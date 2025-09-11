Si vous ne pouvez pas voir et gérer vos endpoints, vous ne pouvez pas garantir que votre réseau est sécurisé ou que vos équipes sont équipées pour réussir. La visibilité des endpoints est devenue une priorité critique pour les entreprises, surtout avec l'essor du travail à distance, des politiques BYOD et des appareils Internet of Things (IoT).
À mesure que les cybermenaces continuent de croître, les approches traditionnelles de visibilité ne suffisent pas. Les organisations et les équipes TI ont besoin d'une visibilité robuste et détaillée ainsi que d'une gestion de chacun de leurs endpoints, y compris la capacité d'appliquer des politiques de sécurité, d'installer des correctifs et de détecter les menaces de n'importe où.
Avec cela à l'esprit, examinons l'importance de la visibilité des endpoints, comment les outils de surveillance en temps réel peuvent aider les organisations à surveiller leurs endpoints et applications, et comment Splashtop AEM facilite la gestion des endpoints.
Qu'est-ce que la visibilité des endpoints ?
La visibilité des endpoints est la capacité de surveiller et de gérer tous les endpoints connectés à votre réseau et environnement TI. Une bonne visibilité des endpoints inclut également des informations sur les applications et autres logiciels sur ces endpoints, ainsi que la capacité de sécuriser, mettre à jour et appliquer des politiques à travers eux.
La visibilité des terminaux repose généralement sur un logiciel de gestion des terminaux, tel que Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux), qui peut fournir des informations en temps réel, des alertes et une gestion des inventaires pour les environnements de terminaux.
Le rôle de la visibilité des endpoints dans la sécurité proactive et la réduction des risques
Alors, quels sont exactement les avantages de la visibilité des endpoints ? La visibilité des endpoints permet une surveillance proactive, la mise à jour des correctifs et l'application de la conformité, tout en réduisant les risques et en identifiant les vulnérabilités. Cela en fait une partie essentielle d'une gestion appropriée des endpoints.
Une gestion appropriée des endpoints inclut : la surveillance des appareils connectés et de leurs applications, s'assurer que tout est entièrement corrigé et mis à jour, identifier les menaces ou vulnérabilités potentielles, appliquer les politiques de sécurité et traiter toute menace qui apparaît.
Sans une visibilité adéquate des endpoints et des actifs TI, les équipes TI auront du mal à faire tout cela, et les outils de gestion ne pourront pas fonctionner de manière optimale. Cela peut entraîner des failles de sécurité et des vulnérabilités que les cyberattaquants peuvent exploiter.
Lacunes de visibilité des endpoints : où les entreprises échouent
Maintenir la visibilité des endpoints peut être plus facile à dire qu'à faire sans les bons outils et la bonne préparation. Plusieurs obstacles peuvent rendre difficile pour les organisations d'obtenir une visibilité et un contrôle complets des endpoints, y compris :
Shadow TI: Le Shadow TI (l'utilisation de dispositifs, applications et services non autorisés sans l'approbation des TI) peut augmenter à la fois les dépenses et les risques pour une entreprise. Lorsque les employés utilisent des appareils et des applications à l'insu du département TI, il y a un risque important que ces appareils soient oubliés et non patchés, créant ainsi un point d'entrée pour les attaquants.
Données cloisonnées: Lorsque l'information est cloisonnée et gardée séparée, il devient difficile pour les équipes TI de la surveiller et de détecter les menaces potentielles. Cela peut compliquer la réponse aux menaces et donner aux attaques plus de temps pour causer des dommages.
Manque d'intégration: Un environnement correctement intégré est essentiel pour une gestion complète et efficace des endpoints. Si vos outils et solutions ne s'intègrent pas correctement, il sera plus difficile pour votre solution de gestion des endpoints de tout surveiller et gérer, créant des angles morts et des vulnérabilités potentielles.
Outils obsolètes: De même, les outils anciens et obsolètes peuvent présenter des complications. Les solutions héritées ne reçoivent pas toujours de correctifs et de mises à jour, ce qui rend les vulnérabilités de sécurité plus difficiles à traiter. De plus, elles peuvent ne pas bien s'interfacer avec la solution de gestion des endpoints.
Chacun de ces éléments peut créer des angles morts qui compliquent la surveillance et la gestion de chaque endpoint par les équipes TI. Cela peut créer des risques de sécurité et réduire l'efficacité opérationnelle, donc les entreprises doivent être conscientes et prendre des mesures pour surmonter ces obstacles.
