Pourquoi les retards de mise à jour continuent de croître
Avez-vous un retard dans l'installation des correctifs ? Si c'est le cas, ne vous sentez pas trop mal, car cela peut arriver même dans des équipes TI bien gérées. Entre le volume considérable de correctifs pour les applications et les systèmes d'exploitation, les nombreux points de terminaison distants à gérer, et les outils d'automatisation limités, il est facile que les correctifs s'accumulent.
La solution à cela ne consiste pas seulement à embaucher plus de personnel informatique. Non seulement cela peut devenir rapidement coûteux, mais cela ne résout pas non plus les causes réelles de l'arriéré. Au lieu de cela, les équipes TI devraient utiliser l'automatisation, la visibilité et la priorisation pour réduire systématiquement leurs arriérés de correctifs.
Avec cela à l'esprit, explorons comment les arriérés de correctifs se développent et comment les équipes TI peuvent les gérer en utilisant l'automatisation, la visibilité et des outils comme Splashtop AEM.
Quelles sont les causes des retards de mise à jour dans les environnements modernes
Avant de pouvoir aborder les retards de correctifs, nous devons comprendre leurs causes. Plusieurs facteurs peuvent entraîner l'accumulation de retards, notamment :
1. Trop de correctifs, trop peu de temps
On ne peut pas ignorer le volume considérable des correctifs. Lorsqu'il y a un flux constant de mises �à jour du système d'exploitation et d'applications, elles peuvent rapidement s'accumuler, surtout lorsque plusieurs applications tierces nécessitent des correctifs. À ce titre, la priorisation et la planification des mises à jour sont essentielles.
2. Processus manuels et semi-automatisés
Le patching n'est pas aussi rapide et facile que d'appuyer sur un bouton et de laisser un correctif s'installer. Les processus de correction manuelle et semi-automatisée nécessitent des approbations, des scripts et des corrections occasionnelles pour les erreurs de correction, ce qui peut ralentir le processus et faire augmenter les arriérés.
3. Appareils à distance et hors ligne
Les appareils doivent être en ligne et connectés pour recevoir de nouveaux correctifs. Si les points de terminaison sont laissés hors ligne ou se connectent rarement, ils prendront du retard sur leurs mises à jour, créant ainsi un arriéré encore plus important de correctifs à installer une fois qu'ils seront de nouveau en ligne.
4. Considérer tous les correctifs comme égaux
Certaines mises à jour sont plus importantes que d'autres. Par exemple, un correctif avec une correction de vulnérabilité critique devrait être prioritaire par rapport à un correctif avec des mises à jour de performance mineures, mais sans les bons outils pour prioriser les correctifs, ils peuvent tous être considérés comme étant également importants. Ce manque de priorisation peut entraîner le fait que des mises à jour critiques restent en attente, plutôt que d'être installées rapidement.
Pourquoi embaucher plus de personnel ne résout pas le problème
On pourrait se demander : si le problème est que les correctifs s'accumulent, pourquoi les entreprises ne peuvent-elles pas simplement engager un agent IT pour se concentrer sur leur déploiement ?
Bien que des agents TI supplémentaires puissent être utiles, cela ne résout pas la cause du problème et peut même introduire de nouvelles difficultés, notamment :
L'intégration des nouvelles recrues prend du temps, donc les retards continueront de s'accumuler pendant que les nouveaux agents sont formés et mis à niveau.
Le volume des correctifs augmente plus vite que la capacité d'embauche, ce qui rend presque impossible de recruter suffisamment d'agents pour répondre à la demande.
Les processus manuels limitent toujours le débit, de sorte que les déploiements seront toujours retardés, quel que soit le niveau de personnel.
Les arriérés reviennent lorsque le personnel se stabilise, recommençant ainsi le cycle.
Ce qui réduit réellement les arriérés de correctifs
Alors si le personnel n'est pas la solution, quelle est-elle ? Il existe de nombreuses façons de réduire les arriérés de correctifs, toutes impliquant de cibler les causes de l'accumulation.
Les moyens de réduire les arriérés de correctifs incluent :
Une automatisation qui s'exécute sans cycles d'approbation manuelle, éliminant le besoin de vérifier et d'approuver manuellement chaque correctif.
Exécution des correctifs déclenchée par des événements plutôt que des enregistrements différés, de sorte que les appareils peuvent recevoir des mises à jour dès qu'elles sont disponibles et répondent aux conditions de la politique, plutôt que d'attendre de longs intervalles d'enregistrement.
Priorisation claire basée sur le risque et l'exposition, afin que les correctifs les plus critiques soient déployés en premier.
Visibilité sur ce qui est corrigé, en attente ou échoué, afin que les équipes TI puissent s'assurer de la bonne exécution et traiter toute installation échouée.
Moins d'outils et moins de relais, afin de garder le processus rationalisé et efficace.
