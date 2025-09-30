Alors que les équipes se préparent pour le nouvel exercice fiscal, des pressions externes pèsent sur les principales prises de décision. Le climat économique général entraîne des réductions dans beaucoup de domaines importants pour les entreprises, notamment en termes de personnel et de coupes budgétaires.
Avec ces contraintes, comment les responsables informatiques peuvent-ils mettre en place des processus pour aider leurs équipes à rester efficaces malgré le manque de ressources ? L’un des moyens d’y parvenir est de consolider les principaux outils et fonctions afin de réduire les coûts et de préserver l’efficacité de l’équipe.
L’état actuel des services informatiques : une demande accrue, des budgets en baisse
Toutes les équipes, et pas seulement les services informatiques, sont confrontées à des mesures de réduction des coûts et à la nécessité de faire plus avec moins de ressources. Les équipes cherchent davantage à automatiser les tâches courantes, à consolider les principaux outils et à réduire les dépenses.
Malgré ces contraintes imposées aux équipes, on s’attend à ce que les performances restent les mêmes, voire qu’elles dépassent celles des années précédentes. La pression croissante pour obtenir des résultats élevés avec des ressources réduites peut mettre à rude épreuve les responsables informatiques.
Le fait de surcharger les équipes informatiques peut augmenter les risques d’épuisement professionnel, d’absentéisme et même de départ des employés. Les responsables doivent trouver le bon équilibre pour maintenir l’efficacité des services informatiques malgré la réduction des ressources. Trouver des moyens économiques de maintenir la productivité, comme l’automatisation et la consolidation des outils, est l’une des meilleures façons d’assurer le bon fonctionnement de votre équipe réduite.
Équilibrer coût et efficacité avec Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise est la solution idéale pour préserver l’équilibre entre les coûts et la productivité des équipes. Splashtop Enterprise est une solution tout-en-un pour vos besoins en matière d’accès à distance, de téléassistance et de gestion des appareils.
Splashtop peut non seulement aider à consolider les principales procédures informatiques, mais il est également économique. L’adoption de Splashtop Enterprise permet de minimiser le nombre d’outils facturés et de réduire les coûts généraux grâce à son modèle de licence flexible.
Comment Splashtop aide à surmonter les défis de la réduction des coûts
L’avantage de Splashtop Enterprise est sa flexibilité. Chaque entreprise est unique et les organisations ont des besoins différents, c’est pourquoi le modèle de licence flexible de Splashtop Enterprise convient parfaitement aux structures de toutes tailles.
Le modèle de licence flexible de Splashtop Enterprise comprend une licence technicien pour la téléassistance et la gestion des terminaux (licence par utilisateur simultané), et une licence utilisateur final pour le télétravail (facturé par utilisateur).
Les clients de Splashtop peuvent choisir le nombre de licences qu’ils souhaitent en fonction de leurs besoins.
Les licences de technicien sont fournies par utilisateur simultané. Ce modèle permet de gérer jusqu’à 300 terminaux par licence d’utilisateur. Le fait de payer uniquement par technicien simultané est un avantage majeur de Splashtop Enterprise : vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Les fournisseurs concurrents facturent une licence par technicien, ce qui peut s’avérer excessif pour certaines équipes informatiques.
De même, si votre équipe informatique doit permettre aux utilisateurs d’accéder à distance à leur ordinateur pour le télétravail, l’option de licence pour utilisateurs finaux vous permet de le faire. Ces derniers pourront tirer parti de la connexion à distance haute performance de Splashtop, avec toutes les fonctionnalités de pointe telles que le transfert de fichiers, la prise en charge de plusieurs moniteurs, et bien d’autres, pour travailler à distance.
En vous donnant la possibilité de choisir le nombre de licences dont vous avez besoin pour chaque catégorie, Splashtop Enterprise vous permet de ne payer que pour ce qui vous est nécessaire. Vous économisez ainsi des centaines, voire des milliers d’euros par rapport aux autres produits de téléassistance, d’accès à distance pour les utilisateurs finaux et de gestion des terminaux.
En plus de sa flexibilité tarifaire, Splashtop peut également aider à réduire les coûts d’autres façons. Voici comment :
Minimise l’infrastructure physique : votre équipe informatique peut regrouper physiquement les appareils en un seul endroit et fournir à votre personnel la possibilité de travailler à distance. Vous économisez ainsi de l’argent sur les frais généraux en termes de locaux et de stockage.
Réduit le besoin d’assistance technique sur site : apporter de l’aide aux membres de l’équipe par le biais de la téléassistance réduit la nécessité pour les techniciens de se déplacer sur site. Ces derniers gagnent du temps en ne se rendant sur place qu’en cas de nécessité, permettant ainsi à votre entreprise d’économiser sur les frais de transport et de renforcer l’efficacité de votre équipe informatique en réduisant les délais de résolution des problèmes.
Consolider votre pile technologique : les licences de logiciels sont onéreuses et l’achat de multiples licences pour différents logiciels peut s’avérer très coûteux. Splashtop permet de consolider les principales procédures informatiques en un seul outil avec un modèle de licence flexible - vous ne payez que pour ce que vous utilisez.
Comment Splashtop Enterprise renforce l’efficacité des services informatiques
Splashtop Enterprise a la polyvalence nécessaire pour gérer les exigences d’une variété de changements, et il a été conçu avec les techniciens informatiques à l’esprit. L’objectif est de permettre à ces équipes de renforcer leur efficacité et de rationaliser les processus au maximum. En voici quelques exemples.
Personnalisez vos workflows grâce aux intégrations : la plateforme Splashtop s’intègre à d’autres logiciels populaires tels que Datto, Jira et ServiceNow. Les workflows personnalisés peuvent aider les équipes à élaborer des processus adaptés à leur structure et à leur fonctionnement.
Événements automatisés et alertes configurables : l’automatisation est la clé d’une équipe informatique rapide et efficace. Les tâches manuelles et répétitives sont une perte de temps pour les techniciens, et si elles peuvent être automatisées, il faut le faire. Les événements automatisés et les alertes configurables peuvent aider à gérer un parc d’appareils rapidement, sans trop d’efforts de la part d’un technicien.
Consolidation des outils : passer fréquemment d’un outil à l’autre peut nuire à la productivité et ralentir le rythme de travail. La consolidation des outils permet de minimiser les va-et-vient entre différentes applications, ce qui permet d’augmenter la productivité et la concentration.
L’efficacité étant une priorité, l’adoption d’un outil de téléassistance tel que Splashtop Enterprise peut aider votre équipe à développer des pratiques optimales et à adapter ses effectifs au moment opportun.
Démarrer avec Splashtop Enterprise
Si vos équipes informatiques doivent faire plus avec moins, il est temps d’envisager un logiciel de support à distance capable de fournir à chaque collaborateur les fonctionnalités dont il a besoin. Splashtop Enterprise offre des performances élevées sur tous les appareils, ainsi qu’un modèle de tarification flexible qui permet aux équipes de ne payer que pour ce qu’elles utilisent.
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