Pourquoi les logiciels tiers sont une cible privilégiée
Lorsque des attaquants cherchent des vulnérabilités dans un système ou un réseau, les logiciels tiers sont souvent le premier endroit qu'ils examinent. La plupart des attaques réussies n'ont pas besoin de s'appuyer sur des exploits zero-day avancés ou des piratages de code compliqués lorsqu'elles peuvent cibler des vulnérabilités connues dans des logiciels tiers courants à la place.
Les applications courantes telles que les navigateurs, les outils de collaboration et les lecteurs de documents sont fréquemment ciblées par les attaquants et utilisées comme points d'entrée, donc les maintenir à jour et sécurisés est aussi important que n'importe quelle autre mise à jour de sécurité. Cependant, trop d'outils de correctifs se concentrent uniquement sur les systèmes d'exploitation et les appareils, laissant ces applications vulnérables.
Avec cela en tête, voyons comment les attaquants exploitent les logiciels tiers non patchés et comment les équipes TI peuvent les arrêter avant qu'ils ne causent des dommages. À partir de là, c’est une course pour voir si les attaquants peuvent exploiter les vulnérabilités avant que les correctifs ne puissent être déployés
Ce qui compte comme logiciel tiers
Dans ce contexte, nous ferons référence à tout logiciel non-OS comme un logiciel tiers ou des applications. Cela inclut des programmes et applications si courants que les gens ne les considèrent même pas comme des "tiers", donc bien que des outils de niche puissent certainement convenir, ils ne sont pas les principales cibles recherchées par les attaquants.
Les cibles courantes des logiciels tiers incluent :
Navigateurs et composants de navigateur, tels que Chrome, Firefox et Safari.
Outils de collaboration et de conférence tels que Slack, Confluence, et d'autres.
Lecteurs PDF et visionneuses de documents, y compris Preview et Adobe Acrobat.
Outils de compression et utilitaires de fichiers, tels que WinZip et WinRAR.
Environnements d'exécution et frameworks pour développeurs, y compris Java, .NET et Node.js.
Lecteurs multimédias et plugins, tels qu'iTunes, Windows Media Player et VLC.
Pourquoi les attaquants préfèrent les logiciels tiers
Alors, qu'est-ce qui rend ces applications tierces des cibles si tentantes ? Il y a plusieurs facteurs qui en font des vecteurs d'attaque courants, notamment :
1. Installation étendue
Ces applications tierces sont courantes et installées sur presque tous les terminaux au sein d'une organisation, à travers plusieurs entreprises. Si des attaquants exploitent une vulnérabilité logicielle, ils peuvent accéder à un grand nombre d'appareils à travers plusieurs organisations, offrant ainsi de nombreuses cibles faciles.
2. Adoption plus lente des correctifs
Les mises à jour logicielles tierces sont souvent retardées ou ignorées, surtout comparées aux correctifs du système d'exploitation. Bien que les entreprises puissent réagir rapidement pour corriger les vulnérabilités zero-day, les petites mises à jour de correctifs sont fréquemment reportées, offrant aux attaquants plus de temps et d'opportunités pour exploiter les vulnérabilités logicielles et attaquer.
3. Propriété incohérente
Savez-vous qui est responsable du patching des tiers dans votre entreprise ? Est-ce l'utilisateur ? L'équipe TI ? Y a-t-il même une politique de correctifs en place ? Pour de nombreuses organisations, il peut être difficile de savoir qui est responsable du patching tiers, ce qui entraîne de longues périodes où une application reste sans mise à jour.
Comment les attaquants exploitent les logiciels tiers non corrigés
Une fois que les attaquants trouvent une application tierce non corrigée, ils peuvent l'attaquer et l'exploiter de plusieurs façons. Bien que la méthode et les spécificités varient en fonction du logiciel et de la vulnérabilité, il existe certains moyens communs dont les entreprises, les équipes de sécurité et les employés doivent être conscients.