8 façons éprouvées d'améliorer la visibilité des endpoints
Heureusement, pour tous les obstacles qui peuvent obscurcir la visibilité des endpoints, il existe également des meilleures pratiques pour la visibilité des endpoints. Garder ces conseils à l'esprit facilitera la surveillance et la gestion de chacun de vos endpoints, même dans des environnements distants :
1. Découvrir et Classifier Tous les Endpoints en Temps Réel
Lorsqu'un nouvel endpoint est ajouté à votre réseau, votre équipe TI devrait le savoir. Utiliser une plateforme avec détection et surveillance des endpoints en temps réel garantit que votre inventaire reste précis et à jour en ajoutant automatiquement de nouveaux dispositifs lorsqu'ils se connectent.
2. Construire et maintenir un inventaire précis des endpoints
Construire et maintenir un inventaire précis et à jour est essentiel pour s'assurer que votre équipe TI sait quels appareils sont connectés à votre réseau et aide à éviter que les appareils TI fantômes ne passent inaperçus et non corrigés. Si vous n'avez pas d'inventaire précis, les appareils non autorisés sont plus susceptibles de passer inaperçus, mettant le réseau en danger.
3. Exploitez les outils de gestion des endpoints
Les solutions de gestion des endpoints comme Splashtop AEM sont incroyablement utiles, car elles fournissent des informations et un contrôle sur les dispositifs connectés. Cela réduit la charge de travail des équipes TI, simplifie la gestion des endpoints, offre visibilité et informations sur les endpoints, et permet aux équipes de déployer des mises à jour sur les dispositifs connectés.
4. Utilisez des solutions EDR/EPP pour des informations complètes sur les endpoints
Les solutions de sécurité des endpoints qui utilisent la détection et la réponse des endpoints (EDR) et la plateforme de protection des endpoints (EPP) peuvent fournir des informations de sécurité précieuses. Cela inclut l'identification des comportements suspects, la surveillance des menaces, l'analyse des journaux et la fourniture d'informations sur votre santé de sécurité globale, ce qui peut fournir des informations essentielles sur vos endpoints et les risques qui doivent être traités.
5. Optimiser la surveillance et l'alerte pour des signaux exploitables
Obtenir de la visibilité sur vos endpoints est une chose, mais les surveiller correctement en est une autre. Assurez-vous que votre solution de surveillance des endpoints peut collecter les informations qui comptent le plus pour votre entreprise, y compris les menaces et vulnérabilités spécifiques. Ces informations devraient être disponibles sur un seul écran, afin que toutes les informations pertinentes soient disponibles d'un coup d'œil.
6. Intégrez les données des endpoints dans votre pile technologique
Si toutes vos données restent cloisonnées et verrouillées, vous sabotez vos propres efforts de sécurité. Intégrer les données des endpoints pour que les équipes de sécurité et TI puissent y accéder et les surveiller facilite la détection et la réponse aux activités suspectes, améliorant la réactivité et la cybersécurité globale.
7. Conserver et Rechercher les Journaux pour des Enquêtes Approfondies
Les données sont roi, comme le dit le proverbe, donc conserver les données historiques est vital. Identifier les modèles et les signes d'avertissement dans vos données peut aider les équipes de sécurité à trouver leurs propres faiblesses et domaines d'amélioration, tandis que maintenir les données peut aider les équipes à analyser les comportements passés pour mieux identifier les activités suspectes.
8. Améliorer continuellement les processus pour une visibilité à long terme
La technologie évolue constamment, ce qui signifie que les cybermenaces augmentent en conséquence. Évaluer et mettre à jour fréquemment vos processus et stratégies de visibilité des endpoints aidera vos équipes à anticiper les menaces et à maintenir une sécurité adéquate même lorsque vos endpoints et applications changent.
Splashtop AEM : Donner aux équipes TI des informations en temps réel sur les endpoints
Une visibilité en temps réel sur vos endpoints est vitale pour une gestion et une sécurité appropriées des endpoints, mais cela nécessite une solution robuste et puissante qui peut fonctionner à travers une main-d'œuvre distribuée. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est justement cette solution.
Splashtop AEM offre une visibilité centralisée sur vos endpoints, intégrant le suivi des actifs, la surveillance de la santé des endpoints, l'application des politiques et la gestion des patchs dans un tableau de bord unique. Non seulement Splashtop AEM vous aide à gérer les dispositifs connectés et à automatiser les mises à jour, mais ses fonctionnalités de sécurité aident les entreprises à répondre à des exigences comme SOC 2, ISO/IEC 27001, et conformité HIPAA.
Splashtop AEM donne aux équipes TI les outils dont elles ont besoin pour surveiller les endpoints, traiter les problèmes potentiels et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Suivi automatisé et en temps réel de l'inventaire matériel et logiciel et gestion à distance.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE alimentées par l'IA.
Cadres de politiques personnalisables qui peuvent être appliqués dans tout votre réseau.
Patching automatisé pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces/personnalisées.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à découvrir Splashtop par vous-même et à obtenir une visibilité sans précédent sur vos endpoints ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit :