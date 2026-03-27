La mise à jour est essentielle pour maintenir la sécurité et garder les systèmes à jour, mais des mises à jour mal planifiées ou mal gérées peuvent perturber les employés et créer de la frustration dans toute l'entreprise.
Heureusement, ces perturbations peuvent être atténuées. La perturbation des utilisateurs n'est pas seulement causée par le correctif, mais par des déploiements sans plan. Avec des phases de déploiement claires, une planification, une segmentation des appareils et une visibilité, il est possible de déployer des mises à jour dans une organisation sans interrompre le travail.
Avec cela à l'esprit, voyons comment déployer des correctifs de manière à maintenir les points d'extrémité sécurisés et à jour sans perturber le travail, et comment Splashtop AEM peut aider les équipes à gérer le patching de manière plus efficace à grande échelle.
Pourquoi les déploiements de patchs deviennent perturbants
La perturbation n'est pas inhérente au processus de correctif lui-même ; elle provient d'une mauvaise planification et exécution. Lorsque des correctifs sont déployés sans réfléchir à la manière dont ils pourraient impacter les employés, cela peut provoquer plusieurs interruptions, notamment :
Les mises à jour sont poussées à de mauvais moments, comme pendant les réunions, les sessions de travail actives ou d'autres heures critiques pour les affaires.
Les redémarrages sont forcés avant que les utilisateurs puissent enregistrer leur travail ou terminer ce qu'ils font, les faisant perdre un progrès précieux.
Les mises à jour sont programmées sans tenir compte de la charge de travail, ce qui ralentit les appareils lors de l'installation.
Les installations échouées ou partielles créent des problèmes de suivi que l'IT doit résoudre plus tard (ou pire, passent inaperçus).
Les appareils distants et hors réseau manquent la fenêtre de déploiement, entraînant des niveaux de correctifs incohérents et un travail de nettoyage tout en les laissant vulnérables.
Les principes fondamentaux de la mise à jour à faible perturbation
Le correctif à faible perturbation commence par le bon état d'esprit. Avant de commencer le processus de déploiement, il est utile de comprendre les principes qui rendent le déploiement des correctifs plus fluide pour les équipes TI et les utilisateurs finaux. À un niveau élevé, réussir à appliquer des correctifs ne consiste pas seulement à envoyer des mises à jour rapidement. Il s'agit de les déployer de manière à réduire les interruptions inutiles tout en gardant les systèmes sécurisés et à jour.
1. La planification des correctifs doit tenir compte de l'impact sur les utilisateurs
Les décisions de déploiement de correctifs devraient tenir compte du comment, du moment et du lieu où les gens travaillent réellement. Les mises à jour qui sont poussées pendant les heures de travail actives, les réunions importantes ou d'autres périodes critiques d'affaires sont plus susceptibles d'interrompre la productivité et de frustrer les employés. Pour réduire les perturbations, les équipes TI doivent aller au-delà de l'urgence technique et considérer l'impact réel du calendrier de déploiement sur les personnes utilisant ces appareils.
2. Les déploiements doivent être contrôlés, pas universels
Tous les points de terminaison ne doivent pas être corrigés de la même manière ou selon le même calendrier. Différents utilisateurs, appareils et types de correctifs ont différents niveaux d'impact commercial et d'urgence. Un déploiement contrôlé aide les équipes TI à appliquer le bon timing, le bon séquencement et les bonnes politiques à chaque groupe plutôt que de pousser chaque mise à jour à chaque terminal en même temps. Cette approche réduit le risque de perturbation généralisée et facilite la gestion des correctifs de manière prévisible.
3. La visibilité et la remédiation sont aussi importantes que le déploiement
Déployer un correctif n'est qu'une partie du travail. Les équipes TI doivent également savoir quelles mises à jour ont été installées avec succès, quels appareils ont été manqués et quels points de terminaison nécessitent encore un suivi. Sans visibilité claire et remédiation rapide, même un déploiement bien planifié peut créer des problèmes après le déploiement. La capacité à identifier rapidement les problèmes et à les résoudre avant qu'ils ne se propagent est essentielle pour maintenir le processus de mise à jour efficace et minimiser les perturbations.
Comment déployer des correctifs sans perturber les utilisateurs
Avec ces principes fondamentaux à l'esprit, il est temps de déployer des correctifs sur vos terminaux. Si vous souhaitez déployer des mises à jour efficacement sans perturber les utilisateurs, suivez ces sept étapes pour garantir un déploiement sans accroc :
Étape 1 : Segmentez les points de terminaison avant de déployer
La gestion des correctifs commence par le regroupement des points d'extrémité en fonction de leur tolérance aux perturbations, de l'impact commercial et de l'urgence des correctifs. Commencez par identifier un groupe pilote avec un mélange de types d'appareils, puis créez des segments plus larges tels que des postes de travail partagés, des ordinateurs portables standard pour les employés, des appareils pour les cadres et des machines à haute sensibilité. Ces groupes aident les équipes IT à prioriser les mises à jour, à appliquer le bon rythme de déploiement et à planifier les correctifs aux moments les moins perturbateurs pour chaque type de terminal.