1. Exploitation des vulnérabilités connues
Lorsqu'une vulnérabilité ou exposition commune (CVE) est identifiée, les cyberattaquants en apprendront tout aussi rapidement que les équipes de sécurité. À partir de là, cela devient une course entre le déploiement des correctifs et l'exploitation, et dans de nombreux cas, les attaquants réussissent simplement parce que les correctifs sont retardés, non pas parce que les correctifs sont indisponibles.
2. Hameçonnage et livraison de fichiers malveillants
Le phishing et les fichiers malveillants sont des attaques courantes. Ces derniers envoient des pièces jointes ou des liens infectés par courriel aux employés, et il suffit qu'un employé imprudent en ouvre un pour donner aux attaquants une brèche leur permettant d'accéder et de compromettre tout un réseau. Les employés doivent savoir comment prévenir le phishing et être formés aux meilleures pratiques de cybersécurité pour éviter et signaler ces attaques.
3. Téléchargements involontaires et sites Web compromis
Les navigateurs et plugins obsolètes peuvent rendre les appareils vulnérables aux attaques silencieuses de sites Web compromis. Dans ces cas, des logiciels malveillants peuvent être installés sur l'appareil d'un employé à son insu, offrant ainsi aux attaquants un point d'entrée.
4. Escalade de privilèges et mouvement latéral
Lorsqu'une application tierce est compromise, elle peut offrir aux attaquants un accès plus profond à un appareil, un compte et un réseau d'entreprise. Si les contrôles d'accès et les limites de privilèges sont faibles ou appliqués de manière incohérente, les attaquants peuvent utiliser des identifiants compromis pour se déplacer latéralement à travers les systèmes et applications.
Pourquoi ces attaques sont-elles si efficaces
Bien qu'une cyberattaque puisse être dommageable si elle passe, les applications tierces non corrigées sont souvent des cibles privilégiées pour les attaquants. Ces attaques peuvent être particulièrement efficaces grâce à une variété de facteurs qui les rendent plus faciles pour les attaquants et plus risquées pour les entreprises.
Les raisons de l'efficacité de ces attaques incluent :
Les vulnérabilités sont déjà connues et documentées, donc les attaquants savent déjà quoi chercher et comment attaquer.
Exploits nécessitent peu de sophistication une fois publiés, donc les attaquants n’ont pas besoin d’inventer de nouvelles méthodes.
De nombreux terminaux restent non corrigés pendant des semaines ou des mois, laissant aux attaquants tout le temps pour frapper.
Les défenses traditionnelles supposent que le correctif a déjà été appliqué, ce qui permet aux entreprises de laisser leur logiciel non corrigé sans s'en rendre compte.
La détection se produit souvent une fois que le dommage est fait, donc au moment où les entreprises découvrent qu'elles ont été touchées, il est déjà trop tard.
La faille de visibilité que les attaquants exploitent
Lorsque les attaquants frappent, ils recherchent des vulnérabilités et des failles de sécurité qu'ils peuvent exploiter. S'ils peuvent trouver une cible avec une supervision et une visibilité minimales, ils ont plus de liberté pour s'infiltrer dans un réseau, voler des données et infliger des dommages à l'entreprise.
Si vous n'avez pas de visibilité sur vos logiciels tiers, les hackers peuvent infiltrer votre réseau à travers eux avec beaucoup moins de chances de détection précoce, retardant souvent la réponse jusqu'à ce que les dégâts soient déjà survenus. Les lacunes courantes en matière de visibilité comprennent :
1. Absence d'inventaire de logiciels tiers
Les équipes TI ne peuvent pas protéger un logiciel qu'elles ne savent pas exister. Lorsque les employés installent des logiciels sur leurs appareils de travail sans que le service TI en soit informé, ils peuvent créer des risques de sécurité en utilisant des applications non protégées et non surveillées. Les attaquants peuvent exploiter des vulnérabilités dans ce logiciel pour compromettre un système via un logiciel que les équipes TI ne savent même pas qu'il a besoin de protection.
