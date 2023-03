Pourquoi Splashtop est le meilleur logiciel de travail à distance

Les professionnels du télétravail disent que l'accès à distance Splashtop est leur logiciel de télétravail préféré. Découvrez pourquoi Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance pour le travail à domicile.

De plus en plus de professionnels des affaires travaillent à domicile ou en déplacement. Si le travail à distance peut apporter une certaine souplesse et vous apporter de grands avantages, il peut également représenter un défi, car il peut être difficile de rester productif en travaillant loin du bureau.

Si vous travaillez à distance (également appelé télétravail ou télépendulaire), vous avez besoin de l'outil adéquat qui vous aidera à être aussi productif que possible, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou l'appareil que vous utilisez.

Pour cela, vous avez besoin d'une solution qui vous permette d'accéder à tout moment à vos ordinateurs de travail. Ainsi, vous pourrez accéder à vos applications et à vos fichiers au moment où vous en aurez besoin pour travailler.

Cela dit, Splashtop Business Access est le meilleur logiciel pour travailler à distance. En fait, plus de 20 millions de personnes utilisent Splashtop pour l'accès à distance.

Pourquoi Splashtop Business Access est le meilleur outil de bureau à distance pour le télétravail

Vous pouvez accéder à distance à n'importe quel ordinateur à partir de n'importe quel autre appareil

N'insistez pas sur le fait d'avoir le bon appareil ou le bon système d'exploitation. Splashtop fonctionne sur plusieurs plateformes, ce qui vous permet d'accéder à tous vos ordinateurs depuis n'importe lequel de vos appareils personnels.

Vous pourrez contrôler à distance vos ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis vos appareils Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook.

Vous pouvez travailler de manière transparente grâce à des connexions à distance

Rien n'est plus dérangeant qu'une connexion à distance lente et tardive. Grâce aux connexions rapides de Splashtop en qualité HD (et au son), vous pouvez contrôler votre ordinateur à distance en temps réel et avoir l'impression d'être assis devant lui.

Avec Splashtop, votre ordinateur de travail et les fichiers et applications qu'il contient vous seront toujours accessibles.

Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de bureau à distance dont vous avez besoin pour rester productif

Splashtop Business Access est équipé des outils les plus demandés par les professionnels des affaires qui travaillent à distance.

Le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'impression à distance, le redémarrage à distance, le réveil à distance, le chat et le support multi-moniteur ne sont que quelques-unes des fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour être un télétravailleur plus efficace.

Vous ferez des économies – beaucoup

Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour obtenir le meilleur logiciel d'accès à distance conçu pour un usage professionnel. Des produits comme AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn Pro et GoToMyPC coûtent des centaines de dollars par an – un prix élevé à payer pour travailler à distance.

D’autre part, Splashtop Business Access peut vous faire économiser jusqu’à 80% (ou plus!) sur votre coût annuel. Cela représente des centaines, voire des milliers de dollars d’économies annuelles.

Splashtop Business Access commence à seulement €4.58 par mois. Comparez cela au plan commercial de TeamViewer qui commence à €32.90 par mois.

Vous assurerez la sécurité et le respect des normes

Votre entreprise suit-elle des réglementations industrielles strictes telles que la HIPAA ? Êtes-vous tenu de respecter les règles de votre entreprise en matière de sécurité des données ?

Vous n’aurez pas à vous soucier d’enfreindre ces règles avec Splashtop. Splashtop est livré avec des fonctionnalités et des pratiques de sécurité de pointe, y compris le cryptage TLS et AES 256 bits, l’authentification de l’appareil, la vérification en deux étapes et plusieurs options de mot de passe de 2e niveau. Toutes les connexions, les transferts de fichiers et les événements de gestion sont consignés.

De plus, Splashtop vous permet de rester en conformité avec la réglementation du secteur.

Ce que les professionnels du télétravail disent de Splashtop

Grâce à Splashtop, S.J. Pockmire réduit considérablement le temps qu'elle passe à voyager pour son travail. Elle s'occupe désormais de la plupart des tâches dans le confort de sa propre maison. Découvrez son histoire sur l'utilisation de l'accès à distance Splashtop pour travailler à distance dans l'étude de cas ci-dessous :

Étude de cas sur les télécommunications avec Splashtop

« J’utilisais TeamViewer et Google [Chrome Remote Desktop] jusqu’à ce que je commence à avoir des problèmes avec leur logiciel. Puis j’ai découvert Splashtop. J’ai fait des recherches sur tous les logiciels sur le marché et Splashtop était le plus facile à installer et à commencer à utiliser immédiatement. C’est formidable et très convivial pour Mac. - S.J. Pockmire