Étape 2 : Commencez avec un groupe pilote
Le premier groupe à recevoir les mises à jour devrait être le groupe pilote. Cela devrait être une petite sélection d'appareils représentant une variété de types de points d'extrémité, de systèmes d'exploitation et de départements, pour augmenter la probabilité de détecter les problèmes tôt. Assurez-vous de tester les appareils de ce groupe pour des problèmes de compatibilité, le comportement au redémarrage, l'impact sur la performance, et tout effet secondaire inattendu, afin qu'ils puissent être résolus avant d'étendre le déploiement à des groupes plus larges d'appareils.
Étape 3 : Planifier les fenêtres de déploiement en fonction de l’impact sur les utilisateurs
Le timing, c'est tout. Assurez-vous de programmer les déploiements en fonction de l'utilisation des appareils, de l'emplacement et des heures de travail afin de minimiser les perturbations. Par exemple, vous voudrez planifier les mises à jour des endpoints de bureau après les heures de travail, ou échelonner les déploiements pour les organisations distribuées. Cela aidera à minimiser l'impact tout en déployant efficacement les mises à jour.
Étape 4 : Définir les règles de redémarrage et les attentes en matière d'expérience utilisateur
Les appareils doivent souvent redémarrer avant que les mises à jour ne soient entièrement installées, il est donc conseillé de planifier la gestion des redémarrages à l'avance. Cela inclut la définition du moment où les utilisateurs doivent être notifiés, quand les reports sont acceptables, quand des délais stricts sont nécessaires et comment gérer les mises à jour en attente. Une politique de redémarrage claire aide à empêcher les utilisateurs de retarder indéfiniment les mises à jour tout en réduisant les interruptions inutiles pendant la journée de travail.
Étape 5 : Automatisez le processus de déploiement
La correction n'a pas besoin d'être un processus manuel. Avec une solution de gestion des correctifs comme Splashtop AEM, les équipes IT peuvent automatiser la détection des correctifs, la planification, le déploiement et la surveillance continue, ce qui facilite le déploiement des mises à jour à grande échelle sur les terminaux. En utilisant des outils de gestion des correctifs basés sur des politiques, les équipes peuvent réduire l'effort manuel et gérer les mises à jour de manière plus cohérente sans avoir à traiter chaque déploiement un par un.
Étape 6 : Surveillez le statut des correctifs pendant le déploiement
Les équipes TI doivent savoir quand les correctifs sont correctement installés et s'il y a des échecs ou des problèmes. Cela nécessite une visibilité sur les endpoints et leurs statuts de mise à jour afin qu'ils puissent repérer et résoudre les échecs, les installations en attente et d'autres problèmes. L'objectif est d'obtenir des informations et une visibilité en temps réel, pour qu'ils puissent gérer les correctifs pendant que les mises à jour sont déployées, plutôt que de découvrir qu'un correctif a échoué après coup.
Étape 7 : Résoudre les exceptions sans créer une deuxième vague de perturbations
Presque chaque déploiement de patch comportera des exceptions ou d'autres problèmes. Les équipes TI devront réessayer les installations échouées, demander des redémarrages et résoudre les problèmes pour s'assurer que les correctifs fonctionnent correctement sur l’ensemble des points de terminaison sans causer de nouvelles interruptions. Plus les équipes peuvent résoudre rapidement les problèmes, notamment grâce à des outils en arrière-plan ou des actions sur plusieurs terminaux, moins le correctif risque de créer une seconde vague de perturbation. Ce n'est que lorsque chaque mise à jour est complétée et validée que le travail est terminé.
Erreurs courantes de déploiement de correctifs qui interrompent les utilisateurs
Le déploiement des correctifs nécessite une planification et une préparation. Lorsque les entreprises considèrent la mise à jour comme une réflexion après coup, elles peuvent commettre des erreurs courantes qui perturbent les utilisateurs et ralentissent le travail. Cependant, avec un peu de prévoyance, il est facile d'éviter ces erreurs.
Les erreurs courantes incluent :
Pousser la même mise à jour sur chaque point de terminaison en même temps, plutôt que d'utiliser des déploiements échelonnés pour les tests.
Traiter tous les appareils comme s'ils avaient le même profil de risque et le même impact commercial, plutôt que de prioriser les points de terminaison à haut risque et critiques pour l'entreprise.
Ignorer la planification des redémarrages jusqu'après le déploiement du correctif provoque des redémarrages perturbateurs dans toute l'entreprise.
Sauter la validation pilote à cause de la pression du temps, ce qui peut mener à des erreurs manquées et à des problèmes techniques.
Attendre trop longtemps pour confirmer ce qui a réussi et ce qui a échoué, provoquant plus de problèmes et une course pour résoudre les échecs.
Utiliser des outils ou des workflows qui créent une visibilité retardée, ralentissent la remédiation ou nécessitent trop de suivi manuel.