2. Pas de visibilité en temps réel sur l'état des correctifs
De nombreuses entreprises comptent sur des analyses ponctuelles pour surveiller leurs logiciels et réseaux. Cependant, ces analyses ne fournissent que des instantanés d'un moment précis, ce qui les rend susceptibles de manquer des fenêtres d'exposition ou des activités suspectes. Les informations en temps réel sur l'inventaire des logiciels et l'état des correctifs sont essentielles pour réduire les fenêtres d'exposition et réagir rapidement une fois les risques identifiés.
3. Le patching manuel ne s'adapte pas à grande échelle
S'appuyer sur le patching manuel est peu fiable et sujet à l'erreur humaine. Lorsque les employés ou les agents TI doivent installer eux-mêmes les correctifs logiciels, cela peut prendre du temps, ou ils peuvent accidentellement manquer une mise à jour. Sans gestion automatique des correctifs, il est difficile de garantir que les logiciels de tous les terminaux sont correctement corrigés, laissant ainsi les terminaux vulnérables aux attaques.
Comment Splashtop AEM Aide à Prévenir les Attaques Via des Logiciels Tiers
Heureusement, les exploits de logiciels tiers peuvent être évités avec les bons outils et solutions. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est justement cette solution, offrant visibilité, mises à jour automatisées pour les systèmes d'exploitation pris en charge et les applications tierces, ainsi que des informations sur les vulnérabilités basées sur CVE pour les entreprises de toutes tailles.
Splashtop AEM permet aux administrateurs et aux équipes TI de surveiller et de gérer plusieurs points de terminaison dans des environnements à distance et offre de multiples fonctionnalités pour protéger les appareils à distance, notamment :
1. Visibilité continue des logiciels installés
Splashtop AEM maintient un inventaire en temps réel des applications tierces, y compris leurs versions et états de correctifs, permettant aux équipes TI de surveiller et mettre à jour facilement tous les logiciels.
2. Sensibilisation aux CVE et contexte des risques
Avec les insights basés sur les CVE de Splashtop AEM, les équipes TI peuvent mieux comprendre leurs vulnérabilités et risques, leur permettant de prioriser les menaces les plus significatives et de concentrer leurs efforts de sécurité là où ils sont le plus nécessaires.
3. Correction automatisée par des tiers
La solution de gestion des correctifs automatisée de Splashtop AEM fonctionne sur tous les terminaux et couvre à la fois les systèmes d'exploitation et les applications tierces, contribuant à réduire rapidement et efficacement les fenêtres d'exposition sans nécessiter de travail manuel.
4. Rapports et vérifications centralisés
Splashtop AEM offre une visibilité sur chacun de vos points de terminaison, y compris la vérification de l'état des correctifs. Cela inclut des rapports centralisés sur tous les endpoints, fournissant des rapports clairs pour montrer les statuts de correctifs et confirmer la correction.
Étape par étape : Réduction des risques liés aux logiciels tiers non corrigés
Pour réduire les risques de sécurité posés par les logiciels non corrigés, il est simple de maintenir vos points de terminaison et applications à jour. Suivez ces étapes et vous pourrez garder vos terminaux à jour et protégés :
En utilisant l'inventaire en temps réel de Splashtop AEM, identifiez les logiciels tiers installés sur vos points de terminaison.
Identifiez les vulnérabilités connues à l'aide des informations basées sur CVE de Splashtop AEM.
Définissez vos politiques de correctifs et vos priorités en fonction de l'exploitabilité, de l'exposition et de l'impact commercial.
Configurez l'automatisation des correctifs en temps réel dans Splashtop AEM pour déployer automatiquement les mises à jour.
