Maintenir les appareils à jour est essentiel pour la cybersécurité, ce qui signifie appliquer des correctifs aux systèmes d'exploitation et aux applications. Alors que les équipes IT ont souvent des processus structurés pour les mises à jour de système d'exploitation, les applications tierces peuvent être plus difficiles à gérer.
Les terminaux modernes n'ont pas de pénurie d'applications, y compris des navigateurs, des outils de collaboration, des lecteurs PDF, et plus encore. Chacune de ces situations peut créer une exposition à des risques de sécurité évitables si elles sont laissées obsolètes, tout en contribuant à des problèmes de productivité et des tickets de support. Ajoutez la difficulté de gérer des appareils répartis sur plusieurs emplacements et environnements de travail hybride, et les équipes TI font face à un véritable défi.
Alors, comment les organisations et les équipes TI peuvent-elles automatiser les mises à jour des applications tierces ? Examinons comment ajouter efficacement l'automatisation, ce qu'un flux de travail fiable devrait inclure, et comment Splashtop AEM peut simplifier le déploiement des correctifs sur les appareils gérés.
Qu'est-ce qu'une application tierce sur un appareil géré ?
Une application tierce est un logiciel installé sur un point d'extrémité et maintenu en dehors du flux de mise à jour principal du système d'exploitation. Cela peut inclure les navigateurs web, les lecteurs PDF, les applications de messagerie, les outils de collaboration, les logiciels de conception, les utilitaires et les applications spécifiques aux entreprises.
Un appareil géré est un terminal inscrit sur une plateforme de gestion TI, comme un logiciel de gestion des terminaux, de surveillance et gestion à distance, de gestion des appareils mobiles ou une plateforme de téléassistance avec des capacités de gestion. Un appareil est géré lorsque le TI peut appliquer des politiques, déployer des logiciels, surveiller l'état et effectuer des actions de maintenance à partir d'un outil centralisé.
Pourquoi les mises à jour des applications tierces sont difficiles à gérer
Les applications tierces sont difficiles à mettre à jour à grande échelle car elles proviennent d'une grande variété de fournisseurs, chacun ayant son propre processus de mise à jour, format d'installation, cadence de publication et exigences de déploiement. Même lorsque les applications incluent des notifications de mise à jour, les équipes IT ne peuvent pas compter sur chaque utilisateur pour installer les mises à jour de manière cohérente ou au bon moment.
Cela crée un processus de correction fragmenté. Une application peut se mettre à jour silencieusement, une autre peut nécessiter un reconditionnement, et une autre peut avoir besoin d'être testée avant de pouvoir être déployée largement. Dans les environnements de travail distribués et hybrides, cette complexité rend plus difficile la confirmation de l'état de mise à jour des appareils et ceux nécessitant encore une attention.
Les équipes TI ont besoin d'un processus reproductible qui identifie les applications obsolètes, déploie les mises à jour sur les bons appareils, confirme l'installation réussie et signale les échecs pour suivi.
Les défis courants incluent :
Mécanismes de mise à jour incohérents entre les fournisseurs
Visibilité limitée sur les versions des applications installées
Travail d'emballage et de réemballage manuel
Difficulté à confirmer quels appareils ont réussi à installer les mises à jour
Échecs d'installation nécessitant un suivi et une remédiation
Environnements avec systèmes d'exploitation mixtes ayant des exigences de mise à jour différentes
Perturbation des utilisateurs lorsque les mises à jour s'exécutent pendant les heures de bureau
Comment construire un flux de travail de mise à jour d'application tierce fiable
Étant donné les différentes méthodes pour déployer des applications tiers, comment peut-on tester fiablement et déployer des mises à jour sur leurs terminaux ? Nous avons simplifié le processus en quelques étapes faciles, pour que vous puissiez garder vos applications constamment à jour :
Inventorier les applications installées : Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une visibilité claire sur les applications installées, leurs versions, et les appareils sur lesquels elles se trouvent.
Identifiez les applications obsolètes ou vulnérables : Une fois que vous avez votre inventaire, l'étape suivante consiste à identifier quelles applications nécessitent des correctifs. Les équipes TI devraient prioriser les mises à jour en fonction du risque de sécurité, de l'impact sur l'entreprise et de la criticité des applications et des appareils.
Définir les politiques de mise à jour : Assurez-vous que vos politiques de mise à jour sont claires. Cela devrait inclure la planification, les règles d'approbation automatique, les fenêtres de maintenance, le comportement de redémarrage et les groupes de dispositifs à cibler.
Testez les mises à jour avant un déploiement large : Lorsque vous commencez à déployer des mises à jour, commencez par un groupe restreint mais diversifié d'appareils pour une phase pilote. Cela aidera à identifier les problèmes potentiels tôt, réduisant ainsi le risque de perturbations lorsque vous vous étendrez à des groupes plus importants.
Déployer les mises à jour sur les bons appareils : Assurez-vous que les appareils qui en ont le plus besoin les reçoivent en premier. Les mises à jour doivent être ciblées par groupe d'appareils, département, emplacement, système d'exploitation ou besoin commercial pour garantir qu'elles atteignent les points de terminaison qui en ont besoin.