Outils et fonctionnalités nécessaires aux équipes IT pour minimiser les perturbations des utilisateurs pendant la mise à jour
Pour minimiser efficacement les interruptions, les équipes TI ont besoin d'outils et de contrôles offrant les capacités de planification, de visibilité et de suivi nécessaires pour déployer des correctifs sans interrompre le travail. Ceux-ci incluent :
1. Planification flexible et contrôle de déploiement basé sur des règles
Les équipes TI devraient pouvoir choisir quand les correctifs sont déployés, quels groupes les reçoivent en premier, et comment le chronométrage est géré sur les points de terminaison. Les contrôles basés sur des politiques aident à prioriser chaque correctif selon la politique de l'entreprise, tandis que la planification flexible garantit qu'il est déployé à un moment opportun.
2. Visibilité en temps réel de l'état des correctifs
Si quelque chose tourne mal lors du déploiement des correctifs, les équipes TI doivent être informées immédiatement. La visibilité retardée aggrave les perturbations, car les problèmes ne sont souvent découverts qu'après que les utilisateurs sont déjà affectés. Le statut de patch en temps réel aide les TI à identifier les installations échouées, les appareils manqués et les actions en attente tôt afin que les problèmes puissent être résolus avant de créer des interruptions plus larges.
3. Outils de correction rapide pour les pannes et les appareils manquants
Lorsque le correctif échoue ou qu'un appareil est manqué, les équipes IT doivent y remédier rapidement. Cela inclut la réinstallation de tentatives, le déclenchement de redémarrages, et la prise d'autres actions correctives sans dépendre d'un long processus manuel. Plus vite les équipes peuvent résoudre les exceptions, moins ces problèmes ont de chances de se transformer en perturbations prolongées pour les employés.
4. Actions et scripts un-à-plusieurs pour le travail de suivi
Les équipes TI doivent gérer un grand nombre d'appareils, donc pouvoir agir sur plusieurs terminaux est précieux. Les actions 1-à-plusieurs et les scripts permettent aux organisations de gérer le nettoyage, la correction, les redémarrages et d'autres tâches basiques sans gérer chaque appareil manuellement.
5. Capacités de dépannage en arrière-plan
Parfois, les équipes TI doivent dépanner et gérer les appareils pendant qu'ils sont encore utilisés. C'est particulièrement courant dans les environnements de télétravail et de travail hybride, où les employés peuvent travailler depuis différents endroits et ne peuvent pas remettre un appareil à la TI en personne. Dans ces cas, la capacité à diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux correctifs en arrière-plan est précieuse car elle aide le support informatique à prendre en charge les points de terminaison sans créer une autre interruption pour l'utilisateur.
Comment Splashtop AEM aide à réduire les perturbations des utilisateurs lors du déploiement des correctifs
La gestion des correctifs à faible perturbation nécessite les bons outils. C'est là que Splashtop AEM (Gestion Autonome des Points d'Accès) aide les équipes à déployer les correctifs avec plus de cohérence, de rapidité et de contrôle, tout en réduisant les interruptions inutiles pour les employés.
Splashtop AEM offre une gestion des correctifs en temps réel et une automatisation basée sur les politiques, aidant les équipes TI à détecter, planifier, déployer et contrôler les correctifs sur les points d'extrémité conformément aux politiques de l'entreprise. En même temps, cela offre aux équipes une visibilité centralisée sur l'état des correctifs sur les appareils, leur permettant d'identifier rapidement ce qui a réussi, ce qui a échoué, et ce qui nécessite encore une action.
Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent automatiser le patching, obtenir une visibilité plus claire sur l'état des correctifs et répondre rapidement aux problèmes grâce à des outils en arrière-plan et des actions 1-vers-plusieurs.
Pour les équipes utilisant déjà Microsoft Intune, Splashtop AEM peut compléter et améliorer Intune avec un correctif en temps réel plus rapide, un suivi accéléré, et un support de correctif plus large pour les systèmes d'exploitation et les applications tierces.
Pour les équipes utilisant un RMM traditionnel, Splashtop AEM peut également offrir une approche plus simplifiée de la gestion des correctifs et des actions sur les points de terminaison lorsqu'un workflow plus léger convient mieux.
En conséquence, les équipes TI peuvent maintenir les appareils à jour avec moins d'interruptions pour les employés, moins de tickets de support, une réalisation de patchs plus rapide et un risque moindre dû aux mises à jour retardées ou manquées.
Déployez plus vite sans interrompre le travail
Vous n'avez pas besoin de retarder les correctifs pour éviter les perturbations. Il suffit d'avoir la bonne segmentation, un timing intelligent, et un suivi rapide des problèmes pour déployer efficacement les correctifs sans interrompre le travail.
Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent gérer les correctifs plus efficacement dans des environnements d'extrémités distribuées. Splashtop AEM aide à automatiser le déploiement de correctifs à travers les systèmes d'exploitation et les applications tierces, facilitant la mise à jour des points de terminaison sans ajouter de travail manuel inutile.
Cela signifie que les employés peuvent rester concentrés sur leur travail pendant que IT maintient les appareils à jour avec moins de perturbations.
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