À partir de là, vous voudrez surveiller vos statuts de correctifs pour vérifier qu'ils sont correctement installés et traiter les exceptions. Vous pouvez toujours affiner vos politiques à mesure que de nouvelles vulnérabilités émergent pour garantir que vos points de terminaison restent protégés.
Impact sur la sécurité et la conformité
Une fois que vous vous êtes assuré que vos applications tierces sont correctement patchées et protégées, vous commencerez à voir plusieurs avantages. Non seulement un correctif approprié améliore la cybersécurité et renforce votre posture de sécurité globale, mais il aide également à soutenir la préparation aux audits et les efforts continus de conformité en améliorant les preuves, la visibilité et la répétabilité.
Les effets positifs du correctif logiciel tiers avec Splashtop AEM incluent :
Une surface d'attaque plus petite et mieux contrôlée, grâce à une sécurité mise à jour qui minimise les vulnérabilités exploitables par les attaquants.
Une résolution plus rapide des vulnérabilités connues, puisque la gestion automatisée des correctifs peut rapidement déployer des correctifs pour y remédier.
Moins de compromissions réussies basées sur le phishing, grâce à l'amélioration de la sécurité dans les applications.
Préparation plus forte à l'audit, grâce à la visibilité et au reporting de Splashtop AEM.
Réduction de la charge de travail des réponses aux incidents, car des applications correctement corrigées entraînent moins d'incidents de sécurité.
Erreurs courantes à éviter
Cela dit, il y a bien sûr quelques erreurs que l'on peut commettre en travaillant sur ses politiques de correctifs. Ces erreurs peuvent être bien intentionnées, mais elles peuvent tout de même entraîner une augmentation des vulnérabilités et affaiblir la sécurité.
Les erreurs courantes incluent :
Se concentrer uniquement sur les correctifs du système d'exploitation laisse les applications et logiciels obsolètes et vulnérables, les rendant des cibles faciles pour les attaquants.
Considérer les mises à jour tierces comme optionnelles conduit les entreprises à manquer des mises à jour de sécurité importantes, offrant ainsi aux attaquants des points d'entrée faciles.
Compter sur les utilisateurs pour mettre à jour les logiciels est peu fiable et sujet à des erreurs humaines, car les utilisateurs peuvent souvent retarder l'application des correctifs jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Utiliser des analyses périodiques au lieu d'une visibilité continue crée des fenêtres d'opportunité pour les attaquants de frapper sans être remarqués, et les équipes de sécurité ne pourront pas répondre avant qu'il ne soit trop tard.
Supposer que les scanners de vulnérabilités équivalent à une remédiation est une grande erreur ; les analyses identifient les vulnérabilités, mais les équipes TI doivent encore les corriger.
Les vulnérabilités connues sont des attaques évitables
Si vous savez qu'une vulnérabilité existe, peu importe si elle affecte votre système d'exploitation, un logiciel, ou d'autres applications ; elle doit être traitée aussi rapidement que possible. La plupart des exploits de logiciels tiers réussissent à cause de patchs retardés, donc laisser une vulnérabilité exposée, c'est inviter les attaquants.
Heureusement, avec la bonne visibilité, priorisation et automatisation, vous pouvez arrêter les cyberattaques avant qu'elles ne commencent. Splashtop AEM est un outil puissant et pratique pour détecter automatiquement et traiter les vulnérabilités avec une gestion des correctifs en temps réel pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces, afin que vous puissiez protéger vos points finaux sans investir de ressources TI et de temps dans chacun d'eux.
Splashtop AEM offre aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, résoudre de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela comprend :
Mise à jour automatique des correctifs pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE assistées par IA
Cadres de politiques personnalisables pouvant être appliqués sur l'ensemble de votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions de fond pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à protéger vos points de terminaison et applications avec une gestion des correctifs en temps réel ? Commencez avec Splashtop AEM dès aujourd'hui et découvrez à quel point c'est facile :