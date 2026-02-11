Si vous n'installez des correctifs qu'après avoir appris l'existence d'une nouvelle vulnérabilité, votre sécurité est-elle vraiment à jour ? Le patching réactif seul ne constitue pas une gestion des risques appropriée, surtout dans les environnements distribués et BYOD d'aujourd'hui.
Cependant, cette lacune n'est pas une critique des capacités de votre équipe TI. Plutôt, c’est un problème de flux de travail qui peut être résolu grâce à une visibilité continue, une priorisation et une automatisation.
Dans cet esprit, explorons comment passer du colmatage réactif à la gestion proactive des risques, à quoi ressemble ce changement en pratique, et comment les équipes TI peuvent l'opérationnaliser à grande échelle.
Pourquoi la correction réactive maintient les équipes IT en mode de gestion de crise
Bien que le maintien des points de terminaison et des applications entièrement mis à jour soit important, le patching réactif est une course constante pour rester en avance sur les vulnérabilités. Cela signifie que dès qu'un correctif est publié, les agents TI doivent se précipiter pour le faire approuver et le déployer sur plusieurs points de terminaison, entraînant des processus longs pour gérer un grand nombre d'appareils.
Bien que les cycles Patch Tuesday et des mises à jour similaires puissent aider à centraliser et à publier toutes les corrections à la fois, ils peuvent également créer d'importants retards avec un contexte limité pour chaque correctif. Cela conduit à un sentiment d'urgence et à un manque de stratégie ou de priorisation pour le déploiement des correctifs.
Cela dit, quelle est la différence entre le patching réactif et la gestion proactive des correctifs ? Signes courants du patching réactif incluent :
Corriger uniquement après des alertes ou des incidents, plutôt que de tout garder à jour de manière proactive.
Traiter toutes les vulnérabilités de façon égale, au lieu de prioriser les correctifs et les vulnérabilités les plus critiques.
S'appuyer sur des vérifications manuelles ou des outils retardés, au lieu d'une surveillance et de mises à jour en temps réel.
Manque de responsabilité entre les TI et la sécurité, plutôt que d'avoir des responsabilités clairement définies.
L'écart entre le patching et la gestion des risques
Bien que rester à jour sur les correctifs soit important pour la sécurité, la conformité informatique et la gestion des risques, ce n'est qu'une pièce du puzzle et doit être considéré dans le contexte plus large de votre posture de sécurité globale.
Les correctifs ne sont pas synonymes de réduction des risques
Les Vulnérabilités et Expositions Communes (CVEs) sont un élément clé pour évaluer le risque, mais les décomptes de CVE seuls sont un indicateur médiocre de l'exposition réelle. Les équipes TI et de sécurité doivent également prendre en compte des facteurs tels que l'exploitabilité et l'impact des actifs affectés pour évaluer correctement le risque et prioriser quelles vulnérabilités traiter en premier.
La visibilité ponctuelle se dégrade rapidement
La sécurité nécessite une visibilité continue et en temps réel, pas seulement des instantanés ponctuels. Les analyses hebdomadaires, mensuelles ou (pire encore) trimestrielles échouent dans des environnements modernes et dynamiques, et créent de grandes lacunes en matière de visibilité où les vulnérabilités peuvent persister inaperçues entre les analyses. Ajoutez à cela le risque posé par les appareils non gérés, ainsi que les risques supplémentaires que vous acceptez avec chaque application tierce, et vous avez besoin d'une visibilité continue pour protéger vos points de terminaison et votre réseau.
La priorisation manuelle ne s'adapte pas
Comment évaluez-vous le risque et priorisez-vous les menaces ? Les tableurs peuvent être incohérents, et un jugement ad hoc basé sur des données limitées (ou pire, sur des intuitions) peut être extrêmement peu fiable. Une mauvaise priorisation non seulement expose vos systèmes à des risques supplémentaires, mais impacte également vos opérations et gaspille du temps sur des correctifs de faible priorité. Vous avez besoin d'outils capables d'évaluer et de prioriser les menaces par rapport à vos politiques, afin de pouvoir identifier les plus significatives.