Comment Splashtop AEM aide à éliminer les arriérés de patchs
Si vous voulez garder vos appareils à jour et éliminer les retards de correctifs, vous avez besoin d'une solution de gestion des correctifs qui priorise et déploie efficacement les correctifs sur vos terminaux. Cela nous amène à Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), qui peut simplifier les opérations informatiques avec une automatisation intelligente et une gestion automatique des correctifs.
Splashtop AEM peut détecter automatiquement les nouveaux correctifs, les prioriser selon des politiques définies et les déployer sur des points de terminaison lorsque les conditions sont remplies. Cela fournit :
1. Correctifs en temps réel au lieu de cycles planifiés
Lorsque des appareils dépendent de cycles prédéfinis pour les correctifs, ils peuvent rester longtemps sans installer de nouvelle mise à jour ou manquer des cycles de correctifs lorsqu'ils sont hors ligne. Splashtop AEM prend en charge l'exécution de correctifs en temps réel, permettant de déployer les correctifs dès que les points de terminaison sont disponibles et que les conditions de la politique sont remplies, plutôt que d'attendre des fenêtres de planification fixes.
2. Automatisation basée sur des politiques à grande échelle
Un manque de priorisation peut retarder les correctifs essentiels au profit de ceux moins importants, mais avec Splashtop AEM, vous pouvez définir vos propres règles de priorité. Non seulement Splashtop AEM déploie automatiquement des correctifs sur les points de terminaison, mais il suit également vos règles de priorisation pour s'assurer que les correctifs les plus importants sont appliqués en premier à chaque fois.
3. Couverture des applications tierces
Trop de solutions de correctifs se concentrent uniquement sur le système d'exploitation, laissant les applications de côté et sans leurs mises à jour indispensables. Cela contribue aux retards de mise à jour, car les applications et autres logiciels tiers ne reçoivent pas automatiquement les mises à jour dont ils ont besoin. Splashtop AEM comble cette lacune en prenant en charge à la fois les mises à jour des systèmes d'exploitation et le patching des applications tierces pour les applications Windows et macOS prises en charge.
4. Visibilité et rapports centralisés
Un manque de reporting et de visibilité peut rendre difficile l'assurance que les correctifs sont correctement installés. Splashtop AEM offre une visibilité centralisée sur l'état des correctifs sur l'ensemble des points de terminaison, ainsi que des rapports qui soutiennent la préparation aux audits et les exigences de preuves de conformité. Si un correctif n'arrive jamais à s'installer correctement, les agents TI peuvent le voir et le réinstaller.
Étape par étape : réduire les arriérés de correctifs de la bonne manière
Réduire votre arriéré de correctifs ne doit pas être une lutte ni nécessiter du personnel supplémentaire. Si vous souhaitez mieux gérer vos correctifs et réduire votre arriéré, vous pouvez y parvenir en quelques étapes simples :
Auditez votre arriéré de correctifs actuel et classez-les par gravité, afin de pouvoir prioriser vos besoins de mise à jour.
Configurez vos politiques dans Splashtop AEM en fonction de vos besoins et réglementations, en veillant à ce que les mises à jour critiques et à haut risque soient gérées en priorité.
Activez l'exécution de correctifs en temps réel pour les points de terminaison distants, afin que les mises à jour puissent être déployées dès que les appareils sont en ligne et répondent aux exigences de la politique.
À partir de là, vous pouvez suivre vos progrès, vous assurer que les correctifs sont correctement déployés, et traiter les exceptions au besoin. Il est également recommandé de revoir votre backlog pour identifier les tendances et affiner vos politiques si nécessaire. Cela contribue à assurer une distribution de correctifs automatisée et sans accroc sur l'ensemble des points d'accès, ce qui permettra de traiter efficacement votre arriéré.
Éviter le retour des arriérés de correctifs
Réduire votre arriéré n'est qu'une partie de l'équation ; l'autre partie consiste à empêcher qu'il ne croisse à nouveau. La gestion automatisée des correctifs de Splashtop AEM aide les équipes TI à déployer les correctifs de manière plus cohérente et à réduire le risque de retour des arriérés.
Splashtop AEM empêche l'accumulation des retards de mises à jour avec :
Priorisation continue
Lorsque vous avez plusieurs correctifs à déployer, il est important de déployer d'abord les plus critiques. Splashtop AEM utilise des informations basées sur les CVE et des données de gravité pour aider à prioriser les correctifs, réduisant ainsi les fenêtres d'exposition et soutenant les efforts de conformité en cours.
Gestion basée sur les exceptions
Il y a des moments où l'automatisation échoue et o�ù les humains doivent intervenir. Avec Splashtop AEM, les agents peuvent gérer directement ces exceptions lorsqu'ils en ont besoin, sans avoir à gérer et approuver manuellement chaque correctif. Cela aide les agents à s'assurer que les correctifs sont correctement déployés et que les exceptions sont résolues, sans nécessiter leur gestion manuelle de chaque mise à jour.
