour une visibilité et un contrôle complets.
Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent protéger les endpoints répartis contre les menaces modernes. Il offre aux organisations la visibilité, la sécurité et le contrôle dont elles ont besoin pour garantir que chaque point de terminaison reste protégé, permettant ainsi une meilleure protection de l'ensemble des points de terminaison.
Étape par ÉTAPE : Comment construire une stratégie de patch qui réduit les risques
Alors, comment les entreprises peuvent-elles améliorer leurs stratégies de correctifs pour minimiser les risques et garantir que tous les points de terminaison, applications et systèmes d'exploitation restent à jour ? Suivre ces étapes peut aider à fournir une sécurité holistique et à jour et un correctif rapide, même dans les environnements distribués :
Établissez une visibilité complète des endpoints : Utilisez Splashtop AEM pour inventorier automatiquement tous les appareils et applications afin qu'aucun endpoint ou logiciel ne soit en dehors de votre périmètre de correctifs.
Identifiez les vulnérabilités les plus risquées : Utilisez les informations intégrées sur les CVE pour repérer les vulnérabilités exploitables et à fort impact qui nécessitent une attention immédiate.
Priorisez par risque, pas par plannings : Définissez des règles de mise à jour basées sur la gravité, l'exploitabilité et l'impact sur l'entreprise pour s'assurer que les mises à jour critiques sont traitées en premier.
Automatisez l'application avec des politiques : Configurez les politiques Splashtop AEM pour déployer et appliquer en continu les correctifs sans intervention manuelle.
Appliquez les correctifs en temps réel : Déployez les mises à jour du système d'exploitation et des logiciels tiers dès qu'elles sont disponibles, réduisant ainsi le temps d'exposition aux failles critiques et aux zero-days.
Vérifiez et rapportez la remédiation : Utilisez des tableaux de bord en temps réel et des rapports pour confirmer le succès des correctifs et maintenir des dossiers prêts pour l'audit.
S'adapter continuellement : Affinez les politiques au fil du temps à mesure que de nouvelles menaces émergent et que votre environnement évolue.
Erreurs courantes d'automatisation qui augmentent le risque
Lorsque vous déployez une solution d'automatisation, vous souhaitez en tirer le meilleur parti et vous assurer de patcher efficacement tous vos points de terminaison. Cependant, plusieurs erreurs courantes peuvent augmenter le risque au lieu de le réduire.
Par exemple, sans priorisation, un logiciel de correctifs automatisés peut passer tout son temps à déployer des correctifs mineurs contre des menaces de faible priorité, laissant de côté des mises à jour plus critiques. De même, compter sur les cycles de déploiement signifie qu'un nouveau correctif critique peut être publié, mais ne sera pas déployé avant que le cycle ne se répète. Dans les deux cas, cela peut retarder des correctifs critiques et laisser les points de terminaison exposés.
Ignorer les logiciels tiers peut augmenter les risques, car ces applications introduisent de nouvelles vulnérabilités que les attaquants peuvent exploiter. Les bonnes stratégies de patch automatisé doivent inclure des applications tierces pour assurer une couverture complète et cohérente.
De nombreuses entreprises considèrent la conformité TI et la sécurité comme le même objectif. Cependant, les réglementations de conformité en matière de sécurité représentent une exigence de base pour toutes les entreprises, tandis que chaque entreprise aura ses propres besoins de sécurité spécifiques. Si vous ne faites que répondre à vos obligations de conformité, vous vous contentez du minimum et vous négligez les mesures de cybersécurité qui peuvent avoir le plus d'impact sur votre entreprise.
Enfin, trop d'organisations supposent que l'automatisation fonctionne sans vérification ou, pire encore, manquent de la visibilité nécessaire pour la vérifier. Il y a toujours une chance qu'une mise à jour échoue à s'installer correctement, donc la visibilité est essentielle pour s'assurer que chaque correctif est installé correctement.
Heureusement, chacun de ces problèmes peut être résolu avec Splashtop AEM. Avec Splashtop AEM, vous pouvez établir des règles et des priorités de patching basées sur la politique et les niveaux de menace, automatiser les mises à jour de vos systèmes d'exploitation et applications tierces, maintenir la conformité et la sécurité, et avoir de la visibilité sur chaque mise à jour. Cela aide à garantir une sécurité holistique, en temps réel et fiable sur l'ensemble de vos terminaux.
Qui bénéficie le plus de l'automatisation des correctifs basée sur les risques
La mise en œuvre de l'automatisation des correctifs basée sur les risques peut aider une grande variété d'entreprises et d'équipes, y compris :
Les équipes TI gérant des environnements à distance et hybrides peuvent automatiquement patcher et mettre à jour les endpoints à distance.
Les organisations utilisant Intune ou des outils MDM avec des cycles de correctifs retardés peuvent atténuer les risques de sécurité en déployant immédiatement les mises à jour critiques.
Les équipes soucieuses de la sécurité peuvent réduire leur surface d'attaque en abordant rapidement les vulnérabilités et en maintenant une posture de cybersécurité solide.
Les organisations axées sur la conformité qui ont besoin de preuves de remédiation peuvent suivre leurs statuts de correctif et démontrer leur conformité.
Les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) qui gèrent les correctifs et les risques pour plusieurs clients peuvent mettre à jour automatiquement les correctifs chez les clients sans avoir à les gérer manuellement un par un.
Bien sûr, ces exemples sont loin d'être exhaustifs. Bien que ce soient quelques cas d'utilisation clés, toute organisation avec plusieurs points de terminaison à maintenir et protéger peut bénéficier de la facilité de correctifs et de sécurité que des solutions de correctifs automatisés comme Splashtop AEM fournissent.
L'automatisation doit réduire les risques, pas seulement économiser du temps
L'automatisation est un outil puissant pour la gestion rapide et efficace des correctifs, mais elle doit faire plus que simplement gagner du temps. Une automatisation appropriée peut et doit réduire le risque et améliorer la sécurité, mais elle ne peut le faire que si elle est conçue avec une priorisation des menaces et une remédiation en temps réel.
Avec Splashtop AEM, vous pouvez automatiquement détecter, tester, prioriser et déployer des correctifs sur des points d’extrémité distribués avec des règles basées sur des politiques. Cela améliore la conformité TI et la cybersécurité dans votre environnement de travail tout en réduisant la charge des équipes TI et en fournissant une visibilité sur chaque point de terminaison ainsi que des enregistrements d'audit clairs.
Splashtop AEM fournit aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, résoudre les problèmes de manière proactive et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Mise à jour automatisée pour le système d'exploitation, les applications tierces et les applications personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE et alimentées par l'IA.
Des cadres de politique personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions de fond pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils sans interrompre les utilisateurs.
Splashtop AEM permet une stratégie de correctifs moderne et basée sur les risques pour les terminaux et les applications de votre réseau. Essayez-le aujourd'hui avec un essai gratuit et voyez la différence que peut faire une réelle réduction des risques :