À quoi ressemble réellement la gestion proactive des risques
Si le colmatage réactif n'est pas suffisant, à quoi ressemble l'alternative ? La gestion proactive des risques adopte une approche active pour surveiller et gérer les terminaux et systèmes afin de s'assurer qu'ils sont protégés contre toutes les menaces à tout moment.
La gestion proactive des risques comprend :
Visibilité continue sur les dispositifs, systèmes d'exploitation et logiciels tiers, pour détecter rapidement les menaces en temps réel.
Priorisation basée sur les risques qui calcule les menaces en fonction des CVE, de la gravité et de l'exposition, afin que les équipes TI puissent se concentrer sur les menaces qui comptent le plus.
Outils d'automatisation pour réduire la fatigue liée aux décisions et l'effort manuel, libérant ainsi du temps pour que les agents se concentrent sur des problèmes plus urgents tout en exécutant les tâches rapidement.
Boucles de rétroaction qui confirment la remédiation et réduisent les problèmes récurrents, afin que vous puissiez vérifier la sécurité et avoir des dossiers clairs pour les audits.
Passage de la quantité de correctifs à la priorisation basée sur le risque
Si vous êtes prêt à adopter la priorisation basée sur les risques, la première étape est de changer votre perspective. Plutôt que de vous concentrer sur le déploiement d'un grand volume de correctifs aussi rapidement que possible, priorisez d'abord les menaces les plus critiques.
La priorisation basée sur le risque nécessite d'évaluer les vulnérabilités à travers plusieurs perspectives, et pas seulement par les scores de gravité.
Toutes les vulnérabilités ne méritent pas la même urgence
Bien que toutes les vulnérabilités doivent être résolues le plus tôt possible, elles ne présentent pas toutes la même menace. Le Common Vulnerability Severity System (CVSS) est une bonne source pour identifier quelles vulnérabilités sont les plus critiques, mais vous devrez également considérer la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitée et l'impact qu'elle pourrait avoir sur votre entreprise. Cela aidera à prioriser les vulnérabilités afin que les critiques reçoivent l'urgence qu'elles méritent, tandis que les moins critiques peuvent attendre.
Les changements contextuels des actifs changent tout
L'actif sur lequel se trouve une vulnérabilité peut être tout aussi important que la vulnérabilité elle-même. Si un appareil inactif possède une application vulnérable, cela peut ne pas constituer une grande menace, surtout par rapport à la même vulnérabilité sur un point d'accès critique. Vous devrez prendre en compte le contexte de la vulnérabilité, y compris le propriétaire de l'appareil, son utilisation et son environnement, pour prioriser les points de terminaison nécessitant une correction immédiate.
Le timing compte plus que les taux d'achèvement
Un patching incomplet est préférable à aucun patching du tout, et bien que vous voudrez garantir que chaque patch est entièrement déployé, retarder les patchs laisse vos systèmes complètement exposés. Assurez-vous de suivre votre temps de remediation (le temps moyen pour résoudre les vulnérabilités) afin de déterminer si vous traitez les vulnérabilités assez rapidement ; chaque moment où un appareil reste vulnérable est une autre opportunité pour les cybercriminels de frapper.
Comment l'Automatisation Permet une Gestion Proactive des Risques
L'automatisation est l'un des outils les plus utiles pour la gestion proactive des risques. L'automatisation des tâches telles que la détection des menaces et le déploiement de correctifs permet des temps de réponse plus rapides sans compromettre vos standards et offre une sécurité cohérente sur l'ensemble des points de terminaison.
L'automatisation permet aux équipes TI d'appliquer des contrôles cohérents sur les terminaux sans augmenter la charge de travail manuelle ou les frais d'exploitation. Les avantages d'une bonne automatisation incluent :
Correctifs guidés par la politique pour prioriser et déployer automatiquement les correctifs selon vos directives.
Déclencheurs de remédiation en temps réel pour aider les équipes TI et de sécurité à résoudre rapidement les problèmes et vulnérabilités.