Visibilité en continu
Quand la visibilité diminue, les arriérés peuvent croître. Splashtop AEM fournit une visibilité sur les statuts de correctifs et les files d'attente à travers les terminaux, permettant aux équipes TI de surveiller et de gérer leurs arriérés et correctifs. Si une file d'attente commence à se former, les agents peuvent la voir et commencer à déployer des mises à jour, ainsi qu'identifier les correctifs échoués ou les appareils individuels nécessitant une mise à jour.
Avantages Sécurité et Conformité
Étant donné le travail impliqué dans la gestion des correctifs et la réduction des arriérés de correctifs, certains peuvent se demander si cela en vaut la peine. Cependant, maintenir la conformité des correctifs et réduire les arriérés présente de nombreux avantages pour la cybersécurité et la conformité IT, notamment :
Remédiation plus rapide des vulnérabilités à haut risque: La gestion automatisée des correctifs de Splashtop AEM aide à s'assurer que les correctifs critiques sont déployés rapidement, plutôt que d'attendre dans un arriéré, ce qui mène à un temps de remédiation plus rapide.
Fenêtres d'exposition réduites: Plus une vulnérabilité est corrigée rapidement, moins les appareils passent de temps exposés. La gestion automatisée des correctifs réduit les fenêtres d'exposition en accélérant le déploiement des correctifs, aidant les organisations à maintenir une posture de sécurité renforcée et à produire des preuves de conformité.
Amélioration de la préparation à l'audit: Lorsque vous subissez un audit pour la sécurité et la conformité TI, l'une des choses qu'ils vérifieront est l'état de vos correctifs. La gestion automatisée des correctifs de Splashtop AEM aide à garder vos points de terminaison entièrement corrigés et à jour, vous permettant ainsi de démontrer la conformité même lors d'un audit surprise.
Réduire le stress opérationnel pour les équipes IT: Vérifier constamment les mises à jour, approuver les correctifs, et les installer manuellement sur tous les appareils peut être une source majeure de stress et de perte de temps pour les équipes IT. L'automatisation des correctifs avec Splashtop AEM libère vos agents, leur permettant de se concentrer sur des tâches plus urgentes et d'éliminer une source de stress.
Erreurs Courantes à Éviter
Réduire votre arriéré de mises à jour est important, mais essayer de le précipiter ou de l'aborder sans plan, c'est aller au-devant des ennuis. Lorsque vous voulez gérer votre backlog, vous devrez faire attention à plusieurs erreurs courantes.
Les erreurs courantes incluent :
Essayer de vider le backlog manuellement est un processus chronophage qui manque de la priorisation, de l'automatisation et de l'efficacité de la gestion des correctifs automatisée.
Automatiser sans priorisation entraînera l'oubli de correctifs critiques tandis que des correctifs mineurs et non essentiels seront installés en premier.
Ignorer les mises à jour des logiciels tiers laisse les appareils vulnérables, car les applications tierces sont des vecteurs d'attaque courants et ont souvent leurs propres correctifs de sécurité critiques.
S'appuyer sur de longs intervalles de contrôle conduit à des périodes prolongées de vulnérabilité où les appareils restent non corrigés, et entraîne des arriérés plus importants lorsque le contrôle a lieu.
Mesurer l'effort plutôt que les résultats se concentre sur les mauvais indicateurs et suppose une corrélation entre l'effort et les résultats, plutôt que de savoir si les correctifs sont correctement et rapidement installés.
Moins d'arriérés, meilleure sécurité
Les arriérés de correctifs ne dépendent pas du personnel, mais plutôt des systèmes que vous utilisez. Lorsque vous vous fiez à des cycles de vérification de patchs lents et à un patching manuel, vous laissez votre arriéré s'accumuler tout en manquant de rapidité pour suivre les nouveaux patchs.
Les équipes TI ont besoin d'automatisation, de visibilité et d'exécution en temps réel pour réduire définitivement leur arriéré de correctifs. Avec le bon logiciel de gestion des correctifs, il est facile de détecter, approuver, prioriser et déployer des correctifs dans des environnements distants sans avoir besoin d'embaucher des agents TI supplémentaires.
Splashtop AEM vous aide à gérer les correctifs rapidement, efficacement et avec un minimum de travail manuel, permettant aux équipes TI de protéger les points de terminaison et de réduire leur arriéré sans avoir besoin d'aide supplémentaire. Il donne aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les terminaux, traiter les problèmes de manière proactive et réduire leur charge de travail, notamment :
Mise à jour automatique pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et les applications personnalisées.
Aperçus des vulnérabilités basés sur les CVE et alimentés par l'IA.
Cadres de politiques personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les points de terminaison.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à réduire vos arriérés de patchs sans augmenter les effectifs ? Découvrez Splashtop AEM par vous-même avec un essai gratuit.