Suivre le statut de réussite et d'échec : Il est essentiel de savoir quand les correctifs ont été installés correctement et quand ils ne l'ont pas été. Assurez-vous d'utiliser une solution de gestion des correctifs avec des rapports robustes, un statut de correctif, une visibilité au niveau des appareils, et des détails sur pourquoi un correctif a échoué.
Corriger les mises à jour échouées : Les mises à jour échouées doivent être suivies pour s'assurer qu'elles sont correctement installées. Cela peut inclure la réapplication du déploiement, l'exécution de scripts, le redémarrage des appareils ou le lancement d'une session de téléassistance si nécessaire.
Réviser et affiner les politiques de correctifs : Votre processus d'automatisation et vos politiques de correctifs doivent être régulièrement examinés, surtout à mesure que la couverture des applications, les groupes d'appareils et les exigences métier évoluent au fil du temps. Cela aide à garantir que tout continue de fonctionner aussi bien et efficacement que possible.
Ce qu'il faut rechercher dans un outil de mise à jour automatique des applications tierces
Étant donné la variété de solutions de gestion des correctifs sur le marché, comment pouvez-vous trouver celle qui est la meilleure pour votre entreprise ? Nous avons compilé une liste des fonctionnalités les plus importantes que tout outil de gestion de correctifs devrait avoir pour s'assurer que tous vos endpoints et applications sont à jour.
Assurez-vous de rechercher :
Inventaire des logiciels qui affiche les applications installées et leurs versions sur les appareils gérés.
Couverture des applications tierces pour prendre en charge les applications couramment utilisées dans tout l'environnement (et pas seulement le système d'exploitation).
Automatisation basée sur les politiques qui permet à la TI de définir quand, comment et où les mises à jour sont appliquées.
Groupement de périphériques pour prendre en charge les déploiements progressifs par équipe, emplacement, système d'exploitation ou niveau de risque.
Visibilité du statut des correctifs indiquant quelles mises à jour ont réussi, échoué ou sont encore en attente.
Rapport d'échec qui donne aux équipes TI suffisamment de détails pour résoudre les problèmes sans supposer.
Rémédiation à distance pour aider les agents IT à résoudre les problèmes de mise à jour depuis n'importe où.
Support multiplateforme pour prendre en charge tous les systèmes d'exploitation gérés par l'organisation.
Support de déploiement ou d'empaquetage d'application personnalisé pour des applications propriétaires ou non prises en charge, là où c'est supporté
Rapports prêts pour l'audit, qui incluent des dossiers soutenant les examens opérationnels et les efforts de conformité TI.
Comment Splashtop AEM aide à automatiser les mises à jour des applications tierces
Les mises à jour efficaces des applications tierces nécessitent une solution de gestion des terminaux robuste et personnalisable. Avec Splashtop AEM (Gestion autonome des points de terminaison), les équipes TI peuvent gérer les mises à jour des points de terminaison sur les appareils pris en charge à partir d'une console centralisée. Cela leur offre la visibilité, l'automatisation et le contrôle nécessaires pour gérer les mises à jour dans des environnements distribués et à systèmes d'exploitation mixtes.
Splashtop AEM prend en charge la correction pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces, ainsi que l'automatisation basée sur des politiques, la visibilité de l'inventaire, le suivi du statut des correctifs et les workflows de remédiation. Cela aide les équipes TI à réduire le travail manuel de mise à jour, leur permettant de maintenir plus efficacement les points de terminaison à jour depuis n'importe où.
Avec Splashtop AEM, les équipes informatiques peuvent :
Suivez et gérez les logiciels et applications obsolètes sur les terminaux gérés.
Automatisez les mises à jour du système d'exploitation et des applications tierces grâce à des contrôles basés sur des politiques.
Appliquez les mises à jour en fonction des groupes de dispositifs, des horaires ou des exigences de déploiement.
Affichez les statuts des correctifs sur différents appareils pour confirmer que les mises à jour sont installées ou pour identifier les échecs.
Enquêter et suivre les mises à jour échouées.
Utilisez accès à distance et le support chaque fois qu'un dépannage pratique est nécessaire.
Soutenez un processus de mise à jour répétable sans dépendre des utilisateurs pour gérer manuellement les mises à jour.
Gardez les appareils gérés à jour sans travail de patch manuel
Les mises à jour des applications tierces nécessitent plus que simplement appuyer sur « installer » dès qu'une nouvelle version est lancée. Cela nécessite l'automatisation, le suivi des stocks, le déploiement basé sur des politiques, la visibilité et la remédiation pour garantir que chaque application est correctement mise à jour.
Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent gérer et déployer des mises à jour sur les points de terminaison gérés pris en charge. Cela inclut l'automatisation, la visibilité, la remédiation et le reporting, aidant à simplifier le patching et la gestion des terminaux à partir d'un tableau de bord centralisé. En conséquence, les équipes IT peuvent garder les points d'accès plus régulièrement mis à jour tout en maintenant des dossiers plus clairs pour les examens opérationnels et la préparation aux audits.
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