Dépendance réduite aux fenêtres de maintenance pour fournir une surveillance et un support constants et continus, plutôt que des instantanés ponctuels.
Moins de transmissions manuelles entre les équipes, améliorant ainsi l'efficacité globale.
Où Splashtop AEM s'intègre dans une stratégie proactive de gestion des risques
Lorsque vous avez besoin de plus de visibilité et de contrôle sur vos points de terminaison et votre sécurité, recherchez une solution de gestion des points de terminaison comme Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Avec Splashtop AEM, les agents TI peuvent protéger, gérer et mettre à jour les points d'extrémité sur un réseau, avec des outils d'automatisation qui offrent une visibilité continue et une gestion rapide des correctifs.
Splashtop AEM utilise la détection de menaces basée sur CVE pour identifier automatiquement les risques et vulnérabilités et fournir des suggestions de remédiation. Lorsque de nouveaux correctifs sont publiés, Splashtop AEM peut automatiquement les détecter et les déployer sur les points de terminaison, en priorisant les correctifs et les points de terminaison en fonction de la politique de votre entreprise.
Cela fait de Splashtop AEM un outil puissant pour assurer la sécurité dans les environnements distribués et BYOD, car il aide les agents TI dans leurs tâches quotidiennes et fournit un suivi et une gestion continue des menaces. Son automatisation des correctifs aide les équipes à déployer rapidement des correctifs sur les systèmes d’exploitation et les applications tierces, qu’elles déploient habituellement les correctifs manuellement, qu’elles aient besoin d’une solution de gestion des correctifs pour compléter Microsoft Intune, ou qu’elles souhaitent améliorer leur logiciel de surveillance et gestion à distance (RMM).
Mesurer le progrès au-delà de la conformité des correctifs
Bien sûr, la conformité des correctifs n'est pas le seul indicateur que vous devez suivre. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lorsque vous mesurez votre gestion proactive des risques, chacun pouvant indiquer différents besoins ou domaines à améliorer.
Les métriques de gestion des risques incluent :
Temps moyen pour remédier aux vulnérabilités à haut risque: à quelle vitesse pouvez-vous résoudre les menaces les plus sévères ? Plus le temps moyen de remédiation est rapide, mieux vos stratégies fonctionnent.
Réduction des incidents répétés liés à des vulnérabilités connues: Si vous rencontrez continuellement des incidents dus à une vulnérabilité connue, cela signifie qu'elle n'est pas traitée correctement. Une réduction des incidents répétés est un signe que vous traitez correctement les vulnérabilités.
Lacunes de couverture au fil du temps: Une fois que vous commencez à utiliser la gestion des points d'extrémité et l'automatisation, les lacunes de couverture devraient commencer à diminuer régulièrement. Si de grands écarts subsistent, vous devrez peut-être réévaluer vos stratégies.
Confiance lors des audits et des revues de sécurité: Les logiciels de gestion des terminaux comme Splashtop AEM incluent des rapports et des enregistrements qui aident à démontrer la sécurité et la conformité TI. Si vous l'utilisez correctement, vous serez prêt à passer les audits avec plus de facilité et de confiance.
Adopter la gestion proactive des risques
La gestion proactive des risques n'est pas seulement un changement de processus ; c'est aussi un changement de mentalité. Vous devez réévaluer la manière dont vous protégez et gérez les points de terminaison, hiérarchiser les correctifs et détecter les menaces, puis passer activement de « réactif » à « proactif ».
Une approche proactive dépend de la visibilité, de la priorisation, et de l'automatisation pour garantir la sécurité des endpoints en tout temps. Adopter une solution de gestion des terminaux comme Splashtop AEM vous donnera les outils nécessaires pour sécuriser et soutenir chaque appareil de votre réseau.
Splashtop AEM fournit aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les terminaux, traiter les problèmes de manière proactive et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Mise à jour automatique pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et les applications personnalisées.
Aperçus des vulnérabilités basés sur les CVE et alimentés par l'IA.
Cadres de politiques personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les points de terminaison.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à adopter une gestion proactive des risques ? Commencez avec un essai gratuit de Splashtop AEM dès aujourd'hui :